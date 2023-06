TOUTE VÉRITÉ OFFICIELLE N’EST PAS BONNE À DIRE…

La preuve par 3 !

Les 3 snipers de la Place Maïdan parlent…

Comme le dit Voltigeur du site Les Moutons Enragés qui relaie ;

Prenez note de l’enfumage par la version officielle, qui a emmené les sanctions sur la Russie avec les répercussions que nous connaissons dans nos pays.

Merci au site Les Crises et à Orné.

20 février 2014 – Place Maïdan ► 3 SNIPERS ► 80 MORTS…

Alexander REVAZISHVILLI à un moment dit « Nous n’avions pas vraiment le choix » et si précisément on a toujours le choix. Et c’est pourquoi dans ce billet de blog « CROSSES EN L’AIR 3.0 » j’appelle toutes les polices et armées du monde à se tenir aux côtés des peuples et crosses en l’air.

Toutes les Polices et Armées du Monde, sont des institutions de l’État, donc des outils de la répression. Le seul moyen est que ces fonctionnaires réalisent, pas dans leur totalité c’est impossible, mais une certaine partie pouvant former une masse critique [NdJBL : la fameuse solution à 10/15% de la population mondiale], qu’ils viennent TOUS du peuple et qu’ils sont au service du peuple et non pas de l’État. Ils sont redevables aux citoyens, pas à la machine qui les pousse, selon le réglage thermostatique oligarchique, à la répression systémique (et systématique) des masses.

Devant une causse juste représentée par le peuple, la volonté de répression s’efface. Le problème réside dans la force de division que possède l’État. Et quand, en France, la police manifeste pour ses conditions de travail, elle ne manifeste pas contre les injustices commises et la répression qu’on les force à faire dans un cadre d’état d’urgence totalitaire et permanent. Non, ces fonctionnaire manifestent pour de meilleurs horaires, de meilleurs moyens d’exercer leur répression. Ils ne questionnent pas le système, ils lui reprochent de ne pas lui donner assez de moyen pour sa volonté de répression !!!

« Les soldats ne sont pas les protecteurs

de la liberté, ils sont les marionnettes

des intérêts entrepreneuriaux et

d’État afin d’augmenter profit et pouvoir

aux dépends de la sécurité physique et

financière du contribuable. »

▼

Ukraine : Un rapport confirme que les tirs de snipers au Maïdan furent réalisés par des troupes d’extrême droite soutenus par l’Occident

Les recherches menées par l’Université d’Ottawa sur « le massacre effectué par des tireurs d’élite » sur la place Maïdan en février 2014 ont montré que les assassinats de manifestants ont été organisés par des groupes paramilitaires d’extrême droite et alliés des partis politiques d’opposition, et n’ont pas été réalisés par la police anti-émeute Berkut de l’ancien gouvernement ukrainien, contrairement à ce qui a été avancé par le gouvernement de Kiev et répété par les médias occidentaux.

Le rapport canadien sur les massacre réalisés par les «snipers» à Kiev en février 2014, où des dizaines de manifestants ont été tués par des tirs en provenance des bâtiments environnants, a prouvé qu’ils ont été réalisés par des groupes d’opposition soutenus par l’Occident.. Source SLT le 5 janvier 2016 via SOTT le 8/01/2016 et relayé ici-même En souvenir des morts de Maïdan

◄|►

La vérité officielle est un fake news permanent !

Car la vérité, la vraie, est que l’ordre a été donné à des hommes de massacrer leur propre peuple pour créer une révolte.

L’ordre venait des officiels et militaires américains ;

L’Ukraine, de fait déjà dans l’Otan, veut à présent y entrer officiellement. Le parlement de Kiev, le 8 juin, a voté majoritairement (276 voix contre 25) un amendement législatif qui rend prioritaire cet objectif. Son admission dans l’Otan ne serait pas qu’un acte formel. La Russie se trouve accusée par l’Otan d’avoir annexé illégalement la Crimée et de conduire des actions militaires contre l’Ukraine.

Tout en blâmant la Russie de Poutine…

Pour engager des sanctions qui ont toujours cours aujourd’hui !

►◄

Hier encore on dénonçait le narratif impérialiste et merdias aux ordres en Syrie ► L’EIIL vaincu en Syrak et tout le monde s’en fout !

L’empire anglo-américano-christo-sioniste veut la guerre perpétuelle et pourtant qui veut la paix prépare la paix non ?

SANS ARMES ni haine ni violence organisons la GRÈVE GÉNÉRALE, ILLIMITÉE & EXPROPRIATRICE !



Remplaçons l’antagonisme à l’œuvre depuis des millénaires qui, appliqué à différents niveaux de la société empêche l’humanité d’embrasser sa tendance naturelle à la complémentarité, facteur d’unification de la diversité dans un grand Tout socio-politique organique : La société des sociétés.

▼

Dans Un projet d’organisation anarchique (1927) Nestor Makno précisait ceci ;



Et l’oppression millénaire des masses par un petit nombre de privilégiés a toujours été la conséquence de l’incapacité de la plupart des individus à s’accorder, à s’organiser sur la base de la communauté d’intérêts et de sentiments avec les autres travailleurs pour produire, pour jouir et pour, éventuellement, se défendre des exploiteurs et oppresseurs. L’anarchisme vient remédier à cet état de choses avec son principe fondamental d’organisation libre, créée et maintenue par la libre volonté des associés sans aucune espèce d’autorité, c’est-à-dire sans qu’aucun individu ait le droit d’imposer aux autres sa propre volonté. Il est donc naturel que les anarchistes cherchent à appliquer à leur vie privée et à la vie de leur parti ce même principe sur lequel, d’après eux, devrait être fondé toute la société humaine.

Certaines polémiques laisseraient supposer qu’il y a des anarchistes réfractaires à toute organisation ; mais en réalité, les nombreuses, trop nombreuses discussions que nous avons sur ce sujet, même quand elles sont obscurcies par des questions de mots ou envenimées par des questions de personnes, ne concernent au fond, que le mode et non le principe d’organisation. C’est ainsi que des camarades, en paroles les plus opposées à l’organisation, s’organisent comme les autres et souvent mieux que les autres, quand ils veulent sérieusement faire quelque chose. La question, je le répète, est toute dans l’application.

Aussi, je vous propose de retrouver les ÉCRITS DE NESTOR MAKHNO ou l’anarchie ukrainienne dans la révolution russe en version PDF N° 40 de 21 pages et en souvenir des morts de la Place Maïdan le 20 février 2014…