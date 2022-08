Ce que vous devez savoir sur la variole du singe que les médias ne vous disent pas

Nous ne sommes pas encore sortis d’une pandémie contre laquelle une grande partie du monde n’est pas vaccinée ou ne dispose que d’une seule dose de vaccin , et l‘OMS a déjà déclaré une nouvelle urgence mondiale en raison du comportement anormal et hautement dangereux d’un virus qui a été pris par inoffensif. Mais était-ce une surprise ? Quel danger réel existe-t-il ? Qu’est-ce que les médias ne nous disent pas sur ce que les scientifiques publient et discutent ?

UNE MALADIE TROPICALE?

Jusqu’à très récemment, de nombreux virologues considéraient ce virus comme une version relativement bénigne de la variole, à la famille de laquelle il appartient. Malgré son nom plutôt malheureux, ce virus de la variole circule en réalité dans les populations d’écureuils africains, qui en sont le réservoir naturel.

Parfois, ils sont transmis à l’homme, généralement par contact direct avec un animal infecté, puis parviennent à circuler de manière très restreinte entre les humains. Un détail très important est qu’il ne s’agit pas d’un virus qui se transmet par des piqûres d’insectes, contrairement à d’autres maladies virales inquiétantes comme le Chikungunya ou le Zika.

Le virus peut se transmettre par contact et par voie aérienne entre humains, mais jusqu’à présent les épidémies ont toujours été très limitées et si un cas est apparu en dehors de l’Afrique c’est parce qu’il s’était récemment trouvé dans des zones à risque . C’est-à-dire que le monkeypox n’a réussi à circuler efficacement que dans sa petite zone du Congo et principalement au sein des populations d’écureuils.

Mais maintenant tout cela a changé . Pour une raison qui n’est pas encore claire, le virus n’a plus besoin d’être lié à son réservoir animal naturel, maintenant pratiquement tous les cas concernent des personnes qui ne sont jamais allées en Afrique. Autrement dit, le virus circule à grande échelle parmi les humains loin de son lieu d’origine .

Mais son mode de diffusion n’est pas la seule chose qui a changé. En effet, les signes et symptômes de la maladie ne sont plus les mêmes que dans sa version africaine d’origine . À l’origine, les patients développaient des pustules sur le visage qui se propageaient ensuite par centrifugation à d’autres parties du corps d’une manière similaire à la variole. Maintenant, les premiers symptômes sont de l’urticaire et des éruptions cutanées sur les parties inférieures du corps et les organes génitaux.

En fait, les symptômes sont si différents qu’il est à craindre qu’il y ait beaucoup d’erreurs de diagnostic. Le monkeypox est diagnostiqué comme étant de l’herpès ou du zona (varicelle), ce qui a probablement un effet négatif sur les efforts visant à contenir l’épidémie.

C’est à cause de ces changements déconcertants et à cause du danger pour la population aux prises avec des problèmes immunitaires posés par une famille de virus contre laquelle une grande partie de la population n’est pas immunisée (en raison de la fin de la vaccination antivariolique) que l’OMS sonne l’alarme. Mais comment est-il arrivé ici ?

SOUS LES ÉPIDÉMIES ZOONOTIQUES COMME COVID ET LA VARIOLE, IL EXISTE UN MODÈLE SOCIAL SIMILAIRE.

1980, l’OMS déclare la variole éradiquée

Le monkeypox a été décrit chez l’homme dans les années 1970, en pleine campagne de vaccination contre la variole. Le fait que la campagne de vaccination ait conféré une certaine immunité incomplète contre la variole du singe a réussi à maintenir les cas de variole du singe relativement bas, mais la campagne contre la variole s’est terminée en 1980.

L’OMS a maintenu une mission de surveillance du monkeypox entre 1981 et 1986 et, à l’aide de modèles mathématiques, a décidé que les épidémies locales seraient contenues même en l’absence de vaccination . Il a donc retiré toute surveillance pendant plus de 20 ans, et l’organisation elle-même, soutenue par les médias, a insisté pendant des décennies sur le fait que la variole avait été vaincue pour de bon . Mais… était-ce vrai ?

Un groupe de chercheurs est retourné au Congo à la fin des années 2000 et a constaté que les cas se multipliaient depuis toutes ces années. Le nombre de cas était 20 fois plus élevé qu’en 1986 . Sur les modèles mathématiques utilisés par l’OMS, ces auteurs ont dit que :

Cette analyse a utilisé les informations disponibles pour prédire la dynamique future du monkeypox [épidémie] dans le cas d’une population complètement non vaccinée, mais n’a pas inclus d’incertitudes statistiques et n’a pas pu rendre compte des changements dans le réservoir écologique ou l’épidémiologie causés par ceux-ci.

