« Celui qui contrôle les énergies domine les nations » (Henry Kissinger)
Par Normand Bibeau et Robert Bibeau.
«Energy has become the lifeblood of the industrial world» ( «L’énergie est devenue le sang vital du monde industriel») ( Henry Kissinger, Years of Upheaval), ce que le langage populaire a traduit, fort justement, par la formule vernaculaire: «Celui qui contrôle l’énergie domine les nations». Cet oukase est toujours valable même si les énergies fossiles (charbon, pétrole et gaz) perdent peu à peu de leur importance économique stratégique au profit de l’uranium, des bioénergies, des gaz rares et des énergies renouvelables (hydro-électricité, éolienne, solaire, etc.). Ces évolutions technologiques sont de la plus haute importance pour comprendre le monde capitaliste décadent. Ce diktat explique, en partie, la présente reconfiguration géostratégique mondiale.
Ainsi, de tout temps, l’empire Américain Occidental a combattu militairement, économiquement, politiquement et idéologiquement afin de dominer le marché mondial des hydrocarbures, principalement le pétrole, car cette domination énergétique, lui assure la domination des nations consommatrices d’hydrocarbures et alimente leur propre industrie.
A cette fin de domination énergétique, les U$A se sont d’abord assuré d’être la première puissance productrice de pétrole avec une production de 20 millions de barils/jour. Ensuite, ils se sont assurés de contrôler autant de pays producteurs que possible: Arabie saoudite (2ième); Canada (4ième); Irak (6ième); Émirats arabes unis (8ième) et Kowait (10ième).
En pratique, n’échappe à leur domination que trois États parmi les 10 premiers producteurs: la Russie (3ième); la Chine (5ième) et le Brésil (7ième). Au chapitre des réserves, n’échappent à la domination U$ que le Vénézuéla (plus importantes réserves connus) et l’Iran.
TOUS CES ÉTATS (BRICS) ONT EN COMMUN D’ÊTRE VISÉS PAR DES AGRESSIONS ET DES MENACES DES États-Unis/OCCIDENT COLLECTIF.
Dès lors, qui de moindrement honnête intellectuellement et dont le QI est supérieur à la température ambiante, peut ne pas conclure que TOUTES LES GUERRES, LES MENACES ET LA PROPAGANDE Américano-Occidentale ne visent pas à la domination du marché du pétrole et du gaz: le «sang vital de l’industrie»?
Comment intelligemment occulter qu’envers la Fédération de Russie, les U$A et l’Occident collectif ont fomenté la guerre en Ukraine afin de balkaniser ce pays et s’emparer de ses multiples ressources? Comment intelligemment occulter que pour le Brésil, ils ont subvertit le parlement et mis le président Lula en minorité?
Comment intelligemment occulter le fait que les U$A ont agressé le Vénézuéla pour s’emparer de son pétrole pour en priver leur concurrent chinois, première superpuissance industrielle mondiale, si friand de toutes les formes d’énergies ? Comment intelligemment occulter que la « Guerre de 12 jours », l’attaque contre la monnaie iranienne, la tentative de renversement du régime et les actuelles menaces d’agression contre l’Iran n’ont pour finalité de s’emparer de ses ressources pétrolières et gazières?
Nul de censé et d’honnête intellectuellement, ce qui exclut d’emblée la totalité des journalistes et des experts auto-proclamés des merdias mainstream, les médias propriétés des milliardaires, ne peut intelligemment occulter que le fil conducteur de toutes ces guerres, agressions et menaces, se résument: «au vol, au pillage et au brigandage» ( Lénine) du pétrole et du marché de chacune de ces victimes de l’hégémonie occidentale décadente pour le «contrôle des nations» dans la plus pure tradition de l’impérialisme mondial.
Cette volonté belliqueuse de domination pétrolière coïncide avec une crise majeure de surproduction de capitaux, de marchandises et de main d’oeuvre qui asphyxient l’économie capitaliste mondialiste en déclin et la conduit à la guerre mondiale comme la crise économique de 1929 a conduit à la Seconde Guerre mondiale de 1939-1945 et la crise de 1870-1880 a conduit à la Première Guerre mondiale de 1914-1918: «Les mêmes causes engendrent les mêmes effets» enseignent la science.
