L’île de Kharg menacée — 2 500 Marines US tombent dans le piège iranien (Scott Ritter)

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Par Scott Ritter. Mars 2026.

https://www.globalresearch.ca/scott-ritter-kharg-island-explodes-2500-us-marines-walk-iran-trap/5919610

Il était censé rédiger les directives de Comeat. Et ce qu’il a dit, c’est qu’il ne pouvait pas en toute bonne foi affirmer que le Corps des Marines

capable d’exécuter les tâches qui leur ont été confiées par l’Autorité nationale de commandement. Et l’une des raisons est que nous sommes mariés à un

Un concept d’assaut amphibie hérité qui remonte à… vous savez

Le général Leune, l’homme qui a inventé la guerre amphibie pendant la Seconde Guerre mondiale, a perfectionné cet art.

Il a déclaré que les munitions modernes et les armes de déni de zone rendent la chose impraticable, car si nous nous approchons d’une zone…

Côte hostile lors d’un assaut amphibie, euh, transport maritime, et ils ont touché l’un de nos euh

Des navires équipés de missiles… On a perdu 900 Marines, et c’est tout. C’est la fin de la fête. On n’a pas changé notre histoire.

Il a essayé dans le Pacifique, il a essayé de mettre en place une nouvelle structure régimentaire qui…

ils ont utilisé des navires plus petits transports jusqu’à 75 marines pour euh, vous savez, rendre les choses plus difficiles.

Stopper l’assaut en coulant un seul navire. On envisageait des frappes à longue portée, etc. Ce serait intéressant à voir.

Ce système, soit dit en passant, a été déclaré échec. Je ne sais pas s’ils ont dissous ces unités, mais en gros, cette nouvelle structure…

Ils étaient censés affronter les Chinois en mer de Chine méridionale. Et euh, je crois que le Corps des Marines a décidé…

que cela n’a pas été un succès. Euh, je ne sais pas si nous avons encore des unités configurées ainsi, car en fait, celles-ci

Ces unités seraient bien plus réalistes et utilisables dans une situation de type Hermuz que le déploierait d’un groupe amphibie standard.

Je pense que c’est de la pure fantaisie, un rêve irréalisable, car un MW a des limitations spécifiques. Vous savez, il

Elle ne peut pas se maintenir indéfiniment. Sa puissance de combat est limitée. Euh, et vous savez,

Supposons que vous les y incitiez. Euh, comment le renforcer ? D’accord, vous les mettez en contact et ils s’y engagent.

Disons que vous voulez prendre Car Island. Euh, nous avons donc atteint la tête de pont. Euh,

Ce n’est qu’un bataillon. Ce n’est rien de plus. Un bataillon ne peut pas faire des miracles. Euh, vous savez, si vous déployez trois compagnies,

Euh, vous savez, maintenant que vous avez sécurisé la tête de pont, où sont vos forces d’assaut suivantes ? Il faut les prélever parmi les troupes dont vous disposez. Donc, vous

Il faut réduire ces lignes et avancer à l’assaut. Euh, et si l’ennemi s’oppose à une résistance concertée ? Et s’il contre-attaque ? Y a-t-il des renforts ?

Qui arrive ? Avons-nous une deuxième MW qui arrive ? Donc maintenant, nous parlons d’une brigade, pas d’un bataillon. Euh,

C’est de la folie. La taille de Car Island, vous savez, il nous a fallu des divisions entières pendant la Seconde Guerre mondiale pour prendre ces îles. Donc, vous

Vous savez, ce ne sera pas comme à Grenade, où, vous savez, une unité expéditionnaire de la marine, ou à l’époque je crois qu’on l’appelait une MAU, une unité amphibie de la marine

il pouvait courir partout, secourir des étudiants, et euh, et tuer des Cubains, et euh, et tuer des Grenadiens. Euh, vous savez,

Cela rencontrera une résistance de la part des forces iraniennes présentes sur l’île. Euh,

Ils ont creusé des tranchées sur l’île. Euh, ils ont identifié leurs unités d’appui-feu. Euh,

et ils vont rendre le maintien de cette force impossible. Une fois que nous aurons atterri,

Nous serons bombardés sans relâche. Vague après vague, des drones vont déferler. De combien de capacités antiaériennes dispose le Corps des Marines pour une guerre de masse ? Pas grand-chose. Nous avons

Des tablettes portables. Euh, mais nos munitions sont limitées et quand nous les aurons épuisées, les drones…

Continuez à venir. Cela n’arrivera pas. Aucun chef des Marines ne dira : « C’est une mission que nous sommes prêts à accomplir. » Nous savons que…

L’armée a déjà dit à Trump d’aller se faire voir. Qu’on fasse passer les navires par le détroit, escortés par la marine. La Marine a répondu : « Non, on ne fera pas ça. » [rires]

Ça n’arrivera pas. Et on ne va pas envoyer de troupes au sol. C’est une démonstration de force, parce qu’on n’en a pas.

toute capacité à déployer des troupes au sol. Donc, pour le président, dire « il se peut que je doive le faire, ce n’est qu’une démonstration de force, mais ce n’est pas suffisant » est insuffisant.

