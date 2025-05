Le paradoxe de Bretton Woods: « Qui gagne perd »! La fin du dollar hégémonique (Varoufakis)

33 Views

Par Robert Bibeau.

Varoufakis présente une analyse pénétrante de l’économie capitaliste mondialisée en crise systémique. Il manque en Europe, 600 milliards de dollars d’investissement technologique déclare Varoufakis. Le continent européen est incapable de se constituer en un pôle impérialiste hégémonique déplore-t-il. L’Europe n’a aucun plan pour se positionner dans la guerre hégémonique qui confronte les superpuissances américaine et chinoise, qui confronte le dollar au yuan, qui confronte la FED américaine à la Banque Centrale de Chine. Cet affrontement titanesque entraîne l’effondrement des accords de Bretton Woods de 1944. Voir Bretton Woods: https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/accords_de_Bretton_Woods/110154

Suggestions que Yanis Varoufakis adresse aux gouvernements de l‘Union Européenne pour un Nouvel Ordre Économique Mondial post Bretton Woods: (sic)

1) Ignorez Donald Trump et son ridicule chantage aux tarifs douaniers

2) Ouvrez une ligne de communication et d’échange entre l’Union européenne et la Chine

3) Abolissez les droits de douanes imposés à la Chine sur ordre des États-Unis (sur les panneaux solaires par exemple)

4) Lancez un programme d’investissement technologique européen endossé par la Banque Centrale européenne et par la Banque Centrale de Chine

5) Ouvrez un compte bancaire numérique à chaque citoyen européen.