L’explosion mondiale des dépenses militaires et la lutte contre la guerre impérialiste

Aujourd’hui, le 3 mai, le World Socialist Web Site organise son rassemblement international en ligne du 1er mai à 15h (heure de l’Est). Un thème central de ce rassemblement est la nécessité de construire un mouvement socialiste international de la classe ouvrière contre la guerre impérialiste.

.L’urgence de cette perspective a été soulignée cette semaine par la publication d’un rapport du l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Stockholm International Peace Research Institute – SIPRI), documentant un chiffre stupéfiant de 2 700 milliards de dollars de dépenses militaires mondiales en 2024.

Plus d’un tiers des dépenses militaires mondiales est imputable à l’impérialisme américain, Washington ayant consacré 997 milliards de dollars à la guerre en 2024, dernière année de l’administration Biden. Les chiffres révèlent également des augmentations spectaculaires des budgets militaires en Allemagne (88,5 milliards de dollars) et au Japon (55,3 milliards de dollars), soit respectivement une hausse de 28 pour cent et 21 pour cent en une seule année. L’Allemagne est ainsi passée du septième au quatrième rang des plus grands dépensiers militaires.

L’alliance de l’OTAN, dirigée par les États-Unis, a dépensé plus de 1 500 milliards de dollars, soit 55 pour cent du total mondial. C’est dix fois plus que les 149 milliards de dollars alloués par la Russie, qui est la cible des impérialistes dans la guerre en cours en Ukraine.

La hausse des dépenses militaires a été incessante au cours de la dernière décennie, avec une augmentation de plus de 1 000 milliards de dollars, passant de 1 670 milliards de dollars en 2015. Mais ce n’est qu’un début. Les puissances impérialistes ont annoncé de nouvelles augmentations massives de leurs budgets militaires afin de garantir leur part du butin dans la nouvelle redistribution du monde entre les grandes puissances.

La proposition de budget de l’administration Trump pour 2026, publiée vendredi, prévoit une augmentation de 13 % du budget du Pentagone, portant celui-ci à 1 010 milliards de dollars. Pour financer cette somme colossale, Trump envisage de réduire le budget de l’éducation de 12 pour cent et d’imposer des coupes drastiques aux National Institutes of Health (NIH) et aux Centers for Disease Control and Prevention (CDC), ainsi qu’à d’autres programmes sociaux essentiels.

En Europe, l’Allemagne s’est engagée à consacrer 1 000 milliards d’euros (1 130 milliards de dollars) à la préparation à la guerre: un «fonds spécial» de 500 milliards d’euros pour adapter les infrastructures civiles (routes, ponts, hôpitaux) à un usage militaire, et 500 milliards d’euros pour l’achat de matériel militaire. Les 500 milliards d’euros destinés à l’équipement militaire représentent 11 pour cent du PIB allemand, soit davantage que les 8,6 pour cent du PIB que constituaient les crédits de guerre de l’Allemagne durant la première année de la Première Guerre mondiale. Hitler n’a atteint un niveau de dépenses militaires comparable qu’en 1938, après cinq années de réarmement intensif du régime nazi, soit juste un an avant le début de la Seconde Guerre mondiale.

La croissance fulgurante des budgets militaires promet d’énormes profits aux fabricants d’armes – les marchands de mort modernes – ainsi qu’à l’oligarchie financière. Les 100 plus grands fabricants d’armes au monde ont enregistré un chiffre d’affaires de 632 milliards de dollars en 2023, dont 317 milliards pour les producteurs américains.

L’entreprise allemande Rheinmetall, qui fournissait déjà des armes au régime nazi pendant la Seconde Guerre mondiale, a enregistré une croissance spectaculaire de 36 pour cent de ses ventes en 2024 et prévoit une nouvelle hausse de 25 à 30 pour cent cette année. Rheinmetall estime qu’une augmentation des dépenses militaires des pays de l’OTAN à 3,5 pour cent du PIB – un objectif soutenu par les gouvernements allemand, français et britannique – pourrait entraîner des commandes atteignant «jusqu’à 400 milliards d’euros» d’ici 2030.

Toutes les puissances impérialistes prétendent que leurs dépenses militaires sont purement défensives, en les qualifiant de «dépenses de défense». Il s’agit d’un mensonge grotesque. Qu’il s’agisse de Washington, Berlin, Londres, Paris ou Tokyo, les élites dirigeantes s’arment jusqu’aux dents pour faire avancer leurs intérêts économiques et géostratégiques prédateurs par des moyens militaires, tant contre leurs rivaux que contre leurs «alliés» de façade, aux quatre coins du monde.

Quant à la Russie et à la Chine, dont les régimes cherchent désespérément à trouver un compromis avec les puissances impérialistes, ils brandissent la menace militaire et le nationalisme réactionnaire afin de négocier un accord avec l’impérialisme et de défendre leur «droit» à exploiter la classe ouvrière dans leur propre pays.

