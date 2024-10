Considérer l’Ukraine et Israël comme l’alternative terroriste à la guerre atomique (Crooke, Hudson)

par Alastair Crooke

Jouer les gentils ne changera pas son paradigme. C’est l’échec qui le fera.

Avec l’assassinat de Sayed Hassan Nasrallah et d’un certain nombre de hauts responsables du Hezbollah à Beyrouth – officiellement sans que le Pentagone en ait été averti au préalable (sic) – Netanyahou a donné le coup d’envoi d’une extension implicite de la guerre par Israël aux «tentacules de la pieuvre», selon l’expression israélienne : le Hezbollah au Liban, Ansarullah au Yémen, le gouvernement syrien et les forces irakiennes Hash’ad A-Shaabi.

Après l’assassinat d’Ismail Haniyeh et d’une partie des dirigeants du Hezbollah (notamment un général iranien de haut rang), l’Iran – diabolisé en tant que «tête de pieuvre» – est entré dans le conflit avec une volée de missiles qui ont visé des aérodromes, des bases militaires et le QG du Mossad – mais n’ont intentionnellement causé aucun décès.

Israël a ainsi fait des États-Unis (et de la plupart des pays européens) des partenaires ou des complices d’une guerre qui est désormais définitivement considérée comme une guerre entre le néo-impérialisme et l’ensemble des pays non occidentaux. Les Palestiniens – icônes mondiales de l’aspiration à la libération nationale – devaient être anéantis de la Palestine historique.

En outre, le bombardement de Beyrouth et la riposte de l’Iran à ce bombardement opposent désormais Israël, soutenu matériellement par les États-Unis, à l’Iran, soutenu matériellement par la Russie. Israël, prévient le correspondant militaire de Yedioth Ahronoth, «doit devenir fou et frapper l’Iran – parce que frapper l’Iran «mettra fin à la guerre actuelle»».

En clair, cela marque la fin de la «gentillesse», de l’escalade progressive, un pas calculé après l’autre, comme si l’on jouait aux échecs avec un adversaire qui calcule de la même manière. Tous deux menacent maintenant de donner un coup de marteau sur l’échiquier. Les échecs sont terminés.

Il semble que Moscou comprenne également qu’on ne peut tout simplement pas jouer aux échecs lorsque l’adversaire n’est pas un «adulte», mais un sociopathe téméraire prêt à balayer l’échiquier – à tout miser sur un coup éphémère de «grande victoire».

Si l’on regarde les choses de manière impartiale, soit les Israéliens invitent à leur propre perte en s’étendant à l’excès sur sept fronts, soit leur espoir réside dans l’invocation du droit à l’autodétermination. Ou bien leur espoir réside dans l’invocation de la menace de leur disparition comme moyen d’attirer les États-Unis. Comme pour Zelensky en Ukraine, il n’y a «aucun espoir» à moins que les États-Unis n’ajoutent leur puissance de feu de manière décisive – ce que Netanyahou et Zelensky supposent tous deux.

Ainsi, au Moyen-Orient, les États-Unis soutiennent désormais, rien de moins, qu’une guerre contre l’humanité en soi, et contre le monde. Il est clair que cela ne peut pas être dans l’intérêt des États-Unis. Ses Panjandrums de courtiers en puissance réalisent-ils les conséquences possibles d’un acte d’immoralité flagrante contre le monde ? Netanyahou mise sa maison – et maintenant celle de l’Occident – sur le résultat de son «pari» à la roulette.

Les Panjandrums ont-ils le sentiment que les États-Unis misent sur le mauvais cheval ? S’il semble que certains contrariens, placés à un niveau élevé dans l’armée américaine, aient des réserves – comme dans chaque «jeu de guerre» que les États-Unis perdent au Proche-Orient – ils sont peu nombreux à s’exprimer. La classe politique dans son ensemble réclame à cor et à cri une revanche sur l’Iran.

Le dilemme de savoir pourquoi il y a si peu de voix opposées à Washington a été abordé et expliqué par le professeur Michael Hudson. Il explique que les choses ne sont pas si simples et qu’il manque le contexte. La réponse du professeur Hudson est paraphrasée ci-dessous à partir de deux longs commentaires (ici et ici) :

«Tout ce qui s’est passé aujourd’hui a été planifié il y a tout juste 50 ans, en 1974 et 1973. J’ai travaillé à l’Institut Hudson pendant environ cinq ans, de 1972 à 1976. J’ai assisté à des réunions avec Uzi Arad, qui est devenu le principal conseiller militaire de Netanyahou après avoir dirigé le Mossad. J’ai travaillé très étroitement avec Uzi là-bas. (…) Je veux décrire comment toute la stratégie qui a conduit aux États-Unis aujourd’hui, ne voulant pas la paix, mais voulant qu’Israël prenne le contrôle de l’ensemble du Proche-Orient, a pris forme progressivement.

