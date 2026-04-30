L’entité fasciste israélienne perd des appuis au sein de la bourgeoisie française

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Par Normand Bibeau.

VIVEMENT que les complices des génocidaires français se démasquent et exposent au peuple français leur nature anti-démocratique par leur loi liberticide pro SIONAZI ISRAÉLIENNE de «cette populace de mercenaires fascistes, racistes et suprémascistes» afin que les 74% de français favorable à des sanctions contre Israël et les 63% favorable à la création d’un État palestinien (PublicSenat.fr,27/05/2025) descendent dans la rue et virent ces laquais de l’impérialisme YANKEE U$/U€/macronistes/ RN/«socialistes» caviar en scooter.

Cette réalité politique où les prétendus «représentants élus démocratiquement» du peuple LE trahissent pour servir leurs bailleurs de fonds électoraux et les propriétaires capitalistes des médias mainstream des milliardaires pro SIONAZIS, met à nue le caractère frauduleux de la «démocratie électorale bourgeoise» où une fois «élus», ces renégats se prennent pour des «rois» et trahissent la volonté de leurs électeurs.

Cette trahison révoltante de la volonté populaire par la caste élitiste bourgeoise est flagrante partout dans le monde occidental où l’immense majorité des moulins à mensonges législatif et les gouvernements, ces comités exécutifs des intérêts communs des milliardaires, méprisent la volonté populaire.

En Europe, entre 33 et 49% des européens contre – entre 17% et 26% – disent qu’Israël se livre à un génocide à Gaza; en France, ~35% contre ~26% disent la même chose; au Canada et aux U$A ~50 % contre ~20% disent qu’Israël se livre à un génocide à Gaza (Léger 2025; YouGov 2024; Univ. Maryland 2026; Wikipedia; Angus Reid) et malgré cette opinion populaire la majorité des riches soutiennent l’État israélien GÉNOCIDAIRE contre le peuple palestinien martyr.

Ainsi, cher camarade de Castelnau, https://open.substack.com/pub/regisdecastelnau/p/loi-scelerate-le-gouvernement-francais?utm_campaign=comment-list-share-cta&utm_medium=web&comments=true&commentId=251521662 ce projet de loi LIBERTICIDE comme vous le démontrez juridiquement de manière irréfutable est aussi ANTIDÉMOCRATIQUE et comme le courageux peuple français l’a spontanément démontré avec sa pétition de PLUS DE 700,000 signatures contre l’infâme «projet Yadan» (2ième record historique juste après celle contre la Loi Duplomb aux termes duquel la dictature macroniste a perdu sa majorité parlementaire) et qui fut foulée aux pieds par l’ignoble Commission des lois, poursuivra son combat héroïque contre la montée du fascisme dans la rue, dans l’opinion publique et dans les urnes.

PLUS JAMAIS DE MUNICH 1938 !