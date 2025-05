La chaîne logistique rouge d’Apple

91 Views

L’iPhone a été lancé en 2007. Jusqu’alors, Nokia était le leader mondial du marché des téléphones portables. Apple a supplanté Nokia en 2008 et est resté numéro un les années suivantes. Aujourd’hui, avec plus d’un milliard d’utilisateurs, Apple domine entre un quart et un tiers du marché mondial et est l’entreprise la plus valorisée au monde en termes d’actions. Le triomphe d’Apple est généralement attribué à l’introduction de l’écran tactile, à des logiciels faciles à utiliser et pratiquement sans erreur, et à la monopolisation de l’App Store. De plus, les produits Apple sont considérés comme un symbole de statut social dans de nombreux milieux. En réalité, derrière le succès d’Apple se cache un vaste réseau d’usines de fabrication de masse et spécialisées employant des millions de travailleurs, en Chine. Dans le contexte géopolitique actuel, Apple tente de réduire sa dépendance à ces travailleurs. Depuis 2023, davantage d’iPhone sont produits en Inde et au Vietnam, même si de nombreuses pièces doivent être importées de Chine.

1 Dès les années 1960, les entreprises électroniques américaines et européennes ont commencé à délocaliser leur production en Asie. Initialement, il s’agissait d’une industrie d’assemblage sans machines de grande envergure. Depuis les années 1990, elle s’est particulièrement concentrée en Chine. L’électronique est aujourd’hui l’industrie la plus mondialisée de toutes ; dans aucun autre secteur, la « totalité des travailleurs » mondiaux n’interagit aussi étroitement. Le développement est principalement concentré aux États-Unis, la production est réalisée en Asie et en Europe de l’Est, et les matières premières proviennent d’Afrique. La logistique mondiale relie les sites de production et assure les ventes mondiales. Les salaires en Asie du Sud-Est sont encore relativement bas, et de nombreux processus ne pouvaient pas et n’avaient pas besoin d’être automatisés. L’industrie a constamment besoin de jeunes travailleurs capables de supporter les conditions de travail. La « diligence », la « discipline » et autres « compétences industrielles » sont primordiales. En Chine, ce travail est effectué par des citoyens de seconde zone, issus des campagnes ; leur immigration a créé des villes abritant les plus fortes concentrations de travailleurs de l’histoire de l’humanité. Pendant longtemps, ces villes sont restées invisibles aux yeux du public mondial.

Réduction du chiffre d’affaires et du capital fixe

L’actuel PDG d’Apple, Tim Cook, a travaillé chez IBM et Compaq, deux entreprises dont la production était implantée en Chine bien avant Apple. En 1998, Steve Jobs a personnellement recruté Cook et l’a nommé directeur des opérations. Il est devenu l’architecte de la « chaîne d’approvisionnement d’Apple ». Cook a délocalisé la production dans les zones économiques spéciales de Chine. En 2000, le sous-traitant taïwanais Foxconn y a produit les premiers iMac, rapidement suivis par les iPod et les iPhone. En 2022, 95 % des iPhone, AirPods, Mac et iPad étaient assemblés en Chine. Tim Cook a comparé l’électronique aux produits laitiers, qui se périment en quelques jours ; les stocks sont « fondamentalement mauvais ». L’ascension d’Apple au sommet du classement de la chaîne d’approvisionnement à partir de 2008 s’explique par une rotation des stocks (le ratio marchandises vendues/stocks) 2,5 fois supérieure à celle de Nokia (et 12 fois supérieure à celle de Coca-Cola). Les cycles de production courts ont considérablement accéléré le rythme de travail : au lieu d’une production tous les cinq ans, comme dans l’industrie automobile, d’innombrables détails du processus de production doivent être reconfigurés chaque année, et un nombre considérable de travailleurs, de machines, d’outils et de produits pré- et intermédiaires doivent être réassemblés.

