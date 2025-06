«Frères Musulmans» en France ? Arrêtez votre mascarade, votre hypocrisie et vos diversions!

58 Views

Par Amar Djerrad

Les « Frères Musulmans » ont constamment œuvré à la destruction des Républiques musulmanes, pour l’abolition des frontières des nations musulmanes, afin d’établir des Califats sous l’autorité d’un Grand Calife soumis à l’Occident !

Les « Frères Musulmans » sont une création, une stratégie de l’Occident en particulier du Royaume-Uni. Il s’agit d’une secte se réclamant de l’Islam, à l’instar des salafistes, des takfiristes, et d’autres groupes islamistes, dont la matrice est l’Organisation des Frères Musulmans. Leur création surgit après la chute du Califat islamique en Turquie, en 1924, dont le dernier calife a été exilé à Paris. Leur mission consiste à restaurer le Califat féodal afin de soumettre les nations musulmanes riches au diktat du grand capital occidental.

Aujourd’hui, toutes ces républiques combattent les « Frères Musulmans ». Leurs leaders sont réfugiés (et protégés) en Occident notamment au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France et en Suisse.

Les deux royaumes arabes musulmans alliés, qui jouent le rôle de mandataires pour la réhabilitation de ce type de gouvernance archaïque, sont le Qatar et les Émirats Arabes Unis !

Instaurer des Califats en lieu et place des républiques dans les contrées musulmanes riches est la meilleure formule que les propagandistes islamistes agitent comme un attribut fondamental de l’Islam pour mieux le faire accepter par la majorité ignorante afin de les dominer. Tout autre modèle, selon eux, n’est que dystopie, antinomique avec les préceptes de l’Islam ! Le Qatar et les Émirats arabes unis sont bien les proxys arabes les plus fidèles aux anglo-saxons pour mettre à exécution cette stratégie.

Leur surenchère sur la Palestine n’est qu’une illusion qui ne dupe que les crédules.

Les « Frères Musulmans » – depuis leur création en Égypte en 1928 par Hassan el-Banna (juste après l’abolition du califat en mars 1924, sur proposition de Mustafa Kemal) – ont toujours poignardé dans le dos les nationalistes et les patriotes, les républiques arabes ou musulmanes qui ont combattu le colonialisme; à commencer par le président Nasser.

Un retour au Califat qui arrangeait les colonialistes de tout bord ! Ils ont trahi l’Égypte, la Syrie, l’Iran en osant même insulter les perses, vendu le Hezbollah qui se bat contre Israël pour quelques dollars des roitelets. Ils ont agressé lâchement, en 1992, l’Armée algérienne qui a pourtant participé à deux guerres aux côtés des arabes contre Israël.

Lorsqu’ils ont pris les armes contre l’Algérie (soutenus par certains régimes arabes et la France de Mitterrand), l’Armée Nationale Populaire – avec l’aide des groupes civils de légitime défense (GLD) (dans les villages et hameaux) – les ont exterminés et leurs chefs ont fuient au Qatar, en Suisse, au Royaume Uni, au USA et en France !

Les « Frères Musulmans », aujourd’hui bannis dans toutes les Républiques musulmanes (dont en Iran, excepté en Turquie), sont en voie d’extinction.

Tentative de « réactivation » des « Frères musulmans »

On s’efforce actuellement de les réactiver en Europe avec l’aide des Émirats Arabe Unis et du Qatar, dans le but de les déployer en Afrique musulmane, qui est devenue frondeuse et trop souverainiste.

La France sioniste, frustrée et humiliée, s’agite ces derniers temps avec sa « Nouvelle Stratégie en Afrique » pour tenter de les ressusciter, suite à sa rupture avec l’Afrique sahélienne qui les a expulsées, et l’Algérie souveraine qu’elle veut assujettir, mais qui lui fait un bras d’honneur !

La France a toujours soutenu les terroristes en Afrique et en Syrie. Rien d’étonnant ! En recevant officiellement à l’Élysée « El Joulani » en chef d’État désignée, un terroriste issu des Frère Musulmans, la France de Macron, de Barrot et de Retailleau confirme officiellement ses liens avec les terroristes islamistes qu’elle aide politiquement et financièrement, depuis toujours, pour ses besoins.

Rappelons que cette France impénitente a bien participé à l’assassinat de Kadhafi, le chef d’État ! Elle s’est immiscée dans les événements qui se déroulent au Mali, au Niger et au Burkina Faso ! Elle a joué un rôle néfaste dans le drame du Rwanda ! Elle a été active dans l’affaire de l’Arch de Zoé où elle a fait libérer, par des pressions sur le Tchad, des trafiquants d’enfants ! Sans oublier l’affaire dite des « infirmières bulgares »… et le paiement des rançons à des terroristes ! En Syrie, Laurent Fabius avait bien dit que Bachar « méritait de mourir » et qu’Al Nosra faisait du « bon boulot ». Elle livrait des armes au même chef Daech quelle reçoit pour couler le sang en Syrie et combattre Bachar, pour les intérêts d’Israël et des USA avec la complicité des roitelets du Golfe.

En Algérie, elle a soutenu les terroristes des Groupes Islamiques Armée (GIA) issus de Front islamique du Salut d’obédience « Frères Musulmans », durant 10 ans, du temps de Mitterrand. Elle a abrité les chefs terroristes après leur déroute. Elle a enfin, récemment, tenté sans succès d’organiser des attentats terroristes en Algérie, en manipulant un ex terroriste algérien ayant combattu en Syrie. Une œuvre de la DGSE avec la complicité de son ambassade à Alger ! Oui un complot terroriste de la DGSE prise dans le traquenard du contre-espionnage algérien.

Un rapport sur l’état des lieux de la présence en France des « Frères musulmans » afin d’évaluer les effets de la loi du 21 août 2021 « confortant les principes de la République » ? Arrêtez votre mascarade, votre hypocrisie et vos diversions !

