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Par Normand Bibeau et Robert Bibeau.

Transformer la guerre impérialiste en insurrection populaire internationale

La bourgeoisie canadienne sous la gouverne militariste de l’État canadien

D’ores et déjà, la bourgeoisie canadienne sous la gouverne militariste de l’État impérialiste canadien, «ce comité exécutif des intérêts communs de la bourgeoisie» (MARX) vient d’annoncer «officiellement» son entrée en guerre impérialiste sous les ordres de l’OTAN et d’augmenter son budget militaire de 14 milliards de dollars CAN pour 2025-2026, et en s’engageant à le porter à 5% de son PIB d’ici 2035, faisant passer le budget militaire canadien de 30 à ~ 45 milliards $ CAN en 2024-2025 (2% du PIB) puis à +62,7 milliards de dollars CAN en 2025-2026.

Cette «déclaration de guerre» putative s’accompagne d’une vaste campagne démagogique de propagande militariste pour le recrutement de «chair à canons» à faire massacrer contre la Russie, l’Iran et la Chine sous les ordres YANKEES U$ /OTAN/ IMPÉRIALISME OCCIDENTAL.

Cette «déclaration de guerre» putative fait du Canada une cible «légitime» pour les missiles hypersoniques russes, chinois, Nord-Coréens qui s’attaqueront à l’industrie militaire de la FORTERESSE AMERICA/ MAGA INC./ UNIPOLAIRE dans l’éventualité de l’inévitable Troisième Guerre mondiale thermonucléaire apocalyptique qu’impose la crise du capitalisme à l’humanité pour la troisième fois en moins de 150 ans avec ses 35 à 60 millions de morts pour la Première (1914-1918) et ses 60 à 75 millions pour la Seconde (1939-1945), sûrement des milliards de morts et de blessés pour la Troisième en préparation.

Cette augmentation inique et antidémocratique du budget militaire canadien a été imposée à l’État canadien par l’agent orangé à la chevelure peroxydée, débile mafioso d’Atlantic City, fraudeur électoral condamné et génocidaire avéré, DONALD TROMP, à travers l’OTAN moribond des vassaux occidentaux pour la préparation de la 3e Guerre mondiale thermonucléaire apocalyptique contre ses concurrents de l’Alliance asiatique (Chine, Russie, Corée du Nord et Iran) pour le repartage des marchés mondiaux: «le vol, le pillage, le brigandage» des ressources naturelles (principalement pétrole, gaz naturel, engrais azotés et terres rares) et l’asservissement des esclaves salariés tant «vaincues» que «vainqueurs» pour «reseter» l’économie capitaliste en crise de surproduction à l’aube de la quatrième révolution industrielle capitaliste par l’enrichissement du complexe militaro-industriel et énergétique à la charge des budgets sociaux, principalement par la réduction des employés de l’État fédéral et au détriment des paiements de transferts aux provinces dans les domaines de la santé, de l’éducation et de l’aide sociale sous couvert de «réduire les budgets ministériels non militaires».

Ainsi, le gouvernement croupion du nabot Carney a déjà annoncé qu’il financera ce «réarmement» en «coupant ~40,000 postes dans la fonction publique fédérale et de ~ 7,5% à ~15% dans les programmes ministériels» (REUTERS, 3/09/25).

Les contribuables canadiens paupérisés qui ne reçoivent déjà pas les services publics auxquels ils ont droit pour les impôts et les taxes qu’ils paient, en recevront encore moins et au lieu des attentes interminables et des messages dans des boites vocales sans suivies, le gouvernement va «économiser» les boites vocales et les fonctionnaires réglant les problèmes de son système informatique pourri, acheté à prix d’or auprès d’«amis du régime», par la réponse: «il n’y a plus de service au numéro composé, joignez l’armée pour recevoir votre chèque de pensions de vieillesse».

Les chômeurs qui se multiplient avec la crise économique systémique du capitalisme ne se verront pas offerts un emploi, mais un fusil et un uniforme pour aller se faire massacrer sur un champ de bataille à l’étranger comme en 1914 et en 1939, car «celui qui n’apprend pas de son histoire est condamné à la revivre» (MARX et ENGELS).