Les Marines sont bons, mais pas à ce point-là, et ils ne peuvent pas faire ce que le président souhaite avec les forces armées. C’est très risqué, car si nous intervenons…

Si un navire d’assaut amphibie était touché par un missile, nous perdrons périodiquement 900 Marines, sans compter les marins embarqués qui font partie de l’équipage. Vous savez,

On pourrait avoir 1 200 hommes dans l’eau. Aucun président ne souhaite cela. Et pour quoi faire ?

Prendre une île qui ne va pas ouvrir le détroit ou qui bouge de toute façon.

Euh, mais je pense que c’est surtout de la propagande.

En ce qui concerne la sécurité, je pense que cette guerre sera terminée avant que ces Marines n’arrivent sur place. Encore une fois, j’ignore d’où ils viennent. Donc, s’ils sont proches, ils pourraient déjà être sur place.

Mais je suppose que Trump cherche désespérément une porte de sortie, mais qu’en attendant, il va faire de la figuration à cause de toute cette histoire de Trump.

La paix passe par la force, et il faut rechercher la force. Donc, il va continuer à agrandir des bombes sur des bâtiments vides et euh et et et et permettre

Pete Hegath est un psychopathe

[se racle la gorge]

Des choses et euh et tout ça, mais il sait que cette guerre est perdue. Enfin, il y a un consensus général à Washington DC sur ce point.

Il n’y aura pas de changement de régime et les missiles continueront d’être lancés. Nous ne pouvons pas les arrêter. Si l’Iran [se racle la gorge] le voulait, ils

Cela pourrait fermer le détroit d’Ormuz et étrangler l’économie mondiale. Actuellement, vous savez, si vous appelez et vous coordonnez, vous pouvez passer autrement.

On est condamnés, on ne peut rien faire pour l’empêcher, mais l’Iran a la mainmise sur la situation en ce moment, c’est lui qui prend toutes les initiatives auxquelles nous réagissons.

L’idée même d’envoyer des troupes au sol est une réaction à la réalité de la situation : nous ne gagnons pas et nous devons donc faire appel à des renforts.

Des ressources supplémentaires pour atteindre les objectifs impossibles à atteindre actuellement : voilà la définition de l’échec, selon le Wall Street Journal.

Le porte-avions USS Tripoli, basé au Japon, va ramener ce marine.

Unité expéditionnaire. Donc, je suppose qu’ils… qu’ils déménagent du Japon. Je ne sais pas combien de temps ils resteront hors d’Okinawa. Ils seront orientés vers Okinawa.

Marines. Euh, le navire pourrait être le Tripoli, il pourrait être basé au Japon.

mais ils vont probablement prendre le bataillon de Marines qui est là.

Euh, à Okinawa… ce bataillon est traditionnellement enseigné aux techniques conventionnelles.

euh, l’application, mais comme ça fait partie du Pacifique, ils ont peut-être une certaine expérience en matière de tactiques spécialisées. Euh, encore une fois, si vous

Pour être honnête, si vous voyez comment je procède, c’est que j’emmène mes Marines… euh… vous

Tu sais, atterrir dans une ville portuaire, loin du golfe Persique.

Ensuite, je les rassemblerais, eux et leurs ressources, aux Émirats arabes unis, et je lancerais une courte opération à terre.

Assaut amphibie. Je n’amènerais pas le Tripollet près des côtes iraniennes. J’enverrais mes Marines mener un assaut.

Depuis la côte, on utilise un hélicoptère et de petites embarcations. Si vous optez pour de petites embarcations, vous pouvez vous permettre d’en perdre une ou deux.

Vous savez, il y a des Marines à l’eau, on espère pouvoir les secourir. Vous arrivez avec des hélicoptères et on devrait pouvoir projeter une force de frappe sur la côte. On devrait y arriver.

On pourrait établir une tête de pont. Euh… peut-être qu’un raid serait possible.

Nous sommes très efficaces en matière de raids. Donc, nous y allons, euh, effet de surprise, euh,

Violences extrêmes. Les Marines sont très forts en matière de violence et d’agression. Euh, et vous foncez à l’assaut, vous faites sauter des trucs, vous faites sauter euh, quelques bâtiments,

On fait des prisonniers, puis on se retire. Le raid est la seule opération militaire où l’on planifie une retraite. Et normalement, on ne fait même pas ça.

Envisagez la retraite car la retraite est une. Mais lors d’un raid, vous entrez, vous accomplissez votre mission, puis vous vous retirez.

On pourrait donc assister à un raid maritime sur l’île Car. Et s’ils peuvent ce MW configuré pour les petites embarcations

Des opérations, euh, vous savez, cela devient plus réaliste. Mais d’un autre côté, il faut se poser la question politique : est-ce que…

Ça vaut le coup ? Euh, parce qu’il y a un risque que les choses tournent très mal. Les Iraniens s’y préparent. Ce n’est pas comme si…

On va les prendre par surprise et on risque de tomber dans un piège. On pourrait se retrouver avec une compagnie de Marines encerclée sur Car Island. Euh, vous

Vous savez, les gens devraient commencer à s’intéresser à l’île de Cotang. C’est un autre lieu important de l’histoire du Corps des Marines. C’est là que nous sommes allés secourir l’équipage du Mayagu.

lorsqu’ils ont été euh pris en charge par le Camir Rouge euh en [rires] avril je crois 1975.