«Une fois, j’ai invité mon mentor, Terrence McCarthy, à l’Institut Hudson, pour parler de la vision islamique du monde, et toutes les deux phrases, Uzi l’interrompait : «Non, non, nous devons tous les tuer». Et d’autres personnes, membres de l’Institut, ne cessaient de parler de tuer des Arabes.

La stratégie consistant à utiliser Israël comme bélier régional pour atteindre les objectifs (impériaux) des États-Unis a été élaborée essentiellement dans les années 1960 par le sénateur Henry «Scoop» Jackson. Jackson était surnommé «le sénateur de Boeing» en raison de son soutien au complexe militaro-industriel. Et le complexe militaro-industriel l’a soutenu pour qu’il devienne président du Comité national démocrate. Il a également été deux fois candidat malheureux à l’investiture démocrate pour les élections présidentielles de 1972 et 1976.

Il était également soutenu par Herman Kahn, qui est devenu le principal stratège de l’hégémonie américaine au sein de l’Institut Hudson.

Au départ, Israël ne jouait pas vraiment un rôle dans le plan américain ; Jackson (d’origine norvégienne) détestait simplement le communisme, il détestait les Russes, et il bénéficiait de nombreux soutiens au sein du parti démocrate. Mais lorsque toute cette stratégie a été mise en place, la grande réussite d’Herman Khan a été de convaincre les bâtisseurs de l’empire américain que la clé de leur contrôle au Moyen-Orient était de s’appuyer sur Israël en tant que légion étrangère.

Cet arrangement sans lien de dépendance a permis aux États-Unis de jouer le rôle, selon Hudson, du «bon flic», tout en désignant Israël pour jouer son rôle de mandataire impitoyable. Et c’est pourquoi le département d’État a confié la gestion de la diplomatie américaine aux sionistes – pour séparer et distinguer le comportement israélien de la prétendue probité de l’impérialisme américain.

Herman Khan a décrit au professeur Hudson la vertu de Jackson pour les sionistes comme étant précisément le fait qu’il n’était pas juif, qu’il défendait le complexe militaire et qu’il était un fervent opposant au système de contrôle des armements qui était en cours. Jackson s’est battu contre le contrôle des armements – «nous devons avoir la guerre». Et il a entrepris de remplir le département d’État et d’autres agences américaines de néocons (Paul Wolfowitz, Richard Pearl, Douglas Fife, entre autres), qui, dès le départ, ont planifié une guerre permanente à l’échelle mondiale. La prise de contrôle de la politique gouvernementale a été menée par les anciens collaborateurs de Jackson au Sénat.

L’analyse d’Herman était une analyse systémique : Il faut d’abord définir l’objectif global, puis travailler à rebours : «Vous pouvez voir ce qu’est la politique israélienne aujourd’hui. Tout d’abord, on isole les Palestiniens [dans] des hameaux stratégiques. C’est ce en quoi Gaza avait déjà été transformée au cours des 15 dernières années».

«L’objectif a toujours été de les tuer. Ou tout d’abord de leur rendre la vie si désagréable qu’ils émigrent. C’est la solution de facilité. Pourquoi quelqu’un voudrait-il rester à Gaza alors que ce qui lui arrive est ce qui arrive aujourd’hui ? Vous partiriez. Mais s’ils ne partent pas, vous devrez les tuer, idéalement par des bombardements, car cela minimise le nombre de victimes à l’intérieur du pays», note Hudson. «Et personne ne semble avoir remarqué que ce qui se passe actuellement à Gaza et en Cisjordanie est basé sur l’idée des «hameaux stratégiques» de la guerre du Vietnam : le fait que l’on puisse diviser tout le Vietnam en petites parties, en plaçant des gardes à tous les points de transition d’une partie à l’autre. Tout ce qu’Israël fait aux Palestiniens à Gaza et ailleurs en Israël a été initié au Vietnam».

Si l’on analyse ces néo-cons, raconte Hudson, «ils avaient une religion virtuelle. J’en ai rencontré beaucoup à l’Institut Hudson ; certains d’entre eux, ou leurs pères, étaient trotskystes. Ils ont repris l’idée de révolution permanente de Trotski. C’est-à-dire une révolution en marche – qui, selon Trotski, a commencé en Russie soviétique et va se répandre dans le monde entier : Les néo-conservateurs ont adapté cette idée et ont dit : «Non, la révolution permanente, c’est l’empire américain – il va s’étendre, s’étendre et rien ne pourra nous arrêter – au monde entier»».

