L’UNION EUROPEENNE, NE SURVIVRA PAS A LA GUERRE EN UKRAINE. ON ASSISTERA AU RETOUR DES ETATS-NATIONS!

Par Brigitte Bouzonnie.

Regardons le futur. Pas les informations menteuses et insignifiantes, dont nous abreuvent chaque seconde les médias aux ordres de l’état profond américain. Regardons l’année 2023, débarrassée de ses marionnettes manipulées par l’OTAN : Biden et Zelensky.

On le sait : tôt ou tard, en 2023, nos personnages fantoches seront remplacées par Donald Trump et Vladimir Poutine. Poutine aura gagné définitivement la guerre en Ukraine. Obtenu la neutralisation totale de son adversaire. Gageons que l’Union Européenne, très engagée aux côtés de l’OTAN, ne survivra pas à un tel évènement. Et implosera en mille morceaux.

A la place, Poutine souhaite des états nations forts, susceptibles de participer activement à un monde multipolaire. Avec Poutine, les pays européens retrouveront leur autonomie, sous protectorat russe.

Mais Poutine n’est pas le seul à vouloir la mise au rancart de l’Union Européenne. Comme explique Pierre-Yves Rougeyron dans sa vidéo du 7 novembre du Cercle Aristote, Donald Trump est aussi pour le Frexit, c’est à dire la sortie de la France de la communauté européenne. Il l’a même proposé à macron, du temps où il était Président des Etats-Unis. Sortie de la zone euro assortie de la signature d’un traité franco-américain, dont il a promis la signature. Naturellement, macron a refusé.

Mais une telle proposition montre un changement radical de la politique de certains dirigeants américains vis à vis de la construction européenne. Certes, ce sont les américains, avec la CIA et Dean Acheson, Ministre des affaires étrangères en 1950, qui ont imposé « l’Europe supranationale », afin d’asservir, vassaliser les grands pays européens. Hélas, c’est ce qui fut fait.

Aujourd’hui, la donne a changé. Le principal adversaire pour les américains, c’est la Chine. Les Etats-Unis ont besoin d’alliés solides, tant sur le plan économique que politique. Tout le contraire des laquais actuels recevant leurs ordres de Washington.

On le voit : s’agissant de l’Europe 2023, Poutine et Donald Trump ont des vues semblables : 1°)- sortie de la zone euro. 2°)- retour à des états nations forts.

Toute la question est de savoir quand et comment Donald Trump va revenir au pouvoir. D’ores et déjà, comme écrit Thom Aldrin, « il se comporte comme un président en exercice » (sic).

Les résultats des élections de mi-mandat ne sont pas encore connus. Par exemple, pour l’état de Géorgie, un second tour est prévu le 6 décembre 2022. De nombreuses fraudes ont été repérées dans l’Etat de l’Arizona, au moins dans quatre comtés. Autant d’agissements générant un épais brouillard, dans la compréhension des résultats de cette élection. Seul le plus fort (Biden/Trump) dissipera cette brume. C’est la situation d’incertitude actuelle dans laquelle nous vivons. Et qui va durer de longues semaines.

Il faut commencer à penser le monde avec des paradigmes différents de ceux existant en 2022 : notamment l’Union Européenne, trop compromise, ne survivra pas à la guerre en Ukraine, qu’on se le dise !