Le modèle n’était valable que pour un monde statique. Mais comme les auteurs l’ont souligné, la population et l’utilisation des terres avaient changé rapidement dans la région où la variole du singe était endémique étant donné la pression croissante sur la paysannerie de subsistance.

En d’autres termes, quelque chose de similaire à l’ origine du Covid se produisait : les besoins et les catastrophes du capitalisme national poussaient les paysans vers des zones productives et des pratiques qui impliquaient une augmentation des contacts entre les humains et les animaux qui agissaient comme un réservoir naturel du virus .

Ce contact accru ne pouvait pas être de bon augure. Et de fait, en facilitant la réplication, il a fini par multiplier et aggraver les épidémies, mais aussi rendre le virus plus dangereux.

Cependant, l’étude a été publiée dans une revue de haut niveau en 2010 et immédiatement ignorée.

LE DANGER DE SOUS-ESTIMER LES VIRUS CONNUS

Génome entier de bout en bout de la famille des virus de la variole. Chaque petite case est un gène différent et le code couleur indique le degré de conservation du gène entre les différents virus de la famille (en haut : début, milieu milieu et extrémité inférieure du génome). En vert sont ceux qui sont bien conservés, en rouge ceux qui sont perdus ou mal conservés. On constate que le génome des poxvirus (virus de la variole) présente une grande variabilité à ses extrémités, avec des ensembles entiers de gènes manquants ou multipliés de manière répétée entre différents virus d’une même famille.

La lutte contre les maladies infectieuses est une guerre prolongée contre des organismes qui s’adaptent continuellement à de nouvelles conditions et à de nouveaux hôtes. Gagner une bataille -comme l’a été l’éradication de la variole- ne peut être confondu avec gagner la guerre. Contrairement aux organismes comme nous, les agents pathogènes – et les virus en particulier – sont façonnés par une énorme pression sélective.

L’ensemble de son génome et de sa structure existe en réponse à une pression incessante pour trouver de nouvelles niches et se développer. Ceci est visible, par exemple, dans les virus à ARN comme le coronavirus ou le VIH, qui favorisent et supportent d’énormes taux de mutation dans leurs génomes.

Dans certains cas, jusqu’à 80% de tous les virions (particules infectieuses) produits par les cellules infectées deviennent si pleins de mutations nocives qu’ils les rendent complètement défectueuses, mais c’est cette course folle qui permet aux virus d’échapper à notre système immunitaire en produisant de nouvelles variantes plus vite que notre immunité ne peut se propager.

Les poxvirus (nom scientifique de la famille de la variole) sont des virus à ADN très différents du coronavirus ou du VIH, et à première vue faussement stables. Les poxvirus peuvent avoir des centaines de gènes et un grand génome linéaire de plus de 100 000 bases d’ADN, ce qui est énorme par rapport aux virus à ARN de moindre réputation.

L’ARN est chimiquement instable (les bases peuvent rompre les brins en réagissant avec elles-mêmes) et les virus à ARN utilisent une machinerie qui est intrinsèquement moins capable que l’ADN de corriger les erreurs de réplication dans son propre génome, ce qui fait que l’ADN semble avoir des taux d’évolution relativement lents.

En fait, les poxvirus « trichent ». On sait depuis des années que la machinerie de réplication des poxvirus a tendance à « patiner » vers les extrémités du génome et à « épisser » différents morceaux d’ADN (recombinaison), provoquant de grandes répétitions en accordéon et des délétions de gènes . Cela les aide à échapper rapidement aux défenses cellulaires par l’expansion en accordéon des familles de gènes attaquant les cellules et la mutation de ces gènes.

Les poxvirus sont beaucoup moins stables et beaucoup plus dangereux qu’il n’y paraît à première vue .

Rien dans cette épidémie n’était ou n’est vraiment inattendu, le danger était connu au niveau moléculaire et la montée de la maladie en Afrique avait été décrite il y a 12 ans. Personne ne devrait être surpris.

Après 20 ans d’avertissements de plus en plus désespérés sur le danger des coronavirus, les alertes scientifiques se sont également heurtées à un mur d’inaction. Vingt années qui auraient pu être librement utilisées pour développer des médicaments et des lignes pilotes pour la fabrication de vaccins contre des familles spécifiques de virus.