Les néo-cons de Scoop Jackson ont été recrutés – dès le début – pour faire exactement ce qu’ils font aujourd’hui. Renforcer Israël en tant que mandataire des États-Unis, conquérir les pays producteurs de pétrole et les intégrer au grand Israël.

«L’objectif des États-Unis a toujours été le pétrole. Cela signifiait que les États-Unis devaient sécuriser le Proche-Orient et il y avait deux armées mandataires pour le faire. Ces deux armées ont combattu ensemble en tant qu’alliés, jusqu’à aujourd’hui. D’une part, les djihadistes d’Al-Qaïda, d’autre part, leurs gestionnaires, les Israéliens, main dans la main».

«Ce que nous voyons, c’est, comme je l’ai dit, une mascarade selon laquelle, d’une manière ou d’une autre, ce que fait Israël est «entièrement la faute de Netanyahou, entièrement la faute de la droite là-bas» – (sic) et pourtant, depuis le tout début, ils ont été promus, soutenus avec d’énormes quantités d’argent, toutes les bombes dont ils avaient besoin, tous les armements dont ils avaient besoin, tous les financements dont ils avaient besoin… Tout cela leur a été donné précisément pour faire exactement ce qu’ils font aujourd’hui».

«Non, il ne peut y avoir de solution à deux États parce que Netanyahou a dit : «Nous détestons les Gazaouis, nous détestons les Palestiniens, nous détestons les Arabes – il ne peut y avoir de solution à deux États et voici ma carte», devant les Nations unies, «voici Israël : il n’y a personne qui ne soit pas juif en Israël – nous sommes un État juif» – il le dit carrément».

Hudson va ensuite au fond des choses. Il nous indique ce qui change fondamentalement la donne : La guerre du Vietnam a montré que toute tentative de conscription par les démocraties occidentales n’était pas viable. En 1968, Lyndon Johnson a dû renoncer à se présenter aux élections précisément parce que partout où il se rendait, il y avait des manifestations ininterrompues contre la guerre.

Le «socle» que souligne Hudson est la compréhension du fait que les démocraties occidentales ne peuvent plus se doter d’une armée nationale par le biais de la conscription. Ainsi, Israël – dont les forces sont limitées – peut larguer des bombes sur Gaza et le Hezbollah, et essayer d’assommer, mais ni l’armée israélienne, ni aucune autre armée, ne serait vraiment en mesure d’envahir et d’essayer de prendre le contrôle d’un pays, ou même du Sud-Liban – comme l’ont fait les armées pendant la Seconde Guerre mondiale – et les États-Unis en ont tiré la leçon. Ils se sont tournés vers des «proxys».

«Alors, que reste-t-il aux États-Unis ? Eh bien, je pense qu’il n’y a qu’une seule forme de guerre non atomique que les démocraties peuvent se permettre, et c’est le terrorisme [c’est-à-dire la recherche positive d’énormes morts collatérales]. Et je pense que vous devriez considérer l’Ukraine et Israël comme l’alternative terroriste à la guerre atomique», suggère Hudson.

L’essentiel, note-t-il, est de savoir ce que cela implique si Israël continue d’insister pour engager les États-Unis dans sa guerre régionale. Les États-Unis ne vont pas envoyer de troupes. Ils ne peuvent pas le faire. Les dirigeants ont essayé le terrorisme et le résultat du terrorisme est d’aligner le reste du monde contre l’Occident, consterné par les massacres gratuits et par la violation de toutes les règles de la guerre.

Hudson conclut : «Je ne vois pas le Congrès être raisonnable. Je pense que le département d’État, l’État-nation et les dirigeants du parti démocrate, qui s’appuient sur le complexe militaro-industriel, sont absolument déterminés».

Ces derniers pourraient dire : «Eh bien, qui veut vivre dans un monde que nous ne pouvons pas contrôler ? Qui veut vivre dans un monde où les autres pays sont indépendants, où ils ont leur propre politique ? Qui veut vivre dans un monde où nous ne pouvons pas siphonner leurs excédents économiques pour nous ? Si nous ne pouvons pas tout prendre et dominer le monde, qui veut vivre dans ce genre de monde?»

C’est la mentalité à laquelle nous sommes confrontés ; «Jouer les gentils» ne changera pas ce paradigme. C’est l’échec qui le fera.

