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Par Vincent Gouysse.

L’Iran gagne la bataille pour la conquête des cœurs à l’échelle internationale

A défaut d’être témoin de la grande bataille finale entre le Travail et le Capital, notre époque représente pourtant une étape clef de l’Histoire de l’humanité qui se trouve aujourd’hui à la croisée des chemins et à l’aube d’un bouleversement géopolitique d’une ampleur inédite : la fin de l’hégémonie coloniale mondiale de la ploutocratie atlantiste − une caste privilégiée née (dans le sang) de l’accumulation primitive issue du commerce triangulaire −, et la consécration d’un nouvel ordre mondial découlant d’une division internationale du travail centrée autour du jeune et dynamique chalenger chinois. (Voir notre article: Construire la FORTERESSE AMERICA/MAGA/UNIPOLAIRE entre les douves océaniques – les 7 du quebec et https://les7duquebec.net/archives/304764 (NDÉ).

L’empire atlantiste en voie de déclassement, ne pouvant se risquer à un affrontement frontal contre la Chine qui domine aujourd’hui outrageusement les « arts industriels », il s’est engagé de manière continue au cours de ces dernières décennies dans une frénésie systémique d’agressions coloniales dans les zones périphériques vulnérables, un interventionnisme sauvage désormais ouvertement dénué de presque toute phraséologie justificatrice pseudo-libératrice : «Nous sommes les maîtres du monde et nous ferons tout pour le rester. Le pétrodollar et notre complexe militaro-industriel obèse resteront rois, dussions-nous décapiter tous les alliés de nos rivaux»… Voilà en teneur le leitmotiv de l’élite dégénérée au pouvoir en Occident, voilà le cadre fondamental de l’agression coloniale lancée il y a près d’un mois contre l’Iran souverain.

Mais il y a un os dans le script qui était écrit aux sinistres guignols de la scène politique atlantiste : un « ennemi » qui ne se rend pas… Un « ennemi » qui ne capitule pas, ni devant la guerre économique (des décennies de sanctions unilatérales), ni devant les bombes, même quand elles touchent et tuent ses leaders… Une élite véritable, non seulement qui refuse de se soumettre, mais qui répond et résiste à l’agression du « fort » ! Une bourgeoise nationale intelligente, ayant à cœur les intérêts fondamentaux de ses propres masses populaires (condition nécessaire à la montée en gamme de toute économie), … et de l’autre côté un cartel mafieux de banksters misanthropes, ennemis déclarés de l’Humanité, et dont les hommes de main sont « élevés », sélectionnés et propulsés au pouvoir pour leurs « qualités » de maîtres-manipulateurs suprémacistes et sociopathes, à l’instar de Macron, comme nous le soulignions déjà en 2020 :

« Alors qu’il officie au sein de la banque d’affaires Rothschild où il est connu pour ses « connaissances techniques perfectibles en matière de haute finance », le jeune Macron trentenaire n’en « excelle » pas moins déjà « dans un domaine essentiel de la Banque d’affaires : la séduction des clients ». « En quoi son métier de banquier d’affaires peut aider Macron être efficace en politique ? », demande le journaliste à François Henrot, mentor du jeune Macron et Directeur à la Banque de Rothschild : « On y apprend l’art de la négociation. On est aussi amené beaucoup – et ça c’est heureusement ou malheureusement utile en politique –, à… communiquer, c’est-à-dire à raconter des… une histoire. (….) Donc on y apprend d’une certaine façon aussi, des techniques de… pas de manipulation de l’opinion, mais de… un petit peu… » Voici donc quelle est la « qualité » essentielle du véritable Macron, si utile dans la sphère politico-médiatique : celle d’être un bonimenteur Docteur ès manipulations! »

Ce pitoyable larbin « tricolore » des banksters de chez Rothschild – aussi néfaste qu’insignifiant – jappe d’ailleurs aujourd’hui sans relâche, tel un clébard soumis, aux pieds de ses sponsors sio-nazis…

Cette « élite » atlantiste a prouvé à maintes reprises être l’ennemie déclarée des peuples, et les ramifications tentaculaires de l’affaire Epstein en sont une manifestation éclatante : l’ennemie de ses propres peuples d’abord, qui ont vu nombre de leurs « chaines dorées » (intitulées « acquis sociaux ») être sacrifiées sans vergogne sur l’autel du profit depuis la crise des Subprimes (2008) ; et encore davantage l’ennemie des peuples de leur sphère d’influence coloniale ensuite, victimes des ingérences coloniales répétées d’un empire moribond, sociétés de consommation occidentales post-industrielles en voie de déclassement accélérée dont les élites, intégralement réactionnaires, ont, de par leur lobbying, intégralement accaparé le pouvoir politique, laminé les principes démocratiques bourgeois les plus élémentaires, et laissent désormais s’exprimer au grand jour leurs pulsions suprémacistes, colonialistes et fascistes.

