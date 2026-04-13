Les dizaines de guerres sionistes au service de l’impérialisme (1916-2026)

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Par Normand Bibeau.

«CELUI QUI N’APPREND PAS DE L’HISTOIRE EST CONDAMNÉ À LA REVIVRE» ( KARL MARX et FRIEDRICH ENGELS).

Qui d’honnête a cru en ce «cesser le feu» et en cet «engagement à négocier» des génocidaires YANKEES/SIONAZIS ISRAÉLIENS/PÉTROMONARCHES COMPRADORES PHARAONIQUES OBSCURANTISTES ARABES/ IMPÉRIALISTES MONDIAUX et à la propagande goebelienne démagogique des MERDIA$ mainstream$ des milliardaires?

PERSONNE de censé qui connaît la nature perfide de l’impérialisme et de leurs mercenaires génocidaires SIONAZIS ISRAÉLIENS et de leurs va$$aux pour qui la perfidie tient lieu d’unique moral.

Toute l’histoire des relations entre l’impérialisme mondial et leurs mercenaires génocidaires SIONAZIS ISRAÉLIENS de «cette populace réactionnaire fasciste» et TOUS les peuples de l’Orient occidental, du Proche-Orient et du Moyen-Orient, depuis l’héroïque peuple palestinien martyr, au peuple iranien, en passant par le peuple libanais, yéménite, syrien, libyen, syrien et tous les autres, n’en furent que de perfidies, de trahisons, de mensonges, de terrorisme, de massacres et de génocides.

La liste des perfidies inhumaines perpétrées contre les peuples arabe et perse par l’impérialisme mondial, tantôt seul, tantôt en alliance avec ses mercenaires SIONAZIS ISRAÉLIENS, ceux des pétromonarchies compradores arabes et des fascistes terroristes va$$aux locaux est presque infinie.

Ainsi, depuis la résolution de la «Conférence secrète de Paris» des impérialistes franco-britanniques et russes, de 1909, portant projet de «planter un coin divisif dans le panarabisme naissant» afin d’assurer la domination occidentale sur l’OR NOIR (pétrole et gaz naturel) découvert en 1908 en Iran, jusqu’à l’actuel perfidie d’un «cesser le feu» et de «négociations» pièges à cons, en passant par:

-l’ignomineuse Déclaration Balfour de 1916;

-les attentats terroristes des SIONAZIS de l’Irgoun (+ de 60 attentats terroristes «juifs» dans les années ‘30 avec + d’une quinzaine de morts arabes);

-l’attentat de l’hôtel King David de 1946 (91 morts);

– les massacres de la NAKBA de 1948 (396 assassinats terroristes et déportation de 750,000 palestiniens de leurs terres ancestrales);

– les attentats terroristes de LEHI ( groupe Stern) (40 assassinats politiques terroristes);

– les meurtres terroristes de Lord Moyne et de Folke Bernadotte (envoyé spécial de l’ONU);

– le massacre terroriste de Deir Yassin (100 civils palestiniens assassinés);

– l’agressions des 6 jours («Guerre des 6 jours»);

-Septembre noir (milliers de morts palestiniens aux mains des laquais jordaniens pour le compte des SIONAZIS ISRAÉLIENS);

-l’ invasion du Sud Liban de 1978;

-l’ invasion du Sud Liban de 1982;

-le massacre de Sabra et Chatila (1982) et ses milliers de morts palestiniens;

-la première Intifada 1987-1993;

-la seconde Intifada 2000-2005;

-le blocus SIONAZI de Gaza depuis 2007;

– les agressions SIONAZIS ISRAÉLIENNES de:

1- «Plomb durci» (2008-2009);

2- «Pilier de défense» (2012);

3- «Bordure protectrice» (2024);

4-la guerre SIONAZIS ISRAÉLIENS contre Gaza (2021- …);

5-le génocide depuis le 7 octobre 2023 à aujourd’hui;

– l’immonde coup d’État terroriste de 1953 contre le gouvernement nationaliste bourgeois iranien par la CIA, le MI-6 et les renégats iraniens qui ont imposé l’horrible dictature du Shah et de sa police terroriste SAVAK;

– les assassinats terroristes SIONAZIS ISRAÉLIENS/ CIA/ MI-6 contre 4 scientifiques iraniens entre 2010 et 2012 (Massoud Ali Mohammadi,12/ 01/2010; Majid Shahriari, 29/11/2010; Darioush Rezaeinnejad, 23/07/2011; Fereydoon Abbasi, tentative de meurtre et Mostafa Ahmadi Roshan, 11/01/2012);

-le virus Stuxnet contre le programme nucléaire civile iranien;

-l’ attentats terroristes contre le site nucléaire civile de Natanz (2010-2020);

-l’assassinat terroriste contre le scientifique nucléaire iranien Moshen Fakhrizadeh, 27/11/2020;

l’assassinat terroriste du général Qassem Soleimani en pleine négociations (3/01/2020);