UNE SOLUTION QUI NE PEUT ÊTRE QUE GLOBALE DANS UN MONDE DE PLUS EN PLUS DIVISÉ

En ce qui concerne la réponse à cette catastrophe annoncée, les problèmes sont multiples. Le vaccin contre la variole est connu pour offrir un niveau de protection sous-optimal contre la version originale du monkeypox (environ 87 %), et toute campagne de vaccination réelle et efficace devrait être véritablement mondiale pour être utile .

Et si les grandes puissances, qui sont celles qui monopolisent la production de vaccins, n’ont été ni capables ni eues de réelle intention d’assurer la vaccination d’une grande partie du monde contre le Covid aujourd’hui (seulement 16% de la population des pays les plus pauvres a une ou plusieurs doses), il est très difficile de croire qu’ils changeront quelque peu leur position face à une épidémie qui n’affecte toujours pas leurs économies au même degré que le covid l’a fait. (sic)

Big Pharma se bat toujours pour des brevets à ce jour alors que les victimes meurent en masse dans des pays comme le Malawi :

« Nous avons vu nos collègues infirmières mourir du COVID », déclare Milly Kumwenda, infirmière à l’hôpital central Queen Elizabeth de la ville de Blantyre, dans le sud du Malawi, rappelant une vague mortelle de la maladie en janvier 2021. Après la mort de deux ministres du COVID- Le 19, le président du Malawi a déclaré l’état de catastrophe nationale. L’agence humanitaire Médecins Sans Frontières (MSF) s’est précipitée à l’aide et a lancé un appel au reste du monde : « Le Malawi a un besoin urgent d’accéder au vaccin. » Très peu de doses sont arrivées, par séries imprévisibles et souvent proches de la date d’expiration. Lorsque la vague suivante a frappé en juillet 2021, seulement 1 % des Malawiens avaient été vaccinés. De nombreuses personnes avaient alors cessé de se faire soigner parce qu’elles avaient perdu confiance dans le système de santé, explique Loveness Gona, une autre infirmière de l’hôpital. Au Malawi, il y a peu de ventilateurs, pas de perfusions antivirales ou de traitements par anticorps monoclonaux, et une pénurie chronique de médicaments pour traiter les symptômes potentiellement mortels comme les caillots sanguins et l’inflammation. Ce sont quelques-unes des raisons pour lesquelles les taux de mortalité parmi les personnes hospitalisées pour COVID-19 dans les pays à faible revenu ont été plus du double de ceux des pays riches. Gona se souvient d’être arrivée au travail pour trouver des cadavres appuyés sur des chaises dans la salle d’attente de l’hôpital, ses proches exigeant des preuves. « Dans un autre endroit, ils seraient vivants », dit-il.

Et pourtant, comme le rappellent toutes les publications scientifiques, les pandémies ne peuvent être traitées qu’au niveau mondial :

Le contrôle à long terme du monkeypox nécessitera la vaccination du plus grand nombre possible des 327 millions de personnes âgées de 40 ans et moins qui vivent dans les 11 pays africains où le monkeypox est endémique dans un réservoir animal (rongeurs). Cet effort devrait inclure des programmes de vaccination des enfants. Une surveillance sera nécessaire pour identifier de nouveaux réservoirs animaux, qui pourraient s’établir dans d’autres pays du fait que des humains infectés transmettraient par inadvertance le virus à des rongeurs domestiques qui auraient ensuite été en contact avec des rongeurs sauvages. Le programme d’éradication de la variole était un effort de 12 ans impliquant 73 pays avec pas moins de 150 000 employés nationaux. En raison de son réservoir animal, le monkeypox ne peut pas être éradiqué. À moins que le monde ne développe et n’exécute un plan international pour contenir l’épidémie actuelle, ce sera une autre maladie infectieuse émergente que nous regretterons de ne pas avoir contenue.

Les maladies infectieuses émergentes éclatent à l’échelle mondiale et continuent de se cacher derrière les frontières nationales alors que le conflit impérialiste fait rage ne fera qu’aggraver la situation.

L’essentiel est que l’appauvrissement massif de la paysannerie dans les pays semi-coloniaux , le désintérêt des grandes puissances pour maintenir une surveillance épidémiologique, le coût anti-humain de l’exacerbation de la propriété intellectuelle et l’incapacité des système de réponse coordonnée aux risques mondiaux, y compris les risques sanitaires , continuent de coûter des vies présentes et futures.

Comme la guerre, les épidémies expriment brutalement la contradiction entre le développement du système (=croissance du capital) et le développement humain. Une contradiction qui se présente de plus en plus ouvertement comme un antagonisme entre la survie du capital et la vie humaine.