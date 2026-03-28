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Par Normand Bibeau et Robert Bibeau.

Le programme stratégique des impérialistes pour la Troisième Guerre mondiale consiste à construire «LA FORTERESSE AMERICA/MAGA inc./UNIPOLAIRE» entre les douves océaniques de l’Atlantique au Pacifique, de l’Arctique à l’Antarctique comme l’expose la gravure ci-dessous.

L’État terroriste et pirate yankee, «ce comité exécutif des intérêts communs de la bourgeoisie», avec la complicité de l’actionnariat bourgeois occidental et l’assistance du proxi SIONAZI ISRAÉLIEN, antre de «cette populace de mercenaires génocidaires», poursuit avec «succès» son programme militariste de construire «LA FORTERESSE AMERICA/MAGA inc./unipolaire» en préparation de la Troisième Guerre Mondiale contre ses concurrents de l’Alliance orientale tapis dans leur «FORTERESSE ORIENTALE/BRICS inc./multipolaire» tel que décrit dans l’article ci-contre Donald Trump inaugure l’Ère de la Chine hégémonique – les 7 du quebec et https://les7duquebec.net/archives/304733

L’incohérence grotesque de la valse d’explications alambiquées qui va du: «ça va très, très bien, à 120%, l’ennemi est détruit à 100%» au: «ça va très très bien au point de demander de l’aide aux vassaux tétanisés», en passant par les analyses rocambolesques qui procèdent à partir des apparences ou pire encore, à partir des discours tonitruants des estafettes et des marionnettes des milliardaires qui se ridiculisent dans les médias mainstream pour tromper et abrutir le «populo». Ce salmigondis se résume à ceci: «opposer l’arbre à sa forêt»; à faire fi de l’histoire qui se répète de la manière la plus catastrophique qui se puisse pour les riches.

Ainsi, ces opérateurs bourgeois du microscope finissent par se convaincre que les cellules cancéreuses dégoutantes qu’ils observent, Trump et Netanyahu, représentent la totalité du cancer, que ces infâmes crapules génocidaires qui s’agitent sur la scène patentée de l’actualité commandent l’univers, ridicule et pitoyable si ce n’était pas aussi dangereux pour les riches, car le monde capitaliste à des lois que nul ne peut transgresser sans l’anéantir.

MARX, ENGELS et LÉNINE dans leur œuvre magistrale ont mis à nu l’intégralité des mécanismes du capitalisme en général et des guerres impérialistes en particulier.

Dans le Livre I, aux chapitres 25 à 28, MARX réfute totalement la mythologie bourgeoise du capitaliste «économe» qui investit «ses économies durement épargnées» pour offrir «à ses voisins gaspilleurs un emploi rémunérateur» au paradis du capital, tout ceci n’est que mensonges et faussetés, la réalité capitaliste véritable est que:

«[L]’accumulation [primitive] du capital ne s’est pas faite à partir de l’épargne paisible, mais par la violence extrême contre les paysans (…) Les paysans furent chassés de leur terre avec une violence inouïe (…) Le capital vient au monde suant le sang et la boue par tous les pores (…) La bourgeoisie naissante a besoin et use de l’État et de la législation sanguinaire contre les expropriés (…) les forces à l’esclavage salarié (…) Le capitalisme commence non par l’épargne, mais par l’expropriation»… et ce processus sanguinaire et violent d’accumulation du capital par l’expropriation guerrière se poursuit inexorablement durant toute son existence et se poursuivra jusqu’à la mort de ce système social moribond.

Cette expropriation capitaliste d’une violence inouïe à l’intérieur des États «nationaux» sur la paysannerie, les artisans et les petits commerçants, se traduit à l’extérieur par des guerres impitoyables contre les États «étrangers/insoumis» et il suffit d’observer la «marche triomphante du capitalisme» à travers les siècles partout sur terre, depuis le génocide des «indiens» d’Amérique, jusqu’aux guerres de l’opium en Chine, en passant par l’esclavagisme moderne en Afrique et le massacre des paysans et des artisans indiens, pour réaliser que le génocide des palestiniens martyrs, des Libanais, des Arabes et aujourd’hui des Perses, n’est que la marque de fabrique du capitalisme dans sa quête insatiable d’accumulation du Capital:

«ce que tu crois être à toi est à moi et débarrasse le plancher, mort ou vif» comme le fasciste Américain vient de l’annoncer aux vénézuéliens, aux cubains, aux Groenlandais, aux canadiens, aux Iraniens, en fait, à l’humanité entière, un message d’expropriation déjà infligé aux Indiens d’Amérique.