Pour paraphraser Pepe Escobar, l’un des plus remarquables journalistes indépendants contemporains, dans une interview récente avec le Professeur Glenn Diesen intitulée « La stratégie d’usure de l’Iran »,

« le déséquilibre entre l’esprit de barbarie d’un côté et l’esprit de la cuture persane de l’autre est brutal. Et ils [les Iraniens] ont appris quelque chose qu’ils ne savaient pas auparavant, l’art des relations publiques : leur communication fonctionne extrêmement bien dans tout le Sud global. Désormais ils sont devenus des vedettes en termes d’opinion publique. Le soutien à l’Iran dans le Sud global est pratiquement unanime aujourd’hui. Faire ces petites vidéos amusantes avec ces personnages en Legos, et tout cela fait des miracles en matière de communication, montrant qu’ils ont une certaine marge de manœuvre. (…) Ils ont complètement renversé la situation. Alors cela, avec les jeunes, aux USA, en Occident, en Chine, en Afrique, en Asie du Sud-est, waouh, c’est absolument inestimable. Le syndicat d’Epstein a déjà perdu la bataille de l’opinion publique à l’échelle mondiale, c’est certain ! »

Voici une sélection de ces créations d’animation perses : Operation Epstein Fury – Modern Elephant companions – War Hormuz − L-O-S-E-R

Même au cœur des métropoles impérialistes du IVe Reich atlantiste en dépit d’une mainmise absolue de la ploutocratie des banksters d’Epstein sur les médias mainstream, sans oublier la censure croissante des médias dissidents et étrangers, la Guerre contre l’Iran est hautement impopulaire dès ses débuts. Cela ne présage à l’évidence rien de bon pour ses promoteurs néo-cons et sionistes-nazis, maintenant qu’elle tourne ouvertement, comme l’aventure de leur prédécesseurs nazis lancés à la conquête de l’Est soviétique, en un bourbier inextricable.

D’ores et déjà, et pour paraphraser le bateleur de foire à la tête du cirque du IVe Reich atlantiste lorsqu’il rabrouait son proxy bandériste en l’enjoignant à « faire la paix » avec les russes pour pouvoir se concentrer sur sa nouvelle cible stratégique perse, Trump et son double sio-nazi n’ont aujourd’hui « aucune véritable carte en main » : ni la carte industrielle et militaire (c’est l’Iran qui la détient, en concomitance avec ses alliés russes et chinois), ni la carte de la diplomatie et des relations publiques (l’Iran apparaissant légitimement pour une puissance pacifique lâchement agressée à deux reprises sous des prétextes mensongers), ni enfin la carte « Joker » du contrôle des détroits d’Ormuz et de Bab-el-Mandeb (à venir grâce aux alliés Houthis si besoin…), dont le blocus permettent à l’Iran et à ses alliés d’infliger des dégâts économiques apocalyptiques à leurs agresseurs.

Mais Trump, connu pour être le roi des mauvais perdants et qui ne brille pas davantage par sa culture que par son intelligence, saura-t-il reconnaître une défaite aussi humiliante pour l’autoproclamée « première puissance militaire mondiale » ? Une réalité cinglante particulièrement éloignée de la légende cinématographique (ou devrions plutôt dire de la réalité parallèle) créée par Hollywood, tel slogan publicitaire pour le complexe militaro-industriel américain et telle une menace interventionniste permanente destinée à garantir la fidélité de ses féaux locaux compradore… Mais une poigne excessive peut se montrer absolument contre-productive, et générer au final une résistance croissante à cette stratégie de contrition active… Ci-contre : « Oui, c’est un idiot totalement dénué de bon sens et sans aucune aptitude sociale, mais c’est mon fils. J’espère seulement qu’il ne se lancera jamais dans la politique. Ce serait un désastre. » – Authentique ou pas, cela s’est pleinement vérifié depuis début 2025…

Face à la barbarie « civilisée » du IVe Reich atlantiste, la promesse iranienne est aujourd’hui aussi simple que prometteuse pour les peuples martyrs, victimes des innombrables crimes de la ploutocratie atlantiste : lui infliger une punition méritée qui conduira à sa perte − « Une vengeance pour tous ! »… Une remarquable création perse, aujourd’hui déjà virale !

A n’en pas douter, face à l’Empire du mensonge, le champion des peuples colonisés qu’est aujourd’hui l’Iran dispose également d’une formidable carte morale dont la coalition d’Epstein est à l’inverse totalement dépourvue… En ce monde, chaque être humain ennemi de l’hideuse politique coloniale fasciste décomplexée du IVe Reich atlantiste, qu’il soit athée ou croyant, ne peut que souhaiter de tout son cœur ou prier pour la victoire éclatante de l’Iran et de son peuple courageux et résiliant ! Sans aucun doute possible, la victoire sera sienne, et comme l’annonce d’ores et déjà Jeffrey Sachs, l’aventure coloniale iranienne promet d’être « le tombeau de l’hégémonie américaine »…

Source Vincent Gouysse, le 26/03/2026, pour marxisme.online https://marxisme.online/

Voir notre article: Construire la FORTERESSE AMERICA/MAGA.inc/UNIPOLAIRE

entre les douves océaniques… https://les7duquebec.net/archives/304764 (NDÉ)

Les liens des vidéos :

Voici une sélection de ces créations d’animation perses : Operation Epstein Fury – Modern Elephant companions – War Hormuz − L-O-S-E-R

Les liens des vidéos :

https://www.youtube.com/watch?v=wo7e2OjyEBo

https://www.youtube.com/watch?v=CNak-O3AWsg

https://www.youtube.com/watch?v=i203R07M6Qc

https://www.youtube.com/watch?v=88dOtLLHD94

Autres animations :

https://x.com/i/status/2036727624710475931 (censurée en moins de 24h sur plusieurs pages youtube)

Khorramshahr-4 (fichier joint)