Pour se convaincre de la finalité de domination énergétique et commerciale de TOUTES LES GUERRES ET MENACES ACTUELLES, il suffit, entre autre, d’analyser les besoins en pétrole du monde capitaliste actuel.
Les U$A sont le premier pays consommateur avec entre 20 et 21 millions de barils/jour, suivi de la Chine avec une consommation de 15 à 16 millions de barils/jour, l’Inde est 3ième avec 5 à 6 millions, le Japon est 4ième avec 3 à 3,5 millions barils/jour, l’Allemagne est 9ième à 2,3-2,5 millions barils/jour.
Ainsi, la Chine a un déficit de 12 millions barils/jour; l’Inde de 5 millions barils/jour; le Japon de 3,3 millions de barils/jour; l’Allemagne de 2,3 millions barils/jours; la France de 1,5 Mb/j; l’Italie de 1,2 Mb/j et l’Espagne de 1,2 Mb/j.
A la lumière de ce tableau et considérant la volonté résolue des U$A/Occident collectif de vaincre la Chine comment ne pas conclure que les guerres et les menaces de guerre menées par l’empire U$A/occident collectif contre la Russie, premier fournisseur de pétrole à la Chine; la guerre menée à l’Iran, 6ième officiellement et 2ième réellement; la guerre menée au Vénézuéla, à l’Irak (3ième) et au Brésil (5ième) sont tout simplement des éléments tactiques de cette guerre de l’empire contre la Chine l’ultime concurrent des puissances impériales occidentales ?
Il est notable de constater qu’aucun analyste bourgeois n’explique ces guerres et ces menaces d’une manière rationnelle et logique, tous en sont réduits à conjecturer stupidement sur l’ego de Trump (sic), ses états d’âme, ses amitiés et autres débilités bourgeoises.
Il y à encore peu de temps, ces mêmes journalistes et «analystes» stipendiés mentaient tout aussi effrontément en prétendant stupidement que ces guerres avaient pour but d’apporter la «démocratie» et la «liberté» à leurs victimes. Les massacres qui en résultèrent, les dictatures qui en émergèrent, le chaos économique et commercial quelles imposèrent et surtout «le vol, le pillage et le brigandage» (Lénine) des ressources et du commerce des États «démocratisés» à la baïonnette et qui n’enrichirent que les agresseurs capitalistes, les ont couverts de ridicule et démontrés la finalité véritable de leur propagande démagogique: servir leurs maîtres capitalistes.
Le prolétariat doit savoir que toutes ces guerres n’ont qu’un seul but que nous cache la bourgeoisie: voler, piller et brigander; ce faire s’entretuer les pauvres qui ne se connaissent pas pour enrichir les riches qui se connaissent; transformer la «chair à patrons en chair à canons» pour perpétuer le système mortifère et génocidaire capitaliste, toute autre explication n’est que mensonge, supercherie, poudre aux yeux et brouillard de guerre.
PROLÉTAIRES DU MONDE ENTIER UNISSEZ-VOUS
ET DÉTRUISEZ CE SYSTÈME CAPITALISTE SOURCE
DE TOUTES LES GUERRES ET DE TOUTES LES INFAMIES.
Paru aux Éditions L’Harmattan à Paris le volume de Robert Bibeau et Khider Mesloub:
« DE L’INSURRECTION POPULAIRE À LA RÉVOLUTION PROLÉTARIENNE« . Collection Questions contemporaines. 220 pages.
Pour commander en ligne chez l’Harmattan: De l’insurrection populaire à la révolution prolétarienne – Robert Bibeau, Khider Mesloub, chez AMAZON : https://www.amazon.ca/-/fr/linsurrection-populaire-%C3%A0-r%C3%A9volution-prol%C3%A9tarienne/dp/2336478714/ref=sr_1_8?
Une Révolution sociale est un mouvement de classe par lequel la classe dominante d’un mode de production obsolète est renversée, ses infrastructures économiques et matérielles et ses superstructures sociales, politiques et idéologiques détruites pour être remplacées par un nouveau mode de production.
