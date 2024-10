Inspection des maisons par les talibans. La vie des femmes qui manifestent est en grand danger en Afghanistan

Par Spontaneous Movement of Afghan Women (SMAW).

COMMUNIQUÉ (Octobre 2024)

Inspection des maisons par les talibans. La vie des femmes qui manifestent est en grand danger. Inspection des maisons par les talibans. La vie des femmes qui manifestent est en grand danger.

Le régime misogyne des talibans a de nouveau lancé une opération de porte à porte à Kaboul. Cette opération, qui a débuté le 20 octobre 2024 par les forces de renseignement et la police talibane, vise à identifier, arrêter, torturer et tuer les opposants politiques et les femmes qui manifestent.

La manière d’inspecter et le comportement des forces talibanes avec la population s’accompagnent de violence, d’humiliation et au-delà de la loi : à la découverte du moindre document et soupçon, un citoyen est arrêté, torturé et forcé à avouer.

Cette torture est si violente que dans certains cas, la personne accusée a perdu la vie sous la torture. Andreas von Brandt, l’ambassadeur de l’Union européenne en Afghanistan, a qualifié cette opération de porte à porte de crime. Le 8 octobre, M. Brandt a écrit sur sa page Twitter que l’intimidation, les perquisitions de maison en maison, les arrestations et la violence contre les membres de différents groupes ethniques et les femmes sont des crimes et doivent cesser immédiatement.

Selon la chaîne de télévision « Afghanistan International », « les talibans ont menacé la population de ne pas prendre de photos et de vidéos de l’inspection porte-à-porte afin qu’elles ne soient pas publiées dans les médias ». Les talibans n’ont aucune légitimité en Afghanistan ni à l’extérieur, ils considèrent les citoyens afghans comme leurs ennemis et les craignent.

En raison de la répression brutale du mouvement de protestation des femmes par les talibans, la majorité des femmes protestataires ont été obligées de se cacher et ont changé la forme de leur lutte. Les femmes protestataires en Afghanistan sous le contrôle des talibans n’ont aucun endroit sûr et elles risquent d’être identifiées et arrêtées à tout moment.

L’opération de porte-à-porte menée par les talibans a suscité de graves inquiétudes au sein du Mouvement spontané des femmes afghanes (SMAW) et il est possible que les militantes, membres et sympathisantes de ce mouvement soient identifiées et arrêtées.

Le Mouvement spontané des femmes afghanes (SMAW) appelle les militantes et les organisations de défense des droits humains et des droits des femmes à protester contre ces mesures répressives des talibans. Le SMAW demande aux États membres de l’Union européenne d’agir d’urgence pour sauver les femmes menacées de détention, de torture et d’exécution, et de leur accorder l’asile conformément à la décision de la Cour suprême de l’Union européenne. « Le 4 octobre 2024, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a statué que le sexe et la nationalité suffisent à eux seuls pour qu’un pays accorde l’asile aux femmes afghanes ».

Mouvement spontané des femmes afghanes (SMAW), 26 octobre 2024, Afghanistan.

POUR INFORMATION SUR SMAW : https://les7duquebec.net/archives/290565 ET Afghanistan : La nouvelle année scolaire a commencé sans la présence des étudiantes – les 7 du quebec

afghanwomen2022@gmail.com

Version anglaise du communiqué.

House-to-house inspection by the Taliban

The lives of protesting women are in grave danger

The misogynistic Taliban regime has once again started a house-to-house operation in Kabul. This operation, which began on October 20, 2024 by the intelligence forces and the Taliban police, is intended to identify, arrest, torture and kill the political opponents and protesting women.

The manner of inspection and behavior of the Taliban forces with the people is accompanied by violence, humiliation and beyond the law that by finding the smallest document and suspicion, a citizen is detained, tortured and forced to confess. This torture is so violent that in some cases the accused person has lost his/her life under the torture.

Andreas von Brandt, the European Union ambassador for Afghanistan, called this house-to-house operation a crime. On October 8, Mr. Brandt wrote on his Twitter page that intimidation, house-to-house searches, arrests and violence against members of different ethnic groups and women are crimes and must be stopped immediately.

According to « Afghanistan International » TV, “the Taliban threatened the people not to take pictures and videos of the house-to-house inspection so that they are not published in the media”. Taliban have neither legitimacy inside Afghanistan nor outside, they consider Afghan citizens as their enemy and fear them.

Due to the brutal suppression of the women’s protest movement by the Taliban, the majority of protesting women were forced to go into hiding and changed the form of their struggles. Protesting women in Afghanistan under the control of the Taliban have no safe place and there is a risk of being identified and arrested at any moment. The house-to-house operation by the Taliban has caused serious concern for the Spontaneous Movement of Afghan Women (SMAW) and there is a possibility that the activists, members and supporters of this movement will be identified and arrested.

The Spontaneous Movement of Afghan Women (SMAW) calls on activists and organizations defending human rights and women’s rights to protest against these repressive measures of the Taliban. SMAW requests the member states of the European Union to act urgently to save the women under threat from detention, torture and execution, and to grant them asylum according to the decision of the Supreme Court of the European Union. “On October 4, 2024, the European Court of Justice (ECJ) ruled that gender and nationality alone are sufficient for a country to grant asylum to Afghan women”.

Spontaneous Movement of Afghan Women (SMAW)

October 26, 2024

Afghanistan

afghanwomen2022@gmail.com