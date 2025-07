La guerre pour le contrôle de la machine gouvernementale – l’État profond (Bad)

Par Gérard Bad. Sur https://spartacusbond.blogspot.com/2025/07/la-guerre-pour-le-controle-de-la.html

Le « Monsieur numérique de l’Europe », est connu pour avoir tenu tête à de multiples reprises face aux boss des GAFAM, et même démissionné de son poste de commissaire européen. Depuis E.Macron est venu à son secours et le présente de nouveau pour être commissaire européen.

Un début de réalisation de cette « souveraineté » est en activité depuis 2023 avec l’ entreprise MISTRAL AI .

Actuellement les rivalités entre les grandes puissances convergent pour savoir qui va au final tenir la queue de la poêle de la gouvernance mondiale, visiblement la Chine est la mieux placée pour y parvenir. Ceci explique en partie la rage des États Unis et plus globalement les occidentaux à vouloir s’approprier des terres rares, comme ce qui c’ est passé en Ukraine et ce qui se passe aussi avec le contrôle de la fabrication des microprocesseurs.

Il faut se souvenir de l’affaire Huawei,une entreprise chinoise accusée par les États-Unis d’espionnage,les équipements de réseau sans fil de la 5G pouvant contenir des portes dérobées permettant une surveillance du gouvernement chinois . Huawei avait déclaré que ses produits ne posaient «pas de plus grand risque de cybersécurité» que ceux de tout autre fournisseur, et qu’il n’y avait aucune preuve d’espionnage comme le prétendent les États-Unis. Huawei a en définitive quitté le marché américain en raison de ces inquiétudes.

Nous voyons, toute l’importance que revêt la domination mondiale à terme par les nouvelles technologies.

Le Grand Reset admire le modèle dystopique chinois c’est à dire un capitalisme d’état mâtiné de libéralisme. Un modèle qui fait l’admiration de Pr Schwab qui à ce titre a reçu la «médaille de l’amitié» du Pdt Xi Jinping en 2018. L’économie socialiste de marché à la chinoise, est très proche de ce que Schwab veut faire en Europe sous le nom d’ « économie sociale de marché» un Ordolibéralisme relouké.

Alors que les américains semblaient être les maîtres dans la silicolonisation du monde un outsider chinois Deepseek a bousculé les certitudes occidentales. En effet ,avec un investissement de 5,6 millions de dollars US, la Chine a fait perdre en 24 heures plus de 1 120 milliards de dollars US de valeur boursière – dont 589 milliards pour la seule firme américaine Nvidia . Le Nasdaq, indice technologique américain, a certes dégringolé de 3,07 % emporté par le phénomène DeepSeek, mais il a repris de la hauteur depuis.

Ce n’est pas tant la chute du Nasdaq qui préoccupe les USA et occidentaux. En effet peu avant la dégringolade de Nvidia, celui ci perdra 500 milliards d’euros en un jour, le fabricant de puces avait empoché 250 milliards d’ euros en une semaine. Il en résulte que DeepSeek n’a fait qu’ébranler Wall Street, c’est plutôt ses capacités technologiques qui engendrent des débats sur l’impact de l’IA sur la cybersécurité.

Nous voilà de nouveau dans le même scénario qu’ avec Huawei, tous s’inquiètent de l’ espionnage, des portes dérobées. Depuis le lancement de son modèle d’IA avancé, DeepSeek-R1, plusieurs pays ont décidé de bannir ces technologies de crainte que celles-ci ne posent des risques pour la sûreté nationale.

Les États-Unis en tête prennent des mesures drastiques contre DeeSeek, les fonctionnaires se voient interdit d’installer DeepSeek suspecté de contenir des logiciels espions. Le Pentagone et la NASA sont dans le viseur des interdictions d’utiliser DeepSeek. D’autres autorités, telles que L’autorité belge de protection des données, l’Irish Data Protection Commission, la CNIL française et la Commission sud-coréenne de la protection des données, ont également exprimé leur intention d’examiner comment DeepSeek gère les informations personnelles des utilisateurs.

Nous voyons clairement que la « bataille de l’IA » ne fait que commencer. Tous les conflits et guerres locales sont au final emportés par l’ aspect principal de la guerre mondiale pour le contrôle technologique de la planète et de l’espace.

G.Bad le 14 juillet 2025