3 réflexions sur “« Celui qui contrôle les énergies domine les nations » (Henry Kissinger)”
Versão em Língua Portuguesa:
https://queonossosilencionaomateinocentes.blogspot.com/2026/02/aquele-que-controla-as-energias-domina.html
Depuis plusieurs années, ce sont les mêmes poncifs qui viennent polluer notre perception du réel.
On nous dit tout le temps que l’Amérique et la Chine sont les deux plus puissantes économies mondiale et tout le monde s’arrange avec cette affirmation.
Or, c’est proprement ridicule, car ces deux économies croulent sous un endettement abyssal et contrairement aux idées reçues, ni l’Amérique, ni la Chine ne bénéficient d’une confiance absolue d’aucun autre partenaire mondial.
Dans ces deux nations, que ce soit au niveau des entreprises, des ménages et même des institutions, on vit sous un endettement massif, par conséquent si une telle situation met au sens des raisonnements économiques n’importe quelle autre acteur économique en situation de précarité, c’est nous bourrer l’mou de vouloir nous faire croire qu’il y aurait plusieurs manières de prendre en compte les mêmes critères économiques selon que l’on soit Chinois ou Américain par rapport aux autres.
C’est limite de la débilité.
L’érosion de la confiance n’agirait pas de la même façon pour ces deux-là, malgré que, le prix de l’immobilier et boursier est un yoyo qui a une fâcheuse tendance depuis une période soutenue, à ne jamais remonter vers les hauts niveaux.
On peut nous raconter toutes les conneries qui arrangent la propagande des imbéciles, la réalité c’est que le pouvoir économique de ces deux populations est en diminution constante ce qui sape la capacité de consommation des ménages, or, c’est ça le l’énergie vitale de chaque économie.
Stagnation ou diminution des salaires, hausse du chômage, déclin démographique évident et nos soi-disant gaillards ne sont pas dans la fragilité?
C’est justement parce que, quand une connerie analytique s’impose dans nos esprits et que nous en faisons notre vérité, que nous perdons la possibilité de déceler les données pertinentes qui nous permettent d’appréhender la réalité factuelle, pour ânonner en meute les mêmes propos erronés.
Dépeuplement et vieillissement accélèrent l’effondrement de leurs forces de travail, dans le cas de l’Amérique c’est carrément un remplacement de population qui couve.
Donc, d’un côté et de l’autre comme les systèmes de support social ne sont pas adaptés pour faire face aux deux décennies à venir puisque les pressions qui vont s’exercer dessus auraient déjà dû être en fonctionnement pour se roder, il n’y a eu aucune anticipation de ces points de vue là, erreurs fatales.
Ces deux géants en carton sont dans une lutte géopolitiques et une rivalité alarmante qui les neutralise, tous les deux.
Bien sûr, on serait vite tenté de dire que, l’Inde, le Vietnam et quelques autres vont attirer les investissements, mais lesquels, l’occident actuellement fonce vers sa ruine, donc le paysage de concurrence économique va obligatoirement changer, évoluer.
D’autres pôles d’attraction sont déjà en train de prendre la mesure de ces futures évolutions et préparent leur monde à être une alternative attractive aux coûts de production plus bas.
Actuellement, qui n’a rien et se contentera de pas beaucoup?
Les nations développées sont en compétition, à mort même, résultat de cela, ça les a rendu moins compétitives pour l’avenir, le seul grand pays industrialisé qui a pris la mesure de tout cela, c’est la Russie, mais oui, elle est en guerre seule depuis quatre ans, elle réfléchie autrement, plus réalistement, c’est pourquoi elle est en train de s’employer à modifier les centres de gravité économiques de la planète, car en réalité, elle est réellement la seule qui a une vraie influence sur la compétitivité entre les nations, étant donné qu’elle fait durer une guerre qu’elle pourrait gagner demain matin si elle le voulait, mais à quoi bon, gagner c’est donner de la compétitivité à ses concurrents et partenaires, ce serait ballot, là elle met tout le monde dans l’affaiblissement économique pour qu’au sortir de la guerre, ces clients reviennent ventre à terre.
