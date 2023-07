L’histoire de Pfizer Inc. Une étude de cas sur l’empire pharmaceutique et la corruption des entreprises

La longue histoire de l’industrie pharmaceutique est remplie d’histoires et d’actes d’aventures, de mésaventures, de profits, de prises de bénéfices, de fraude, de corruption, de fausses déclarations, de promesses messianiques et de conduite criminelle.

Peu d’entreprises dans l’histoire de la médecine ont reçu autant d’attention que Pfizer Inc. a reçu ces trois dernières années de la crise du coronavirus.

Au cours d’une couverture médiatique incessante et au milieu de tout le bruit et de la fureur, Pfizer a réussi à éviter l’examen minutieux de sa conduite criminelle antérieure et est universellement dépeinte dans les médias grand public comme une entreprise bienveillante dont la mission est de servir noblement l’humanité.

Dans un effort pour remettre les pendules à l’heure, nous nous lançons dans un examen historique complet de cette entreprise qui a germé depuis des débuts modestes pour devenir l’un des mastodontes les plus influents de la planète aujourd’hui.

Histoire

L’histoire de Pfizer commence à New York en 1849, lorsqu’une paire d’immigrants allemands, les cousins Charles Pfizer et Charles F. Erhart, ont reçu un prêt de 2 500 $ du père de Charles Pfizer pour acheter un immeuble commercial à Williamsburg, Brooklyn, où ils se lanceraient dans une entreprise commune dans l’industrie naissante de la fabrication de produits chimiques.

Charles Pfizer avait été apprenti pharmacien en Allemagne et possédait une formation commerciale de chimiste. Charles Erhart était confiseur.

Initialement nommée Charles Pfizer and Company, l’entreprise se concentrerait initialement sur la production de composés chimiques. Leur premier produit était un produit pharmaceutique appelé Santonin qui a été utilisé pour traiter les vers parasites.

Combinant leurs talents, les cousins ont logé leur produit dans des confiseries savoureuses telles que des pastilles de bonbons et des cornets de crème au sucre aromatisés au caramel. Cette stratégie s’est avérée un succès, préparant le terrain pour le développement futur de l’entreprise.

Le médicament Santonin serait utilisé comme anthelminthique jusqu’aux années 1950, quand il est tombé en disgrâce en raison d’effets toxiques notés qui posaient de graves risques pour les patients.

Pfizer s’étendrait rapidement au domaine des produits chimiques fins destinés à la vente commerciale aux grossistes et aux détaillants.

En 1862, Pfizer deviendrait la première entreprise américaine à produire de l’acide tartrique et de la crème de tartre au pays.

Avec le déclenchement de la guerre civile américaine, un besoin massif d’analgésiques et d’antiseptiques a éclaté, créant une « opportunité » pour l’industrie pharmaceutique.

Pfizer a rapidement augmenté sa production d’iode, de morphine, de chloroforme, de camphre et de mercuriaux. En 1868, les revenus de Pfizer avaient doublé et sa gamme de produits avait considérablement augmenté.

La grande aubaine pour l’entreprise viendrait dans les années 1880 avec sa production d’acide citrique de qualité industrielle, largement utilisé dans les boissons gazeuses comme Coca-Cola et Dr. Pepper. Cela deviendrait la pièce maîtresse de l’entreprise et stimulerait leur croissance pendant des décennies.

Un autre changement fortuit pour la « petite entreprise new-yorkaise » arrivera en 1919, lorsque ses scientifiques seront les pionniers et développeront un procédé de fermentation en cuve profonde, dont les principes seront plus tard appliqués à la production de pénicilline.

Cette prouesse dans la fermentation et la production pharmaceutique à grande échelle a placé Pfizer dans une position de leader dans WW2, lorsque le gouvernement américain a fait appel à l’industrie pharmaceutique pour obtenir un soutien dans la production de pénicilline pour l’effort de guerre.

En collaboration avec des scientifiques du gouvernement, Pfizer a commencé à produire en masse de la pénicilline en utilisant sa technologie de fermentation en cuve profonde et, en 1944, est devenue la première entreprise à produire en masse de la pénicilline.

