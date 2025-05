Le génocide israélien à Gaza est une guerre contre la démographie

74 Views

https://mai68.org/spip3/spip.php?article3901

Joseph Massad, 23 mai 2025 :

Le génocide en cours à Gaza, qui a tué près de 54.000 Palestiniens, ainsi que les divers plans visant à expulser les survivants, ont un objectif principal : préserver la colonie juive d’Israël en rétablissant la majorité démographique juive perdue, obtenue par des massacres et des expulsions massives depuis 1948.

Les sionistes ont compris très tôt que la seule chance de survie de leur projet colonial résidait dans l’instauration d’une majorité juive par l’expulsion des Palestiniens.

Note de do : Ce ne sont pas 54 000 Palestiniens qui sont mort depuis le 7 octobre 2023. En effet, des calculs sérieux montrent qu’il y avait déjà 400 000 morts fin janvier 2025

Article à commenter ici : https://mai68.org/spip3/spip.php?article3901

_______________________________________

L’expérience de Milgram revue par PBLV (vidéo 4’49)

Extrait de Plus Belle La vie – Saison 4, Épisode818

Cliquer sur l’image pour voir la vidéo

Wikipédia : L’expérience de Milgram est une étude de psychologie sociale menée par Stanley Milgram en 1963. Elle a pour but d’étudier le comportement humain face à l’autorité et la soumission à celle-ci, et consiste à tester la capacité des individus à obéir, même si cela implique d’infliger des souffrances à autrui.

Note : en prime, je vous mets une autre vidéo : l’expérience de Milgram décrite par Henri Verneuil en 1979 dans son film I… comme Icare

Article et vidéos à commenter ici : https://mai68.org/spip3/spip.php?article3898

___________________________________________________________

Soutien à Rima Hassan, qui embarque sur la Flottille de la Liberté pour Gaza (vidéo 55 »)

Rima Hassan, 28 mai 2025:

ce week-end j’embarque à bord du nouveau navire humanitaire avec @GazaFFlotilla le seul moyen de garantir notre sécurité et le succès de cette mission c’est votre mobilisation !

Article et vidéo à commenter ici : https://mai68.org/spip3/spip.php?article3907

____________________________________________________

Condamnez-vous les événements du 7 octobre ? La Chine répond “non” Mike WHITNEY, 25 mai 2025 : La Chine n’a jamais explicitement condamné les attentats du 7 octobre. Selon elle, cette date ne peut être dissociée de plus de sept décennies de barbarie, d’apartheid et d’occupation israéliennes. Naturellement, la Chine s’est attiré les foudres d’Israël, qui a exprimé sa “profonde déception” face à son refus de condamner le Hamas. Pour autant, la Chine n’a pas cédé aux pressions israéliennes ni adouci son discours. Article à commenter ici : https://mai68.org/spip3/spip.php?article3906 ________________________________________________________ Pourquoi aucun média grand public, aucun député et sénateur ne nous parle du référendum du 29 mai 2005 ? (vidéo_1h26′) 20 ans du NON à la Constitution européenne – 20 ans de désastre ! – Union_Populaire_Républicaine – 29_mai_2025 – vidéo_1h26′ Vidéo propposée par a_suivre à commenter : https://mai68.org/spip3/spip.php?article3904 ___________________________________________________________ Palestine – 600 jours de génocide israélien à Gaza ! vidéo 13’19 https://mai68.org/spip3/spip.php?article3905 Cliquer sur l’image pour voir la vidéo Vidéo inhabituelle donc intéressante enregistrée sur franceinfo le 28 mai 2025 à 19h28 : vidéo à commenter ici : https://mai68.org/spip3/spip.php?article3905 _________________________________ Oleg Nesterenko : la Réponse à des mensonges de « Reporters sans frontières » vis-à-vis de ma personne Oleg fait souvent des articles très bien sur la Russie et la guerre en Ukraine Vidéo à commenter ici : https://mai68.org/spip3/spip.php?article3903 _______________________________ La bataille de l’A69 (vidéo 26’22) https://mai68.org/spip3/spip.php?article3902 Pire qu’Attila, l’industrie incontrôlée détruit tout sur son passage ! Vidéo enregistrée sur franceinfo le 28 mai 2025 à 19h01 Cliquer sur l’image pour voir la vidéo Les industriels veulent et soutiennent tous les projets imaginables, car ça leur fait plein de fric à gagner. Et leurs esclaves salariés les soutiennent bien évidemment ! Article et vidéo à commenter ici : https://mai68.org/spip3/spip.php?article3902 _________________________________________________ Controverse « La Bête du Gévaudan » (Ultra-libérale) / Luniterre : objectivité ou subjectivité de la valeur en économie (Suite) Luniterre, 28 mai 2025 : Pendant plusieurs millénaires, et pour l’essentiel, depuis le néolithique, c’est le travail humain productif qui est en quelque sorte l’interface essentielle entre l’économie humaine et la nature d’où la civilisation humaine tire ses ressources. Mais déjà auparavant, chasser, pêcher, cueillir, façonner un outil de pierre primitif, tout cela s’apparente déjà à un travail productif et a sans aucun doute contribué à déterminer les premiers rapports sociaux. Pendant plusieurs millénaires, le travail productif a donc été un déterminant essentiel de la valeur de toute production humaine, quelle que soit la forme d’organisation et/ou d’exploitation qu’il ait engendré. A l’ère où les machines robotisées reproduisent d’autres machines, le rôle essentiel du travail humain directement productif est en train de s’estomper complètement et ne joue plus qu’un rôle mineur dans les économies les plus avancées technologiquement. La majorité de la population qui continue à travailler de façon salariée le fait donc essentiellement dans des activités de services improductives, sauf d’elles-mêmes, même si elles ont parfois une utilité sociale importante dans le contexte de la civilisation actuelle. Le rapport du travail à la valeur change donc complètement. Article complet à commenter ici : https://mai68.org/spip3/spip.php?article3899 _________________________________ Les progrès du fascisme technologique : IA et reconnaissance faciale