Alastair Crooke

NOTRE COMMENTAIRE

Votre analyse n’expose qu’un visage de Minerve: celui de l’impérialisme U$, de ses mercenaires sionazis, ukronazis et de ses va$$aux occidentaux, l’«Occident collectif» tout en occultant son autre visage: celui des impérialistes chinois,russes,iraniens,turques,indiens, dit du «Sud global».

Ainsi, vous exposez avec justesse, force et détails, l’implication génocidaire des U$A et des occidentaux dans leurs soutiens déchaînés aux mercenaires sionazis mais POURQUOI ne pas écrire que la Russie par la Turquie alimente la machine de guerre des génocidaires sionazis en pétrole et en gaz naturel?Que les avions et les tanks qui dévastent la Palestine,le Liban, la Syrie, le Yémen, etc., génocident leur peuple carburent au fuel russe?

POURQUOI ne pas commenter qu’une grande partie des mercenaires «juifs» qui composent l’armée sionazi proviennent de Russie et des républiques de la Fédération de Russie, à la connaissance et l’assentiment du gouvernement Poutine?

Pourquoi ne pas écrire que la République «populaire» de Chine commerce normalement avec l’État génocidaire sionazi israélien et l’approvisionne en biens de consommation courant?

Alors que les U$A, les sionazis et leurs va$$aux s’emploient frénétiquement, ouvertement et sans aucune pudeur, au mépris scandaleux du droit international, à génocider les palestiniens et les libanais martyrs aux yeux et à la face du monde;

alors que ces génocidaires démentiels se livrent à une Shoah 2.0 par bombes, une version XXI ième siècle de l’Holocauste;

une réédition multipliée par dix du génocide nazi de Varsovie de 1943,

la Russie, la Chine, l’Iran et tous ceux des BRICS, la prétendue «alternative» à l’hégémonie U$/Occident collectif maintiennent leurs relations diplomatiques et économiques avec l’État génocidaire sionazi et ses maîtres, qu’en conclure?

POURQUOI occulter la lâcheté et l’hypocrisie de ces «amis»?

En réalité, ne sont-ils pas les alliés objectifs des génocidaires eux-mêmes, tapis dans l’ombre, ayant «des paroles de miel sur leurs lèvres et un poignard dans leur sein», prêts à remplacer les U$A et leurs va$$aux dans la vente d’armes, le pillage du pétrole et du gaz des pays arabes, dans la construction du canal Ben Gourion à travers Gaza, à profiter du détournement du fleuve libanais Litani, en somme, «blancs bonnets et bonnets blancs»?

Les peuples palestinien et libanais ont réalisé qu’Ils n’avaient rien de bon à attendre des dieux de la peste que sont autant les U$A et leurs va$$aux que les chinois,les russes et le «monde capitaliste multipolaire».

A l’instar du vaillant peuple vietnamien, Ils ont compris que face à l’aviation et à la technologie militaire U$, ils leur fallaient s’enfouir sous terre dans des tunnels pour combattre.

Malheureusement, Ils n’ont pas anticipé la barbarie démentielle et génocidaire de leurs ennemis;

Ils ont cru au droit international humanitaire et au discours mensongers qu’il ne pouvait plus y avoir de génocide, de Shoah, d’Holocauste;

Ils ont cru en l’ONU, dans les institutions internationales, dans la «liberté de presse», dans le «journalisme», dans l’«opinion publique» et toute cette propagande bourgeoise démagogique mais pire que tout,

Ils ont cru en leurs «amis» arabes et du «Sud global» avec les conséquences dramatiques que le monde voit mais ne fait rien.

Einstein écrivait:«[L]e monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal mais par ceux qui voit et ne font rien», il aurait pu ajouter: par ceux qui voit, tolère, encourage, finance,arme ceux qui font le mal dans le but d’en profiter c’est-à-dire piller, brigander et voler le pétrole arabe afin de perpétuer «leur paradis» du «milliard doré».

«Le monde ( capitaliste) est à une erreur, un malentendu, de sa destruction nucléaire» et il s’y dirige les «yeux grands ouverts» ( Antonio Guterres) en écoutant la musique décadente, en visionnant des films de «héros» dignes d’enfants attardés, des films à l’eau de rose bavant d’«amour» dépravé, conduisant des voitures polluantes et détruisant sa planète au service des capitalistes, alliénant leur vie pour la gagner, pendant que les peuples palestiniens et libanais subissent un génocide aux mains des U$A et des sionazis avec la complicité de «l’élite» du monde capitaliste.

Normand Bibeau