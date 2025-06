G.Bad-La machine de guerre va exploser

179 Views

Tout les gesticulations de la mouvance politique de la droite et de l’ extrême droite et maintenant d’une partie de la gauche contre « on ne peut pas accueillir toute la misère du monde » est révélatrice que tout ce beau monde en arrivera à vouloir la guerre salvatrice.

La guerre contre les pauvres, la guerre contre les populations surnuméraires qui crèvent déjà de famine au Soudan à Gaza …Les expulsions organisées par le suprémaciste Trump en Californie avec l’ utilisation de la prison de Guantanamo à Cuba.

Cette guerre permanente, contre les populations indigentes, prend une autre tournure avec les préparatifs visant à mettre tous les conflits en cours dans le grand chaudron de la guerre mondiale.

Nous venons d’ apprendre que 32 pays de l’ OTAN se réuniront à La Haye les 24 et 25 juin 2025 au programme l’hyper militarisation de ces pays. Rutte secrétaire général de l’OTAN a clairement indiqué que la réalisation de ces objectifs nécessiterait des dépenses militaires sans précédent:

« Nous aurons besoin de dépenses nettement plus élevées. C’est la base de tout».

La base de tout pour les trusts de l’ armement qui exigent que les états servent de pompe à finance pour faire fonctionner leur industrie de morts. Nous voilà donc de nouveau confronté à ce que Rosa Luxemburg expliquait dans son texte le militarisme champ d’ action du capital .

Dés le début de son article sur le militarisme Rosa Luxemburg nous explique :

« Le militarisme a encore une autre fonction importante. D’un point de vue purement économique, il est pour le capital un moyen privilégié de réaliser la plus-value, en d’autres termes il est pour lui un champ d’accumulation. » (l’accumulation du capital, Rosa Luxemburg, édition maspero,le militarisme champ d’ action du capital p.123.)

Ce que Rosa Luxemburg va mettre en exergue dans son texte sur le militarisme, c’ est que l’ État par le truchement des impôts, retire à la classe ouvrière une part de plus-value, qui au lieu d’ être dépensée en moyen de subsistance va permettre aux industries d’ armement de tourner à plein rendement.

C’ est finalement ce qui se passe actuellement au niveau international, sauf que la classe ouvrière a considérablement diminuée en nombre en Europe et aux USA, c’ est donc sur l’ ensemble de la population que les prélèvements en tout genre vont se faire. L’ état français étant le champion de l’ Europe à ce niveau, seulement les prélèvements classiques ne suffiront pas à financer la production de guerre il faudra que le crédit intervienne.

C’ est maintenant officiel, la Banque Centrale Européenne BCE, va investir 800 milliards d’ euros pour le réarmement de l’ Europe, cette même BCE nous explique que les hausses prévues des dépenses de défense dans la zone euro pourraient raviver les inquiétudes sur la dette de certains États, si elles ne s’accompagnent pas d’une croissance suffisante.

Seulement selon Rutt ce n’ est pas suffisant , il faudra plus de sacrifices car les russes et leurs alliés sont prêts à défier l’ OTAN d’ici 5ans, en attendant Israël vient de frapper durement l’ Iran.

Au programme pour financer les Trusts de l’ armement

la maîtrise des dépenses publiques , ce qui impliquerait des réductions inédites dans certains domaines (notamment les prestations sociales ou la fonction publique) ;

, ce qui impliquerait des réductions inédites dans certains domaines (notamment les prestations sociales ou la fonction publique) ; une hausse des impôts (la hausse nécessaire représenterait une hausse de près de 2 points de TVA chaque année pendant cinq ans) ;

(la hausse nécessaire représenterait une hausse de près de 2 points de TVA chaque année pendant cinq ans) ; une hausse du taux d’emploi en particulier chez les jeunes, les travailleurs les moins qualifiés, les seniors et les femmes (il faudrait augmenter le taux d’emploi de 4,7 points en cinq ans, soit une hausse d’environ 1,9 million d’emplois) ;

(il faudrait augmenter le taux d’emploi de 4,7 points en cinq ans, soit une hausse d’environ 1,9 million d’emplois) ; le recours à un financement européen, via un endettement commun au niveau de l’Union européenne.

À Bruxelles, Rutte a expliqué que 3,5% devaient être dépensés rien que pour atteindre les capacités et objectifs militaires convenus. Mais globalement, au moins 5 % étaient nécessaires pour se préparer à la guerre.

Ce scénario de la militarisation forcenée nous l’ avons bien connu avant la seconde guerre mondiale pour rappel :

Les États-Unis vont, comme durant la première guerre mondiale, essayer de rester neutres tout en faisant fonctionner leur industrie d’armement pour alimenter le conflit. Aussi fut mis en place le programme Lend-Lease (prét -bail en français) la guerre à crédit. Cette loi du 11 mars 1941 autorisa Roosevelt à vendre du matériel de guerre estimé vital pour le pays . Comme nous l’ avons fait remarquer, la crise de 1929, puis celle de 1936 avait fait renaître le risque d’un chômage massif avec pour conséquences celui de mouvements insurrectionnels qu’il fallait tuer dans l’œuf en exportant le trop plein de sans travail dans la guerre.