Euh, on a fini par mener un assaut héliporté sur l’île de Cotang. Euh, presque tous les hélicoptères ont été abattus. Euh,

Des Marines étaient dans l’eau. Euh, des Marines étaient sur la rive, divisés en deux groupes. Euh,

On aurait dit qu’ils allaient être submergés. Il a fallu des missions de soutien aérien constantes jusqu’à ce qu’on puisse enfin les éloger. Et c’est un véritable miracle qu’on ait trouvé suffisamment de renforts.

Des hélicoptères qui n’avaient pas été abattus sont venus les évacuer de l’île.

Et en plus, nous avons laissé trois Marines derrière nous. Une équipe de trois hommes servant une mitrailleuse M60 n’a pas pu monter à bord du dernier hélicoptère.

ont été laissés pour compte. Les Marines n’abandonnent jamais personne, mais nous avons laissé ces trois Marines derrière nous et ils ont été capturés et exécutés par la Camir Rouge. Un moment extrêmement embarrassant pour

Le Corps des Marines des États-Unis. Euh, on pourrait finir par se retrouver, vous savez, Car Island pourrait devenir la prochaine île Coten. Donc nous

Les gens doivent étudier leur histoire et la comprendre.

Vous savez, ce qui est possible et ce qui ne l’est pas. Je me souviens quand j’ai été intégré à la vente de planification ad hoc mise en place par

Général Gray. Euh, l’un des plans que j’ai promus et pour lequel je me suis activement investi, et qui bénéficiait d’un large soutien, était un

Nous allons mener un raid des Marines sur l’installation logistique d’Azubayer. Nous allons emmener une compagnie renforcée de Marines.

Des véhicules blindés, qu’on déploie au sol, qu’on fait remonter l’autoroute et qu’on canarde le site. On fait tout sauter, on tue tout le monde, puis on évacue.

partir. Et euh… tout le monde trouvé que c’était le plan le plus génial du monde, sauf un colonel qui avait piloté des hélicoptères pendant la guerre du désert.

Un colonel Ciphford. Et euh, il a regardé, il a été très gentil avec moi. Je veux dire, je lui en suis très reconnaissant, mais il a dit, euh, vous savez, il y en a tellement

Il y a des choses qui pourraient mal tourner. Et si les Marines sont, vous savez, dans un échange de tirs et qu’ils commencent à…

Ils subissent des pertes et, euh, ils ne peuvent pas être évacués, euh, ils ne peuvent pas être renforcés.

Euh, on perd cette compagnie de Marines pour quoi ? Pour un exercice de propagande. Votre raid ne changera rien à la guerre. Votre raid est conçu pour que les gens disent :

« Regardez ce que nous pouvons faire. » Et nous n’avons besoin de personne pour dire : « Regardez ce que nous pouvons faire. » Euh, si ça ne change rien à la guerre,

Si cela ne permet pas de gagner la guerre, nous ne devrions pas le faire. Si cela n’a aucune influence sur la guerre, cela ne devrait pas être un exercice purement symbolique. Et j’espère que nous aurons le colonel

Ciphertz dira aujourd’hui la même chose à propos d’une opération sur Car Island.

Il ne s’agit pas d’un exercice d’avertissement. Vous n’allez pas vous emparer de Car Island avec une arme de moyenne puissance, la tenir et pouvoir sécuriser le transport maritime, car les Iraniens continueront à le faire.

S’ils contrôlent leurs côtes, ils feront vivre un véritable enfer aux Marines sur l’île Car, et euh… et ils…

Continuez à couler les navires qui tentent de transiter par le détroit de Moose. Il s’agit donc d’une manœuvre politique.

Un exercice de communication, un exercice de propagande. Cela n’a aucun impact sur le fonctionnement global et il ya un vrai

Il y a de fortes chances que la situation se dégrade et que nous perdions beaucoup de Marines. J’espère donc qu’il y a suffisamment de chefs chez les Marines pour dire véritable :

Vous savez, je n’ai pas besoin de gagner une Silver Star. Je n’ai pas besoin d’une Purple Heart. Je n’ai pas besoin d’une médaille pour acte de bravoure. Ce dont j’ai besoin, c’est de garder mes Marines en vie.

Ainsi, si jamais nous avons vraiment besoin de les utiliser pour un effort de guerre, euh, ils sont disponibles. Mais qui a envie d’écrire des lettres à sa famille juste pour pouvoir dire : « Oui,

« Euh… j’étais… j’ai envahi Car Island. »Personne.

Le brillant stratégie militaire Pete Hegth Scott a récemment déclaré que les mouvements directs sont en réalité ouverts

Tant que l’Iran ne tire pas sur aucun navire, ils sont libres de naviguer. Donald Trump a déclaré la veille que…

Les navires doivent simplement faire preuve de courage et traverser le détroit. Vous avez dit plus tôt que l’Iran

Peut-être pouvons-nous maintenant aborder le point de vue iranien. L’Iran à l’initiative. Parlez-nous de ce à quoi cela ressemblera dans deux semaines et de votre opinion sur ces éléments.

Ces commentaires géniaux de Pete Hegth concernant la fermeture du détroit d’Ormuz provoquant des ondes de choc.

par le biais des prix du pétrole et des marchés pétroliers.

