La réponse au fétichisme de «l’Amérique d’abord»: la finance comme stade final de l’impérialisme de Lénine

Note de l’éditeur : Zi Qiu (紫虬) est un blogueur et et un chroniqueur marxiste chinois. Ses travaux peuvent être trouvés sur plusieurs plateformes en ligne et publications chinoises, dont Weibo, Utopia et Chawang.

L’Article

Durant les trois à quatre derniers mois, la pandémie en Europe et aux Etats-Unis a suscité des sentiments populaires contradictoires à l’encontre de la Chine. Les statistiques américaines du coronavirus ont explosé, dépassant de loin tous les autres pays. Des corps non réclamés ont été éliminés, d’innombrables vidéos révoltantes d’appel à l’aide, venant de vieillards abandonnés, d’infirmières, de Noirs et d’autres gens de basse condition, et plus largement tout ce qui se passe outre-Atlantique constitue un spectacle trop misérable pour qu’il soit soutenable. Selon ce proverbe de la culture chinoise, « ne fait pas à autrui ce qu’on ne voudrait pas qu’on te fasse ». Qu’importe l’ethnie ou la nationalité des gens, on ne ressent qu’un unique sentiment de sympathie envers toutes les victimes de la pandémie, et en particulier envers les plus vulnérables à celle-ci. D’un autre côté, en contraste avec la situation extérieure, en Chine, « l’atmosphère ici est incomparable » : tout le monde, dans le pays, accueille le retour des héros qui ont sauvé la province du Hubei. Le travail et la production sont en train d’être restaurés et réorientés vers le devoir d’aide des autres pays dans leur lutte contre la pandémie.

Dans le même temps, les politiciens américains déguisent leurs mensonges pour les rendre plus agréables au public, et font porter le chapeau aux autres tout en s’accaparant tout le mérite. Les fédéraux et les Etats se pointent du doigt mutuellement dans des joutes politiques qui révèlent l’extension de la bassesse de leurs intérêts. C’est absolument hideux. Le résultat de la rhétorique « America First » de Trump se retrouve dans la pandémie : l’édifice idéologique fissuré semble au bord de l’effondrement, l’empire est incapable de masquer un chaos à l’image de celui d’une fourmilière inondée par de l’eau bouillante. Est-ce seulement à cause du nombre croissant de sacs mortuaires ? Pas vraiment. Ceux qui traînent les corps viennent des couches les plus basses de la société. Ce qui frappe au coeur de l’empire, c’est la profonde crise économique présagée par les faillites de la bourse financière.

C’est un évènement historique sans précédent : les cours boursiers aux Etats-Unis se sont effondrés 4 fois dans les dix derniers jours, la stratégie de la Réserve Fédérale, la quantitative easing, visant à casser les taux d’intérêts jusqu’à atteindre à zéro, ainsi que d’autres mesures d’urgences, se sont avérées inefficaces. Le 13 mars, les Etats-Unis ont déclaré l’état d’urgence. Le 17 mars, la Fed a activé une mesure d’urgence seulement utilisée lors de la Grande Dépression et de la Grande Récession de 2008 : la Commercial Paper Funding Facility. Le même jour, le gouvernement fédéral a annoncé un plan de relance de 1 000 milliards de dollars, incluant une somme de 500 milliards de chèques distribués au public américain. Pourtant, ce n’a pas été suffisant pour empêcher la quatrième chute. Bien que la bourse se soit rétablie par la suite, elle emboîte le pas de la Grande Dépression et de la Grande Récession, les deux ayant vu quelques remontées ponctuelles pendant leurs chutes, respectivement de deux et d’un an, mais toujours avec à la fin une chute de 89% pour le premier et 50% pour le second. La gravité et la durée d’un krach boursier et d’une récession sont difficiles à prédire, mais pour le pétrole brut, avoir prévisions d’évolution négative est un phénomène n’étant pas survenu depuis 30 ans. Comme le dit le dicton « Attrape assez de poux et ça finira de gratter », nonobstant la dette nationale astronomique, les branches exécutives et législatives des Etats-Unis se réunissent autour d’un consensus, fait rare, fixant une nouvelle fois un budget exorbitant. Et sous la quantitative easing de la Fed, en faisant tourner la planche à billets sans restriction, la trajectoire actuelle consiste en une récession économique qui aura pour conséquence pour les pays du monde des degrés variables d’endettement, de déséquilibre de la balance des paiements et des crises de liquidité. L’écroulement de l’hégémonie du dollar américain devient de plus en plus envisageable, puisque les autres pays ne sont plus en mesure de supporter le poids de sa domination.

I. L’évolution du parasitisme financier de l’empire américain