«Sur vos tomates et votre dentifrice ! ils veulent mettre du Vaccin ARN partout» (Florian Philippot)

La science-fiction a rejoint la réalité. Entre sprays nasaux, fils dentaires vaccinaux et légumes bourrés d’ARN messager, l’industrie pharmaceutique ne connaît plus de limites. Et personne ne vous demande votre avis. Comme un joueur de casino, il faut bien que Moderna « se refasse », son chiffre d’affaires ayant chuté de 41,08 % par rapport à la période faste des ventes de vaccins contre la Covid-19. Il est en fait revenu à son niveau de 2019.

Brosse à dents et fil dentaire : la piqûre sans consentement

Moderna et ses acolytes ne se contentent plus des seringues. Désormais, votre hygiène buccale devient un vecteur d’injection forcée. Une étude parue dans Nature le 22 juillet 2025 révèle que des fils dentaires « perméables » pourront délivrer vaccins et nanoparticules directement dans vos gencives. Le slogan « Un sourire sain » prendra-t-il bientôt un sens… mortifère ?

Bill Gates s’attaque à votre assiette : l’ARN messager dans les tomates

Financé à coups de millions par la Fondation Gates, le projet Terrana Bioscience vise à inonder les cultures (maïs, soja, tomates) d’ARN modifié. Objectif officiel ? Protéger les plantes. Objectif réel ? Vous transformer en cobaye digestif. Avec les accords de libre-échange, ces OGM nouvelle génération atterriront dans votre saladier… sans étiquetage.