L’ attaque surprise du militarisme japonnais sur la base navale de Pearl Harbor sur l’ile d’Hawaï, va révéler quelques zones d’ombres de l’ établissement US. Roosevelt fut longtemps accusé d’ être informé de l’ attaque japonaise, et d’ avoir seulement déplacer les portes avions. Voulant entrer en guerre pour donner des débouchés aux industries privées, il se devait de lever des impôts nouveaux

et de faire accepter par le congrès ce budget de guerre. Le Congrès accepta à la quasi unanimité l’ entrée en guerre contre le Japon. En retour le 11 décembre 1941, l’ Allemagne et l’Italie déclaraient la guerre aux États-Unis .

Les conséquences pour les familles ne vont pas se faire attendre, la conscription ( service militaire obligatoire) est votée le 20 décembre 1941, tous les américains entre 20 et 40 ans deviennent mobilisables. Afin de convertir l’ économie de temps de paix en économie de guerre,la loi General Maximum est votée ( blocage de l’ inflation et augmentation importante de l’ impôt sur le revenu) pour financer les commandes d’ armement. Cette politique fiscale fut renforcée par le revenue Act en octobre 1942.

Durant les années 1941 à 1944, la production de guerre, c’est-à-dire, les armes et les outils de guerre, sont produites en quantité industrielle. Les États-Unis construisirent 171 257 avions de combat et 1200 navires de guerre.

Les prévisions de Rosa Luxemburg sur le rôle de la militarisation de l’ économie était une nouvelle fois confirmée :

A présent nous voyons que les impôts indirects extorqués aux ouvriers, s’ils sont utilisés à la production de matériel de guerre, offrent au capital un nouveau champ d’accumulation.

Pratiquement, sur la base du système d’impôts indirects, le militarisme remplit ces deux fonctions : en abaissant le niveau de vie de la classe ouvrière, il assure d’une part l’entretien des organes de la domination capitaliste, l’armée permanente, et d’autre part il fournit au capital un champ d’accumulation privilégié .

Le pays ou cette militarisation est la plus caricaturale, c’ est la Corée du Nord et ses famines à répétition

Pour conclure

La militarisation de l économie monde, démontre que le capitalisme est dans une impasse, celle des limites de sa reproduction élargie. En effet la situation est telle que les budgets de guerre vont faire exploser la dette des états, la pression fiscale deviendra intenable pour les populations qui devront supporter le fardeau du militarisme.

L’Allemagne deuxième contributeur de l’OTAN, réarme à fond. Son budget de guerre dépasse tout ce que le pays a connu depuis la guerre. Avec le «fonds spécial» de 100 milliards d’euros de 2022 et l’adoption cette année d’un fonds supplémentaire de 1 000 milliards, les budgets militaires annuels explosent. Alors que les principaux responsables politiques, du gouvernement comme de l’opposition, appellent à porter les dépenses militaires à 5 % du PIB, la classe dirigeante se prépare ouvertement à la guerre totale. La Bundeswehr (l’armée allemande) équiperait entièrement toutes les divisions et brigades de l’armée de terre et investirait massivement dans l’armée de l’air et la marine. Il a qualifié ce projet de «Kraftakt» (effort herculéen) générationnel.

Au sein de l’UE, la Belgique, l’Italie, l’Espagne et la France dépassent les 100% de dette publique,

En France, porter les dépenses de défense de 2% actuellement à 3,5 % d’ici 2030, comme affiché par Paris, représenterait 120 milliards d’euros par an, soit le double du niveau actuel. Un défi de taille, alors que le pays affiche le déficit public le plus élevé de la zone euro (5,8 %) et un endettement élevé (113 % du PIB). En France comme ailleurs, ces investissements pourraient stimuler l’économie s’ils sont réalisés au sein de l’Union européenne, mais ils risquent aussi d’alourdir des finances publiques déjà fragilisées par les séquelles de la pandémie et par la hausse des coûts d’emprunt.

La Grande Bretagne quant à elle se cadre dans le pacte AUKUS, conclu en 2021 entre elle, les Etats unis et l’ Australie. C’ est une véritable déclaration de guerre que le premier ministre K.Starner vient de nous livrer, confirmé par un premier rapport de l’examen stratégique de la défense britannique, mené par un organisme extérieur, qui comporte 62 recommandations prévoyant le passage des forces armées à un état de « préparation à la guerre ».

« Nous allons construire au moins six nouvelles usines, de munitions au Royaume-Uni, créant ainsi 1000 emplois. Nous produirons des milliers de nouvelles armes à longue portée au Royaume-Uni, pour renforcer la dissuasion européenne en soutenant la création de près d’une centaine d’emplois supplémentaires. Nous défendrons notre patrie en investissant dans les systèmes de défense antimissile pour mieux protéger nos îles. Nous allons créer une Royal Navy hybride, regroupant drones, navires de guerre sous-marins et aéronefs, afin d’assurer la surveillance de l’Atlantique Nord et au-delà. » a précisé le Premier ministre.

Le gouvernement proposera également 1 milliard de livres (1,2 milliard d’euros) pour un nouveau commandement CyberEM afin de stimuler les opérations cybernétiques et la capacité numérique, ainsi que 1,5 milliard de livres de financement supplémentaire pour réparer et rénover les logements des forces armées.

Ces investissements devraient contribuer à la réalisation de l’objectif britannique, dévoilé au début de l’année, de porter les dépenses de défense à 2,5 % du produit intérieur brut d’ici 2027 et à 3 % au cours de la prochaine législature.

G.Bad 14 juin 2025