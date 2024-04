La guerre mondiale comme aboutissement de la crise économique mondialisée

Par Robert Bibeau

Si la Première Guerre mondiale fut la réponse du mode de production capitaliste à la crise économique de la fin du XIXe siècle, la Seconde Guerre mondiale fut la réponse du mode de production capitaliste à la crise économique de 1929. La conquête de nouveaux marchés ou le repartage des anciens marchés, tels étaient les objectifs de ces premières vagues de « mondialisation » (1873-1945), sous l’hégémonie impériale franco-britannique au début puis américaine par la suite. Cette période sera marquée par la formation des monopoles, l’accumulation et la concentration du capital et par une suite de crises économiques systémiques, dont la « Longue dépression », de 1873 à 1891. Cette crise de surproduction aura été le produit délétère de l’« âge d’or » financier qui a fait le bonheur des rentiers parasitaires qui ne pouvaient contribuer à la reproduction élargie du capital. Cette longue dépression, amorcée par une grave crise bancaire, a été précédée par un double mouvement de spéculation immobilier et boursier, facilité par la libéralisation des banques au cours des années 1870. Quelles étonnantes similitudes entre cette « Longue dépression » et la présente dépression économique, et la guerre qu’elle prépare ! (Voir : Adresse du GIGC aux participants au Congrès «anti-guerre» de Prague (2024) – les 7 du quebec ).

La crise économique mondiale entraîne la guerre mondialisée

Sous le mode de production capitaliste (MPC), une guerre n’est pas fondamentalement idéologique, ethnique, linguistique, raciale, religieuse, morale, sociale, nationale. Ces vecteurs participent au contexte qui forge les enjeux économiques de l’affrontement armé.

Sous le mode de production capitaliste, une guerre est d’abord la conséquence des contradictions économiques profondes qui se répercutent dans les rapports sociaux de production des classes et des fragments de classes sociales qui s’affrontent. Toutefois, par une opération de manipulation de l’opinion publique orchestrée par une intense propagande distillée par les appareils de conditionnement idéologique (médias, systèmes éducatifs et culturels), la guerre d’appropriation des moyens de production (capital et main-d’œuvre), la guerre de rapines des ressources, la guerre de partage des marchés et de conquête des zones d’influence, revêt l’apparence d’un conflit ethnique, linguistique, culturel, religieux, racial, territorial, en un mot, l’aspect d’un conflit « patriotique ». Ces paravents idéologiques et politiques servent à dissimuler la contradiction fondamentale de ce système d’exploitation incapable d’assurer pacifiquement – sans concurrence – les conditions de l’accumulation et de reproduction de l’espèce humaine.

La guerre « patriotique » engendre la guerre mondialiste

La résurgence constante de la crise économique systémique du capitalisme oblige les puissances de l’Alliance Atlantique (OTAN) à provoquer des guerres au Moyen-Orient, en Europe de l’Est, dans les Balkans, dans le Caucase, en Afrique et dans le Sud-Est asiatique afin de maintenir leur contrôle sur les ressources énergétiques, les matières premières, les moyens de production et sur les marchés. Elles assassinent et remplacent les anciens intermédiaires nationalistes locaux devenus encombrants, gênants ou opposants. Toutefois, depuis l’émergence d’une nouvelle superpuissance sur l’échiquier mondial, ces guerres locales tournent parfois au désavantage des puissances occidentales impérialistes.

Ainsi, en Syrie, la France a perdu la partie contre Bachar al Assad soutenu par la Russie et l’Alliance des pays capitalistes émergents. En Ukraine, le gouvernement fantoche de Volodymyr Zelensky a dû s’incliner devant la puissante Russie impériale. En Palestine occupée depuis 76 ans la superpuissance américaine et son proxy israélien reculent devant les assauts répétés du nationalisme-patriotique arabe. Une chose est certaine, cette succession de guerres par procuration aura entraîné la dislocation des rapports sociaux de production dans ces pays intégrés à l’ensemble économique impérialiste mondialisé.

Au lieu de consolider leur emprise sur ces pays, les puissances occidentales et les puissances orientales auront favorisé l’émergence de tensions tribales, la réactivation de conflits ethniques centenaires, la résurgence du fanatisme religieux et du nationalisme chauvin, activées par les différents segments de la bourgeoisie et des oligarchies féodales locales poussés par les puissances impérialistes occidentales et orientales préparant un affrontement mondial.

La pseudo stratégie du « chaos »

Contrairement à ce que laissent entendre les « conspirationnistes », le « chaos » social n’est pas l’objectif des puissances capitalistes concurrentes. Néanmoins, le « chaos » social résulte effectivement de leurs interventions militaires désespérées, car guerres et diplomatie de la canonnière ne sont que le prolongement de leurs activités politiques tyranniques, elles-mêmes résultantes de leur concurrence économique hystérique (8).