Je veux dire, certaines choses parlent d’elles-mêmes. Euh, c’est un secrétaire à la Guerre qui a essayé d’impressionner les gens. Je veux dire, moi

Je l’ai écouté parler. Il est traduit là, vous savez [il s’éclaircit la gorge]

C’était une période où, vous savez, nous étions des dirigeants. Le Corps des Marines forme des chefs. C’est ce que nous faisons.

C’est ce que j’ai vécu lors de ma formation de base et de mon école d’officiers, avant d’intégrer le Corps des Marines. Euh, nous n’étions pas…

Nous étions des managers. Nous étions des leaders. Nous dirigeons. Et le leadership, c’est tout autre chose. On n’impressionne pas les gens avec des mots. On les impressionne par son comportement.

Des actions. Vous dirigez par l’exemple. Vous devenez un expert tactique non pas parce que vous pouvez l’expliquer, mais parce que vous pouvez le faire. Les Marines possèdent un chef parce que…

Le chef se tient devant eux. Les Marines disent : « Je te suivrai jusqu’en enfer. » Un responsable s’avance et les Marines répondent : « Ouais,

« Foutez le camp d’ici. Je ne veux rien avoir à faire avec vous. » Euh, vous savez, les Marines forment des leaders. Je ne dis pas que c’est la meilleure chose choisie au monde pour la société. Je dis juste…

En matière de combat, rien ne remplace un véritable leadership.

Surtout au niveau des petites unités. J’ai suivi une formation dans cette école et je pense m’en être plutôt bien sorti. Mais la seule a choisi qu’un chef ne faisait pas, c’était d’aller sur le terrain avec ses troupes.

Et vous, vous n’aviez pas besoin de les convaincre. Il suffisait de leur dire : « Voilà votre mission. Au travail ! »

Ce qui s’est passé après la guerre du Golfe, c’est que nous sommes entrés dans une transition militaire en temps de paix, pour revenir à la paix.

Il y avait le temps, l’armée, et euh, nous avions besoin de… vous savez, de dividendes de la paix. La guerre froide était terminée. Nous envisageons…

Consolidation des forces et, au lieu de diriger, on nous a demandé de gérer. Je me souviens de ce moment-là parce que…

Vous savez, nous, les Marines, avons adopté ce qu’on appelle la GQT, la Gestion de la Qualité Totale, et nous tous…

De jeunes capitaines, vous savez, ceux qui ont gagné la guerre du Golfe, ont été réunis dans une salle, un auditorium, et on leur a dit :

Vous êtes maintenant des managers, et nous avons dit non, nous ne le sommes pas, nous sommes des leaders. Je veux dire, nous nous sommes révoltés. Nous nous sommes littéralement révoltés. Nous avons dit non, nous refusons de jouer à ce jeu.

Beaucoup ont fini par quitter le Corps des Marines à cause de ça. Parce que nous, on est là pour diriger, pas pour gérer. Gérer, c’est le rôle de l’Armée de l’Air. L’Armée de Terre veut gérer, ou alors elle gère ça.

Mais euh, nous n’allons pas faire ça. Euh, mais la transition chez les Marines, et en tant que manager, vous devenez maintenant un vendeur. Voyez-vous, le leadership ne consiste pas à vendre quoi que ce soit.

Soit je vous inspire, soit je ne vous inspire pas. Soit je sais ce que je fais, soit je ne le sais pas.

Quand je me tiens devant une équipe d’inspecteurs et que je dis : « Aujourd’hui, nous allons aux portes de l’enfer, au palais présidentiel, et nous sortirons des véhicules. Les mitrailleuses vont… »

Ils vont nous viser le visage. Des RPG vont viser nos voitures et menacer de vous arracher les bras. Ce que je vous demande, c’est de vous détendre, car je suis là.

Chargez-moi. Regardez-moi. Si je panique, vous paniquez. Mais si je reste calme, vous restez calme. J’ai un plan. Voici mon plan.

Je vais mettre le plan à exécution. Les inspecteurs ont tous acquiescé, et nous nous sommes retrouvés dans les pires situations au monde, et tout a dégénéré.

Basket et moi sortions du véhicule et repos calmes. C’est montrer l’exemple. Et mon calme les a incités à rester calmes. Nous sommes restés concentrés sur notre mission.

Et nous avons accompli la mission. Voilà ce que c’est que le leadership. Euh, mais [rires] si je devais monter là-haut pendant que je suis en train de faire…

On leur vend ça, ce qu’on fait ici, c’est appliquer des techniques psychologiques, euh, de manipulation.

Euh, vous savez, des tactiques pour pousser l’ennemi à réagir de manière excessive et stimuler l’hypothalamus [rires] du…

Être assis là à se demander : « Quoi ? » C’est exactement l’état d’esprit de Pete Hicks à ce moment-là. Il lance des mots au hasard. C’est un type qui ne sait pas diriger. C’est un…

Ce type gère la situation et cherche à impressionner les gens par son éloquence. C’est un vendeur, là-haut, qui essaie de vendre quelque chose.

Ce qu’il vend, c’est de la pure camelote. De la camelote. Et ça se voit, parce qu’un leader est aussi honnête. Regardez…

lettre que Dwight Eisenhower a écrite pour se préparer à la prononcer au cas où le débarquement du Jour J tournerait mal.