Alors que les prix et l’utilisation de la pénicilline ont diminué après la 2e guerre mondiale, Pfizer a commencé à chercher des antibiotiques plus rentables. Le passage à la production commerciale d’antibiotiques a marqué un tournant dans le modèle commercial de Pfizer.

Les activités de la société sont passées de la fabrication de produits chimiques fins à des produits pharmaceutiques basés sur la recherche, donnant naissance au programme de découverte de nouveaux médicaments de Pfizer, axé sur la synthèse in vitro.

En 1950, Pfizer développera son premier produit pharmaceutique exclusif, la terramycine, un antibiotique à large spectre.

En 1951, Pfizer avait établi des bureaux en Belgique, au Brésil, au Canada, à Cuba, en Angleterre, au Mexique, au Panama et à Porto Rico. Au fur et à mesure que sa puissance et ses profits augmentaient, Pfizer augmenterait son portefeuille par le biais de diverses acquisitions et entrées dans de multiples domaines de recherche et développement, y compris une division de santé animale.

Cependant, au fur et à mesure que le royaume pharmaceutique de Pfizer s’étendait, des questions sur les pratiques commerciales salaces ont commencé à faire surface.

Violations

Bien qu’elle se présente comme une entreprise citoyenne vertueuse, Pfizer n’est pas étrangère aux controverses et aux scandales. Dès 1958, elle était l’une des six sociétés pharmaceutiques accusées de fixation des prix par la Federal Trade Commission.

En 1961, le ministère de la Justice a déposé des accusations criminelles antitrust contre Pfizer, American Cyanamid et Bristol-Myers, accusant les hauts dirigeants de chaque entreprise de facturer des prix extrêmement élevés et de monopoliser la production et la distribution de drogues remontant à 1953.

En 1963, la FTC a statué que les sociétés accusées dans sa plainte de 1958 avaient en fait truqué les prix des antibiotiques. La FTC a également noté que « les mains sales et la mauvaise foi ont joué un rôle majeur » dans l’obtention du brevet de tétracycline par Pfizer.

Dans les années 1960, Pfizer était à son point le plus diversifié de son histoire, avec des intérêts allant des pilules aux parfums en passant par les produits pétrochimiques et les produits pour animaux de compagnie.

Le virage de l’entreprise vers la création de nouveaux produits a culminé avec la création de la Division centrale de recherche au début des années 1970. 15 % du chiffre d’affaires de Pfizer a été consacré à ce département de recherche.

Cet accent mis sur l’innovation a conduit Pfizer à développer des médicaments vedettes, qui sont décrits comme « des médicaments qui génèrent au moins 1 milliard de dollars de revenus par an pour les sociétés pharmaceutiques qui les produisent ».

Bien que ces médicaments puissent être extrêmement rentables pour les sociétés pharmaceutiques, le modèle commercial des médicaments vedettes présente certains problèmes à long terme. Au-delà du temps et de l’argent consacrés à leur développement, il y a les exigences des questions de brevets. Les sociétés pharmaceutiques considèrent la « fenêtre de brevet » de 20 ans comme une limitation sévère, car il leur faut souvent une décennie complète pour mettre un nouveau médicament sur le marché, raccourcissant ainsi à la fois le temps alloué pour récupérer les bénéfices des coûts de développement et le temps alloué pour tirer le maximum de bénéfices de leur nouveau produit.

En raison des lois sur les brevets, le succès des médicaments vedettes est souvent de courte durée. En outre, la dépendance à l’égard des blockbusters signifie que si un produit échoue, les conséquences pour le fabricant peuvent être catastrophiques.

En utilisant ce modèle d’affaires, la nécessité pour les sociétés pharmaceutiques de produire constamment des médicaments vedettes est difficile à exagérer. Naturellement, ils se donnent beaucoup de mal pour protéger leur oie dorée.

