Comment les capitalistes sèment la guerre et le chaos afin d’imposer la dictature de leurs serviteurs compradores

Par Normand Bibeau.

Le pamphlétaire Thierry Meyssan est un maître incontestable du «personnage» qu’il expose avec un brio et une connaissance approfondie comme si l’«homme» commandait aux «choses», comme si la «queue secouait le chien», un peu comme un biologiste qui analysant une forêt, en décrirait tantôt un arbre sain, tantôt un arbre malade, mais qui au final explique ces distinctions par des considérations «individuelles», hors des intérêts que servent ces «individus» particuliers, ces «chiquenaudes au doigt de la durée». (Voir quelques articles de Meyssan Résultats de recherche pour « meyssan » – les 7 du quebec).

Alors que Shakespeare écrivait: «[I]l y a quelque chose de pourri au Royaume de Danemark» pour décrire en son temps, l’existence d’un «problème insaisissable, presque imperceptible» au sein de la Royauté confrontée à la montée du capitalisme, tout observateur le moindrement avisé pourrait le paraphraser en écrivant que: «[T]out est pourri au Royaume du PÉTROLE» alors que les chiites affrontent les sunnites; les mollahs guerroient contre les ayatollahs qui ensemble ou en opposition combattent les muftis ennemis des imans et ainsi de suite ad nauseam, tout un chacun, sponsorisés et armés de pieds en cape par une puissance étrangère ou une autre afin qu’elle s’assure l’exploitation des hydrocarbures, le sang du moteur à explosion, la plus grande source d’énergie qui soit et que recèle cette terre dont les entrailles mêmes la condamne à toutes les convoitises et à toutes les guerres. (Voir nos articles sur le pétrole et gaz : Résultats de recherche pour « pétrole » – les 7 du quebec).

Qu’ont en commun la Russie, l’Iran, l’Irak, la Libye, la Syrie et depuis peu la Palestine, en somme, le Proche, le Moyen et l’Extrême-Orient qui puisse expliquer que les capitalistes du monde entier y sèment la guerre et le chaos afin d’y imposer la dictature de leur serviteur compradore?

Qu’est-ce qui explique que le colonialisme, puis l’impérialisme aient créé la plus vaste base militaire sur terre, une base militaire aujourd’hui de 9 millions de mercenaires venus du monde entier pour peu qu’ils se convertissent «officiellement» au «judaïsme» et intègrent la «nation juive bidon», «ce peuple réactionnaire tout entier», en échange de leur solde et condamné à la réclusion perpétuelle et maintenant au génocide les millions d’autochtones qui peuplaient cette «terre sans peuple pour un peuple sans terre» (sic), devenue la «seule démocratie d’Orient» (sic) où la majorité est persécutée, opprimée et génocidée par une minorité mercenaire au service du capitalisme mondial?

Depuis quand exactement ces terres inhospitalières, désertiques et «abandonnées des dieux» que sont les déserts de l’Orient font-elles l’objet des guerres de conquête sans fin?

Comment est-ce possible que d’insignifiants personnages historiques, depuis les «Jabotinsky», les «Edwin Samuel», les «Netanyahu» et toute cette racaille qui n’a jamais apporté la moindre contribution à la connaissance humaine puissent devenir des maîtres du monde et en dicter l’évolution jusqu’y compris le plus vaste génocide du XXIe siècle?

Comment expliquer l’unanimité sans faille de la propagande bourgeoise, des politiciens capitalistes, des industriels de tout acabit, le silence complice de l’ONU, de l’UNESCO et de toutes les agences mondiales serviles, face au génocide à ciel ouvert, grandeur nature, aux vues et aux sues de l’humanité tout entière des peuples arabes des poupons, enfants, adolescents, femmes et vieillards palestiniens, libanais et maintenant syriens, avant que d’atteindre les Iraquiens, les libyens et les Iraniens?

En une question comme en mille, une seule et unique réponse s’impose: L’APPROPRIATION CAPITALISTE DU PÉTROLE ET DU GAZ, toute autre explication n’est au mieux que partielle et au pire brouillard de guerre, mensonge, perfidie et manipulation afin de tromper.

À cette première et ultime explication aux guerres, aux alliances et à toute la propagande démagogique qui matraque et abrutie l’opinion publique, il faut se demander: pourquoi ces guerres, coups d’État, «révolutions de palais», «Révolutions colorées», déchaînements religieux qui déchirent les principaux pays producteurs de pétrole et qui y sont fomentées, provoqués, soutenus, et entretenus, etc., depuis la découverte du PÉTROLE dans les années 1920 en Iran, s’intensifient-ils au point de menacer d’embraser toute la région, voire la planète?

Quelle mouche à piquer l’impérialisme occidental, américain, européen et asiatique, pour qu’il ordonne à ses bras armés: OTAN, UKRONAZIS et SIONAZIS d’entrouvrir les portes de l’enfer et d’en laisser s’échapper les chevaliers de l’apocalypse?

Jusqu’où ira-t-il dans sa folie terroriste et dévastatrice? Entraînera-t-il l’humanité dans sa chute, jusqu’y compris dans une IIIe guerre mondiale thermonucléaire apocalyptique?

Les «challengers» orientaux: chinois, Russes, Coréens du Nord relèveront-ils le gant du duel que leur assène le soi-disant «Occident collectif» (USA-OTAN) alors que les renégats indiens, pakistanais, argentins, brésiliens, iraniens, saoudiens, turcs, pour n’en nommer que les principaux, ont viré casaque et sont retournés sous la coupe de leurs maîtres, terrorisés à la pensée qu’on leur vole leurs dollars U$ investis en occident comme gage de leur soumission et sanctionne leur économie compradore. (Voir à ce propos cet article de Meyssan Ce qui change au Moyen-Orient depuis l’assassinat d’Hassan Nasrallah et l’invasion de la Syrie (Meyssan) – les 7 du quebec).

Si le passé est garant de l’avenir comme l’enseigne la sagesse populaire, il y a fort à parier que l’humanité n’y échappera pas et «petit pas par petit pas», en fait, de moins en moins petit, de la pseudo «théorie du chaos» petite-bourgeoise visant à enrichir et perpétuer le complexe militaro-industriel des puissances impérialistes dominantes par des guerres localisées à l’étranger, le système capitaliste accouche de son dernier-né: une guerre mondiale apocalyptique dont cette fois aucun endroit sur terre et en particulier, l’Amérique ne sera épargnée par les missiles hypersoniques à ogives nucléaires multiples. (Voir nos articles à ce propos sur : Résultats de recherche pour « nucléaire » – les 7 du quebec et https://les7duquebec.net/?s=nucl%C3%A9aire).

Le prolétariat réussira-t-il à retenir la main du boucher capitaliste avant sa mise à mort: «[T]elle est la question», écrirait Shakespeare.