En 2024, l’iPhone a été lancé pour la 16e fois. Réduire les délais d’exécution nécessite un écosystème industriel complexe2 avec une forte proportion de capital fixe. Contrairement à ses concurrents, Apple n’a pas acheté de composants standard. L’entreprise a utilisé ses propres pièces, développé la production et coordonné elle-même l’assemblage. Des dizaines d’ingénieurs Apple ont sillonné les usines chinoises, surveillant la production pendant des mois (avant la pandémie de COVID, Apple réservait 50 sièges en classe affaires par jour sur les vols San Francisco-Shanghai). Tandis que d’autres envoyaient des fiches techniques aux usines chinoises en leur disant : « Construisez ceci ! », Apple a investi massivement dans le processus de production et a construit un fossé autour de ses processus pour se protéger de la concurrence. Apple a acheté plus d’équipements que toute autre entreprise et les a installés dans des usines étrangères.3 La valeur des machines Apple en Chine a dépassé celle de tous ses magasins et bâtiments. Depuis 2008, le MacBook Pro est constitué d’un seul bloc moulé (au lieu de plusieurs pièces comme les autres ordinateurs portables). Ce bloc est usiné à l’aide d’une machine CNC capable de créer des pièces complexes à partir d’un fichier image. Cette machine n’était pas nouvelle, mais une seule coûtait plus de 500 000 dollars et restait à l’état de prototype. Cook en a acquis 10 000 et a signé un contrat avec l’entreprise japonaise d’automatisation Fanuc pour l’achat de toutes les machines CNC pour les années suivantes. La production de masse a ainsi atteint un niveau inédit. Plus tard, cette technologie de fabrication a également été appliquée aux iPhones et aux iPads. Les usines qui produisaient pour Apple produisaient initialement 10 000 pièces par jour, puis 100 000, puis 500 000, et enfin un million. Aujourd’hui, plus de 200 millions d’iPhones sont produits chaque année.

Foule de travailleurs

Quand on lui demandait pourquoi Apple ne parvenait pas à produire en masse aux États-Unis, Cook répondait un jour : « S’il invitait tous les outilleurs-ajusteurs là-bas, ils ne rempliraient pas une salle.» En Chine, en revanche, il lui faudrait plusieurs villes pour accueillir tous les outilleurs-ajusteurs. Apple n’emploie directement que 14 000 personnes en Chine, mais supervise 1,5 million de travailleurs dans sa chaîne d’approvisionnement mondiale, la plupart en Chine. Le sous-traitant le plus connu est Foxconn. En 2000, il générait un chiffre d’affaires annuel de trois milliards de dollars, soit la moitié de celui de son concurrent Flextronics. En 2010, son chiffre d’affaires atteignait déjà 100 milliards de dollars, soit plus que celui de ses cinq plus grands concurrents réunis. Aujourd’hui, avec un million d’employés et un chiffre d’affaires de plus de 200 milliards de dollars, Foxconn est l’une des plus grandes entreprises mondiales, avec des usines d’une taille inégalée :

200 000 à 500 000 personnes travaillent à Shenzhen, selon la situation des commandes, et environ 200 000 à Zhengzhou.

Le taux de rotation du personnel chez les sous-traitants chinois dépasse 300 % certaines années. Cela signifie qu’un effectif complet est remplacé plus de trois fois par an. Apple estime avoir formé 23,6 millions de travailleurs depuis 2008 (l’activité Apple ne représentant « que » 40 % des bénéfices de Foxconn). Alors qu’Apple génère la grande majorité des bénéfices, Foxconn affiche un taux de rentabilité de 3 %. À Zhengzhou, le salaire horaire est passé de 25 à 26 yuans (3,63 dollars) en août 2024. Les travailleurs ont entre 16 et 40 ans ; il y a des périodes où les femmes sont plus nombreuses que les hommes à travailler. Les Tibétains et les Ouïghours ne sont pas embauchés.

En haute saison, les salaires mensuels s’élèvent à 5 000-7 000 yuans, heures supplémentaires comprises. Hors saison, sans heures supplémentaires, ils chutent à 3 000-5 000 yuans (700 dollars). Bien qu’il existe des lois sur le temps de travail en Chine, leur violation systématique fait partie intégrante de l’accord entre Apple, Foxconn et le Parti communiste. L’image de l’iPhone a été publiquement ternie pour la première fois en 2010, lorsque 15 ouvriers désespérés se sont jetés du toit d’une usine Foxconn (le premier suicide connu d’un ouvrier de Foxconn a eu lieu en 2007).