C’est tellement formidable pour nos économistes d’observer les bonds commerciaux qui se sont réalisés dernièrement, comme ce qui se passe entre les pétromonarchies avec la Chine, l’Inde, de nouvelles dynamiques commerciales qui soi-disant ont pris leurs places dans le commerce mondial, or, tout peut rapidement se transformer sous l’influence de nombreux facteurs que les soi-disant deux géants ne maîtrisent absolument pas.
Trump, n’obtiendra jamais de l’Iran ce qu’il veut, c’est un stupide idiot de le croire, d’ailleurs les Iraniens viennent de le piéger en annonçant qu’ils renonçaient au stockage d’uranium, dans la négociation, ils donnent au monde quelque chose, en face c’est stupide et obtus et ça n’amènera que la désolation à ce même monde.
Qui dirige vraiment les négociations là?
Xi Jinping n’a que Taïwan comme obsession, c’est absurde quand on veut prétendre peser sur les affaires du monde, certes, il n’était pas question de s’abaisser au niveau des USA avec l’actualisation de la vision white anglo-saxon jew pour une illusoire domination sur tous les peuples, mais être aussi timoré sur des sujets hypers sensibles dans les opinions où leurs diasporas se font le plus d’argent, c’est la caractéristique naturelle des suiveurs, on ne devient alpha quand on est génétiquement pas programmé pour l’être.
La guerre commerciale prolongée est une erreur dans laquelle la Chine a perdu les atouts qui auraient dû être les siens dans le futur, son attentisme et sa tempérance à tuer immédiatement son principal ennemi, ont fait qu’elle a laissé passer sa chance, maintenant, si l’Amérique tombe, elle tombe avec.
Donc, il est impératif pour elle que soit sauvé le soldat Iran et que meurt réellement celui israélite.
Les deux nations, USA-Chine, dans la guerre hybride débutée il y a quatre ans se sont laissés submerger par la vague de problématiques qui s’y sont révélées et ne se sont pas réinventées pour l’avenir, car tout ce premier quart de XXIE siècle, l’israélisme l’a volé au monde.
Ce que révèle l’époque actuelle, ça n’est pas la capacité de résilience des nations authentiquement fortes, comme la Russie, l’Iran et d’autres, mais bien leurs capacités d’adaptation aux situations présentes en vue de faire face à ce monde en constante évolution.
Dans tous les pays il y a des tentions internes, mais où il y a des crises systémiques dues à la stagnation et aux manques d’innovations, aucun miracle économique ne saurait servir de digue fiable aux crises populaires en développement.
Les ambitions de l’Amérique et de la Chine doivent être considérées en tenant compte des réactions internationales des peuples, jusqu’ici personne n’est parvenu à faire de la Russie le paria que souhaitaient pour elle ses ennemis, en Europe l’Amérique n’est pas critiquée comme elle le devrait, parce que c’est de l’antisémitisme, c’est dire.
Quant à la Chine, on nous la fait percevoir comme un parasite qui nous fait coprophages, sa route de la soie se réalisera certainement moins vite que la division des marchés et la fragmentation commerciale qui va nous tomber dessus dans quelques jours.
Nous tenons pour acquis des données qui sont complètement connes passé dix ans à les employer et les mettre en avant comme elles changeaient le sable en eau, il y a vingt-cinq ans en arrière, qu’est-ce qu’ils nous mettaient dans les dents les écologistes, hein, qu’est-ce qu’on se prenait pas, ces idiots d’Allemands ont même sacrifié leurs centrales à charbon, nous on a fermé des endroits neufs pour remplacer les anciens, résultat, on n’a que ces anciens aujourd’hui pour nous laisser l’illusion qu’on compte encore.
Avec l’Artificiel dit Intelligent, c’est le même refrain, demain matin l’Homme sera inutile, les robots arrivent, tremblez bimanes!
Tout ces conneries vont sauter dans quelques heures, préparez-vous.
Les bases européennes qui favorisent l’attaque sur l’Iran sont des cibles légitimes, nos pays dès à présent sont des cibles légitimes, notre existentiel à nous tous, ça n’est rien d’autre que l’éradication définitive de l’entité israélite.
C’est parti!