Regardez cette lettre. Il n’est pas resté là à essayer de détourner l’attention et à dire, vous savez,

Ceci, cela et le reste. Il a dit : « C’est ma responsabilité. J’ai pris la décision, vous savez,

Et cet échec est entièrement de ma faute. Euh, et vous savez, on va en tirer des leçons. On va se ressaisir, se regrouper, et on va passer à autre chose.

Mais vous savez, cela a été un échec.

Mon échec. Pete Hex n’a pas le courage de se lever et de dire : « Ouais,

« Nous nous sommes trompés. » Euh, vous savez, nous avons fait certaines suppositions. Euh, vous savez, et III agi en fonction de ces suppositions et euh… nous

Nous nous sommes trompés. Nous allons donc faire une pause et réévaluer la situation. Nous allons rencontrer le président pour discuter des différentes options. Je vous recontacterai dès que nous aurons des informations.

Mais non, le service n’évolue pas comme nous les souhaitions. Nous n’atteignons pas les résultats que nous pensions devons obtenir pour le moment. Et, vous savez,

Nous allons devoir procéder à des ajustements. C’est cela, l’honnêteté. Et je pense que les gens apprécieraient l’honnêteté plutôt que de dire : « Eh bien, nous n’avons pas… »

Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les Iraniens continuent à tirer leurs missiles, mais nous avons la situation en main.

Dégradation à 95 %, bombes sur cible. Le mardi. On est la force la plus meurtrière.

C’est… c’est juste… c’est juste… vous savez… et les gens s’en rendent compte tout de suite. Et donc, voilà ce genre d’homme dont le cerveau… [il s’éclaircit la gorge]

maintenant, elle ne fait que vendre de la camelote.

Et on obtient ainsi cette affirmation : le canal droit n’est pas fermé. Il est ouvert.

C’est ouvert parce qu’on dit que c’est ouvert. C’est ouvert. Ce n’est fermé que si les Iraniens vous tirent dessus. Eh bien, non, Sherlock.

Autrement dit, c’est la définition même de la fermeture des voies réservées. Quand les Iraniens décident de les fermer en vous tirant dessus.

Donc, ce n’est pas ouvert. Vous n’avez pas réussi. Il ne peut pas dire la vérité, cependant. Il est tellement impressionné. Je veux dire,

Cette idée que nous gagnons parce que nous disons que nous gagnons. Mais nous n’avons atteint aucun des indicateurs de victoire. Nous avons coulé la marine iranienne.

Pourquoi ne peut-on pas ouvrir le détroit d’Ormuz ? Parce que, selon Donald Trump, et il le répète sans cesse, nous avons coulé tous leurs navires. Je ne suis pas d’accord.

Tu sais pourquoi on ne peut pas traverser l’État d’Ormuz ? Parce que ça n’a jamais été une question de navires, Donnie, mon pote. Jamais une question de navires. Quand tu regardes la brigade Arif, il y a quatre bataillons de

Eux. Leur rôle est de vous empêcher de traverser le détroit d’Ormuz.

Qu’avez-vous fait ? Je ne veux rien entendre à propos du naufrage d’un bateau qui n’avait rien à voir avec quoi que ce soit. Je veux savoir ce que vous avez fait de la brigade Arif. Où est le premier bataillon ?

Où sont leurs missiles de croisière modernes ?

Où est le deuxième bataillon ? Où est le troisième bataillon ? On sait où est le quatrième bataillon. Ils sont sur Car Island et ils vous tueront si vous essayez de faire traverser la plage aux Marines.

Parce qu’ils vivent sur Carlagen depuis longtemps et qu’ils ont creusé plein de trous et tout. Tu pensais que c’était difficile d’aller au mont Sabbachi. Tu pensais

C’était difficile d’entrer dans Tara. Essayez d’aller sur Car Island et de faire prendre d’assaut vos Marines sur un terrain contrôlé par l’ennemi, et ils tireront dessus.

Vous, de l’avant, de l’arrière, de l’arrière souterrain, le Hezbollah se soulève partout. Ce que le Hezbollah fait à Israël et au Sud-Liban, les Iraniens le feront

On verra ce que les Marines iront faire sur Car Island. Ils se battent avec bravoure et on pourrait même l’emporter tactiquement, car on est sacrément bons. Mais on perdra beaucoup.

Des Marines pour quoi faire ? Pour que Pete Hagath puisse dire que nous avons une force de projection terrestre. Les troupes américaines sont sur le terrain.

Et je vous dis que ce terrain est désormais libre. Ces bottes encrassent le sol iranien libre. C’est le genre de conneries qu’il ressemble. Ouais. Euh…

Pourquoi faire ? Donc non, nous ne contrôlons rien. Les Iraniens dirigent cette guerre de A à Z.

De cette façon, les Iraniens nous ont apporté à récupérer cinq batteries THAAD en Corée du Sud.

Ce sont les Iraniens qui ont fait ça. Ils nous ont forcés à démanteler les batteries Patriot du Pacifique. Ce sont les Iraniens qui ont fait ça. Ce sont les Iraniens qui nous font envisager d’envoyer des troupes au sol.