En 2011, quatre d’entre eux se sont suicidés et, en 2012, 150 ouvriers ont menacé de se suicider. En 2014, 1 000 ouvriers de Foxconn se sont mis en grève dans une usine produisant pour HP. En 2016, Apple a été contrainte de réagir et a formulé une « responsabilité des fournisseurs » : « Il existe une bonne façon de fabriquer des produits. Cela commence par les droits de ceux qui les fabriquent. » Enfin, on parlait des conditions de travail ! La première tentative pour aborder ce problème a débuté en 2012, avec la publication du livre « iSlaves ». Un autre, intitulé « Mourir pour un iPhone », a suivi en 2020. En 2022, les ouvriers de Foxconn travaillant à la production d’iPhone à Zhengzhou se sont mis en grève pour protester contre les salaires impayés. Après les manifestations, Foxconn a présenté ses excuses pour les erreurs de paie. « Fabriquer en Inde »

D’ici 2023, l’Inde devrait dépasser la Chine et devenir le pays le plus peuplé du monde. Si l’on soustrait les taux de natalité gonflés signalés par les municipalités pour obtenir davantage de financements publics, cela aurait pu se produire dès 2014. À cette époque, le gouvernement indien avait lancé son initiative « Fabriqué en Inde » avec pour objectif de faire passer la part du secteur manufacturier dans le PIB de 16,7 % à 25 % d’ici 2022. Il n’était pas irréaliste pour l’Inde de s’accaparer une part plus importante de la production industrielle : avec une population chinoise vieillissante et en déclin, la Chine souffre d’une pénurie de jeunes travailleurs inutilisés, tandis que les salaires chinois sont désormais d’un tiers à deux fois plus élevés qu’au Mexique, en Turquie, au Vietnam ou en Inde. En 2014, 2 % de tous les smartphones étaient produits en Inde ; aujourd’hui, ce chiffre dépasse 15 %. La raison : Samsung, après avoir reconnu en 2011 être responsable de centaines de cas de cancer dans ses usines sud-coréennes, a délocalisé une grande partie de sa production en Inde. Apple fait produire certains de ses modèles d’iPhone les moins chers en Inde depuis 2017 ; en 2022, ce chiffre représentait moins de 5 % de la production totale. Cependant, les fournisseurs d’Apple, tels que Foxconn, Pegatron et Wistron (racheté par le groupe indien Tata en 2023), ont investi des milliards dans de nouvelles usines ces dernières années. Des composants de l’iPhone 16 sont désormais fabriqués dans l’est de Chennai. Selon le gouvernement indien, Apple a créé 150 000 nouveaux emplois dans le pays (fabricants sous contrat). Foxconn y emploie 48 000 personnes. Au premier semestre 2024, la part des iPhones fabriqués en Inde a atteint 14 %. Mais il s’agit uniquement d’installations FATP (assemblage final, test et conditionnement). Les composants sont acheminés par avion depuis la Chine et assemblés. L’écosystème industriel chinois, avec sa logistique, ses fonderies de moulage par injection et d’aluminium, ses usines et sa fabrication d’outils, est incomparable à celui de l’Inde. Sur le plan économique, le projet « Make in India » est un échec. La part de l’industrie dans le PIB a même chuté à 15,9 % en 2023. Sur le plan politique, la situation n’est pas différente. Dans le nouveau pôle d’activité électronique près de Chennai, 500 travailleurs de Wistron se sont mis en grève pour obtenir des augmentations de salaire en mai 2023, et 750 autres chez Flex (qui produit des câbles de chargement pour iPhone) en février 2024. Dans une usine Samsung de cette région, les travailleurs luttent pour le droit de former leur propre syndicat et pour une augmentation de salaire de 70 %. Les conseillers financiers évoquent donc un « manque de qualifications » au sein de la main-d’œuvre indienne.

