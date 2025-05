👁‍🗨 Les Occidentaux tétanisés par la transition vers un nouvel ordre mondial (Alastair Crook)

Alastair Crooke, le 19 mai 2025

La nouvelle Ăšre marque la fin de l’“ancienne politique” : les Ă©tiquettes “rouges contre bleus”, ou “droite contre gauche” perdent toute leur raison d’ĂȘtre.

MĂȘme la nĂ©cessitĂ© d’une transition – soyons clairs – commence seulement Ă ĂȘtre reconnue aux États-Unis.

Pour les dirigeants europĂ©ens, cependant, et pour les bĂ©nĂ©ficiaires de la financiarisation qui dĂ©noncent avec arrogance la “tempĂȘte” que Trump a imprudemment dĂ©clenchĂ©e sur le monde, ses thĂšses Ă©conomiques de base sont ridiculisĂ©es comme autant de notions farfelues complĂštement dĂ©connectĂ©es de la “rĂ©alitĂ©â€Â Ă©conomique.

C’est totalement faux.

Car, comme le souligne l’Ă©conomiste grec Yanis Varoufakis , la rĂ©alitĂ© de la situation occidentale et la nĂ©cessitĂ© d’une transition ont Ă©tĂ© clairement Ă©noncĂ©es par Paul Volcker, ancien prĂ©sident de la RĂ©serve fĂ©dĂ©rale, dĂšs 2005. (Voir la vidĂ©o de Varoufakis: https://les7duquebec.net/archives/299890

La dure “rĂ©alitĂ©â€Â du paradigme Ă©conomique libĂ©ral mondialiste Ă©tait dĂ©jĂ Ă©vidente Ă l’Ă©poque :

“Ce qui maintient le systĂšme mondialiste, c’est un flux massif et croissant de capitaux provenant de l’Ă©tranger, qui s’Ă©lĂšve Ă plus de 2 milliards de dollars par jour ouvrable – et qui continue d’augmenter. On ne ressent aucune tension. En tant que nation, nous n’empruntons pas dĂ©libĂ©rĂ©ment et nous ne mendions pas. Nous n’offrons mĂȘme pas des taux d’intĂ©rĂȘt attractifs, pas plus que nous n’offrons Ă nos crĂ©anciers une protection contre le risque d’une baisse du dollar.

“Tout cela nous convient trĂšs bien. Nous remplissons nos magasins et nos garages de produits Ă©trangers, et la concurrence a fortement freinĂ© nos prix intĂ©rieurs. Cela a certainement contribuĂ© Ă maintenir des taux d’intĂ©rĂȘt exceptionnellement bas malgrĂ© la disparition de notre Ă©pargne et notre croissance rapide . Et cette situation [a Ă©tĂ©] Ă©galement favorable Ă nos partenaires commerciaux et Ă ceux qui apportent les capitaux.

“Certains, comme la Chine [et l’Europe, en particulier l’Allemagne], ont fortement dĂ©pendu de l’expansion de nos marchĂ©s intĂ©rieurs. Et dans l’ensemble, les banques centrales des pays Ă©mergents ont Ă©tĂ© disposĂ©es Ă conserver de plus en plus de dollars, qui sont aprĂšs tout ce qui se rapproche le plus d’une vĂ©ritable monnaie internationale.

“Le problĂšme, c’est que ce modĂšle apparemment confortable ne peut pas durer indĂ©finiment”.