Pour le seul exercice budgétaire de 2025-2026, le gouvernement CARNEY annonce un déficit de ~78 milliards $ CAD sur un budget total de ~586 milliards $ CAD, un déficit à ajouter à la dette publique souveraine canadienne nette de ~ 1,266 milliard $ CAD d’une dette brute totale (incluant les obligations d’épargne) de ~ 1,48 trillion d’un ordre de grandeur de ~ 1,300 à 1,500 milliards $ CAD, soit un paiement d’intérêts de 54 milliards de dollars annuel en 2024-2025 et estimé à 82 milliards de dollars en 2025-2026, soit environ 10% des dépenses fédérales, le tout pour un PIB estimé à ~ 2800 milliards de dollars $ CAD pour 2025.

Les dettes des dix provinces canadiennes

Les dettes des dix provinces canadiennes totalisent ~ 1,000 milliards $ pour des paiements d’intérêts de ~40 milliards de dollars $ par année. Les dettes municipales se chiffrent à environ 200 milliards de dollars $ pour des paiements d’intérêts de ~ 6 milliards $ par année. Les dettes dites «privées» des ménages canadiens sont estimées à 2,800 milliards $ (hypothèques et crédits à la consommation) soit 180% du revenu disponible, ce qui est l’un des plus élevés des pays du G-7.

Au seul chapitre des dettes étatiques qui se chiffrent à ~ 2,500 à ~ 2,700 milliards $, chaque Canadien (homme, femme et enfant) paie entre 1,937 $ et 3,432 $ et pour une famille entre ~ 4,000 et ~ 10,000 dollars d’intérêts annuellement, des montants qui ne réduisent pas la dette, mais enrichissent les rentiers capitalistes année après année.

La dette canadienne totale

La dette canadienne TOTALE ( ménages + entreprises + gouvernements fédéral + provinces+ municipalités + secteur financier) correspond pour 2025 à ~ 950 % du PIB, soit:

MÉNAGES = 3000 milliards $ (180% du revenu ou ~ 110% du PIB);

ENTREPRISES = 4000 milliards $;

GOUVERNEMENTS = 2500 milliards $ (~ 110 du PIB);

SECTEUR FINANCIER = 15000 milliards $

Ce qui fait du Canada l’un des pays les plus endettés du G-7, loin devant les A à ~ 120 à ~ 125 % du PIB pour une dette totale de ~ 850 trillions et la France à ~ 115 % du PIB. Avec l’augmentation antidémocratique des dépenses militaires annoncées par le nabot Carney, l’endettement des contribuables canadiens atteindra un sommet jamais égalé en temps de paix et appauvrira dramatiquement les masses laborieuses exploitées.

Marc Carney l’oligarque au service du grand capital international

Cette politique militariste du gouvernement antilibéral canadien croupion est vendue à l’électorat canadien par les médias mainstream des milliardaires, leurs journalistes renégats corrompus à travers le Premier ministre MARC CARNEY, le nabot «britannique, irlandais et canadien», l’infâme banquier d’affaires de Goldman Sachs U$ (1988-2001), puis du «Family Compact canadian» (Gouverneur de la Banque du Canada: 2008-2013), puis des Rothschild (Gouvernemeur de la Banque d’Angleterre: 2013-2020), un nabot renégat crée de toutes pièces: «chef» du Parti libéral canadien , puis premier ministre du Canada par la propagande goebelienne tonitruante et démagogique des mêmes médias mainstream des milliardaires et leurs journalistes stipendiés corrompus à la solde du complexe militaro-industriel et de l’énergie fossile.

Le nabot Carney et les médias mainstream des milliardaires et leurs journalistes s’emploient à vendre «leur programme massif d’armement», depuis l’achat de sous-marins (jusqu’à une douzaine envisagée), à celui d’aéronefs et de systèmes de défense aérienne, aux missiles, drones, radars, technologies militaires avancées (IA, quantique), infrastructures stratégiques (ports, ponts, brise-glace arctique, télécommunications), en somme, la curée sans limites des deniers publics pour enrichir les capitalistes du complexe militaro-industriel, ces généreux donateurs aux caisses électorales des partis politiques bourgeois renégats et propriétaires des médias de la désinformation mainstream.