L’augmentation fulgurante des dépenses militaires au cours de la dernière décennie s’accompagne de l’éclatement de guerres impérialistes pour le contrôle des matières premières, des marchés, de la main-d’œuvre et des zones d’influence à travers le monde. En 2014, les États-Unis et l’Allemagne ont orchestré un coup d’État fasciste à Kiev pour renverser le président pro-russe et placer l’Ukraine sous domination impérialiste, un processus qui a conduit à l’invasion de Moscou en 2022 et à la guerre menée par les États-Unis et l’OTAN contre la Russie.

Dix ans plus tard, Washington, sous la direction du président à l’idéologie fasciste Donald Trump, intensifie les conflits sur plusieurs fronts, dans un contexte évoluant rapidement vers une Troisième Guerre mondiale. Outre la guerre en cours visant à soumettre l’Ukraine, la Russie et l’ensemble du continent eurasiatique aux intérêts du capital américain, Washington se prépare ouvertement à un affrontement contre la Chine dans la région Asie-Pacifique afin de freiner son ascension économique.

Le dernier rapport du SIPRI souligne explicitement que la Stratégie de défense nationale américaine de 2022 constitue un moteur de la forte augmentation des dépenses militaires ces dernières années. Ce document qualifiait la Chine de «défi le plus global et le plus sérieux pour la sécurité nationale des États-Unis» et a été publié à peine deux semaines après la Stratégie de sécurité nationale de l’administration Biden, qui s’engageait à vaincre la Russie et la Chine au cours de la «décennie décisive» à venir.

Au Moyen-Orient, la volonté de Washington de garantir son hégémonie incontestée sur cette région riche en ressources énergétiques l’a conduit à soutenir le génocide perpétré par Israël contre les Palestiniens à Gaza. Washington et Berlin ont fourni des dizaines de milliards de dollars d’armes au régime sioniste, lui permettant d’intensifier ses attaques sanglantes au Liban, où des dizaines de milliers de personnes ont été tuées ou mutilées, et de lancer des frappes contre l’Iran, principale cible régionale de l’impérialisme américain.

Au cours du seul premier mois de la campagne de bombardements sauvages contre les Houthis, alliés à l’Iran, lancée par Trump en mars, les États-Unis auraient dépensé 1 milliard de dollars en munitions et en ressources militaires.

Les impérialistes européens perçoivent de plus en plus leur ancien allié américain comme un adversaire et n’ont aucune intention de se laisser marginaliser par Washington dans la lutte pour la domination mondiale. Conscientes que la politique étrangère «America First» de Trump marque la fin de la relation transatlantique qui a prévalu après la Seconde Guerre mondiale, les puissances européennes s’engagent toutes dans une course aux armements afin de pouvoir mener la guerre indépendamment des États-Unis.

Ce processus va accentuer les conflits de classe. Dans l’Union européenne, qui s’est récemment engagée à ce que ses 27 États membres consacrent 800 milliards d’euros supplémentaires aux dépenses militaires, environ 93 millions de personnes, soit 21 pour cent de la population, vivaient dans la pauvreté en 2024.

Les oligarchies financières, qui dominent la vie politique officielle de chaque pays impérialiste, entendent faire peser le fardeau du militarisme et de la guerre sur la classe ouvrière.

À cette fin, les gouvernements démantèlent les dépenses publiques ainsi que l’ensemble des services sociaux, tout en instaurant des formes de régime dictatorial visant à réprimer l’opposition populaire à la guerre impérialiste. Les syndicats alimentent le nationalisme chauvin exploité par la classe dirigeante pour mobiliser les travailleurs en faveur de la guerre et encouragent activement la reconversion de la production civile en production militaire.

L’annonce par Trump de nouvelles augmentations des dépenses militaires s’accompagne d’une poussée incessante pour instaurer une dictature présidentielle aux États-Unis, licencier des centaines de milliers de fonctionnaires fédéraux et fermer des ministères entiers.

En Allemagne, la hausse fulgurante des dépenses militaires de plus de 80 pour cent au cours de la dernière décennie s’est accompagnée d’une aggravation de la pauvreté et des inégalités. L’élite dirigeante a systématiquement réhabilité le fascisme sous la forme de l’extrême droite Alternative pour l’Allemagne (AfD), tandis que les budgets de la santé ont été réduits à la portion congrue.

Pour assurer leurs ambitions prédatrices à l’échelle mondiale, les impérialistes veulent faire marche arrière et restaurer l’ordre social brutal et dictatorial qui prévalait lors des deux guerres mondiales du XXe siècle.

Lors de son célèbre discours du 1er mai 1916 à Berlin, où il appelait à mettre fin au massacre sanglant de la Première Guerre mondiale, le socialiste allemand Karl Liebknecht dénonça avec une ironie amère les «trois grands privilèges d’État prussiens» dont jouissaient alors les citoyens allemands: «Nous pouvons être soldats, nous pouvons payer des impôts, et nous pouvons nous taire.»

La classe ouvrière internationale est la force sociale capable de stopper la résurgence de la guerre mondiale impérialiste et de la dictature des élites dirigeantes. Elle est déjà engagée dans des batailles de classe majeures, comme le montrent l’opposition naissante à Trump et la recrudescence des grèves à travers l’Europe et l’Amérique du Nord. Les manifestations de masse mondiales contre le génocide de Gaza expriment l’hostilité amère de millions de personnes à la barbarie du régime sioniste et de ses parrains impérialistes.