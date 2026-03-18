Les gestionnaires bureaucratiques du Grand Capital Mondial en débandade

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Par Vincent Gouysse, le 13/03/2026, pour marxisme.online.

En observant la phase finale de l’effondrement de la domination mondiale de l’Occident, on est bien obligé, si l’on a un minimum de recul historique, de souligner les similitudes d’un leadership usé jusqu’à la moelle des marionnettes politiques recrutées par les banksters atlantistes confrontés à la fin accélérée de leur hégémonie séculaire mondiale, avec la quête, elle aussi désespérée, par l’impérialisme allemand confronté à la Grande Dépression, du «Lebensraum» (espace vital) qui devait fournir au Capital financier allemand une confortable rente coloniale, à l’instar des autres puissances impérialistes beaucoup mieux pourvues (USA, Royaume-Uni, France).

La politique extérieure particulièrement agressive du IIIe Reich apparaît ainsi naturellement aujourd’hui comme l’ancêtre directe de celle du IVe Reich atlantiste contemporain, un bloc impérialiste qui a véritablement jeté bas son masque démocratique et progressiste, ne prenant même plus la peine de maquiller ses ingérences coloniales au moyen d’un vernis «démocratique» anti-communiste ou d’une rhétorique pseudo progressiste.

En effet, devant deux décennies de totale impuissance à saboter l’éveil de la Chine, qui domine désormais la quasi-totalité des branches d’industrie de ce monde après avoir remonté la chaîne de valeur mondiale au point de dominer aujourd’hui le paysage de l’innovation et de la propriété intellectuelle mondiale, il ne reste plus au IVe Reich atlantiste, aujourd’hui à deux doigts du précipice économique/financier/géopolitique, qu’à utiliser son dernier atout (sa puissance militaire brute résiduelle), afin de tenter d’empêcher l’avènement d’une nouvelle division internationale du travail sous leadership chinois.

Pour le bloc impérialiste ultra-réactionnaire occidental, les méthodes coloniales constituent la seule planche de salut, un processus mené au gré de guerre économiques (sanctions et blocus unilatéraux), de déstabilisations via des proxys (sponsor des bandéristes ukrainiens contre la Russie), la décapitation directe (Venezuela), enfin jusqu’à l’agression militaire ouverte (aujourd’hui l’Iran). Le point commun de tous ces pays : être une partie importante de la sécurité de l’approvisionnement énergétique de la Chine en combustibles fossiles et ne pas être sous la domination des banksters d’Occident (Rothschild, Rockefeller et C ie ).

C’est ce puissant lobby financier, dont les griffes sont plantées dans la chair des peuples du monde depuis des siècles, le même lobby qui aida l’impérialisme allemand à lancer sa guerre d’extermination contre l’URSS de Staline, qui laisse aujourd’hui de nouveau s’exprimer au grand jour ses pulsions fascistes, colonialistes et suprémacistes les plus réactionnaires.

Aux sinistres clowns d’aujourd’hui, émissaires d’une mafia qui s’abreuve aujourd’hui du sang des peuples qui osent refuser de continuer à se soumettre à son joug colonial aujourd’hui contesté, depuis le génocide Palestinien jusqu’à l’agression militaire perpétrée par la coalition d’Epstein contre l’Iran, nous nous contenterons de rappeler quel fût le sort des clowns d’hier au moyen d’une remarquable chanson créée par nos camarades turcs du «Red Creators Network» : «La dernière chanson d’Hitler» dans la rubrique des pires «racailles» (impérialistes)… En souhaitant que cette fois, la tête des marionnettes de ce cette ploutocratie impérialiste enragée, ennemie déclarée de l’humanité, ne soit pas la seule à rouler au fond du panier, mais soit accompagnée de celle de ses commanditaires, ceux qui écrivent le script et tirent les fils dans les coulisses !…

Nous renvoyons également à une seconde remarquable création de nos camarades, toujours dans la rubrique des «racailles», une chanson ô combien d’actualité alors que la coalition d’Epstein sévit une nouvelle fois au Moyen-Orient : «Nous sommes les ordures».

Quant à la solution pour faire de cet enfer sur terre, une planète plus vivable pour la grande masse de ses habitants, nos camarades la mettent aussi en évidence d’une très belle manière : «Pourquoi pas ?» – et ce avec une conclusion qui devrait être évidente pour les opprimés de ce monde, si seulement la classe dominante ne parvenait pas d’ordinaire à leur imposer son idéologie mortifère à travers ses puissants relais médiatiques et culturels : «Le communisme est l’avenir» !

Vincent Gouysse, le 13/03/2026, pour marxisme.online

La dernière chanson d’Hitler

J’avais de grands rêves, oh oui,

Aigles d’acier, bannières dorées,

toute la grotesque pagaille.