Ceci étant avéré, n’y a-t-il pas dans le «chaos» mondial actuel où des «amis sans limites» (sic), «alliés» d’hier, s’affrontent en ennemis aujourd’hui, une «forme» de «réinitialisation» comme l’écrivent en abondance les auteurs de la branche multipolaire du Capital ?

Il faut d’abord réaliser qu’un «chaos mondial» est bel et bien présent au sein des diverses alliances capitalistes qui gouvernent le monde. Depuis le G-7/G-20 jusqu’aux BRICS + ou – jusqu’à l’OMS, en passant par l’ONU moribonde et l’Alliance de Shanghai déglinguée et le CEI: «le diable est aux vaches». Dans cet apparent capharnaüm, les tendances naturelles du capitalisme à l’expropriation violente pour accumuler se déploient férocement et de la manière la plus inhumaine à l’occasion du génocide des Palestiniens et aujourd’hui du martyr des Iraniens et des Libanais…

Comment ces tendances à l’accumulation s’affichent-elles concrètement ?

MARX et ENGELS ont démontré que:

«L’État est le comité exécutif qui gère les intérêts communs de toute la bourgeoisie» «Manifeste du Parti communiste».

Dans l’«Anti-Dühring», et ce, dès 1878, ENGELS, anticipait la Première Guerre mondiale lorsqu’il écrivit:

«La concurrence des États capitalistes les contraint à des armements toujours plus gigantesques […] La prochaine guerre européenne sera d’une ampleur sans précédent et entraînera une destruction généralisée»,

Comment mieux décrire les causes et les effets de la 1re Guerre mondiale qui surviendra 36 ans plus tard.

LÉNINE, qui assista personnellement aux préparatifs et au déroulement de la Première Guerre mondiale, écrivit:

«L’État est une organisation spéciale de la force: c’est l’organisation de la violence destinée à réprimer une classe sociale, le prolétariat.» («L’État et la révolution»).

De la manière la plus savante et «prophétique», LÉNINE, grâce au matérialisme dialectique et historique, surpassa et ridiculisa les textes «saints», bibliques, coraniques, talmudiques, confucéistes, orthodoxes russes, hindouistes, nirvâniques, etc., ad nauseam, amen, lorsqu’il écrivit dans l’ouvrage phare:«L’impérialisme, stade suprême du capitalisme» en 1916:

«Les guerres sont inévitables tant que subsiste l’impérialisme.»

Ce qu’à prouver, hors de tout doute, la Première Guerre mondiale et les guerres sans fin qui sont survenues depuis et tout particulièrement la Seconde Guerre mondiale (1939-1945) et la Troisième présentement en déploiement.

Ainsi que LÉNINE l’a révélé mieux qu’aucun des charlatans religieux moyenâgeux ou des idéologues bourgeois:

1 – Les États capitalistes accumulent des armements qui enrichissent les capitalistes du complexe militaro-industriel;

2- Conditionnent l’opinion publique par une propagande démagogique massive;

3- inventent des prétextes Goebeliens pour agresser leurs concurrents;

4- s’emparent des richesses naturelles et commerciales;

5- asservissement, les masses laborieuses et,

6- réalisent l’accumulation du capital qui les enrichit encore davantage, en préparation de la prochaine étape.

Ce qui distingue la Première Guerre mondiale et la Seconde de l’actuelle Guerre mondiale en gestation consiste dans sa FINALITÉ SPÉCIFIQUE: alors que les deux précédentes avaient pour FINALITÉ de détruire les capacités productives ennemies et de s’emparer de ses ressources naturelles et humaines, la présente Guerre mondiale en préparation a pour FINALITÉ de s’emparer de la «clientèle» de ses adversaires en les privant des ressources naturelles indispensables à leur chaîne de production conformément à la doctrine du criminel de guerre Henry Kissinger:

«Qui contrôle le pétrole domine les nations; qui contrôle la nourriture domine les peuples».

