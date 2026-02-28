20 Views

Par Normand Bibeau et Robert Bibeau.

«Energy has become the lifeblood of the industrial world» ( «L’énergie est devenue le sang vital du monde industriel») ( Henry Kissinger, Years of Upheaval), ce que le langage populaire a traduit, fort justement, par la formule vernaculaire: «Celui qui contrôle l’énergie domine les nations». Cet oukase est toujours valable même si les énergies fossiles (charbon, pétrole et gaz) perdent peu à peu de leur importance économique stratégique au profit de l’uranium, des bioénergies, des gaz rares et des énergies renouvelables (hydro-électricité, éolienne, solaire, etc.). Ces évolutions technologiques sont de la plus haute importance pour comprendre le monde capitaliste décadent. Ce diktat explique, en partie, la présente reconfiguration géostratégique mondiale.

Ainsi, de tout temps, l’empire Américain Occidental a combattu militairement, économiquement, politiquement et idéologiquement afin de dominer le marché mondial des hydrocarbures, principalement le pétrole, car cette domination énergétique, lui assure la domination des nations consommatrices d’hydrocarbures et alimente leur propre industrie.

A cette fin de domination énergétique, les U$A se sont d’abord assuré d’être la première puissance productrice de pétrole avec une production de 20 millions de barils/jour. Ensuite, ils se sont assurés de contrôler autant de pays producteurs que possible: Arabie saoudite (2ième); Canada (4ième); Irak (6ième); Émirats arabes unis (8ième) et Kowait (10ième).

En pratique, n’échappe à leur domination que trois États parmi les 10 premiers producteurs: la Russie (3ième); la Chine (5ième) et le Brésil (7ième). Au chapitre des réserves, n’échappent à la domination U$ que le Vénézuéla (plus importantes réserves connus) et l’Iran.

TOUS CES ÉTATS (BRICS) ONT EN COMMUN D’ÊTRE VISÉS PAR DES AGRESSIONS ET DES MENACES DES États-Unis/OCCIDENT COLLECTIF.

Dès lors, qui de moindrement honnête intellectuellement et dont le QI est supérieur à la température ambiante, peut ne pas conclure que TOUTES LES GUERRES, LES MENACES ET LA PROPAGANDE Américano-Occidentale ne visent pas à la domination du marché du pétrole et du gaz: le «sang vital de l’industrie»?

Comment intelligemment occulter qu’envers la Fédération de Russie, les U$A et l’Occident collectif ont fomenté la guerre en Ukraine afin de balkaniser ce pays et s’emparer de ses multiples ressources? Comment intelligemment occulter que pour le Brésil, ils ont subvertit le parlement et mis le président Lula en minorité?

Comment intelligemment occulter le fait que les U$A ont agressé le Vénézuéla pour s’emparer de son pétrole pour en priver leur concurrent chinois, première superpuissance industrielle mondiale, si friand de toutes les formes d’énergies ? Comment intelligemment occulter que la « Guerre de 12 jours », l’attaque contre la monnaie iranienne, la tentative de renversement du régime et les actuelles menaces d’agression contre l’Iran n’ont pour finalité de s’emparer de ses ressources pétrolières et gazières?

Nul de censé et d’honnête intellectuellement, ce qui exclut d’emblée la totalité des journalistes et des experts auto-proclamés des merdias mainstream, les médias propriétés des milliardaires, ne peut intelligemment occulter que le fil conducteur de toutes ces guerres, agressions et menaces, se résument: «au vol, au pillage et au brigandage» ( Lénine) du pétrole et du marché de chacune de ces victimes de l’hégémonie occidentale décadente pour le «contrôle des nations» dans la plus pure tradition de l’impérialisme mondial.

