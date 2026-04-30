L’Union européenne déroule une fois de plus le tapis rouge pour les talibans

Dans les semaines à venir, l’Union européenne, accueillie par la Commission européenne, s’apprête à inviter une délégation des talibans à Bruxelles. L’objectif déclaré de cette invitation est que l’UE tienne des discussions avec les talibans concernant l’expulsion des demandeurs d’asile afghans.

Le Mouvement spontané des femmes afghanes (SMAW) souligne que remettre des réfugiés à l’administration talibane en Afghanistan viole le principe de « non-refoulement » en droit international, car leur vie est en danger. En août 2024 et juillet 2025, l’Allemagne a envoyé plus de 100 demandeurs d’asile afghans à Kaboul via des vols charter avec l’aide du Qatar.

Cette réunion des responsables talibans au siège de l’UE intervient après que des responsables européens ont déjà effectué deux voyages en Afghanistan pour préparer le terrain à l’expulsion des demandeurs d’asile et à obtenir leur acceptation par l’administration talibane.Lors de ce voyage à Bruxelles, en échange du respect des directives de l’UE, les talibans obtiendront également l’accès à des sommes financières importantes, à la légitimité internationale, au contrôle des ambassades et consulats afghans dans les États membres de l’UE, ainsi qu’à d’autres concessions politiques.

Des rapports des Nations Unies (UNAMA) et de Human Rights Watch indiquent que de nombreux cas de « torture, mauvais traitements et détentions arbitraires » ont été documentés contre des rapatriés. Ces abus sont particulièrement graves envers les femmes, les militants civils et les anciens employés du gouvernement.

Malgré la revendication des talibans d’une « amnistie générale », des rapports suggèrent que les forces de sécurité talibanes continuent de se venger des migrants revenant d’Europe et d’autres pays.

Les familles expulsées — et les filles parmi elles — ne seront pas autorisées à poursuivre leurs études sous la domination talibane, condamnant ces filles à un avenir sombre. Par conséquent, l’UE est complice des talibans dans ce crime qui viole les droits fondamentaux des femmes.

Les partis européens de gauche vaincus, en sacrifiant les droits humanitaires des migrants et en cédant sous la pression de la propagande anti-migrants des partis d’extrême droite, cherchent à retrouver leur crédibilité perdue par des politiques anti-migrants sévères et des expulsions massives.

Les femmes d’Afghanistan rappellent à l’Union européenne que si vous ne pouvez pas aider à libérer les femmes de l’oppression et de la brutalité des talibans, alors s’il vous plaît, ne donnez au moins pas de légitimité internationale à ce groupe misogyne ni de soutien politique. C’est un double jeu où, d’un côté, des larmes de crocodile versent sur la situation infernale des femmes afghanes, tandis qu’en même temps, des accords ouverts et secrets sont conclus avec les ennemis mêmes des femmes afghanes, et leur délégation est chaleureusement accueillie par un tapis rouge au siège de l’UE à Bruxelles.

Le Mouvement spontané des femmes afghanes (SMAW)

Afghanistan

22 avril 2026