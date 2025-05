48 Views

Par Normand Bibeau et Robert Bibeau.

Dans un récent article du Réseau Voltaire, rediffusé sur notre webmagazine , Monsieur Thierry Meyssan suggérait que les impérialistes américains ralentissent la soi-disant « Révolution trumpiste » ?!… De quelle « révolution » Trump est-il le nom?

Combien de soldats Tr0mp a-t-il retiré de l’une ou l’autre des 800 BASES MILITAIRES d’occupation qu’utilise l’IMPÉRIALISME U$ pour imposer sa dictature guerrière mortifère?

Combien d’ESPIONS a-t-il retiré de l’une ou l’autre de ses 173 ambassades et de ses 88 consulats disséminés à travers les 195 États existant de par le monde pour y fomenter coups d’État, subversions, «révolutions de couleurs», assassinats politiques, sanctions , y pratiquer l’ingérence et la corruption systémique, mentir et manipuler l’opinion publique en soudoyant les médias mainstream des milliardaires et les idéologues stipendiées?

Combien de PORTE-AVIONS, de SOUS-MARINS d’attaque, de NAVIRES DE GUERRE qui naviguent sur les océans et les mers pour y exercer le terrorisme U$ a-t-il rappeler aux U$A pour d’autres fins que d’y être mis à niveau pour plus d’intimidation et d’ingérence?

De combien Tr0mp a-t-il réduit le budget militaire pharaonique des U$A, un budget pour la guerre qui à lui seul représente plus que celui des cinq États étrangers qui le suive?

A toutes ces questions déterminantes afin d’évaluer réellement et objectivement la volonté de Tr0mp, l’agent orange du capital U$, de «détruire l’IMPÉRIALISME U$», un commentateur honnête répond: AUCUN, BIEN AU CONTRAIRE.

TROMP A PORTÉ LE BUDGET DU MINISTÈRE DE LA GUERRE DES IMPÉRIALISTES U$ A UN NIVEAU JAMAIS ATTEINT: 1000 milliards de dollars U$ en 2025, en hausse de 3 milliards sur celui de Killer Jos Biden à 997 milliards en 2024 dont le budget pour la guerre représentait 66% des dépenses totales de l’OTAN et 37% des dépenses guerrières mondiales, voilà comment Tr0mp entend «détruire l’IMPÉRIALISME YANKEE»: TOUJOURS PLUS DE CANONS POUR DOMINER LE MONDE dans le domaine où il est supérieur: le commerce des instruments de destruction massif: son complexe militaro-industriel.

A ces 1000 milliards de dollars U$, Tr0mp le supposé «fossoyeur» de l’«impérialisme yankee» veut ajouter 500 milliards de dollars U$ pour déployer au-dessus de l’Amérique du Nord un «dome d’or» de missiles anti-missiles qui protègera le sol américain des conséquences militaires de ses agressions contre ses «futurs ennemis» russes, chinois, iraniens, coréens du nord et de tous les autres qu’il projette d’agresser. (Voir l’article sur le Dôme d’or » Le «Dôme d’or» de Washington : au mieux un vol de plusieurs milliards de dollars d’impôts, au pire une provocation dangereuse – Réseau International.

Tous les analystes militaires ont réalisé qu’avec le déploiement des missiles hypersoniques, type Zircon ( Mach 9), Kh-47M2 Kinjal (Mach 10), 9K720 Iskander (Mach 6 à 7) et le tout dernier,le 9M729 Orechnik (Mach 10), les douves océaniques qui protégeaient les U$A de leurs ennemis et des conséquences militaires de leurs agressions n’étaient plus impénétrables et que ces missiles ont la capacité de porter la guerre au coeur même de l’impérialisme yankee et de détruire son complexe militaro-industriel jusqu’y compris d’y larguer des bombes nucléaires.

Le «temps béni de l’impérialisme yankee qui produit les armes de destruction massive à l’abri de ses ennemis est révolu à moins de déployer un « Dôme d’or» ce que propose Tr0mp pour mieux «détruire l’impérialisme américain»?!…

Ainsi, Meyssan écrit que TROMP s’emploierait à «détruire l’impérialisme américain» puisqu’il s’attaque aux agences américaines destinées à la subversion et à la corruption, aux coups d’État et aux assassinats, aux attentats terroristes sous faux drapeau et révolutions bidons colorées, à la manipulation de l’opinion publique et à la propagande, en somme, à la marque de fabrique des États-Unis depuis les coups d’État de palais qui ont renversé les cliques «socialistes bourgeoises» chinoise, soviétique et toutes les autres.

