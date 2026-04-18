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Par Normand Bibeau

Comment justifiez que l’Empire du milieu qui se prétend «socialiste à la chinoise» n’ait pas même le «courage» de certains États capitalistes afin de protéger ses «amis sans limite» en refusant de se soumettre lâchement aux diktats impérialistes mondiaux que sont les «sanctions» imposées par les YANKEES/occident ? En finançant l’effort de guerre YANKEE par l’achat de «bons du trésor U$»? (Voir l’article ici: 👁‍🗨 Le président Trump menace Cuba qui serait à deux semaines de finaliser l’arme nucléaire… https://ssofidelis.substack.com/p/le-president-trump-menace-cuba-qui

Pire encore, cet «ami sans limite», en plus de se soumettre servilement aux «sanctions occidentales» illégales, iniques et injustes, commerce massivement avec les États qui les imposent en appliquant sa politique capitaliste:«the bu$$ine$$ as usual» et «que le chat soit gris (socialiste) ou que le chat soit noir (capitaliste) pourvu qu’il attrape des souris» (dixit Deng Siao Ping), le mentra des renégats qui commerce avec les ÉTATS qui massacrent ses «amis sans limite» iraniens, russes et palestiniens martyrs, qu’imaginer de plus renégat?

Niez-vous que la République populaire de Chine de Xi soit le 1er fournisseur de biens de consommation et le 3ième partenaire commercial de l’inhumain État génocidaire SIONAZI ISRAÉLIEN qui génocide les peuples palestiniens, libanais et iraniens martyrs?

Comment avoir l’hypocrisie de se prétendre l’«ami sans limite» des arabes et nourrir l’armée des mercenaires SIONAZIS ISRAÉLIENS qui génocide, jusqu’où peut aller l’hypocrisie capitaliste?

Comment les «russes» de Poutine justifient-ils qu’ils commercent avec l’État SIONAZI ISRAÉLIEN qui a assassiné lâchement 170 écolières iraniennes, sans défense, plus de 3000 «amis sans limite» iraniens, 2000 libanais et 70,000 palestiniens martyrs?

En conclusion, ce qui me répugne et que je dénonce, FAITS PROBANTS à l’appui, ce sont les mensonges éhontés des nationaux-socialistes chinois et coréens du nord, des nationaux orthodoxes russes, des nationaux islamistes iraniens et de tous ces faux «progressistes» multipolaires des BRICS avec «leurs paroles de miel sur les lèvres et un poignard dans leur sein» qui servent leurs milliardaires capitalistes et exploitent leurs esclaves salariés prolétariens et s’enrichissent odieusement des guerres sans fin que mènent les impérialistes mondiaux, tant de droite que de gauche, d’occident que d’orient, de l’alliance FORTERESSE AMERICA/MAGA inc./unipolaire comme de l’Alliance BRICS multipolaire.

👁‍🗨 Le président Trump menace Cuba qui serait à deux semaines de finaliser l’arme nucléaire

Trump prouve que “le communisme n’est pas viable” en renforçant le blocus & coupant l’électricité, tuant les malades sous assistance respiratoire. Ça leur fait les pieds, à ces enfoirés de rouges.

Par Normal Island News, le 16 avril 2026

Depuis qu’il a perdu la guerre en Iran, le président Trump cherche désespérément une guerre qu’il pourrait gagner pour redorer son blason. Son premier choix, le Groenland, s’est heurté à un obstacle de taille : il appartient à un pays membre de l’OTAN. Il s’est donc mis en quête d’une cible plus facile, de préférence une île regorgeant de jolies filles. Vous serez grandement soulagés d’apprendre qu’il a découvert un endroit appelé “Cuba” qui représente une menace existentielle pour les États-Unis de la pédophilie, et qui a désespérément besoin de quelques bombes de la liberté.

Les services du renseignement américains confirment que ce pays, dont le budget militaire est inférieur à celui d’une communauté de retraités en Floride, a enrichi de l’aluminium à 90 %. Le programme nucléaire est implanté dans une installation constituée de pièces de tracteurs des années 1970 et de machines à rouler les cigares recyclées. Il a vu le jour grâce à des scientifiques nord-coréens arrivés à bord de bateaux de pêche que la marine américaine a mystérieusement ratés avec ses torpilles.

Il faut à tout prix faire barrage à Cuba, car c’est un “pays communiste”, c’est-à-dire un pays qui ne se soumet pas à l’hégémonie américaine. Pendant des années, Cuba a fait honte au capitalisme en affichant une espérance de vie et un taux d’alphabétisation supérieurs à ceux des États-Unis, en offrant à sa population des soins de santé gratuits et en exportant des médecins plutôt que des bombes.

Trump a prouvé que “le communisme n’est pas viable” en renforçant le blocus illégal imposé à Cuba depuis 60 ans, coupant l’électricité de l’île vingt heures par jour et provoquant la mort de personnes sous assistance respiratoire. Ça leur a fait les pieds, à ces enfoirés de rouges.

Trump ne dit pas s’il prévoit d’enlever le dirigeant cubain ou s’il envisage une invasion terrestre, mais on raconte qu’il privilégie l’option sécuritaire : des frappes de précision sur chaque maison de l’île. Tout ce qu’on sait, c’est que d’une manière ou d’une autre, il va résoudre la crise des missiles cubains dont ses prédécesseurs se sont désintéressés.

Fait remarquable, BlackRock a déjà signé le contrat pour la reconstruction et ses actions s’envolent. Plusieurs relations du petit carnet noir d’Epstein souhaitent construire des complexes touristiques de luxe le long du littoral cubain. Les Cubains ordinaires seront parqués dans des camps de concentration au centre de l’île, à bonne distance des touristes fortunés. Ce sera assurément l’une des plus grandes libérations de tous les temps.

Alors que certains Américains s’inquiètent d’une nouvelle guerre des États-Unis et attendent désespérément une réaction de leurs dirigeants politiques, Kamala Harris était hélas trop occupée par une séance de manucure prévue de longue date pour s’exprimer.

Au Royaume-Uni, le Premier ministre Starmer a confirmé son soutien à l’invasion illégale de Trump, mais uniquement si celle-ci respecte le droit international. Le Royaume-Uni ne participera pas directement, bien qu’il soit susceptible d’aider les États-Unis dans le cadre d“opérations défensives” pour contrer la menace de l’armée de l’air cubaine. Déçu, Trump s’est dit prêt à rejeter la responsabilité sur Starmer si cette opération de changement de régime devait échouer. Starmer a déjà préparé ses arguments.

Traduit par Spirit of Free Speech