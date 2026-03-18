Israël – Le régime des rabbins survivra-t-il à la mort de Netanyahou ?

LE COLONEL TRÉFFAINGUY AFFIRME QUE NETANYAHU EST BIEN MORT

Premier ministre israélien mort en Allemagne ?

Liveforlife Wien – 14 mars 2026

Cliquer sur l’image pour voir la vidéo

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanayou, serait mort le 11 mars 2026 dans un service de soin intensif en Allemagne après avoir été blessé grièvement par le tir d’un missile iranien…

Je ne sais si le type qui diffuse l’information, un certain colonel Treffainguy, est crédible.

En tout cas, si la chose est vraie, le décès du boucher de Gaza va être fêté dans toutes les capitales du monde civilisé.

Note de do :

Je ne sais pas si oui ou non Netanyahou est mort. Mais cela n’empêche en rien de poser la question d’anti-propagande : « Le régime des rabbins survivra-t-il à la mort de Netanyahou ? »

Et qu’on ne me dise pas qu’Israël ne mérite pas de s’appeler le « régime des rabbins ». Netanyahou a appelé publiquement à tuer « Amalek », le diable pour les juifs. Il sous-entendait qu’Amalek… c’est les Palestiniens.

Nombre de rabbins ont aussi déclaré qu’il fallait tuer même les enfants des Palestiniens.

Les rabbins prétendent aussi que la Bible est leur titre de propriété sur la Palestine.

Il est bien clair que le régime des rabbins est bien plus nuisible que le « régime des Mollahs » qui, lui, a survécu sans coup fait rire à l’assassinat de l’Ayatollah Ali Khamenei par l’impérialisme américano-sioniste.

Vous pouvez retrouver cet article et le commenter ici :

https://mai68.org/spip3/spip.php?article6314

Bien à vous,

do

https://mai68.org/spip3

______________________________

Larijani : Certains complotent pour reproduire le 11-Septembre aux États-Unis et accuser l’Iran

_____________________