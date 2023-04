La vaccination universelle était une erreur (Bill Gates)

.

Tout ça pour ça ! Sauf que Bill Gates ment toujours car il a su très vite que le taux de létalité du virus était très bas et ne concernait que le 4e âge, des patients très âgés avec des comorbidités. Sauf que le terrorisme sanitaire a continué pendant au moins 2 années et demie en faisant croire que le taux de mortalité était extrêmement élevé et qu’il fallait vacciner absolument tout le monde, y compris les moins de 12 ans, qui pourtant ne risquaient absolument rien.

.Bill Gates a soudainement admis que la vaccination était une erreur. « Nous avons commis une terrible erreur. Nous voulions protéger les gens contre un virus dangereux. Mais il s’avère que le virus est bien moins dangereux qu’on ne le pensait. Et le vaccin est beaucoup plus dangereux que quiconque aurait pu l’imaginer », a-t-il déclaré.

