Ces leçons pourraient remodeler la façon dont les décideurs politiques perçoivent l’opération spéciale et, par conséquent, améliorer la manière dont elle est menée.

L’attaque sournoise de l’Ukraine contre la région russe de Koursk semble avoir réussi à pénétrer la frontière, selon la mise à jour de RT mercredi, qui fait suite à l’affirmation du ministère de la Défense selon laquelle les combats ne se déroulaient que du côté ukrainien de la frontière. Même s’il semble destiné à l’échec et à être considéré avec le recul comme la « bataille des Ardennes » de cette génération, comme de nombreux commentateurs sociaux l’ont décrite, il a tout de même enseigné à la Russie cinq leçons très importantes qu’elle ferait bien d’envisager de mettre en œuvre :

Il est peut-être enfin temps de supprimer tous les ponts sur le Dniepr

La Russie a jusqu’à présent été réticente à l’idée de détruire des ponts sur le Dniepr, mais il est peut-être enfin temps de le faire afin d’empêcher les armes et l’équipement occidentaux d’atteindre ses frontières d’avant 2014 en préparation d’autres attaques sournoises. Continuer à donner la priorité aux objectifs politiques plutôt qu’aux objectifs militaires, comme rester réticent à déranger les civils par les moyens proposés afin d’éviter de perdre plus de cœurs et d’esprits, s’est sans doute avéré présenter plus d’inconvénients que d’avantages.

* Un meilleur ISR et moins de pensée de groupe peuvent réduire les angles morts de la Russie

L’OTAN a prouvé qu’elle avait des capacités tactiques impressionnantes après avoir réussi à dissimuler l’attaque sournoise de son mandataire, mais la Russie est l’égal du bloc et n’aurait donc pas dû être dupe. De meilleurs services de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) auraient pu empêcher cela, tout comme l’optimisation des boucles de rétroaction depuis l’avant. Selon ce dernier, les hauts gradés n’auraient peut-être pas pris au sérieux les rapports sur un renforcement militaire car ils auraient pu les juger « irrationnels », mais ils auraient dû écouter si c’était le cas.

Une réinstallation préventive et des défenses frontalières plus physiques auraient beaucoup aidé

Avec le recul, il aurait peut-être été sage de réinstaller de manière préventive les personnes qui vivaient à proximité de la frontière et de transformer ces zones en une zone de sécurité avec beaucoup plus de défenses physiques. Deux raisons pour lesquelles cela n’a pas été fait pourraient être la crainte qu’il ne soit présenté par ses ennemis comme établissant une « zone tampon » à l’intérieur de la Russie et ne voulant pas déranger les habitants. Le premier ne devrait jamais influencer les décideurs politiques, tandis que le second pourrait être atténué par une planification et un financement appropriés (avec d’éventuelles contributions « oligarques »).

Les milices frontalières ne sont peut-être pas une mauvaise idée si elles sont supervisées par l’État

Le défunt fondateur de Wagner, Prigozhin, avait précédemment proposé de créer une milice frontalière dans la région de Belgorod, mais il s’est finalement avéré être « l’idiot utile » de l’Occident, comme expliqué dans l’analyse précédente, de sorte que cela aurait pu être une très mauvaise idée à l’époque s’il avait réussi. Néanmoins, des milices frontalières correctement supervisées pourraient en fait être une bonne idée, par exemple s’il y avait des agents du FSB intégrés en leur sein pour garantir la loyauté continue de ces acteurs non étatiques envers l’État.

* La « défense active » est meilleure que la « défense passive »

Même en l’absence d’un ISR approprié, l’Ukraine aurait eu du mal à rassembler les forces nécessaires à son attaque sournoise et à traverser la frontière si la Russie s’était engagée dans une politique de « défense active » (attaques régulières de faible niveau) au lieu de « défense passive » (rester les bras croisés et attendre une attaque). À l’avenir, la Russie devrait examiner les mérites de la mise en œuvre d’une « défense active » tout au long du front, ce qui maintiendrait l’Ukraine sur les nerfs et l’obligerait peut-être à créer volontairement ses propres « zones tampons ».

———-