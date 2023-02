Katya Kopylova « L’Occident soutient des actes de terrorisme d’État »

Je vous recommande de visionner la partie de l’intervention de la diplomate russe à partir de la minute 26, là ou Katya Kopylova décrit les principes du Droit International tels qu’ils ont été élaborés sous le mode de production capitaliste né en Occident (en Europe de l’Ouest essentiellement) au XVIIIe et au XIXe siècle et propagée du « monde civilisé » au reste du monde « arriérée, colonisé, sous développé » au XIXe et au XXe siècle. Aujourd’hui, le carte économique mondiale a fortement changé, les puissances impériales occidentales sont affaiblies, désindustrialisées, tertiarisées, financiarisées, culturellement et moralement dégénérées. LA 3e GUERRE MONDIALE A COMMENCÉ. L’ESCALADE EN UKRAINE (Emmanuel Todd) – les 7 du quebec Ce monde dit « civilisé » ne parvient plus à imposer son diktat…n’y à imposer son « monde hégémonique unipolaire » construit sur les « Règles du droit Occidental » que ces mêmes puissances ont concoctées. De nouvelles puissances industrielles, issues du « Tiers monde » rejettent le joug Occidental, la « civilisation Occidentale », le terrorisme Occidental L’attaque terroriste contre le gazoduc russo-allemand Nord Stream par les USA est un acte de guerre – les 7 du quebec et proposent un « nouveau monde multipolaire » ou ces puissances émergentes espèrent se tailler un empire au dépends des anciennes puissances impérialistes. Fin de partie en Ukraine-Russie: nouvelle partie – États-Unis contre États-Unis – contre Chine – les 7 du quebec. De fait, comme l’explique si bien la diplomate russe un nouveau monde va se lever…mais pas pour le bien-être du prolétariat international