L’impérialisme yankee, ses vassaux occidentaux et asiatiques et leurs bras armés-cassés UKRONAZIS KIÉVIENS BANDÉRISTES et leurs mercenaires SIONAZIS ISRAÉLIENS, sous la férule, tant du terroriste génocidaire grabataire BIDEN que du non moins terroriste génocidaire TRUMP, s’emploient frénétiquement non pas à prendre le «contrôle» du pétrole ou des engrais azotés, mais à en détruire purement et simplement l’OFFRE concurrentielle de sorte à s’en assurer le monopole quasi exclusif auprès des «clients soumis», tout en rapatriant dans la «FORTERESSE AMERICA/ MAGA inc./UNIPOLAIRE», protégée par quatre douves océaniques : Pacifique, Atlantique, Arctique et Antarctique, une marine de guerre revampée, toutes les industries nécessaires pour une guerre mondiale de longue durée contre les «challengers» orientaux de l’«Axe asiatique» (Chine,Russie,Iran et Corée du Nord).

Les couillons et renégats des BRICS + ou –, ces estafettes poltronnes des milliardaires «civilisationnels» chinois, russes, iraniens, nord-coréens et cies, s’emploient à mettre en œuvre la guerre commerciale sans pitié des impérialistes yankees en refusant de livrer leurs produits aux victimes de ces sanctions arbitraires, iniques, illégales et mortifères, tout en alimentant généreusement, les marchés des mercenaires SIONAZIS ISRAÉLIENS, des PÉTROMONARCHIES, des UKRONAZIS KIÉVIENS BANDÉRISTES, SYRIENS, TURQUES, etc., en somme, toutes les racailles génocidaires mondiales conformément à leur créneau d’affaires immorales: «business as usual»; «il n’y a rien de personnel»; «l’argent n’a pas d’odeur même si elle sort d’un charnier»; «nous russes, chinois, iraniens sommes des capitalistes fiables sur qui vous pouvez compter même si vous nous bombarder et massacrer notre piétaille prolétarienne», voilà la réalité de l’infâme, abjecte, immonde et inhumaine classe dirigeante des BRICS et des autres alliances militaires, ces «sauveurs» capitaliste de l’humanité bourgeoise.

La racaille capitaliste immonde et inhumaine des BRICS + ou – est consciente que même si elle rampe aux pieds de l’impérialisme Yankee, même si elle trahi de la manière la plus abjecte ses «amis sans limites»:

– en approvisionnant en kérosène les avions des mercenaires génocidaires SIONAZIS ISRAÉLIENS et UKRONAZIS KIÉVIENS BANDÉRISTES qui massacrent les Iraniens et les soldats russes;

– alimentent généreusement les marchés SIONAZIS ET UKRONAZIS en biens de consommation.

En somme, les ordures capitalistes immondes qui: «font des affaires dans le sang et la chair de leurs amis sans limites», les BRICS ne peuvent échapper à la loi inexorable de l’accumulation du capital:

l’expropriation/extermination, qui est l’ADN du capitalisme, est aussi l’ancêtre des fascistes italiens, des nazis allemands et des militaristes japonais et ils ont conclu qu’il leur fallait menacer la «FORTERESSE AMERICA/MAGA inc./unipolaire», menacer de détruire ses capacités industrielles et de faire souffrir son peuple au point qu’il force ses dirigeants capitalistes à déposer les armes et à conclure une paix impériale de «partage du monde et de ses ressources» grâce à sa panoplie de missiles hypersoniques imparables.