Déjà, Tr0mp et sa clique de milliardaires ont rétabli le financement des «nouveaux U$AID,CIA,RAND CORPORATIONS ET THINK TANK MAFIA INC made in Tr0mp» afin que leur nouvelle mouture idéologique fasciste militariste d’ingérence U$ s’emploie à promouvoir son programme à l’effet que: «les clients de l’ingérence U$ (comme le Canada et le Mexique) doivent la payer sous peine d’être livré à leurs ennemis tantôt étatiques, tantôt populaires. Le ´parapluie nucléaire U$’, leurs bases militaires d’occupation et leurs ambassades espions doivent être compensés par l’achat d’armement, au comptant, auprès du complexe militaro-industriel U$ pour créer des ‘emplois payants’, en réalité cr.er de la plus-value et des PROFITS gargantuesques aux actionnaires-capitalistes mondiaux et l’alignement servile des vassaux dans le transfert de l’industrie aux U$A comme étape préliminaire à la 3ième Guerre mondiale où elle sera protégée des ennemis, là est tout le programme tr0mpiste, le reste n’est que brouillard de guerre.

Ces FAITS indubitables démasquent la rhétorique pro-TR0MPISTE de Meyssan mais pose la question de comprendre pourquoi Monsieur Meyssan propage-t-il cette propagande démagogique d’un Tr0mp «anti-impérialiste américain» aux motifs délirants qu’il s’attaquerait à la CIA (en 2024: budget de 54,6 milliards de dollars U$), à l’U$AID (en 2024: 42,8 milliards de dollars), l’université de Havard (2024: 6,4 milliards), etc., des institutions de soutien au budget militaire Américain? (1000 milliards de $ U$, et un million de militaires).

Doit-on y lire que Monsieur Meyssan annonce que les guerres en Ukraine, le génocide à GAZA, les assassinats israéliens fascistes au Liban et en Syrie ont atteint la «finalité recherchée» par la bourgeoisie mondiale, à savoir: imposer au monde capitaliste la MILITARISATION des économies et que la bourgeoisie mondiale passe à une autre étape des ses préparatifs de guerre: matraquer le prolétariat mondial en coupant dans les programmes sociaux pour financer l’effort de guerre?

En propageant que Tr0mp serait un «anti-impérialiste américain», Meyssan nous leurre. Ainsi, alors que les idéologues de «droite» de la bourgeoisie et leurs journalistes à gage des médias mainstream des milliardaires ont propagé que «la guerre c’est la paix»; «qu’un génocide c’est de la légitime défense»; que «des terroristes fous d’Allah sont des pacifistes»; que les mercenaires génocidaires SIONAZIS israéliens obéissent à la Bible plutôt qu’à leur solde versé par ce même «anti-impérialiste U$» Tr0mpistes.

Les idéologues de «gauche» de cette même bourgeoisie pour qui «plus un mensonge est gros, plus il sera cru», portent l’indécence jusqu’à prétendre que l’agent orange du capital, celui dont l’outrecuidance narcissique n’a d’égal que l’ignorance abyssal, serait un «anti-impérialiste américain», qu’imaginer de plus démentiellement démagogique?

Pourquoi Meyssan sacrifie-t-il «sa» crédibilité au service d’un pareil mensonge goebellien? Pourquoi traverstie-t-il aussi indécemment ce que signifie: l’anti-impérialisme? Qui a oublié qu’Hitler se proclamait «anti-impérialiste bolchévique juif» dans son brûlot infâme: Mein kampft? La bourgeoisie est-elle rendu au stade de commander à ses idéologues de ressortir de la poubelle immonde de l’histoire ces mensonges les plus odieux?

Après avoir menti à l’humanité que les révolutions bourgeoises russe, chinoise, algérienne, cubaine, vietnamienne et tutti quanti, ad nauseam, étaient des révolutions «communistes», que le «communisme» est mort avec le révisionnisme soviétique, chinois et toutes les autres versions «nationales-socialistes-communistes», les idéologues de la bourgeoisie s’emploient à faire passer «une vessie pour une lanterne»: Tr0mp le fasciste impérialiste yankee serait un «anti-impérialiste américain».

Les révolutionnaires prolétariens doivent, d’ores et déjà, réaliser que la course capitaliste-IMPÉRIALISTE à la Troisième Guerre Mondiale s’accélère et semer la confusion sur qui sont nos AMIS et qui sont nos ENNEMIS en constitue l’étape actuelle.

PROLÉTAIRES DU MONDE ENTIER UNISSEZ-VOUS POUR RENVERSER LE CAPITALISME.