Au sol. Nous n’avions pas pensé à tout cela lorsque nous avons déclenché cette guerre. Nous agissons ainsi uniquement parce que les Iraniens sont au pouvoir. Les Iraniens

Ils dictent le rythme des opérations et nous réagissons. Et maintenant, j’en viens à l’udaloop de John Boyd. Euh, vous savez, l’udaloop était le chasseur, vous savez,

combat aérien. Si deux avions arrivent, Boyd utilisait, vous savez, la boucle udaloop, observez,

S’orienter, décider et agir. Donc il regarde, il observe, il vous voit,

Il observe votre avion, il sait de quel type d’appareil il s’agite. Il dit : « Je veux réduire un peu ma vitesse. » Il va donc effectuer une manœuvre en la. Il a une vitesse supérieure.

Tu vas le rattraper, mais tu ne pourras pas suivre son rythme. Tu seras plus carême.

Maintenant, il va s’effondrer. Tu vas faire un demi-tour. Il va te prendre par surprise. Il va te descendre parce que tu as réagi à ses mouvements tout du long. Il a anticipé ton mouvement.

Il a réagi et a repris le contrôle de la situation. Les Iraniens sont en train de mener une véritable opération de retournement de situation contre les États-Unis. Ils ont observé nos agissements.

Ils se sont tournés vers nous. Ils prennent des décisions et ils agissent. Et ils accélèrent ce cycle de décision plus rapidement que nous. Ils sont

Au sein de notre processus décisionnel, clé de la victoire, nous réagissons. Nous agissons.

Ils ont le contrôle. Ils contrôlent le rythme des opérations.

Ils contrôlent le ciblage. Ils contrôlent tout ce que nous faisons.

Et euh, nous sommes en train de perdre. Il n’y a aucun aspect de cette guerre où nous gagnons. Absolument aucun. À moins que vous ne vouliez dire ça.

On gagne en faisant exploser des bâtiments vides. Et c’est ce qu’on fait. On fait exploser des écoles vides avec des enfants. On est très forts pour ça.

Nous détruisons des écoles avec des enfants, mais nous ne faisons pas sauter des installations militaires importantes.

Les Iraniens s’y préparent. Ils sont clandestins. Ils sont dispersés. Et c’est aussi trompeur.

Nous utilisons beaucoup d’armes à distance. Nous ne pénétrons pas dans l’espace aérien iranien. Lorsque nous décidons de pénétrer dans l’espace aérien iranien, nous

Ils vont se retrouver face à la défense aérienne iranienne. Et là, c’est un tout autre niveau de combat. Je vois bien les crétins du monde MAGA, vous savez…

euh, je m’enthousiasme beaucoup pour, vous savez,

L’A-10. L’A-10 est un bon avion, mais vous savez, ces dernières générations,

Le A-10 combattu en Afghanistan et en Irak contre les insurgés. La dernière fois que le A-10 a affronté un…

Les forces armées modernes étaient présentes lors de la guerre du Golfe. J’invite chacun à examiner les dégâts subis par les A-10 au combat et à prendre en compte le fait que les A-10 étaient…

Abattus le dernier jour de la guerre. Nous perdions des pilotes le dernier jour de la guerre car les champs de bataille modernes ne sont pas adaptés aux vols à basse altitude et à faible vitesse.

Les avions de chasse comme le A-10. Euh, dans l’Ouest, quand le A-10 était utilisé pour la chasse aux scatophiles, on ne l’autorisait pas à descendre en dessous de… je crois que j’ai oublié quelle était la limite.

J’allais dire 10 000 pieds, peut-être 30 000, mais nous devions maintenir l’A-10 à très haute altitude pour éviter de nous faire tirer dessus.

Abattu par la défense aérienne. Donc, même si c’est un appareil qui fait un bruit de moteur impressionnant, le A-10 était très haut car il ne pouvait pas descendre ici sous peine d’être abattu. Donc, encore une fois,

Ceux qui parlent du A-10 n’ont aucune expérience avec cet appareil. Ils ne connaissent rien à la guerre moderne. Et euh… [il s’éclaircit la gorge]…

Encore une fois, le fait que nous envisageons d’engager le A-10 dans cette situation est une réaction à…

Les actions iraniennes. Euh, donc, vous savez, on ne va pas se dire : « Envoyons des A-10 pour semer la zizanie. »

Les Iraniens ne s’y attendent pas. Ils se disent : « Non, vous ne nous avons pas réprimés, alors on sait que vous allez intervenir avec des forces spéciales conjointes. »

Des A-10, des hélicoptères, et nous sommes prêts.

Ils ont posté des photos de leurs potes en disant : « Venez, venez ! On veut faire la fête avec vous ! » Euh…

Ils sont aux commandes. Ils sont à l’intérieur de notre système. Ils sont en train de gagner cette guerre.

Même la machine de propagande a beaucoup de mal à interpréter les événements.

Euh, il ya eu beaucoup de… euh… vous savez, il ya eu un incendie, par exemple, sur l’USS [il s’éclaircit la gorge] Ford. Euh, il y en a eu un…

On pense que l’USS Lincoln a été approché par un navire iranien et ils ont même admis que le Sentcom avait manqué une tentative.