De la Grande Guerre Patriotique à la guerre du Donbass

Revenons à la Seconde Guerre mondiale dont il est largement question depuis que la guerre d’Ukraine s’est intensifiée en février 2022. En 1941, le capitalisme soviétique a subi l’assaut de l’armée allemande. Au cours des quatre années du conflit, une horde de six millions de soldats allemands meurtriers ont été déployés à travers les plaines de la Russie européenne, composés d’unités d’élite de la Wehrmacht. C’est à partir des richesses confisquées à l’Union soviétique que l’Empire germanique comptait ravitailler son armée, relancer son économie, revitaliser son industrie, se préparer à contrer l’invasion américano-britannique sur le front ouest et poursuivre son agression en Afrique du Nord. Cependant, le capitalisme monopoliste d’État russe a réussi à mobiliser les forces des peuples soviétiques multiethniques dans une Grande Guerre Patriotique (nationaliste bourgeoise et chauvine) pour sauvegarder le pouvoir du Parti bolchevique sur l’appareil d’État totalitaire et repousser l’envahisseur venu piller, exploiter, pressurer et saigner à blanc la prétendue « Patrie des ouvriers » aux multiples nationalités.

La puissante armée nazie, animée d’une sauvagerie inouïe, fut repoussée au prix de grands sacrifices (25 millions de morts et des millions de blessés soviétiques). Après la guerre, l’Union des républiques socialistes soviétiques, en vertu des accords négociés avec ses alliés impérialistes, protégea ses frontières par un glacis de pays asservis. Ces pays, à commencer par la Yougoslavie titiste et la Roumanie de Ceausescu, devaient par la suite tenter de se dégager de l’emprise impérialiste soviétique et se placer sous le parapluie de l’impérialisme de l’OTAN. Ces polichinelles gauchistes étant persuadés que de jouer à la fois sur les tableaux soviétique et américano-britannique pourrait leur être profitable.

L’effondrement du modèle soviétique de développement capitaliste monopoliste d’État (1991) et la fin de la première phase de la concurrence « froide » (Guerre froide) ont démontré la pusillanimité de leurs visées impériales multipolaires. Aujourd’hui, Vladimir Poutine, digne successeur des apparatchiks nationalistes soviétiques de la Guerre froide, poursuit cette politique de maintien d’un glacis de pays soumis aux portes de l’empire russe assiégé. La guerre d’Ukraine, après celle de Syrie, marque un tournant historique dans le jeu des alliances impérialistes entre l’Alliance occidentale et l’Alliance orientale.

L’avers et le revers du camp du capital

De toute évidence, la Russie subit présentement les assauts de l’Alliance atlantique (OTAN). C’est le prix qu’elle paie pour s’être alliée à la nouvelle super puissance capitaliste chinoise dont l’ombre menaçante se profile à l’horizon de l’économie politique mondiale. L’agressivité de L’Alliance atlantique (OTAN) n’empêche pas la Russie et la Chine d’étendre leurs zones d’influence au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est, mouvement centripète que la super puissance américaine déclinante ne parvient pas à renverser.

Quel est l’intérêt pour la classe prolétarienne révolutionnaire de connaître les paramètres de l’effort fourni par chacune des puissances engagées dans ces guerres de carnage et de pillage ? Ce qui importe de savoir, c’est que dans toutes ces guerres la classe prolétarienne a servi de chair à canon pour la défense des intérêts des différentes bourgeoisies, ploutocraties et oligarchies nationalistes et qu’il ainsi dans l’avenir.

Toutes ces guerres ont un caractère impérialiste, en dépit du fait que les bourgeoisies nationalistes occidentales prétendent défendre la démocratie bourgeoise contre le militarisme et le totalitarisme asiatique (sic), et se battre contre le fascisme ou le nazisme, deux modes de gouvernance inhérents au mode de production capitaliste. Les deux blocs impérialistes, version « démocrate-libertaire » et version « dirigiste totalitaire », sont économiquement et politiquement identiques. Tous les belligérants des guerres impérialistes s’intègrent au capitalisme mondialisé et ils forment l’avers et le revers du Grand capital.

Chacune des alliances entre puissances est capable des pires barbaries (camps de concentration, goulags, colonies pénitentiaires, Hiroshima, Nagasaki, Gaza, génocides, exterminations, épidémies et pandémies, confinements, etc.) contre la classe prolétarienne internationale. Les confinements de masse au cours de la pandémie du COVID-19 entre 2020 et 2022 en fut une désastreuse démonstration qui a pris aux dépourvues la classe prolétarienne et ses organisations (9)…nous y reviendrons.