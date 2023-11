Voici pour pour votre connaissance au Canada les études économiques de Marcel Roelandts qui se trouve sur le site de la gauche communiste « Controverses ». Suivi d’un texte d’ Alain Bihr.Voir aussi les travaux de François Chesnais.

Dernière mise à jour : Mars 2020

Marcel Roelandts est né en 1957. Il enseigne dans deux universités (ULB et Paris-Diderot) et plusieurs Hautes Ecoles (HEFF, HELB, ISURU). Son engagement politique et professionnel lui a permis d’approfondir les questions relatives à la thématique de ce site et plus particulièrement sur :

1) Les ressorts, contradictions et limites de l’économie capitaliste, avec un accent marqué concernant l’analyse des théories des crises.

2) L’étude de la dynamique du capitalisme en tant que mode historique de production.

3) Le moteur et l’évolution des sociétés depuis les communautés primitives jusqu’à aujourd’hui.

.Bibliographie sélective en lien avec la thématique de ce site

LIVRES : Dynamiques, contradictions et crises du capitalisme – Ed. Contradictions, 2010. Extraits en libre accès : Introduction ; Ch.V : La parenthèse des trente glorieuses ; Conclusions.

ARTICLES :

2020 : 250 ans de capitalisme – §1 à §3 : première partie d’une contribution en cours d’élaboration et qui constitue l’ossature d’un nouvel ouvrage en préparation, ouvrage qui tente de présenter les lignes de forces et les dynamiques du capitalisme depuis la révolution industrielle en Grande-Bretagne. Reprenant une préoccupation de Marx qu’il n’a pu mener à bien, nous nous appuyons sur une illustration graphique sur longue période des indicateurs qu’il a utilisé ou élaboré : taux de plus-value, de profit, salaire réel, temps de travail, chômage, etc.

04/2016 : La crise qui vient développe notre compréhension la plus aboutie sur la théorie marxiste des crises et l’analyse de ces dernières.

08/2010 : L’obsolescence du capitalisme chapitre IV de notre ouvrage Dynamiques, contradictions et crises du capitalisme – Ed. Contradictions, 2010.

07/2009 : Le cadre methodologique de la theorie des crises chez Marx et sa validation empirique rappelle certains axes méthodologiques essentiels empruntés par Marx pour analyser les ressorts et limites du capitalisme. Deux d’entre eux sont majeurs dans l’articulation de sa théorie des crises. Il s’agit de l’extraction de surtravail et de la vente du produit total. Enfin, nous plaidons pour le dépassement des fausses oppositions qui font florès en ce domaine et pour en revenir à la richesse conceptuelle de Marx.

11/2008 : Dynamiques et contradictions du capitalisme présente brièvement, et le plus clairement possible, les principaux ressorts, contradictions et limites du capitalisme. Notre compréhension de la théorie marxiste des crises est toutefois mieux formulée dans notre article intitulé La crise qui vient.

03/2008 : Ressorts, contradictions et limites de la croissance en Asie de l’Est. A l’exception notable des remarquables travaux de Mylène Gaulard, la compréhension du phénomène des pays dits ‘émergents’ fait office de parent pauvre dans le champ de l’analyse marxiste. Cet article tente d’offrir un cadre théorique d’analyse pour comprendre la formidable croissance économique dans cette région du monde, ainsi que ses limites. Il est en cours d’actualisation et révision car il est daté et notre analyse a sensiblement évolué sur certains points essentiels.

Le capitalisme à la loupe

par Alain Bihr

A quelles conditions le capitalisme peut-il sortir de la crise dans laquelle il se trouve ? Sinon, quelles sont les possibilités de son dépassement ? Rares sont les économistes qui continuent à se poser pareilles questions, pourtant décisives. Ils restent trop souvent focalisés sur le krach de 2007-2008, sans le lire comme le dernier rebondissement d’un processus chaotique engagé par la crise structurelle des années 1970.