La série de blockbusters de Pfizer était accompagnée d’une augmentation massive de la fortune de l’entreprise en tandem avec une procession de produits controversés, d’infractions criminelles et d’amendes multiples, y compris la plus grande amende pénale de l’histoire des États-Unis.

Prenons, par exemple, le premier médicament vedette de Pfizer, l’anti-inflammatoire Feldene, qui deviendra également l’un de ses premiers produits controversés.

Pfizer a soumis une demande de nouveau médicament pour le feldène à la FDA en mars 1978 et de nouveau en mai 1980. Les demandes ont été rejetées en raison de mauvais protocoles de test. En septembre 1981, Pfizer a soumis à nouveau une demande à la FDA, en utilisant d’anciennes données.

De multiples questions entourant Feldene, y compris la voie empruntée vers son approbation finale, en feraient l’un des meilleurs reportages « censurés » de Project Censored en 2015.

Dans cet article, Project Censored a noté :

Puis, alors que la FDA examinait encore la demande, Pfizer a parrainé une réception lors de la réunion de l’American Rheumatism Association à Boston et a montré un film faisant la promotion de Feldene que la FDA a déclaré illégal. Néanmoins, le 6 avril 1982, la FDA a approuvé l’utilisation du feldène aux États-Unis.

Même si Feldene allait devenir le produit le plus lucratif de Pfizer, des questions sur le médicament ont rapidement fait surface. En 1986, la FDA a été invitée à réétiqueter le médicament en raison de sérieuses préoccupations concernant sa longue demi-vie et sa tendance à s’accumuler dans le sang.

L’organisation de surveillance Public Citizen Health Research Group (PCHRG) accusera plus tard ce médicament contre l’arthrite largement prescrit de créer des risques de saignements gastro-intestinaux chez les personnes âgées.

Citant des rapports faisant état de 2 621 événements indésirables et de 182 décès chez les patients prenant le médicament, le PCHRG a demandé à la FDA d’interdire le feldène pour les patients de 60 ans et plus, « en tant que danger imminent pour la santé publique ».

Le Dr Sidney Wolfe, directeur du PCHRG, a déclaré: « Au moins 1,75 million d’Américains âgés recevant actuellement ce médicament risquent de développer des réactions gastro-intestinales potentiellement mortelles. »

Pendant ce temps, le Conseil national des personnes âgées a exhorté la FDA à retirer complètement le médicament du marché.

Wolfe du PCHRG citera plus tard des documents internes de Pfizer qui exprimaient des préoccupations au sujet du médicament. En 1995, il a appelé à une interdiction complète de la drogue pour tous les âges.

Ce n’était que le début d’une série de scandales très médiatisés et de problèmes juridiques qui allaient définir les pratiques habituelles de Pfizer.

Par exemple, des rapports de problèmes graves entourant une valve cardiaque produite par la division Shiley de Pfizer ont commencé à affliger l’entreprise. Ce problème entraînerait l’arrêt de la production de tous les modèles de vannes défectueuses en 1986.

Un groupe de travail de la FDA de 1991 a accusé Shiley de dissimuler des informations sur les problèmes de sécurité aux régulateurs afin d’obtenir l’approbation initiale de ses vannes. Une enquête du 7 novembre 1991 dans le Wall Street Journal a affirmé que Shiley avait délibérément falsifié les dossiers de fabrication relatifs aux fractures de valves.

Ces fractures ont eu des conséquences catastrophiques pour de nombreux patients. En 2012, il a été signalé que 663 personnes étaient mortes à la suite de valves défectueuses.

Pfizer a finalement accepté de payer entre 165 et 215 millions de dollars pour régler les poursuites liées à la valve cardiaque convexo-concave de Björk-Shiley.

Il a également accepté de payer 10,75 millions de dollars pour régler les accusations du ministère américain de la Justice selon lesquelles il aurait menti aux régulateurs en demandant l’approbation des vannes.

