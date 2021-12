Par Oeil de Faucon.

Le cours catastrophique du capital annonce sa fin de règne inéluctable (2ème partie)

Dés 2015, il fut considéré comme vital de mettre en place une organisation devant prévoir et réagir à une pandémie mondiale. A cet effet fut créée la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies CEPI officiellement reconnue à l’occasion du Forum économique mondial de Davos en 2017.

Il est nécessaire de souligner, que c’est l’ épidémie de l’Ebola qui fit plus de 11000 victimes en Afrique de l’Ouest qui justifiera la création du CEPI . Ce chiffre de 11 000 comparer au 15 000 morts de la grippe en France nous laisse perplexe, sauf à prendre en compte le taux de létalité de l’Ebola qui peut atteindre 88%. En ce qui concerne le coronavirus son taux de létalité serait de 0,14%.

De la à considérer que le virus Covid 19 a été fabriqué pour paralyser l’ économie mondiale et ouvrir la voix à une grande réinitialisation mondiale « Great Reset » favorisant les grands trusts il n’ y a qu’ un pas à faire. C’est ce pas que va faire toute une frange de nationalistes, souverainistes de gauche comme de droite et d’ extrême droite anti-mondialiste. Ils accusent cette nouvelle structure du «mondialisme» d’avoir volontairement répandue la pandémie mondiale pour mettre en place une grande restructuration internationale, plus importante que la Pérestroika de Gorbatechv. (Ici une note de l’éditeur participant à la réflexion: Quoi ou qui du COVID-19 ou du politicien-larbin est responsable de la crise économique? – les 7 du quebec : https://les7duquebec.net/archives/267774

Les débats à ce sujet vont bon train, les uns mettant la Chine au centre de l’ épidémie sans jamais montrer les relations complexes entre par exemple la France et la Chine ( voir a ce sujet le bon article de PMO « Le virus à venir et le retour à l’anormal »)

« En ce même mois de janvier 2018, à l’occasion de sa visite d’État en Chine, Emmanuel Macron signe avec Xi Jinping des accords de coopération. Leur déclaration commune souligne : « la Chine et la France conduiront des recherches de pointe conjointes sur les maladies infectieuses et émergentes, en s’appuyant sur le laboratoire P4 de Wuhan » . Sources PMO

Comme la relation entre le Forum économique mondial et la Coalition CEPI est étroite le doute s’est installé sur une diffusion non accidentelle du virus et ce d’ autant que des scénarios d’ expansion du virus avaient été mis en place.

En effet, le 18 octobre 2019 à New York, deux mois avant le déclenchement de l’épidémie de Covid-19, le Forum Mondial avait organisé sur le terrain les premières manœuvres anti-pandémie. «Le Jonhs Hopkins Center for Health Security en partenariat avec le Forum Economique Mondial et la Bill and Melinda Gates Foundation accueillent l’Event 201»

Le scénario était le suivant : « L’Event 201 simule une épidémie d’un nouveau coronavirus zoonotique transmis des chauves-souris aux porcs aux humains qui devient finalement efficacement transmissible d’une personne à l’autre, conduisant à une grave pandémie. L’agent pathogène et la maladie qu’il provoque sont largement calqués sur le SRAS, mais il est plus transmissible en milieu communautaire par des personnes présentant des symptômes légers.» (sources traduction ordinateur)