Cette volonté belliqueuse de domination pétrolière coïncide avec une crise majeure de surproduction de capitaux, de marchandises et de main d’oeuvre qui asphyxient l’économie capitaliste mondialiste en déclin et la conduit à la guerre mondiale comme la crise économique de 1929 a conduit à la Seconde Guerre mondiale de 1939-1945 et la crise de 1870-1880 a conduit à la Première Guerre mondiale de 1914-1918: «Les mêmes causes engendrent les mêmes effets» enseignent la science.

Pour se convaincre de la finalité de domination énergétique et commerciale de TOUTES LES GUERRES ET MENACES ACTUELLES, il suffit, entre autre, d’analyser les besoins en pétrole du monde capitaliste actuel.

Les U$A sont le premier pays consommateur avec entre 20 et 21 millions de barils/jour, suivi de la Chine avec une consommation de 15 à 16 millions de barils/jour, l’Inde est 3ième avec 5 à 6 millions, le Japon est 4ième avec 3 à 3,5 millions barils/jour, l’Allemagne est 9ième à 2,3-2,5 millions barils/jour.

Ainsi, la Chine a un déficit de 12 millions barils/jour; l’Inde de 5 millions barils/jour; le Japon de 3,3 millions de barils/jour; l’Allemagne de 2,3 millions barils/jours; la France de 1,5 Mb/j; l’Italie de 1,2 Mb/j et l’Espagne de 1,2 Mb/j.

A la lumière de ce tableau et considérant la volonté résolue des U$A/Occident collectif de vaincre la Chine comment ne pas conclure que les guerres et les menaces de guerre menées par l’empire U$A/occident collectif contre la Russie, premier fournisseur de pétrole à la Chine; la guerre menée à l’Iran, 6ième officiellement et 2ième réellement; la guerre menée au Vénézuéla, à l’Irak (3ième) et au Brésil (5ième) sont tout simplement des éléments tactiques de cette guerre de l’empire contre la Chine l’ultime concurrent des puissances impériales occidentales ?

Il est notable de constater qu’aucun analyste bourgeois n’explique ces guerres et ces menaces d’une manière rationnelle et logique, tous en sont réduits à conjecturer stupidement sur l’ego de Trump (sic), ses états d’âme, ses amitiés et autres débilités bourgeoises.

Il y à encore peu de temps, ces mêmes journalistes et «analystes» stipendiés mentaient tout aussi effrontément en prétendant stupidement que ces guerres avaient pour but d’apporter la «démocratie» et la «liberté» à leurs victimes. Les massacres qui en résultèrent, les dictatures qui en émergèrent, le chaos économique et commercial quelles imposèrent et surtout «le vol, le pillage et le brigandage» (Lénine) des ressources et du commerce des États «démocratisés» à la baïonnette et qui n’enrichirent que les agresseurs capitalistes, les ont couverts de ridicule et démontrés la finalité véritable de leur propagande démagogique: servir leurs maîtres capitalistes.

Le prolétariat doit savoir que toutes ces guerres n’ont qu’un seul but que nous cache la bourgeoisie: voler, piller et brigander; ce faire s’entretuer les pauvres qui ne se connaissent pas pour enrichir les riches qui se connaissent; transformer la «chair à patrons en chair à canons» pour perpétuer le système mortifère et génocidaire capitaliste, toute autre explication n’est que mensonge, supercherie, poudre aux yeux et brouillard de guerre.

PROLÉTAIRES DU MONDE ENTIER UNISSEZ-VOUS

ET DÉTRUISEZ CE SYSTÈME CAPITALISTE SOURCE

DE TOUTES LES GUERRES ET DE TOUTES LES INFAMIES.

Paru aux Éditions L’Harmattan à Paris le volume de Robert Bibeau et Khider Mesloub:

« DE L’INSURRECTION POPULAIRE À LA RÉVOLUTION PROLÉTARIENNE« . Collection Questions contemporaines. 220 pages.

Une Révolution sociale est un mouvement de classe par lequel la classe dominante d’un mode de production obsolète est renversée, ses infrastructures économiques et matérielles et ses superstructures sociales, politiques et idéologiques détruites pour être remplacées par un nouveau mode de production.