Le défilé de pratiques de corruption et de problèmes juridiques qui est venu définir ce Léviathan pharmaceutique ne faisait que commencer. Dès lors, Pfizer a été cité et poursuivi pour une litanie d’actes illégaux allant de la fixation des prix, de la sécurité des produits, de la corruption, de la publicité et des scandales de marketing jusqu’aux violations de l’environnement et des droits de l’homme.

En 1999, Pfizer a plaidé coupable à des accusations criminelles antitrust et a accepté de payer des amendes totalisant 20 millions de dollars. Dans cette affaire, Pfizer a été accusé d’avoir « participé à un complot visant à augmenter et à fixer les prix et à attribuer des parts de marché aux États-Unis pour un conservateur alimentaire appelé érythorbate de sodium, et à attribuer des clients et des territoires pour un agent aromatisant appelé maltol ».

En 2000, le Washington Post a publié un exposé en six parties accusant Pfizer d’avoir testé un antibiotique expérimental dangereux Trovafloxacine (nom commercial Trovan) sur des enfants au Nigeria sans avoir reçu le consentement approprié de leurs parents.

Trovan devait devenir le prochain médicament vedette de Pfizer, selon les analystes de Wall Street, dont l’un a affirmé: « Pfizer pourrait récolter 1 milliard de dollars par an si Trovan pouvait obtenir l’approbation de toutes ses utilisations potentielles ». Mais lorsque la société n’a pas pu trouver suffisamment de patients aux États-Unis, ses chercheurs sont allés à la recherche de nouveaux patients à Kano, au Nigeria.

Cet essai clinique non approuvé sur 200 enfants nigérians a entraîné la mort de 11 enfants. Il est allégué que beaucoup plus d’enfants ont souffert plus tard de « graves effets secondaires allant de la défaillance d’un organe à des lésions cérébrales ».

En 2001, Pfizer a été poursuivi en justice par 30 familles nigérianes, qui ont accusé la société d’utiliser leurs enfants comme « cobayes humains ». Les familles ont affirmé que « Pfizer avait violé le Code de Nuremberg ainsi que les normes des droits de l’homme de l’ONU et d’autres directives éthiques » et ont allégué que Pfizer avait exposé les enfants à « un traitement cruel, inhumain et dégradant ».

Après des années de batailles juridiques, Pfizer a accepté en 2009 de payer 75 millions de dollars pour régler certaines des poursuites intentées devant les tribunaux nigérians.

Trovan n’est jamais devenu le blockbuster que Pfizer avait imaginé. La société a admis aux actionnaires qu’elle avait « subi une déception » avec ce médicament expérimental contre la méningite. Trovan n’a jamais été approuvé pour une utilisation par les enfants aux États-Unis, de sorte que la production a été arrêtée. L’Union européenne l’a interdit en 1999.

Vous trouverez ci-dessous une chronologie d’autres mésaventures de Pfizer.

En 2002, Pfizer a accepté de payer 49 millions de dollars pour régler les accusations selon lesquelles l’une de ses filiales aurait fraudé le programme fédéral Medicaid en surfacturant son médicament hypocholestérolémiant Lipitor.

En 2003, Pfizer a payé 6 millions de dollars pour régler avec 19 États qui l’accusaient d’utiliser des publicités trompeuses pour promouvoir l’antibiotique Zithromax (également appelé Z-Pak), utilisé pour les infections de l’oreille des enfants. L’allégation alléguait que Pfizer « surestimait les avantages et l’efficacité de Zithromax par rapport à d’autres antibiotiques comparables ».

En 2004, Pfizer a accepté un règlement de 60 millions de dollars dans le cadre d’un recours collectif intenté par les utilisateurs d’un médicament contre le diabète développé par Warner-Lambert, que Pfizer a acquis en 2000. Le médicament Rezulin avait été retiré du marché après que de nombreux patients soient décédés d’une insuffisance hépatique aiguë qui serait causée par le médicament.

En 2004, Pfizer a accepté de mettre fin aux publicités pour son analgésique Celebrex, et l’année suivante, elle a admis que des essais cliniques de 1999 avaient révélé que les patients âgés prenant le médicament étaient beaucoup plus susceptibles d’encourir des risques de problèmes cardiaques.

