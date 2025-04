55 Views

Par Andrew Korybko.

Ce moment de vérité pourrait même arriver plus tôt que prévu et ainsi forcer Poutine à faire des compromis ou à s’intensifier avant qu’il ne soit complètement décidé dans un sens ou dans l’autre.

Trump a déclaré dans une interview à NBC News que « si la Russie et moi ne sommes pas en mesure de conclure un accord pour mettre fin à l’effusion de sang en Ukraine, et si je pense que c’était la faute de la Russie – ce qui n’est peut-être pas le cas – mais si je pense que c’était la faute de la Russie, je vais imposer des droits de douane secondaires sur le pétrole, sur tout le pétrole sortant de Russie. C’est-à-dire que si vous achetez du pétrole à la Russie, vous ne pouvez pas faire des affaires aux États-Unis. Il y aura des droits de douane de 25 % sur tout le pétrole, des droits de douane de 25 à 50 points sur tout le pétrole.

NBC News a interprété cela comme une allusion à ce qu’il avait menacé plus tôt sur les médias sociaux concernant l’imposition de sanctions secondaires à ceux qui achètent du pétrole au Venezuela. Il a écrit que « tout pays qui achète du pétrole et/ou du gaz au Venezuela sera obligé de payer un droit de douane de 25 % aux États-Unis sur tout commerce qu’il fait avec notre pays ». En ce qui concerne la Russie, cela entraînerait une flambée des droits de douane sur la Chine et l’Inde, dont la première est déjà en guerre commerciale avec les États-Unis tandis que la seconde veut l’éviter.

C’est précisément l’ancien envoyé américain pour l’Ukraine et la Russie, Keith Kellogg, l’a insinué dans une interview accordée au New York Post début février, analysée ici à l’époque. Ce qu’il faut retenir, c’est que de telles menaces pourraient suffire à les amener à pousser la Russie à conclure un accord sur l’Ukraine, malgré les appréhensions que Poutine pourrait avoir. S’ils ne le font pas, ils pourraient se conformer aux sanctions secondaires des États-Unis et à tout ce que cela pourrait entraîner pour l’économie russe si elle était privée de ces revenus.

L’Inde est plus sensible à cette forme de pression américaine, tandis que la Chine pourrait résister pour les raisons expliquées ici, auquel cas la Russie pourrait devenir disproportionnée dépendante de la Chine, conduisant ainsi au fait accompli d’un statut de partenariat junior de facto que Poutine a fait de son mieux pour éviter. En conséquence, il se pourrait que ce soit seulement l’Inde qui tente de pousser la Russie à conclure un accord sur l’Ukraine, tandis que la Chine pourrait ne pas faire ce que Trump attend, défiant plutôt ouvertement ses sanctions secondaires si elles sont ensuite imposées.

Cette analyse aborde brièvement les cinq raisons pour lesquelles la Russie pourrait accepter ou rejeter un cessez-le-feu en Ukraine, il devenant de plus en plus probable que Trump pourrait bientôt intensifier la pression sur Poutine pour qu’il décide, surtout après qu’il vient également de dire qu’il y a une « date limite psychologique » pour cela. Selon ses mots, qui ont suivi juste après son interview avec NBC News, « C’est une date limite psychologique. Si je pense qu’ils nous font taper, je ne serai pas content.

La veille, Trump a passé une bonne partie de la journée à jouer au golf avec le président finlandais Alexander Stubb, qui a partagé avec les médias son impression sur l’approche de son homologue vis-à-vis de la Russie. Comme il l’a dit, « Lorsque vous passez sept heures avec quelqu’un, vous avez au moins une intuition de la direction dans laquelle nous allons… Le demi-cessez-le-feu a été rompu par la Russie, et je pense que l’Amérique, et mon sentiment est aussi le président des États-Unis, est à bout de patience avec la Russie.

Cette évaluation s’aligne sur ce que Trump a déclaré à NBC News le lendemain et à sa boutade ultérieure sur une « date limite psychologique » pour conclure des pourparlers avec Poutine. La préférence du dirigeant américain pour l’utilisation des sanctions comme outil de politique étrangère pourrait donc entrer en jeu contre la Russie, exactement comme cela avait été prévu début février après l’interview citée par Kellogg’s. Ce moment de vérité pourrait même arriver plus tôt que prévu et ainsi forcer Poutine à faire des compromis ou à s’intensifier avant qu’il ne soit complètement décidé dans un sens ou dans l’autre.