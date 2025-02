176 Views

Cérémonie pour la libération par les Palestiniens des « otages » israéliens Al Manar – 22 février 2025 Cliquer sur l’image pour voir la vidéo Le Hamas a libéré, ce samedi, six captifs israéliens dans le cadre de la première phase de l’accord de cessez-le-feu entre en vigueur le 19 janvier. Les deux premiers otages ont été remis au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à Rafah au sud de la bande de Gaza. Un des captifs a embrassé la tête de deux combattants d’Al-Qassam, branche armée du Hamas. Les restes du corps de Shiri Bibas pourraient avoir été mélangés avec d’autres restes humains à la suite d’un raid aérien israélien meurtrier. En outre, le Hamas a indiqué que le corps de Shiri Bibas avait été « réduit en morceaux après avoir apparemment été mélangé à d’autres corps sous les décombres », reprochant à ‘Israël’ d’avoir été derrière l’attaque qui a tué cette femme et ses deux enfants. Article et commentaires : https://mai68.org/spip3/spip.php?article2942 ___________________________________________________________ Palestine – Les mensonges du pouvoir sur la libération des « otages » israéliens (vidéo 2’04) https://mai68.org/spip3/spip.php?article2943

Les sourires des « otages » sont cachés par un floutage Extrait de France 3 Auvergne le 22 février 2025 Cliquer sur l’image pour voir la vidéo À la télé ils ont flouté les visages des « otages » soit-disant parce qu’ils étaient forcés de participer à la cérémonie de libération ; mais, c’était en réalité pour cacher leurs sourires. Ils n’ont bien sûr pas montrer les images de sympathisation des « otages » avec les Palestiniens. Article et commentaires : https://mai68.org/spip3/spip.php?article2943 ______________________________________________________________ Quand Israël refusait de reprendre les corps de la famille Bibas après l’avoir tuée dans un bombardement https://mai68.org/spip3/spip.php?article2946



21 février 2025 Cliquer sur l’image pour voir la vidéo Diana Magnay, journaliste à Sky News, rapporte qu’en novembre 2023, le Hamas a proposé de rendre les corps de la famille Bibas, tuée lors d’un bombardement israélien, et qu’Israël a refusé, « affirmant qu’il s’agissait d’une ruse psychologique ».

Article et commentaires : https://mai68.org/spip3/spip.php?article2946

Israël refuse de libérer 602 otages palestiniens parce qu’un otage israélien a embrassé ses geôliers (Vidéos)

Israël a reporté la libération de 602 détenus palestiniens dans le cadre du septième lot de l’accord d’échange de prisonniers, accusant le Hamas d’avoir violé le cessez-le-feu, bien que ce dernier ait remis six captifs israéliens samedi matin, comme convenu. Après avoir accusé le Hamas de violer l’accord de cessez-le-feu, une contre-vérité flagrante, Netanyahou a donné comme raison de sa propre violation de l’accord le fait que les remises d’otages israéliens seraient « humiliantes » L’article contient deux vidéos, L’une montrant l’« otage » israélien embrassant les Palestiniens L’autre montrant l’enthousiasme des parents des « otages » à la vue de la vidéo indiquée ci-dessus Article complet muni de ses vidéos : https://mai68.org/spip3/spip.php?article2949 ____________________________________ Eman Qasim, 22 février 2025 : Que le prisonnier israélien embrasse le front des combattants du Hamas ne peut signifier qu’une chose : si le Hamas avait une armée, ce serait l’armée la plus morale du monde. Article et commentaires : https://mai68.org/spip3/spip.php?article2948 ______________________________________ Pseudo-terrorisme – Faire bon usage de la catastrophe https://mai68.org/spip3/spip.php?article2947

Enregistré sur franceinfo le 22 février 2025 vers 19h Cliquer sur l’image pour voir la vidéo Un mec au cerveau un peu dérangé refuse un contrôle judiciaire et s’énerve, se procure un couteau et tue un autre mec, et hop ! cela suffit pour que Macron parle de terrorisme. il espère ainsi que l’on parle d’autre chose que de Bétharram, il espère faire l’union sacrée derrière lui qui est si mal aimé, et il espère bien faire peur car quand le peuple a peur il est prêt à tout accepter pour qu’« on » le protège comme le maquereau protège la pute. Article et commentaires : https://mai68.org/spip3/spip.php?article2947

Commentaire anonyme :

J’espère que tout le monde, ici tout du moins, a compris que les Algériens et l’Algérie ne sont que le cache-sexe de la véritable cible de toute l’ignominie politicarde qui s’agite en France, montant en épingle n’importe quel événement, pour arriver à ses fins : détourner le regard de sa véritable cible, à savoir la société française, tout spécialement les Français dits de souche, comme ils aiment à les qualifier. C’est eux qu’il faut briser, dont il faut écraser toute velléité de révolte, et je ne parle pas de révolution. Les Algériens et toute l’immigration de France, avec ou sans papiers, avec ou sans la nationalité française, ne posent pas un problème insurmontable à ces racailles dirigeantes. C’est même le contraire. Non, c’est la résistance populaire française qu’il faut écraser, d’où ces mises en scène pour pousser tous les abrutis de France et de Navarre, tous les veaux, à soutenir leur propre mise au pas. Le pouvoir français n’a pas beaucoup de marge de manœuvre, ni en interne (des milliards de dette, une économie en berne, et surtout une société impossible à mettre au pas), ni à l’extérieur (on a vu comment l’armée française a été chassée d’Afrique par des masses hostiles). Ce pouvoir est confronté à plus fort que lui, et de loin, sur la scène mondiale (USA, Russie, Chine, Allemagne…) ; il lui faut donner le change, en créant des contre-feux pour faire croire encore à son utilité. Mais, il suffirait de presque rien pour que les gens sortent en masse et se réveillent dans la foulée (la prise de conscience est incroyablement rapide et massive lors des insurrections, où tous les mensonges tombent comme un mauvais enchantement ; c’était le cas en 68, justement). En se réveillant, ils ne prendront pas des fourches mais des fusils, et il y aura beaucoup de cadavres de toute cette racaille qui vont alors joncher les rues. Voilà ce que vise le pouvoir, et voilà ce que viseront les insurgés lorsqu’ils seront sortis de leur abrutissement. Et ils n’auront pas besoin de partis, ils se donneront eux-mêmes leurs conseils et leurs porte-paroles selon les nécessités. Oubliée alors l’Algérie, oubliés les Algériens, oubliés les immigrés : on va régler radicalement nos comptes domestiques sur de nouvelles barricades, et ça va chier. L’histoire n’est pas écrite, une nouvelle page blanche est disponible et on l’écrira avec nos poings et nos fusils.

