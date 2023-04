Avec tout le respect que je dois à l’ancien ministre indien des Affaires étrangères, son évaluation de la dynamique de l’Entente sino-russo repose sur des hypothèses et une sensibilité accrue aux conséquences stratégiques spéculatives de leurs liens récemment renforcés. (Traduction Google…sorry. NDÉ).

L’ancien ministre des Affaires étrangères et membre honoraire du Center for Policy Research Shyam Saran a partagé ses réflexions sur l’ Entente sino-russo dans son dernier éditorial à The Indian Express avertissant que « la Chine est fermement dans le coin de la Russie – l’Inde doit en tenir compte ». Il conclut que le voyage du président Xi à Moscou à la fin du mois dernier a fait de la Russie le partenaire junior de la Chine, ce qui pourrait avoir de graves implications pour la sécurité de l’Inde si Pékin oblige Moscou à réduire ses exportations militaires vers Delhi.

Avec tout le respect que je dois à Saran, son évaluation est fondée sur des hypothèses et une sensibilité accrue aux conséquences stratégiques spéculatives de leurs liens récemment renforcés. Il tient pour acquis que la Russie recevra une assistance armée de la Chine, même si aucune aide de ce type n’a encore été reçue et pourrait ne jamais être envoyée. Il est également conjectural de conclure que la Chine expédie des technologies à double usage vers la Russie, car la véritable origine de ces importations signalées est difficile à retracer dans le monde globalisé d’aujourd’hui.

Saran minimise involontairement l’influence que les menaces de sanctions occidentales contre la Chine ont eue pour restreindre la République populaire sur ces deux questions et l’empêcher jusqu’à présent de franchir les lignes rouges de la Nouvelle Guerre froide . S’il est vrai que la Russie et la Chine sont convenues d’accélérer conjointement la transition systémique mondiale vers la multipolarité , (sic) elles s’y prennent clairement de manière différente, la première affrontant directement l’Occident tandis que la seconde reste réticente à le faire.

Cela ne veut pas dire que la Chine ne joue aucun rôle dans ce processus, mais plutôt que la dynamique de leur Entente n’est pas la même que le pense Saran. Pékin construit des plates-formes financières et autres alternatives tandis que Moscou défend l’intégrité de ses lignes rouges de sécurité nationale en Ukraine après que l’OTAN les a franchies clandestinement là-bas. Leurs efforts respectifs sont importants, mais le fait est qu’ils sont très différents et donc incomparables, même s’il ne fait aucun doute qu’ils sont complémentaires.

Néanmoins, la poursuite commune d’objectifs multipolaires ne constitue pas une menace pour les autres États concernés par cet avenir, mais seulement pour les intérêts à somme nulle des pays occidentaux. L’Inde n’a rien à craindre du récent renforcement de l’Entente sino-russo puisque cela ouvre en fait une pléthore d’opportunités pour elle et Moscou. Le partenariat stratégique de ces deux décennies est désormais d’une importance sans précédent en termes de maintien d’un semblant de stabilité dans la transition systémique mondiale. (sic)

Le renforcement des liens russo-indiens parallèlement aux liens russo-chinois et indo-américains complète les équilibres respectifs de Moscou et de Delhi, évitant ainsi de manière préventive leur dépendance potentiellement disproportionnée vis-à-vis respectivement de Pékin et de Washington. Loin de conduire la Russie à abandonner l’Inde au sens militaire sous la pression potentielle de la Chine, on s’attend en fait à ce qu’elle double sa coopération associée pour cette raison ainsi qu’à équilibrer la rivalité sino-indo . (Voir: L’Inde : Le prochain front dans la guerre contre les BRICS – les 7 du quebec).

En l’absence de solides liens de défense russo-indiens, la Chine serait encline à accorder davantage de crédit aux soupçons selon lesquels l’Inde est l’« allié » des États-Unis contre elle, aggravant ainsi leur dilemme sécuritaire. Au lieu de cela, la République populaire voit par elle-même à quel point son voisin sud-asiatique est stratégiquement autonome et continue d’étendre de manière globale ses relations à large spectre avec Moscou malgré la pression exercée par Washington. Cette observation peut relativement apaiser certaines de ses préoccupations croissantes en matière de sécurité.

L’un des pires scénarios du point de vue stratégique de la Russie est la spirale incontrôlable du dilemme de sécurité sino-indo jusqu’au point d’un conflit à grande échelle entre ses deux partenaires BRICS, qui pourrait facilement être exploité par les États-Unis pour diviser et -les gouverner. L’Inde veut également empêcher ce scénario de se matérialiser, car cela pourrait l’amener à se sentir obligée de céder une partie de son autonomie stratégique durement gagnée aux États-Unis en échange de vagues promesses de sécurité.

Tout comme la Russie et la Chine ont des intérêts communs à accélérer conjointement la transition systémique mondiale, la Russie et l’Inde ont également des intérêts partagés à éviter conjointement le scénario susmentionné d’une guerre sino-indo à grande échelle, à la fin de laquelle elles devraient doubler leur coopération en matière de défense. Toute détérioration de leurs relations respectives pourrait modifier radicalement la perception de la menace de la Chine vis-à-vis de l’Inde et inciter les partisans de la ligne dure à faire valoir qu’ils doivent d’abord agir pour empêcher les États-Unis de l’exploiter comme mandataire.

La dynamique de l’Entente sino-russo est donc beaucoup plus compliquée que Saran ne la décrivait. Le Kremlin triangule entre la Chine et l’Inde, mais ces deux-là triangulent aussi à leur manière. La Chine équilibre la Russie et l’Occident en accélérant la transition systémique mondiale tout en veillant à ne pas franchir certaines lignes rouges qui pourraient conduire à des sanctions, tandis que l’Inde se multi-aligne entre la Russie et l’Occident afin de renforcer ses capacités de dissuasion vis-à-vis de la Chine.

Cet entrecroisement complexe d’intérêts stratégiques repose sur le fait que les relations russo-indiennes restent fortes pour un avenir indéfini, car leur affaiblissement comparatif pourrait conduire à tout se défaire rapidement. Chacun se sentirait obligé de devenir le partenaire junior de la Chine et des États-Unis en conséquence dans ce scénario, ramenant ainsi les relations internationales à un système de type bipolaire, avec tout ce que cela implique pour l’autonomie stratégique de tous les autres en dehors de ces deux superpuissances.

La Russie et l’Inde ne permettront jamais que cela se produise, d’où la raison pour laquelle il est inexact d’estimer que l’un ou l’autre laisserait des tiers se mêler de leurs relations. Moscou fera tout ce qui est en son pouvoir pour éviter préventivement d’être placé dans une position où Pékin pourrait envisager de le faire, tout comme Delhi veillera à faire de même vis-à-vis de Washington, chacun dépendant de l’autre pour la réussite de ses équilibristes complémentaires.

