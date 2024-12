Andrew Korybko déc. 02, 2024. Sur L’Occident intensifie sa campagne de changement de régime en Géorgie

L’immense pression politique exercée par l’Occident sur le parti au pouvoir est une punition pour ses politiques intérieures et étrangères pragmatiques.

La capitale géorgienne de Tbilissi est en proie à des troubles de plus en plus violents alors que l’opposition soutenue par l’étranger cherche désespérément à renverser le résultat des élections législatives de l’automne. Ils ont été remportés par le parti au pouvoir, le Rêve géorgien, composé de conservateurs-nationalistes qui ne sacrifieront pas les intérêts nationaux objectifs de leur pays en sanctionnant la Russie ou en permettant aux ONG occidentales de s’immiscer dans leurs affaires. Il a ensuite gelé les négociations d’adhésion à l’UE jusqu’en 2028 après que l’UE a refusé de reconnaître les résultats.

Aucun gouvernement qui se respecte comme celui de la Géorgie ne continuerait à essayer de rejoindre une organisation qui nie le mandat démocratique qu’elle vient de recevoir. L’intention est d’attendre que l’UE subisse une transformation politique intérieure, idéalement d’ici 2028, grâce à la montée attendue de forces nationalistes plus conservatrices à l’avenir qui reconnaîtraient alors les résultats susmentionnés. S’ils ne sont pas reconnus d’ici là, cette politique pourrait être prolongée à moins qu’un changement de régime ne se produise avant.

La situation s’aggrave en raison de la révolution de couleur renaissante et du refus de la présidente d’origine française de quitter ses fonctions après l’expiration de son mandat plus tard ce mois-ci, deux provocations facilitées par les menaces de sanctions de l’UE et la suspension par les États-Unis de leur partenariat stratégique avec la Géorgie. L’immense pression politique exercée sur le parti au pouvoir est une punition pour ses politiques intérieures et étrangères pragmatiques. Voici six séances d’information pour mettre les lecteurs non avertis au courant :

* 8 mars 2023 : « La Géorgie est la cible d’un changement de régime en raison de son refus d’ouvrir un « deuxième front » contre la Russie »

* 11 mars 2023 : « La Russie appelle les États-Unis à faire deux poids, deux mesures à l’égard de la Géorgie-Moldavie et de la Bosnie-Serbie »

* 4 octobre 2023 : « La défection imminente de l’Arménie de l’OTSC remet la Géorgie dans la ligne de mire des États-Unis »

* 2 mai 2024 : « L’Occident a simplement haussé les épaules alors que les émeutiers tentaient de prendre d’assaut le Parlement géorgien dans un redux J6 »

* 30 septembre 2024 : « La politique désastreuse de l’Ukraine envers le Donbass a enseigné à la Géorgie l’importance de la réconciliation »

30 octobre 2024 : « Duda a affirmé que le président pro-occidental de la Géorgie n’a aucune preuve d’ingérence russe »

Pour résumer, le Rêve géorgien a refusé d’ouvrir un « deuxième front » contre la Russie à l’été 2023 pour aider la contre-offensive vouée à l’échec de l’Ukraine, ce qui était impardonnable du point de vue de l’Occident. L’importance géostratégique de la Géorgie a également augmenté après que l’Occident a « débauché » l’Arménie de la « sphère d’influence » de la Russie, car elle est alors devenue indispensable pour faire avancer leurs plans là-bas. Cependant, le Rêve géorgien est trop patriotique pour devenir leur marionnette, et c’est pourquoi ils le considèrent maintenant comme leur ennemi.

Le succès des services de renseignement occidentaux dans l’organisation de la défection de plusieurs ambassadeurs géorgiens vise à créer un « gouvernement en attente » pour remplacer le Rêve géorgien si la révolution de couleur les renverse, tandis que convaincre son président d’origine française de rester illégalement en fonction est destiné à la transformer en martyre. Des sanctions potentielles pourraient aggraver la situation socio-économique dans ce pays, rendant ainsi davantage de personnes suffisamment désespérées pour accepter des financements étrangers pour participer à la campagne de changement de régime en cours.

Bien que le Premier ministre ait déclaré que « le scénario de Maïdan ne peut pas se réaliser en Géorgie », c’est précisément le scénario que l’Occident est en train d’orchestrer. Alors que les services de sécurité interviennent pour rétablir l’ordre, des images décontextualisées de leurs opérations de « sécurité démocratique » pour défendre la forme nationale de démocratie de leur pays circuleront probablement pour discréditer l’État et radicaliser les émeutiers. Tout risque donc d’empirer avant de s’améliorer, et la Géorgie pourrait même tomber dans une crise à part entière.