En 2004, Pfizer a également plaidé coupable à deux crimes et a payé 430 millions de dollars de pénalités pour avoir frauduleusement fait la promotion du médicament vedette contre l’épilepsie Neurontin pour des utilisations non approuvées. Pfizer a affirmé qu’il pourrait également être utilisé pour « le trouble bipolaire, la douleur, les migraines et le sevrage de la drogue et de l’alcool ».

Les tactiques sournoises de Pfizer impliquant Neurontin comprenaient également la corruption de médecins avec des voyages de luxe et de l’argent pour promouvoir le médicament et la plantation d’agents lors d’événements d’éducation médicale.

Des documents ont ensuite été révélés suggérant que Pfizer avait organisé des retards dans la publication d’études scientifiques qui ont sapé son affirmation pour les autres utilisations de Neurontin. Dans l’un de ces documents, il a été constaté qu’un chef d’équipe de Neurontin chez Pfizer a déclaré: « Je pense que nous pouvons limiter les inconvénients potentiels de l’étude 224 en retardant la publication aussi longtemps que possible. »

Enfin, en 2010, un jury fédéral a conclu que Pfizer avait commis une fraude par racket dans sa commercialisation de Neurontin; Le juge dans l’affaire a par la suite ordonné à la société de payer 142 millions de dollars de dommages et intérêts.

En 2005, Pfizer a retiré son analgésique Bextra du marché après que la FDA a cité « des informations inadéquates sur les risques cardiaques possibles liés à l’utilisation à long terme du médicament ainsi que des réactions cutanées« potentiellement mortelles », y compris des décès.

La même année, la FDA a approuvé un avertissement de boîte noire sur l’autre analgésique vedette de Pfizer, Celebrex, citant des risques élevés d’«événements cardiovasculaires et de saignements gastro-intestinaux potentiellement mortels ».

En 2007, Pfizer a accepté de payer 34,7 millions de dollars pour régler les accusations fédérales liées à la commercialisation de son hormone de croissance humaine Genotropin. Pharmacia & Upjohn Co., une filiale de Pfizer, a accepté de payer 19,7 millions de dollars pour « offrir un pot-de-vin à un gestionnaire de prestations pharmaceutiques pour vendre plus de médicament », tandis que Pfizer a accepté de payer 15 millions de dollars supplémentaires pour « la promotion de Genotropin pour des utilisations non approuvées par la Food and Drug Administration ».

En 2008, Pfizer a payé une amende énorme de 894 millions de dollars pour régler des poursuites « alléguant que son analgésique Bextra retiré et son médicament contre l’arthrite Celebrex largement utilisé nuisaient aux patients américains et fraudaient les consommateurs ». De l’amende totale, 745 millions de dollars ont été mis de côté pour « résoudre les réclamations pour blessures corporelles ».

L’année suivante, en 2009, Pfizer a été condamné à une amende de 2,3 milliards de dollars, ce qui lui a valu la distinction douteuse d’être étiqueté avec le plus grand règlement de soins de santé de l’histoire. GlaxoSmithKline augmenterait la mise avec un règlement de 3 milliards de dollars en 2012.

L’amende était une combinaison de règlements civils et pénaux relatifs à la « promotion prétendument illégale de certains médicaments, notamment Bextra » par Pfizer. Pfizer a plaidé coupable d’avoir « mal étiqueté l’analgésique Bextra avec l’intention de frauder ou d’induire en erreur, faisant la promotion du médicament pour traiter la douleur aiguë à des doses que la FDA avait précédemment jugées dangereusement élevées ».

Le ministère de la Justice a également noté que Pfizer avait « prétendument versé des pots-de-vin à des médecins dociles et fait la promotion illégale de trois autres médicaments: l’antipsychotique Geodon, un antibiotique Zyvox et le médicament antiépileptique Lyrica ».