-l’ assassinat terroriste de Seyed Razi Mousavi en Syrie en 2023;

-l’ attentat terroriste contre le consulat iranien à Damas (avril 2024);

-l’ agressions massives contre l’Iran par bombardements aériens (octobre 2024);

-l’ attaque économique U$ contre la monnaie iranienne pour provoquer une crise économique et l’armement de terroristes iraniens afin de provoquer un coup d’État pro-occidental en imposant la dictature de renégats iraniens (3000 morts);

-la campagne massive de propagande goebelienne démagogique contre le régime des mollahs au soutien d’une agression militaire impérialiste/ SIONAZI ISRAÉLIENNE;

-les Négociations bidons à compter du 12 avril 2025, interrompue par l’agression perfide SIONAZIE ISRAÉLIENNE et YANKEE U$;

-la «GUERRE DES 12 JOURS»: du 13 JUIN au 24 JUIN 2025:

– l’ agressions aériennes massives contre l’Iran par les mercenaires génocidaires SIONAZIS ISRAÉLIENS en pleine négociations sur le nucléaire iranien («Opérations Rising Lion») impliquant 200 avions et ayant détruit 100 «cibles» et de l’assassinat de plusieurs hauts responsables iraniens: Hossein Salami, Mohammad Bagheri;

-les agressions aériennes Yankees contre les sites nucléaires civiles de Nazan, Ispahan et Fordow («Opération midnigth hammer) +assassinats terroristes de 10 scientifiques + 30 responsables politiques;

-les NÉGOCIATIONS débutée le 6 février 2026 et interrompue par une seconde agression perfide YANKEE U$/SIONAZIE ISRAÉLIENNE du 28 février 2026 que le fasciste TR0MP a comparé en s’en vantant à l’agression perfide japonaise de Pearl Arbour;

-900 agressions aériennes en 12 heures;

-170 écolières, sans défense, lâchement et inhumainement assassinés;

– Ali Khamenei, sa fille, son petit-fils de 3 mois assassinés et son fils gravement blessé;

– des dizaines, voire des centaines de dirigeants et plus d’1 millier d’iraniens lâchement assassinés à l’occasion de crimes de guerre et contre l’humanité, prélude à un génocide consistant à «anéantir totalement la civilisation iranienne» à «ramener l’Iran à l’âge de pierres» (dixit les génocidaires TR0MP et NETANYHU) avec la complicité ouverte de TOUS les États occidentaux et leurs MERDIAS mainstream des milliardaires et la complicité «secrète» de tous les États orientaux, Chine, Russie, Inde, Pakistan, Turquie, Brésil, Afrique du sud, etc. qui financent cette guerre d’agression génocidaire en poursuivant leurs relations commerciales et la cautionnent moralement en poursuivant leurs relations diplomatiques avec les États parias/voyous yankee U$ et SIONAZI ISRAÉLIEN.

Quelles preuves additionnelles faudraient-ils pour prouver la perfidie ignoble, immonde, abjecte, irrémédiable et inhumaine des impérialistes mondiaux et de leurs mercenaires génocidaires SIONAZIS ISRAÉLIENS et des régimes capitalistes compradores arabes et turque?

Quiconque renonce à la guerre pour «négocier» avec ces ennemis de l’humanité est soit un renégat, soit un idiot ou pire encore, les deux à la fois. Les mollahs et leurs sbires sont des renégats et leur trahison pour sauver leurs profits de la vente de leur OR NOIR, entraînera encore plus de morts, de blessés, d’estropiés, d’orphelins parmi l’héroïque peuple iranien car LE POUVOIR EST AU BOUT DU FUSIL ET DES MISSILES et à moins de chasser «manu militari» les impérialistes à tout crin: Yankees, chinois, russes, turques, indiens, etc. et d’éradiquer complètement le cancer SIONAZI ISRAÉLIEN, les pétromonarchies compradores pharaoniques du golfe et les régimes militaires fascistes en détruisant toutes leurs usines de déssalinisation et leur ressources pétrolières, jamais l’orient occidental ne connaîtra la paix.

Le prolétariat mondial ne doit JAMAIS avoir le moindre iota de confiance dans les impérialistes mondiaux, leurs mercenaires et leurs va$$aux, ils sont TOUS, sans exception, des renégats, des traitres et des génocidaires assoiffés de profits…de capitaux. Toute l’histoire de l’humanité qui n’a été que l’histoire de la lutte des classes: maîtres et esclaves; barons et serfs; bourgeois et prolétaires, ne connaîtra la paix à moins de renverser la dictature infâme de la bourgeoisie qui s’enrichit des guerres sans fin.

PROLÉTAIRES DU MONDE ENTIER UNISSEZ-VOUS ET DÉTRUISEZ LE SYSTÈME CAPITALISTE.