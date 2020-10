L’Alliance des professionnels contre le terrorisme d’État

Le 10 octobre 2020 se tenait à Berlin (Germany) une assemblée publique de médecins et d’autres professionnels de la santé et du droit, ainsi que de militants pacifistes originaires d’une douzaine d’États européens où les gouvernements terrorisent les populations avec le spectre du Covid-19. Il n’est pas étonnant que ce soit la petite bourgeoisie allemande qui prenne l’initiative de cette résistance internationale à cette guerre sanitaire nouveau genre, car d’une part, le peuple Allemand a une longue expérience des guerres européennes et mondiales, et d’autre part, le grand capital allemand est en pointe sur le plan de la crise économique mondiale, et ce grand capital cherche à regrouper sous la bannière « européenne » les pays de l’Union Européenne pour faire face à la fois au bloc Étatsunien décadent et au bloc chinois-russe émergent. La moyenne et la petite bourgeoisie allemande et européenne ressentent plus profondément que les autres les effets annonciateurs du grand krach financier (monétaire et boursier), puis industriel et économique global qui se prépare à travers cette « drôle de guerre sanitaire » ubuesque. Nous pensons que le prolétariat international doit saluer cette initiative bourgeoise de résistance au terrorisme d’État des riches. Mais nous croyons que le prolétariat international doit conserver sa totale autonomie idéologique, politique et organisationnelle et mettre en place ses propres initiatives de résistance à la guerre sous forme virologique-biologique et sanitaire comme sous toutes les autres formes (médiatique, juridique, politique, carcérale, idéologique, militaire, nucléaire, économique, etc.) car le monde d’après se prépare maintenant. Cliquer sur la photo visionner la vidéo. Robert Bibeau. Éditeur. https://les7duquebec.net