Interrogé par le New York Times, l’ancien représentant commercial de Pfizer, John Kopchinski, qui a aidé à lancer l’enquête fédérale, a déclaré: « Toute la culture de Pfizer est motivée par les ventes, et si vous ne vendiez pas de drogues illégalement, vous n’étiez pas considéré comme un joueur d’équipe. »

L’amende criminelle de 1,195 milliard de dollars dans ce règlement représente toujours la plus grande amende criminelle jamais imposée aux États-Unis pour toute affaire.

Même après avoir conclu un vaste accord d’intégrité d’entreprise avec le Bureau de l’inspecteur général du ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre du règlement de 2009, le comportement sans principes et préjudiciable de Pfizer s’est poursuivi. Le groupe a joué.

En 2010, le New York Times a rapporté sur l’aveu de Pfizer qu’il avait payé environ « 20 millions de dollars à 4 500 médecins et autres professionnels de la santé pour avoir consulté et parlé en son nom au cours des six derniers mois de 2009 ».

Le Times a également mentionné que Pfizer avait payé « 15,3 millions de dollars à 250 centres médicaux universitaires et autres groupes de recherche pour des essais cliniques au cours de la même période ».

En référence aux montants divulgués par Pfizer, la Dre Marcia Angell, ancienne rédactrice en chef du New England Journal of Medicine et auteure de The Truth About the Drug Companies: How They Deceive Us and What to Do About It, a admis que, même si elle n’avait aucune connaissance spécifique de l’affaire, elle croyait que les quantités révélées publiquement par Pfizer « semblaient faibles ». Elle a ajouté: « Je ne peux pas m’empêcher de penser que quelque chose s’est échappé. »

En 2011, Pfizer a accepté de payer 14,5 millions de dollars pour résoudre les accusations de la False Claims Act selon lesquelles elle aurait commercialisé illégalement son médicament contre la vessie Detrol.

En 2012, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a annoncé qu’elle avait conclu un règlement de 45 millions de dollars avec Pfizer pour résoudre les accusations selon lesquelles ses filiales avaient soudoyé des médecins et d’autres professionnels de la santé à l’étranger.

La SEC a allégué que « les employés et les agents des filiales de Pfizer en Bulgarie, en Chine, en Croatie, en République tchèque, en Italie, au Kazakhstan, en Russie et en Serbie ont effectué des paiements inappropriés à des fonctionnaires étrangers pour obtenir des approbations réglementaires et de formulaire, des ventes et des ordonnances accrues pour les produits pharmaceutiques de la société ».

Selon Kara Brockmeyer, chef de l’unité Foreign Corrupt Practices Act de la division de l’application de la SEC, « les filiales de Pfizer dans plusieurs pays avaient des pots-de-vin tellement entrelacés dans leur culture de vente qu’elles offraient des programmes de points et de bonus pour récompenser indûment les fonctionnaires étrangers qui se sont révélés être leurs meilleurs clients ».

En 2012, Pfizer a été frappé d’une autre amende massive, cette fois pour régler les allégations selon lesquelles les effets secondaires de son médicament de traitement hormonal substitutif (THS) Prempro causent le cancer du sein. Environ 10 000 femmes ont intenté une action en justice contre la société, alléguant que le fabricant de médicaments avait dissimulé des informations sur les risques potentiels de cancer du sein des THS. Le règlement de 1,2 milliard de dollars est intervenu après six ans d’essais.

En 2013, Pfizer a accepté un règlement de 288 millions de dollars pour les réclamations de 2 700 personnes selon lesquelles son médicament de sevrage tabagique Chantix avait provoqué des pensées suicidaires et de graves troubles psychologiques.

La FDA avait placé un avertissement de boîte noire sur Chantix, l’avertissement le plus élevé lié à la sécurité attribué par la FDA, « pour alerter les patients et les médecins du risque d’effets secondaires psychiatriques » et avait noté que le médicament est « probablement associé à un risque plus élevé de crise cardiaque ».

Les compagnies pharmaceutiques mettent tout en œuvre pour contourner les avertissements de la boîte noire. Ils génèrent une mauvaise publicité et ont un impact négatif sur la commercialisation du médicament en question, ce qui entraîne des conséquences financières négatives pour l’entreprise.

