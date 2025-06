Par Alastair Crooke – Le 19 mai 2025 – Unz Review

Même le besoin d’une transition – pour être précis – ne fait que commencer à être reconnu aux États-Unis.

Pour les dirigeants européens, et pour les bénéficiaires de la financiarisation qui déplorent avec arrogance la « tempête » imprudemment déclenchée par Trump sur le monde, ses thèses économiques de base sont ridiculisées comme étant des notions bizarres, complètement séparées de la « réalité » économique.

Ce qui est complètement faux.

Car, comme le souligne l’économiste grec Yanis Varoufakis, (Voir l’article ici: Le paradoxe de Bretton Woods: « Qui gagne perd »! La fin du dollar hégémonique (Varoufakis) – les 7 du quebec la réalité de la situation occidentale et la nécessité d’une transition avaient déjà été clairement énoncées par Paul Volcker, ancien président de la Réserve fédérale, dès 2005.

La dure « réalité » du paradigme économique libéral globaliste était déjà évidente à l’époque :

Ce qui maintient le système globaliste, c’est un flux massif et croissant de capitaux en provenance de l’étranger, atteignant plus de 2 milliards de dollars par jour ouvrable, et en croissance. Et cela ne provoque aucun sentiment de malaise. En tant que nation, nous n’empruntons ni ne mendions consciemment. Nous n’offrons même pas des taux d’intérêt attractifs, et nous n’avons pas non plus à offrir à nos créanciers une protection contre le risque d’une baisse du dollar.

Tout cela est assez confortable pour nous. Nous remplissons nos magasins et garages de marchandises en provenance de l’étranger, et la concurrence a été une puissante contrainte sur nos prix internes. Cela a sûrement contribué à maintenir les taux d’intérêt exceptionnellement bas malgré la disparition de notre épargne et la baisse de notre croissance”.

Et cela est également confortable pour nos partenaires commerciaux et pour ceux qui fournissent le capital. Certains, comme la Chine [et l’Europe, en particulier l’Allemagne], ont fortement dépendu de nos marchés intérieurs en expansion. Et pour la plupart, les banques centrales des pays émergents ont été disposées à détenir de plus en plus de dollars, qui sont, après tout, ce que le monde a de plus proche d’une monnaie véritablement internationale”.

Le problème est que ce schéma apparemment confortable ne peut pas durer indéfiniment”.