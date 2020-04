Grèves ouvrières pour obtenir du soutien contre le Covid-19

En espagnole. Traduction-adaptation:

Les gouvernements bourgeois multiplient les crédits en soutien au capital en émoi face à la pandémie et surtout, face au confinement-paralysie de l’économie choisie comme tactique de sortie de crise économique. Des milliers de milliards de dollars sont distribués aux entreprises multinationales, aux capitalistes nationaux et aux financiers internationaux alors que le matériel de base pour combattre la pandémie fait défaut. Nuevo Curso propose aux prolétaires du monde entier de lutter par la grève pour réclamer du soutien – salaire et moyens médicaux – pour faire face à la crise protéiforme. Nous commençons à placer les « grèves du Covid-19 » que nous annonçons sur notre chaîne @huelga sur Telegram sur une carte interactive (ci-dessous). Nous n’avons mis en ligne, pour le moment, que quelques-unes des nombreuses grèves de ces derniers jours. Dans les prochains jours, nous continuerons de mettre à jour jusqu’à ce que nous ayons recensés tous les sites de grève que nous aurons pu localiser de bout en bout de la Terre. Sur le marqueur de chaque cellule, sur la ville où elle a lieu, vous trouverez une description minimale et un lien vers un journal local donnant des nouvelles du combat de ce prolétariat en lutte.