En 2016, après des années de lobbying, Pfizer a réussi à obtenir de la FDA qu’elle retire la désignation de boîte noire de Chantrix par 10 voix contre 9, donnant au médicament controversé un « nouveau souffle ».

En 2013, Pfizer a conclu un règlement de 35 millions de dollars concernant la commercialisation et la promotion présumées inappropriées du médicament immunosuppresseur Rapamune. Lorsque le procureur général de New York, Eric T. Schneiderman, a annoncé que lui et 40 autres procureurs généraux de l’État étaient parvenus à l’accord, il a fait remarquer : « Il doit y avoir un ensemble de règles pour tout le monde, peu importe leur richesse ou leur puissance, et cela inclut les grandes sociétés pharmaceutiques qui font des déclarations non approuvées et non fondées sur les produits afin d’augmenter leurs profits. »

Bien que la liste des crimes d’entreprise de Pfizer dans cet article soit prodigieuse par toute mesure de pratiques commerciales louches, elle est loin d’être exhaustive. Au total, depuis 2000, Pfizer a accumulé 10 945 838 549 $ en pénalités et a commis 96 violations couvrant un large éventail d’infractions.

Une entreprise en qui vous pouvez avoir confiance?

Le portefeuille de crimes d’entreprise de Pfizer rivalise avec celui des entreprises les plus corrompues de l’histoire. Mais cela n’a pas empêché Pfizer de devenir une célébrité d’entreprise avec son vaccin contre la COVID-19. En effet, la société a largement bénéficié de ce produit, dont les ventes de 36,8 milliards de dollars en 2021 en ont fait le produit pharmaceutique le plus vendu de l’histoire.

Lorsque les revenus de la société pharmaceutique en 2022 ont atteint un sommet historique de 100,3 milliards de dollars en une seule année, les ventes de vaccins contre la COVID-19 représentaient près de 38% de ces revenus.

Pourtant, alors que Pfizer se prélassait dans la lueur des encouragements des médias grand public et des profits records, des enquêtes honnêtes sur son bilan incessant de corruption ont été cachées à la vue du public.

On nous a dit que nous devions « faire confiance à Pfizer » pour vacciner le monde et sauver l’humanité de la soi-disant crise COVID.

Compte tenu des antécédents documentés de méfaits de Pfizer, toute personne raisonnable demanderait :

« Est-ce une entreprise qui appartient au volant de la campagne de vaccination de masse la plus répandue de l’histoire? »

« Est-ce une entreprise à laquelle nous devrions faire confiance avec la technologie médicale expérimentale? »

« Est-ce une entreprise que nous voulons contrôler dans l’expérience médicale de masse la plus radicale de l’histoire de l’humanité? »

« Comment se fait-il qu’une entreprise qui se livrait habituellement à de telles pratiques illégales ait pu se réinventer en sauveur de l’humanité ? »

Lors d’une cérémonie le 12 juin 2008, sur le site de fabrication original de Pfizer à Brooklyn, New York, l’American Chemical Society a désigné le développement de la fermentation en cuve profonde par Pfizer comme un monument chimique historique national.

Lors de cette commémoration, Natale Ricciardi, alors président de Pfizer Global Manufacturing, a déclaré aux participants : « Nous avons toujours eu une mission très noble. » Malgré ses lamentations énigmatiques, « beaucoup de choses ont changé chez Pfizer, et malheureusement, nous avons dû prendre certaines décisions », a poursuivi Ricciardi, « mais la noblesse de ce que nous faisons, la noblesse de ce qui a été fait et continue d’être fait n’a jamais changé et ne changera jamais. »

Toutes ces années plus tard – et malgré l’insistance de M. Ricciardi sur la magnanimité de Pfizer – une personne réfléchie pourrait parcourir le catalogue en damier de crimes et d’amendes de l’entreprise et reconnaître que les expériences nobles ne sont guère le domaine de criminels en série « présumés » comme Pfizer.