Ils ont dû tirer sur le navire, puis utiliser des missiles car ils ne peuvent pas l’atteindre avec leurs canons embarqués.

Voilà le problème : je voudrais savoir si vous avez des commentaires concernant le ravitailleur. Je crois qu’il y en avait deux. L’un d’eux s’est écrasé et…

Six Américains sont morts à cause de ça, et je crois qu’un autre a réussi à atterrir au-dessus de l’Irak.

Voilà l’explication. Ce n’était ni un tir ami, ni un tir ennemi, et euh… l’Irakien

La résistance a revendiqué le mérite du ravitaillement en vol du KC35.

Euh, parlez-nous de ce que vous avez remarqué concernant la façon dont le commandement des opérations spéciales américaines (Sentcom) parle de cette guerre actuellement, étant donné que…

On dirait que chaque incident est expliqué comme une sorte d’erreur plutôt que par une confrontation de points de vue.

Il vaut mieux être honnête et admettre que nous subissons peut-être effectivement des revers. Eh bien,

Encore une fois, je sais que vous ne voulez pas donner à l’ennemi un mérite indu ni le soigner.

Affrontez l’ennemi, mais dites ceci : le ravitaillement en vol est une opération complexe.

Nous envoyons beaucoup d’avions vers, vous savez, le théâtre iranien, et donc le ciel au-dessus de l’ouest de l’Irak est

remplis de ravitailleurs. On a eu ce problème pendant Tempête du désert, euh, où, vous savez, on envoyait des modules de frappe en Irak et ils partaient et faisaient

Leur truc. Peut-être qu’ils se font tirer dessus par des missiles sol-air. Ils doivent alors activer la postcombustion, ce qui leur fait consommer plus de carburant. Du coup, ils ont du carburant en abondance.

ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Euh,

Et maintenant, les avions ravitailleurs doivent s’adapter. Ils sont en rotation ici, attendant que les avions viennent se ravitailler.

Le preneur de carburant doit maintenant s’adapter, se positionner différemment et prendre une nouvelle place pour faire le plein.

Parfois, Awax n’est pas à la hauteur. Awax est le contrôleur. C’est lui qui gère le champ de bataille, l’espace aérien.

Et euh, Awax a peut-être baissé sa garde, s’est peut-être relâché. Ou alors, les avions l’ont tout simplement fait sans passer par là.

Awax à cause d’une urgence. On ne sait pas ce qui s’est passé. Mais ce que je peux dire, c’est qu’il ya eu de nombreuses quasi-collisions de ravitailleurs pendant

Tempête du désert. Euh, c’est un vrai problème quand on se retrouve avec un espace aérien aussi restreint. [Rires]

[toux]

Empêcher les avions de se percuter est un défi de taille. Je n’ai aucune raison de croire que c’était le cas.

Tout sauf deux avions ravitailleurs dans un espace aérien très complexe, avec un grand nombre d’avions qui le traversent.

Euh, ils ont pénétré dans l’espace aérien l’un de l’autre et ils sont entrés en collision. C’est ce que je crois. Euh, s’il y avait eu une collision aérienne au sol, premièrement, nous ne sommes pas

Il est hors de question de faire voler un avion ravitailleur au-dessus d’une zone où se trouvent des missiles sol-air. C’est tout simplement impossible. Nous avons sécurisé le terrain. Si vous vous souvenez, il y avait…

Il y a quelque temps, des forces américaines ont débarqué dans la province d’Anbar. Nous sommes en train de nous installer.

Une base d’opérations et une unité irakienne sont intervenues pour mener l’enquête. Il y a eu un échange de tirs et nous avons tué plusieurs ennemis.

Les Irakiens, euh, parce que nous n’allons pas permettre à l’insurrection de s’infiltrer et de s’installer sous nos pieds.

plateforme de ravitaillement. Donc, nous avons des troupes au sol en Irak qui patrouillent activement et elles ne le font pas.

On ne va pas laisser n’importe qui abattre ces pétroliers. On ne peut pas détruire les pétroliers, vous savez, on ne risque pas de perdre la guerre si on ne peut pas les détruire.

Nous ne pouvons pas ravitailler les avions en vol si nos ravitailleurs sont mobilisés pour répondre à des attaques de missiles sol-air. Nous avons donc des troupes au sol dans l’ouest de l’Irak. Je ne pense pas que…

On est censé être au courant, mais il ya eu le reportage des médias, alors je vais réagir. Euh… et leur travail consiste à…

patrouiller activement et empêcher quiconque de tirer des missiles sol-air sur le ravitailleur. Je suis donc confiant qu’il y

Il ne s’agissait pas d’une attaque de missile contre nos avions. Ce dont je suis certain, c’est que notre espace aérien est très complexe et comprend des avions israéliens. Et c’est tout.

Il y a aussi un problème. Je veux dire, qui ravitaille qui ? Avons-nous des zones de ravitaillement séparées pour les Israéliens ou se joignent-ils à nous ?

