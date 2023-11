La Stratégie du Choc

de Naomi Klein

En cliquant sur le lien ci-dessus, vous aurez accès au documentaire complet « La Stratégie du Choc » de Naomi Klein que j’avais intégré, naïvement, le 22/12/2015 soit dès l’ouverture de mon blog et que YT n’a pas manqué de supprimer ► Documentaire ressuscité dans son INTÉGRALITÉ par Jocelyne (que l’on ne remerciera jamais assez…) ;

Grâce à Voltigeur du site Les Moutons Enragés qui relaye, Benji étant parti dans les étoiles l’an dernier, et Volti étant régulièrement ravalée au rang des Grands Conspirateurs de notre temps ► Source : Jane Burgermister – Via Crashdebug qui précisait déjà le 04.06.2016 : IMPORTANT : Plus largement, demandez-vous pourquoi ce documentaire n’est pas indexé par Google alors qu’il l’est sous (entre autres) Bing… : Le jeu de l’argent

Aujourd’hui, en janvier 2018, en plus du déconnant Décodex de l’imMonde, du déréférencement par Gogole qui marche à plein et pour votre bien toujours, de la fin de la neutralité du Net ordonné par Donnie « Mains d’Enfant » Trump, notre grand Vizir Zupiterien veut sa Table de la Loi pour interdire la diffusion des Fausses Nouvelles, alors que nous savons depuis longtemps que toute Vérité Officielle n’est pas bonne à dire et à l’heure où même l’esprit Charlie ne fait plus recette…

Cette vidéo, si l’on n’a pu lire le livre en anglais dont il est tiré, est indispensable pour comprendre les rouages de la Machine à nous tuer et à nous broyer lancée sur nous depuis très longtemps puisqu’elle a été testée notamment dans les Pensionnats pour Indiens de 1840 à 1996 au Canada et de 1820 à 1980 aux USA et comme on peut le lire dans le Contre-rapport de la Commission Vérité & Réconciliation « Murder By Decree » que Résistance71 a traduit partiellement en français mais de manière substantielle retranscrivant les difficiles mais incontournables témoignages des survivants des pensionnats pour Indiens.

(On notera la similitude avec le témoignage de Janine Huard sur le MK Control dans le documentaire « La Stratégie du Choc »)

MEURTRE PAR DÉCRET – Le crime du Génocide au Canada, version PDF N° 1 de 58 pages, et que j’ai mis à jour le 30/05/2017.

Je rajoute ici, le documentaire complet en VOSTFR (même si les sous-titres ne sont pas de la meilleure qualité, au moins avons-nous accès à une traduction) vidéo YT, de Kevin Annett « THE UNREPENTANT » de 2006

Après le visionnage de ce genre de documentaires, combiné à des informations sensibles et que vous n’entendrez pas dans les Merdias conventionnels comme par exemple la parodie de justice qui se tient devant la Cour Suprême de l’État colonial Zunien nous sommes là en possession d’informations qui nous permettent de déchirer le voile du mensonge plaquée devant nos yeux depuis toujours par une oligarchie désormais aux abois.

Non seulement il devient, dès lors, impossible de dire qu’on ne savait pas, mais il sera difficile de nier les faits, en tous cas, indéfiniment.

Reste que la difficulté majeure c’est vaincre l’inertie de départ !

Et comme me l’avait fait remarquer R71, dans « les gens », actuellement, il y a ;

1- Ceux qui ne voient et ne savent rien ; 2- Ceux qui s’en foutent et acquiescent ; 3- Ceux qui refusent de voir (cela perturbe leur petit monde) ; 4- Ceux qui refusent de croire ce qui se passe même en ayant tous les éléments, preuves en main (dissonance cognitive) ; 5- Ceux qui savent et ne font rien (les cyniques) ; 6- Ceux qui savent et agissent (nous entre autres même modestement pour ma part) ; 7- Ceux qui croient savoir et agissent (souvent mal) ce qui me fait dire très souvent qu’ on n’a pas le cul sorti des ronces

C’est pourquoi on se refile les liens vers des textes qui nous permettent à toutes et tous de réfléchir et d’affuter notre réflexion pour se mutualiser, se fédérer, dans la vraie vie afin de vaincre l’inertie de départ

Donc, ouvrons l’œil et ouvrons-là !

Comme nous le rappelle Grand Marabout en commentaire sous l’article chez Les Moutons Enragés pour les Zélites d’hier comme d’aujourd’hui ;

« Le monde se divise en trois catégories de gens :

un très petit nombre qui fait se produire les évènements,

un groupe un peu plus important qui veille à leur exécution et les regarde s’accomplir,

et enfin une vaste majorité qui ne sait jamais ce qui s’est produit en réalité. »