Alors que les USA contrôlent 37% des exportations mondiales d’armement, très, très loin devant leurs concurrents français, russes, chinois, SIONAZIS ISRAÉLIENS et tous les autres, le nabot Carney et les médias mainstream essaient démagogiquement de faire croire au prolétariat canadien que ce gaspillage militariste répugnant «créera des emplois payants ( lire des profits gargantuesques) au Canada» par une «politique d’achat à des fournisseurs futurs non américains, domestiques et européens», un MENSONGE ÉHONTÉ.

Ainsi, le premier contrat de réarmement canadien

1- L’ACHAT D’AVIONS DE CHASSE F-35 LIGHTNING II :

Ce contrat gargantuesque a été signé avec les fournisseurs YANKEES U$ Lockheed Martins (cellule) et Pratt & Whitney (moteur) pour l’achat de 88 avions F-35 LIGHTNING II, une somme de 19 milliards $ CAN pour un montant en fin de cycle de vie de ~ 74 milliards $ CAN. L’État canadien a déjà versé ~25 milliards $ CAD pour 30 appareils et CARNEY prétend «réévaluer» ce contrat alors qu’il comporte des clauses de pénalités astronomiques et que le «Saab JAS 39 Grippen» qu’il mentionne dans sa propagande mensongère n’est pas intégré aux forces de NORAD/ OTAN, non plus que de 5e génération (il a été conçu en 1987, 1er vol 1988 et opérationnel 1996), par conséquent déjà obsolète, preuves évidentes qu’il ne s’agit là que de poudre aux yeux des canadiens par Carney et cie pour alimenter une propagande d’indépendance bidon. TOUS LES EXPERTS SAVENT QUE L’ACHAT DU F-35 pourri sera complété jusqu’à terme et augmenté.

2- L’ACHAT DE SOUS-MARINS :

Dans les préparatifs de la Troisième Guerre mondiale impérialiste, la faction impérialiste canadienne de la bourgeoisie mondiale, en raison de sa position géographique, s’est vue confier avec l’«allié» YANKEE U$, au sein du NORAD, la défense du front nord (douve océanique arctique) de la FORTERESSE AMERICA/ MAGA INC. / UNIPOLAIRE. La construction de la Forteresse America en prévision de la Troisième Guerre mondiale – les 7 du quebec

Cette mission militaire impose l’achat d’un important contingent de sous-marins afin de patrouiller sous les glaces de la douve arctique de la FORTERESSE pour y affronter les sous-marins et les brise-glaces russes qui patrouillent ce secteur et l’emploieront pour lancer des missiles hypersoniques «mer-terre-air» advenant une guerre avec l’empire occidental planqué dans sa FORTERESSE AMERICA / MAGA INC./ UNIPOLAIRE pour y produire les armes nécessaires à cette guerre comme ils l’ont fait avec «succès» lors de la Première et la Seconde Guerre mondiale et lors de toutes leurs guerres depuis, dévastant les États étrangers et massacrant leur peuple à l’abri de leurs attaques dans leur FORTERE$$E. Voir l’article : Construire la FORTERESSE AMERICA/MAGA inc./unipolaire entre les douves océaniques – les 7 du quebec

Dans sa propagande démagogue mensongère auprès des médias mainstream des milliardaires, le gouvernement du nabot Carney et TOUS les partis politiques canadiens renégats, à travers le programme militariste: «Canadian Patrol Submarine Project» («CPSP») d’un montant de ~ 60 milliards $ CAD pour l’achat de jusqu’à 12 sous-marins d’attaques, propagent la nouvelle bidon «d’indépendance des U$A» en étudiant l’achat de sous-marins allemands (ThyssensKrupp Marine Systems) ou sud-coréens (Hanwha Océan) et de mensonges à l’effet qu’ils exigeront une «sous-traitance canadienne» pour que sur ce ~ 60 milliards de GASPILLAGES SCANDALEUX DE DENIERS PUBLICS, des poussières enrichissent quelques larbins capitalistes canadiens.

