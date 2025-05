Poutine a besoin de l’aide de Xi si Trump «escalade sa volonté de désamorcer…», scénario d’échec des pourparlers de paix

71 Views

Par Andrew Korybko. Sur Andrew Korybko’s Newsletter | Substack

Poutine pourrait avoir besoin de l’aide de Xi si Trump « intensifie sa volonté de désamorcer », le scénario de l’échec des pourparlers de paix en Ukraine.

La visite du président chinois Xi Jinping à Moscou du 7 au 10 mai est officiellement destinée à commémorer le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, le point culminant étant sa participation au défilé de vendredi sur la Place Rouge. L’annonce du Kremlin a également mentionné qu’il s’entretiendra avec Poutine sur une série de questions et signera un certain nombre d’accords intergouvernementaux, de sorte qu’il pourrait y avoir plus de substance que cela. Le contexte dans lequel ces pourparlers se déroulent suggère qu’ils seront importants.

Pour commencer, Zelensky a implicitement menacé que l’Ukraine pourrait attaquer le défilé de vendredi, ce qui n’a suscité aucune réaction publique de la part de Trump, bien qu’il se soit prononcé sur toutes les autres questions, de sorte que cela peut être interprété comme une approbation tacite de sa part. Xi prend donc un risque personnel très réel en y participant, mais il affiche également sa foi dans les forces armées russes qui sont chargées de le protéger, lui et les autres invités. Ces gestes interconnectés seront certainement appréciés par Poutine et tous les décideurs politiques russes.

Le processus de paix entre la Russie et l’Ukraine, sous médiation américaine, s’est trouvé dans une impasse, aggravée par les spéculations de Trump selon lesquelles Poutine pourrait simplement « [le] faire avancer ». La Chine ne peut pas de manière réaliste remplacer le rôle des États-Unis si ces derniers se retirent, car ils n’ont pas d’influence sur l’Ukraine, mais Xi s’attendra probablement à un briefing détaillé de Poutine sur ce qui a récemment mal tourné et pourquoi. Cela pourrait à son tour conduire à la prochaine partie de leurs discussions sur ce que la Russie prévoit de faire si le processus de paix s’effondre.

En plus de maintenir le rythme militaire comme elle l’a fait pendant tout ce temps, la Russie pourrait étendre sa campagne terrestre dans les régions ukrainiennes qui ne sont pas (encore ?) revendiquées par Moscou. Parallèlement à cela, l’implication militaire rampante de Trump dans le conflit pourrait le conduire à « une escalade pour désamorcer », que ce soit dans le scénario susmentionné ou simplement en guise de punition pour l’échec des pourparlers s’il blâme Poutine. Poutine pourrait donc demander une aide militaire à Xi ou au moins un engagement à ne plus se conformer à des sanctions secondaires.

La Chine n’a pas encore envoyé d’aide militaire à la Russie et se conforme déjà de manière informelle à certaines sanctions parce que Xi ne veut pas provoquer les États-Unis. Cependant, ses calculs ont peut-être changé depuis le début de la guerre commerciale mondiale de Trump, qui vise à contrebalancer la trajectoire de la superpuissance chinoise. Si Xi estime qu’une pression économique et/ou militaire accrue de la part des États-Unis est inévitable, alors il pourrait accéder aux demandes spéculatives de Poutine, mais seulement si les avantages l’emportent sur le coût de l’accélération de la campagne de pression susmentionnée des États-Unis.

En échange de ce qu’il demandait, Poutine pourrait céder à la demande de Xi Jinping de prix du gaz à bas prix pour le gazoduc Power of Siberia 2, offrir des conditions préférentielles similaires pour la coopération sur d’autres projets de ressources (y compris les terres rares) et intensifier la coopération militaro-technique stratégique. En un mot, Poutine devrait abandonner la « nouvelle détente » russo-américaine naissante, destinée à renforcer l’équilibre géostratégique de son pays, ce qui risquerait de le transformer en « partenaire junior » de la Chine.

Le seul scénario dans lequel il envisagerait sérieusement cela est si les pourparlers de paix s’effondrent et que les États-Unis « intensifient pour désamorcer », ce qui est une possibilité crédible compte tenu des événements récents, d’où la raison pour laquelle il pourrait conclure un grand accord avec Xi au cours des pourparlers de cette semaine qui n’entrerait en vigueur que si cela se produisait. En conséquence, si Trump veut empêcher la Russie d’accélérer la trajectoire de superpuissance chinoise, il doit contraindre l’Ukraine à faire plus de concessions à la Russie pour mettre fin au conflit dans de meilleures conditions pour Poutine.