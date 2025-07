L’Alliance impériale orientale (Chine-Russie) répliquera-t-elle aux attaques de l’hégémon Américain?

115 Views

Par Normand Bibeau.

LES IDÉOLOGUE DE LA BOURGEOISIE INTERPRÈTENT LA RÉALITÉ GÉOPOLITIQUE DE DIVERSES MANIÈRES POUR QUE LE PROLÉTARIAT NE LE TRANSFORME PAS.

Soyons clair et net: débattre de qui aurait gagné et qui aurait perdu lors de ces agressions – terroristes – inhumaines, méprisables, ignobles et abjectes des États-Unis/SIONAZIS-israéliens/Européens/renégats arabes n’est qu’un subterfuge visant à détourner l’opinion publique des vraies questions Les deux camps se disputent la victoire dans l’escalade vers l’apocalypse (Alastair Crooke) – les 7 du quebec :

1- jusqu’où est prête à se rendre «l’alliance occidentale» des «forces de l’Axe» de «l’ordre international gouverné par les règles…américaines» des U$A, de leurs va$$aux occidentaux, et de leurs mercenaires génocidaires SIONAZIS israéliens de l’État voyou de «ce peuple réactionnaire tout entier» dans leur guerre d’agression visant à imposer leur dictature, sans partage, sur l’économie, la politique et l’idéologie mondiales en général et, sur les matières premières: pétrole, gaz, uranium et terres rares et, sur les esclaves salariés, en particulier?

Cette première question décisive comporte son antithèse:

2- jusqu’où «l’alliance orientale» des «amis sans limite» dirigée par le tandem «Chine-Russie» et de leurs «proxys» iraniens et nord-coréens sont prêts à supporter d’agressions de la part de l’«alliance occidentale»?

Ces 2 questions commande leur synthèse: l’«alliance orientale» répondra-t-elle militairement à l’«alliance occidentale», provoquant la 3ième Guerre mondiale thermonucléaire apocalyptique ou couinera-t-elle encore pour sauver ses «dollars U$» et son marché occidental où échanger ses biens manufacturés chinois et les immenses ressources naturelles russes contre une présence vassalisée à la table de la bourgeoisie = du Grand Capital = mondial pour une quote-part de l’exploitation du prolétariat mondial?

Déjà l’étau se resserre quant à l’issue inexorable de cette synthèse.

Ainsi, Scott Ritter qui avait déjà annoncé prémonitoirement l’attaque U$ contre les sites nucléaires iraniens durant les négociations bidons sur le «nucléaire iranien» (une réédition burlesque des «armes de destruction massive irakiennes») que menaient perfidement le mythomane TRUMP avec la complicité de l’occident collectif, annonce aujourd’hui que TRUMP- le fou du Bureau Ovale – larguera incessamment des bombes nucléaires «réduites» sur l’Iran, ce qui mettra au défi les alliés «orientaux» de l’Iran de se soumettre ou de répliquer. Voir Les États-Unis lancent leur proxy israélien contre l’Iran… puis volent à son secours (Scott Ritter) – les 7 du quebec

Qui n’a pas noté que le président chinois XI a assisté au dernier sommet des BRICS+ mais qu’il n’assistera pas au prochain sommet au Brésil – pas plus que Vladimir Poutine menacé par la CPI – afin de s’éviter de devoir y rencontrer les renégats saoudiens, émiratis, sud-africains, indiens et brésiliens toute la racaille des Judas Escariote, collabos des U$A, qui venaient à peine de se rendre complice de l’agression contre leur «ami sans limite» iranien en offrant leur espace aérien et leur territoire aux agresseurs terroristes U$/SIONAZIS israéliens (l’État voyou) ? « Cessez-le-feu entre l’Empire américano-israélien terroriste et l’Iran? » (Jacques Baud) – les 7 du quebec

Contrairement à l’opinion propagée par les experts patentés et autoproclamés des médias mainstream à la solde des milliardaires, la prise de contrôle de l’Iran est une partie intégrante de la guerre que les U$A mène contre la Chine puisqu’en s’emparant du pouvoir en Iran, les U$A prendront le contrôle de 40% de l’approvisionnement chinois en hydrocarbures, le sang noir de son industrie manufacturière.

Déjà, les U$A ont joué leur premier acte de priver la Chine de ses hydrocarbures en faisant assassiner le président Raïssi et son ministre des affairés étrangères. Ils ont joué leur second acte en faisant élire leur agent, le président Peseshkian, «le vers dans la pomme pourrie». Ils viennent de jouer leur troisième acte en déclenchant une vaste opération de subversion en se livrant à des assassinats ciblés et des attentats terrorises au coeur même de l’Iran, le tout sous le couvert d’agressions illégales SIONAZIS/U$A visant un changement de Régime à Téhéran.

L’ayatollah Khamenei à l’instar de feu l’ayatollah Nasrallah, jure que jamais l’Iran ne capitulera, qu’Elle rendra coup pour coup alors que du même souffle, il subit un cessez-le-feu que l’Iran seul doit respecter et durant lequel ses fossoyeurs, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur des frontières, organisent son exécution avec la complicité de leurs espions infiltrés au sein de l’État iranien.