Compte tenu du temps imparti et des limites de leurs capacités industrielles:

1-les russes ayant été réduits à n’être qu’une station-service dominée par une mafia avinée à la vodka et maître du Kalachnikov, très peu performant face à un avion supersonique;

2- les Chinois ayant été réduit à fabriquer de la guenille et des «bébelles» pour Walmart et cies;

3- les nord-coréens entre 2 famines et 3 purges, à bâtir des édifices vides en l’honneur de leurs chefs;

4- restaient les Iraniens, les persécutés de toujours, qui eux confrontés de plein fouet aux mercenaires génocidaires ISRAÉLIENS savaient que leur tour viendrait et qu’ils seraient agressés de tout bord tout côté, par la voie des airs depuis l’entité SIONAZI ISRAÉLIEN et de la constellation de bases américaines disséminées tout autour pour contrôler les populations locales des États fantoches et des pétromonarchies et pour les agresser.

La tactique iranienne défensive des missiles supersoniques

Fort de la tentative nazie de bombarder l’Angleterre depuis la cote normande à l’aide des V-1 et des V-2, les Iraniens ont résolu de développer l’industrie des missiles pour se protéger des agresseurs et porter des coups fatals à leur industrie de guerre et pour convaincre les mercenaires génocidaires SIONAZIS ISRAÉLIENS de les laisser en paix.

Leurs faux «amis sans limites», les couillons et les renégats des BRICS + ou -, né de coups d’État de palais grâce à la CIA, au MOSSAD, au MI-6, de la DGSE, etc., en capitalistes parasites qu’ils sont, se sont servis dans la technologie iranienne en promettant la réciprocité, ce qu’ils n’ont évidemment pas fait, la félonie, la trahison, la couardise et la perfidie coulant dans leurs veines: renégats un jour, renégats toujours.

Les capitalistes indiens, représentés par l’immonde Modi, a poussé la félonie et l’ignominie jusqu’à aller souhaiter «bonne chance» au chien génocidaire Netanyahu quelques jours avant son agression perfide, barbare et immonde contre «son ami sans limite» – iranien (sic).

Les renégats russes et chinois s’ingénient à obliger les Iraniens agressés à fournir en pétrole les capitalistes Indiens qui collaborent avec les mercenaires génocidaires ISRAÉLIENS qui les massacrent.

Les sinistres princes/sultans/émirs saoudiens et des émiratis, aussi membres des BRICS, collaborent avec les yankees/SIONAZIS ISRAÉLIENS pour détruire l’«ami sans limites» iranien avec la bénédiction des capitalistes chinois, russes, indiens, brésiliens, sud-africains de la porcherie des BRICS et de l’alliance orientale en flamme et ça pue le cochon grillé.

Le rapatriement/relocalisation des technologies de pointe et des capitaux productifs au sein de la FORTERESSE AMERICA

Avec cet incendie salvateur et rédempteur où les masques de perfidie et de poltronnerie des capitalistes orientaux brûlent, révélant leur vrai visage de vampires capitalistes, les lois implacables du capitalisme mangeur d’hommes continuent à opérer. La nouvelle révolution cybernétique (technologique et énergétique) a besoin de capitaux et il faut qu’ils migrent de là où ils sont vers là où ils devraient être, la Silicone Valley au sein de la «FORTERESSE AMERICA/MAGA inc./UNIPOLAIRE» et hégémonique.

Déjà des milliards et des milliards de dollars sont passés de Corée du Sud, du Japon, d’Allemagne, des Pays-Bas sous l’effet combiné de l’attrition suite à l’attentat terroriste contre Nordstream et de l’Inflation Regulation Act et ses subventions mirobolantes, avec la destruction pure et simple de l’approvisionnement moyen-oriental (Guerre du Moyen-Orient et Détroit d’Ormuz), le coup de grâce devrait avoir été porté: Bienvenue sur l’Arche de Noé impérialo-énergétique la «FORTERESSE AMERICA/MAGA INC.».

Dans ce malstrom abominable de fer, de feu et de sang, le prolétariat internationaliste, la classe laborieuse, est sans voix, privé de son Parti prolétarien révolutionnaire et à moins de le construire immédiatement, les horreurs indicibles des deux précédentes Guerres mondiales se reproduiront.

PROLÉTAIRES DU MONDE ENTIER, UNISSEZ-VOUS ET BÂTISSEZ

VOTRE PARTI PROLÉTARIEN INTERNATIONAL !