Quiconque a étudié les guerres sous-marines sous les glaces sait que seule la motorisation nucléaire peut rivaliser avec les sous-marins russes et chinois présents en Arctique russes (50% de l’Arctique est dans les eaux territoriales russes) ce qui exclut ThyssensKrupp Marine Systems et Hanwha Ocean (diesel-batteries électriques, AIP) qui ne maîtrisent pas la technologie nucléaire de pointe.

D’ailleurs, l’Australie a déjà joué cette musique bidon «d’indépendance» des USA en «achetant» des sous-marins français pour les renier et acquérir des sous-marins YANKKEE$ U$/ Royaume-Uni à travers l’AUKUS auquel appartient aussi l’État canadien laquais. Il faut être biaisé ou idiot utile pour croire encore à ces mensonges militaristes de «nationalistes-patriotiques» bidon.

À l’importante lacune de la motorisation des «concurrents» allemands et sud-coréens, il faut ajouter les conséquences de la crise énergétique (pétrole et gaz naturel en particulier pour l’industrie navale) qui se profile avec la «fermeture» du détroit d’Ormuz et les destructions d’infrastructures dans le golfe persique qui entraîneraient une explosion des coûts de production de l’ordre de + 15% à + 50% en Allemagne et de l’ordre de + 12 % à + 35% en Corée du Sud advenant une «fermeture» de ce détroit pour six mois et davantage.

3- NAVIRES DE GUERRE DE SURFACE.

Dans ce programme nommé: «Canadian Surface Combattant» ( «CSC») estimé à ~ 100 milliards $ CAD, le gouvernement Carney projette de faire construire:

15 destroyers/frégates pour ~ 100 milliards $ CAD;

6 patrouilleurs arctiques pour ~ 5 milliards $;

? Navires de soutien interarmées pour 3,4 milliards $;

dont ils prétendent, propagande oblige, qu’ils emprunteront au design britannique et européen et seront armés d’équipements diversifiés occultant l’incapacité des britanniques et des européens d’approvisionner en pétrole et gaz naturel leur industrie navale suite à la destruction terroriste YANKEE U$ du pipeline NordStream ( pour le gaz naturel russe) et la fermeture du détroit d’Ormuz et la destruction de leurs approvisionnements arabes (agression perfide YANKEE U$/SIONAZIE ISRAÉLIENNE du golfe persique). Voir nos articles sur NordStream : Résultats de recherche pour « nord stream » – les 7 du quebec et sur la bataille du Détroit d’Ormuz : Résultats de recherche pour « detroit d’ormuz » – les 7 du quebec

4- ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES:

Artillerie (80 à 90 obusiers); défense aérienne terrestre; drones, missiles, radars, systèmes de communication, des équipements militaires massivement dominés par l’industrie militaire américaine.

EN RÉSUMÉ

Ces divers programmes militaristes et bellicistes sont évalués à ~ 300 milliards $ CAD sur 10 à 20 ans dont 180 milliards $ CAD d’achats planifiés et 290 milliards $ CAD en investissements pour la « défense » (agression militaire) sur 10 ans, UN ELDORADO DE GASPILLAGE SCANDALEUX POUR LE COMPLEXE MILITARO-INDUSTRIEL MONDIAL ALORS QUE LE MONDE SOMBRE DRAMATIQUEMENT DANS UNE CRISE ÉCONOMIQUE ET UNE FAMINE MONDIALE… planifiée par les riches en quête de valorisation de leurs capitaux.

Plus que jamais, le prolétariat canadien et international doit TRANSFORMER CETTE GUERRE IMPÉRIALISTE EN GUERRE CIVILE, EN INSURRECTIONS POPULAIRES ET EN RÉVOLUTION PROLÉTARIENNE ET RENVERSER L’ÉTAT MILITARISTE CANADIEN QUI CONDUIT LE PEUPLE CANADIEN ET L’HUMANITÉ TOUT ENTIÈRE À SA DESTRUCTION NUCLÉAIRE AU SERVICE DU PROFIT CAPITALISTE !