Apple reste dépendant de la Chine

En 2016, Cook, PDG d’Apple, a signé un accord de cinq ans avec le Parti communiste chinois prévoyant d’investir plus de 275 milliards de dollars en Chine. Il a utilisé cet accord pour attribuer des contrats de production à des sous-traitants chinois tels que Luxshare, Goertek et Wingtech. Cela s’est fait au détriment de fournisseurs taïwanais comme Foxconn, Pegatron et Wistron (alors encore taïwanais). JPMorgan estime que la part de la valeur ajoutée des entreprises chinoises dans la fabrication d’iPhone passera de 7 % en 2022 à 24 % en 2025. Les exportations vers les États-Unis représentent déjà la moitié de la croissance des exportations chinoises. Luxshare a été le principal bénéficiaire des contrats Apple ces dernières années. Depuis la production des AirPods en 2017, son chiffre d’affaires est passé de moins de deux milliards de dollars à 31 milliards de dollars. Luxshare fabrique désormais également des Apple Watch et des iPhone. Depuis 2018, Apple a commencé à externaliser ses installations auprès d’entreprises chinoises afin de réduire ses coûts et de fiabiliser ses processus. Cela a réduit de moitié la valeur des machines Apple en Chine. Conjugué aux restrictions de déplacement imposées aux ingénieurs américains d’Apple pendant la pandémie, ce phénomène a complètement transféré le contrôle des processus de production aux ingénieurs chinois. Les innovations issues de la collaboration entre ingénieurs procédés américains et travailleurs chinois appartiennent désormais au passé. Un stratège financier a déclaré : « Aujourd’hui, chaque composant de la chaîne d’approvisionnement [d’Apple] dépend de la Chine. Il est soit fabriqué directement en Chine, soit contient au moins plusieurs pièces fabriquées en Chine. Si l’on remonte un peu en arrière, on arrive aux fonderies, principalement situées en Chine. Ces métaux, minéraux et dérivés purifiés et transformés sont intégrés à des produits du monde entier, et il n’existe aucune source de substitution. » Selon la « Liste des fournisseurs » d’Apple pour 2023, la grande majorité, avec 156 fournisseurs directs, sont toujours situés en Chine. C’est pourquoi on parle de « chaîne d’approvisionnement rouge ». Apple est plus susceptible d’augmenter ses investissements en Chine que de les réduire et d’en subir les conséquences politiques. De plus, les entreprises chinoises attirent de plus en plus d’ingénieurs (occidentaux) ; nombre d’entre eux s’installent désormais en Chine plutôt qu’aux États-Unis. Alors qu’Apple a arrêté le développement d’une voiture électrique, Foxconn lance trois prototypes et construit une usine de fabrication sous contrat en Chine. Cook fait imprimer les produits Apple en caractères miniatures : « Conçu par Apple en Californie ». Assemblé en Chine. Peut-être Cook devra-t-il bientôt raccourcir son slogan : « Conçu et assemblé en Chine. » L’impossibilité de délocaliser la production d’Apple vers des pays encore moins chers et la diminution du bassin de main-d’œuvre chinoise sont des signes que la « course mondiale vers le bas » des salaires et des conditions de travail, qui dure depuis des décennies, touche à sa fin. Pour en savoir plus : Ferrucio Gambino : The Early Outsourcing of the Electronics Industry, Wildcat 101, hiver 2018 Patrick McGee : How Apple Tied Its Fortunes to China, Financial Times, 17 janvier 2023 Ibid. : What it would take for Apple to untangled itself from China, Financial Times, 18 janvier 2023 Rolf J. Langhammer : Southeast Asia will not become a second China for a long time, FAZ, 26 septembre 2024 Ibid. : Things are still crunching in the world’s next workbench, FAZ, 26 octobre 2024

Notes de bas de page

[1] Les puces des iPhone proviennent de Taïwan. Les problèmes de production de puces et leur dimension géopolitique – faillite d’Intel, implantation de TSMC par les États-Unis – sont importants, mais ne sont pas le sujet ici.

[2] Comme toute grande entreprise, Apple exige de ses fournisseurs la certification ISO 9001, gage de leurs capacités industrielles. Le nombre d’entreprises certifiées illustre l’ampleur de l’écosystème industriel : en 2023, 551 855 entreprises chinoises bénéficiaient d’une telle certification, soit la moitié du nombre mondial. L’Italie se classe au deuxième rang avec 94 216, suivie de l’Inde : 61 653, de l’Allemagne : 47 576, du Royaume-Uni : 43 765 et du Japon : 38 916, loin derrière les États-Unis : 29 579.

[3] La valeur des actifs d’Apple est passée de 370 millions de dollars en 2009 à 7,3 milliards de dollars en 2012 et à 13,3 milliards de dollars en 2013. 2018.

[4] La liste des fournisseurs Apple représente 98 % des fournisseurs directs en 2023. Voici les principaux sites de production : Chine continentale : 156 (2022 : 150), Taïwan : 48, Japon : 42, Vietnam : 35 (2022 : 26), États-Unis : 26, Singapour : 23, Inde : 16 (2022 : 11).