La bombe atomique que larguera TRUMP le sera pendant des négociations bidons et sera accompagnée d’attentats terroristes aux pagettes, téléphones et ordinateurs piégés made in China, le tout couronné de l’exécution criminelle de Khamenei lui-même participant à une séance de négociation avec son état-major pour convenir de sa reddition: tant qu’à être idiot, il faut l’être en martyr.

Alea jacta est et la Chine, la Russie et l’Iran paient par là où ils ont pêché en ouvrant leurs marchés aux capitaux U$ qui comme le venin s’est distillé dans leurs veines et a empoisonné leur société depuis la tête jusqu’aux pieds. Aucune cellule de leur corps social n’est épargné par le poison de la corruption capitaliste et le temps est venu de livrer leur âme au diable à qui ils l’ont vendu depuis belle lurette.

Le prolétariat révolutionnaire doit le réaliser et ne jamais faire la moindre confiance à ces bourgeois sous peine de subir le sort inhumain des palestiniens, des libanais, des syriens, des irakiens, des libyens, des yéménites, des soudanais et bientôt des iraniens.

Vous pouvez lire tous les commentaires de cet article ici :

https://les7duquebec.net/archives/300665#comments

Revenons sur le président Xi Jinping qui a assisté au dernier Congrès des BRICS+ à Kazan pour promouvoir: «la coopération des va$$aux du Sud global pour développer des économies capitalistes au service de la dictature de la bourgeoisie mondiale comme réponse aux agressions féroces de l’«alliance occidentale» sous la férule U$/SIONAZIS/UKRONAZIS/OCCIDENT-capitaliste-COLLECTIF qui « génocident » les ukrainiens, les palestiniens, les libanais, les syriens, les irakiens, les yéménites et bientôt les iraniens comme prélude à la 3ième Guerre mondiale».

Ce qu’a annoncé «le grand timonier 2.0 XI» s’est son absence au 17 ième Congrès qui se déroulera les 6 et 7 juillet 2025, à Rio de Janairo au Brésil, sous la présidence du président Lula qui lui-même n’a pas assisté physiquement au Congrès de Kazan: «réponse de la bergère au berger» dans ces BRICS+ où les renégats depuis les complices de l’agression terroriste U$/SIONAZI contre l’Iran côtoient les survivants iraniens et autres peuples exploités et opprimés.

Cette absence du «grand timonier 2.0 XI» sera sa première depuis la création des BRICS en 2009 et s’ajoutera à celle de Poutine, «le petit père des peuples 2.0» qui n’ose pas voyager chez «son ami brésilien sans limite» par crainte de se soumettre à la dictature de la Cour pénale internationale de «l’alliance occidentale» de l’arrêter et le conduire à La Haye où l’attendent impatiemment son verdict de culpabilité et sa sentence de mort, à moins qu’il ne meurt «par suicide assisté» durant l’instance, conformément au mandat bidon et à 2 vitesses de la Cour pénale internationale (CPI) des occidentaux.

Ainsi, alors que POUTINE, le «tsar 2.0 de la Sainte Russie» reste planqué dans son bunker de la «tanière du loup» moscovite, Netanyahou, le «führer» des mercenaires génocidaires SIONAZIS israéliens de «cet État paria et de ce peuple réactionnaire tout entier» quant à lui voyage allègrement à travers le monde, à New York, Paris, Londres où bon lui plaît tout en tenant les pires discours suprémacistes, racistes, xénophobes et génocidaires avec le financement, l’armement, la protection et la propagande goebelienne des médias mainstream des milliardaires dans le mépris le plus absolu du droit international bidon des capitalistes. Faut-il détruire l’entité terroriste israélienne? (Scott Ritter) – les 7 du quebec

Pourquoi les bourgeois chinois et russes persistent-ils obstinément à se soumettre aux agressions bellicistes des U$A et de l’occident collectif alors que de toute évidence ces agressions multiformes iront en s’intensifiant, jusqu’y compris l’attaque atomique U$/SIONAZI contre l’Iran et que l’occident collectif, sous la dictée du «duce-führer-empereur» aux discours démagogiques démentiels de « MAKE AMERICA GREAT AGAIN« , complotent, corrompent, subvertissent, avant que de déclencher la 3 ième Guerre mondiale?

Pourquoi les challengers chinois et russes tolèrent-ils sur leur sol la présence des nids d’espions et de terroristes que sont les ambassades et les journalistes des médias mainstream à la solde des milliardaires, les agences «internationales de l’ONU», les ONG complotistes, les terroristes sous faux drapeau à la djihâdistes, les «Reporter sans frontières», Amnistie Internationale, Médecin sans frontières, tous sans exceptions des réseaux d’espionnage et d’infiltration à la solde de la bourgeoisie mondialisée. Les Empires s’affrontent obstinément – les 7 du quebec

Les exemples des attentats terroristes partout dans le monde, en Russie, en Palestine, au Liban, en Syrie et maintenant en Iran ne suffisent-ils pas pour démontrer la raison de financer toutes ces officines des «révolutions bidons de couleurs» au service de la réaction mondiale?