Encore une fois, pour avoir vécu cela pendant la guerre du Golfe, vous savez, vous avez le pétrole là-bas, vous recevez un horaire et Awax dira : « D’accord,

vous savez, euh, une formation de trois, euh, vous savez, des F-35 qui arrivent, indicatif d’appel, vous savez, euh, Juliet un, deux, trois, euh,

Vous savez, ils vont se ravitailler dans cet ordre. Donc, ils se mettent en fichier indien. Juliette arrive, fait le plein, puis repart. Trois arrivent fréquemment, vous savez, c’est Charlie 64, un F-22. Bingo.

Carburant, niveau de carburant bas. Ravitaillage d’urgence. Euh,

Et ils me disent : « OK, Charlie, il faut te rabattre. » Non, je ne peux pas. Amenez-moi le ravitailleur. Et là, le ravitailleur se détache. Des F-35 en contrebas.

Il faut interrompre la manœuvre pendant que le ravitailleur arrive. Mais ils n’ont pas coordonné leurs efforts avec l’autre ravitailleur qui effectue une grande manœuvre avec quelques avions supplémentaires.

Derrière lui. Et donc, les avions se dirigent maintenant l’un vers l’autre. Awax est censé se désengager et deux avions étaient dans le

Même espace aérien. C’est toujours mauvais signe.

Il est nécessaire que l’on étudie nos méthodes de ravitaillement en vol, surtout dans un contexte comme celui-ci où nous effectuons des centaines de sorties de combat.

Des vols quotidiens sont effectués vers l’Iran. Le ciel de l’ouest irakien est saturé d’avions. Et si vous commettez une erreur, vous en payez le prix fort.

Et tragiquement, six Américains ont perdu la vie lorsqu’un KC135 est entré en collision avec un autre KC135.

C’est mon avis.

Oui. Enfin, oui. Et euh, ils ont perdu la vie pour une guerre qui… euh… c’est une autre question. Ça ne se passe pas très bien. Oui.

Ce n’est pas leur faute.

Ils font leur travail. Leur mission consiste à ravitailler les avions.

Voilà leur mission. Je ne les blâme pas du tout. Je blâme le président, Heighit Rubio, et tous les autres.

[Rires] Les stars, surtout, auraient dû arrêter cette guerre. Quand sur un Tulsi Gabard, tout le monde se demande : « Où est Tulsi ? Où est Tulsi ? » Eh bien, Tulsi était…

Elle a bel et bien fait son travail. Mesdames et Messieurs, Tulsi a rédigé une évaluation de la communauté du renseignement national, remise au président.

Avant que la décision d’entrer en guerre ne soit prise, elle a déclaré en substance : « Nous allons perdre cette guerre. Nous n’obtiendrons pas de changement de régime et nous n’obtiendrons pas la victoire militaire que vous recherchez. »

« Ne fais pas ça. C’est son travail. » Le président a choisi de ne pas l’écouter. Mais pour tout le monde, où est Tolshi ?

C’est une traîtresse. Elle ne fait pas son travail. Elle a fait son putain de travail. Elle a fait son putain de travail là où les généraux qui sont censés dire au président : « Hé,

Monsieur, les renseignements ne confirment pas cela. Nous ne pouvons pas faire cela. Je vous donne un ordre. Je souhaite que cet ordre soit écrit.

Je veux que cela soit transmis au Congrès des États-Unis car, après que vous m’aurez donné cet ordre par écrit, je vais démissionner et ensuite aller au Congrès pour dire que cet ordre est illégal.

Vous savez, et votre carrière est finie.

Ma carrière n’a aucune importance. Je suis au service du peuple américain. Vous savez, dès que vous me demandez d’enfreindre la loi…

ou commettre un crime de guerre… euh… je ne ferai pas ça et je ne vendrai pas mon âme pour continuer. Nous avons besoin de… nous n’avons pas…

Il n’y a plus de militaires de ce calibre. Il y en avait un, le directeur de l’état-major interarmées ; il a été limogé parce qu’il avait dit au président : « Nous ne pouvons pas… »

Est-ce que ça va se produire ? On a un secrétaire à la Guerre qui est un criminel de guerre psychopathe, un vrai… [il s’éclaircit la gorge] Je termine…

L’article, qui établit clairement les faits, justifie sa destitution.

Le procureur général devrait le poursuivre pour violation de la loi de 1996 sur les crimes de guerre, qui stipule que

On ne peut pas agir en violation des Conventions de Genève, et il l’a fait, et plusieurs officiers généraux de la chaîne de commandement ont fait la même chose.

L’école de filles en est la preuve flagrante. Mais ce sont ces personnes qui sont censées le dire.

Non aux idées stupides. Euh, et elles le sont quand on demande au directeur du renseignement national d’obtenir l’avis consensuel de

Les services de renseignement américains estiment que cette guerre est impossible à gagner et qu’aucun des buts et objectifs ne peut être atteint.

que nous allons perdre. Euh, vous savez, c’est là que des officiers militaires qui valent leur pesant d’or se lèvent et disent : « Non, Monsieur le Président,

Non. Euh, nous n’allons pas faire ça.

Euh, c’est illégal. Euh, vous savez, il n’y a aucune raison de faire ça. Et pourtant, ils ne le font pas. On n’a personne prête à passer ces appels.

Et c’est pourquoi il est important de poursuivre les responsables de la sécurité, car il faut que les gens comprennent qu’il y a des conséquences à manquer à ses devoirs.

et en ne respectant pas la constitution et en ne respectant pas la loi.

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