C’est au contraire dans cette perspective que se situe Marcel Roelandts (1). En revenant au texte marxien lui-même, il rappelle que la contradiction fondamentale de la production capitaliste, celle qui la met périodiquement en crise, ne s’exprime pas seulement par la fameuse baisse tendancielle du taux de profit mais aussi et simultanément par un étranglement des débouchés, dû à une demande insuffisante. Trop de reconversion de la richesse sociale en capital, et pas assez en revenus. Roelandts intègre ainsi dans une perspective marxiste l’analyse des « trente glorieuses » (1945-1975) proposée par le groupe Socialisme ou barbarie et Paul Mattick, reprise par l’école de la régulation : le partage des gains de productivité, dans le cadre d’une régulation keynésienne pratiquée par les Etats nationaux, a garanti la croissance parallèle des profits et des salaires réels, l’écoulement d’une production de masse par une consommation de masse.

Mais le financement simultané de la croissance des profits et des salaires n’est plus assuré à la fin des années 1970, sous l’effet, entre autres, d’un ralentissement des gains de productivité. Le capital doit alors faire évoluer le partage de la valeur ajoutée en sa faveur, au détriment des salaires (directs et indirects). C’est le sens de l’austérité qui procède de la désindexation des salaires sur la productivité, du démantèlement de la protection sociale et de l’exacerbation de la concurrence entre employés sur le plan national et international. Libéralisation et déréglementation ont déséquilibré, par la montée du chômage, le rapport de forces au profit du capital.

Celui-ci se heurte cependant à l’obstacle qu’il a lui-même dressé : la contraction toujours plus drastique de la demande salariale. En s’appuyant notamment sur les travaux de Michel Husson (2), Roelandts soutient qu’au cours de ces trente dernières années la crise de valorisation (de profitabilité du capital) a été remplacée par une crise de réalisation, liée à une insuffisance de la demande finale, en dépit de l’endettement des ménages salariés. Cela permet au capital-argent potentiel, qui ne peut s’investir dans l’économie réelle, d’aller grossir le capital financier : d’où, une fois la bulle spéculative éclatée, une aggravation de l’endettement public, au rythme et à l’échelle de la socialisation de ses pertes. Sans dynamique nouvelle des gains de productivité, sans capacité collective des salariés à imposer un partage plus équilibré de la valeur ajoutée, la tension va s’exacerber entre les pôles mondiaux de l’accumulation.

Le capitalisme serait-il donc en train de s’installer dans un régime de « crise chronique » ? C’est la thèse de Tom Thomas (3). Pour lui, le capital ne dispose plus des moyens (techniques, sociaux ou politiques) permettant d’alimenter son accumulation. Sa course à la productivité le conduit à employer sans cesse moins de travail vivant, seul apte à générer de la plus-value. En outre, ses « faux frais » augmentent, absorbant une part de cette précieuse plus-value, que ce soit sous la forme d’un capital marchand (commercial et financier) ou d’un gonflement des appareils d’Etat producteurs ou gestionnaires des équipements collectifs et des services publics rendus nécessaires par la socialisation croissante de la société.

Le capital n’est pas pour autant amené à disparaître comme par enchantement. Il peut se survivre dans la destruction écologique et la barbarie politique, si ne se lève pas une force sociale en mesure d’en assurer la relève. Elle existe potentiellement dans l’immense masse du prolétariat, considérablement accrue par la récente phase de « mondialisation ». La solution serait donc d’ôter des mains du capital les formidables capacités de production qu’il doit notamment aux sciences et techniques, et de les mettre au service du plus grand nombre, pour une réduction substantielle du temps de travail, gage de l’instauration de cette « réunion d’hommes libres travaillant avec des moyens de production communs (…) d’après un plan concerté » qui n’est autre que ce que Karl Marx concevait sous la dénomination de communisme.

Alain Bihr

Professeur de sociologie à l’université de Franche-Comté.

(2) Michel Husson, Un pur capitalisme, Page deux, Lausanne, 2008 ; « Le débat sur le taux de profit », Inprecor, n° 562-563, Paris, juin-juillet 2010 ; « Le partage de la valeur ajoutée en Europe », La Revue de l’Ires, n° 64, Noisy-le-Grand, septembre 2010.