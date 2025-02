Les robots, l’IA, les machines-outils et la loi de la valeur (productivité et profit)

121 Views

Les robots et la loi de la valeur

Extrait du livre : Le capitalisme au 21ème siècle. À travers le prisme de la valeur de Guglielmo Carchedi et Michael Roberts. Pluto Press 2023, London (GB). Traduction française par l’équipe éditoriale de Supernova.

Le volume sous format WORD -20 pages- : Les robots et la loi de la valeur-GERARD-PUBLIER

Le XXIe siècle est censé annoncer l’arrivée des robots et de l‘intelligence artificielle (IA) pour remplacer le travail humain et accroître la productivité du travail vers de nouveaux sommets et, ce faisant, sauver le mode de production capitaliste de ses contradictions internes.

Examinons les implications de l’avènement de l’ère de la robotique et de l’IA à travers le prisme de la loi de la valeur. Les robots ne sont en fait que d’autres machines, mais avec la capacité supplémentaire d’apprendre par elles-mêmes grâce à l’IA. En ce sens, la montée en puissance des robots n’a rien de nouveau. Le mode de production capitaliste est nécessairement axé sur le capital, c’est-à-dire qu’il vise à remplacer la main- d’œuvre par des machines au fil du temps. Le débat actuel sur l’introduction des robots n’est donc rien d’autre qu’une intuition économique marxiste.

L’un des arguments théoriques marxistes de base est que la pression concurrentielle pour réaliser des profits et maintenir la rentabilité oblige les producteurs capitalistes à réduire les coûts de la force de travail et à augmenter les coûts des machines, ou des moyens de production, par unité de capital investi. Il peut être intéressant pour les économies capitalistes en expansion d’utiliser d’énormes réserves de main-d’oeuvre bon marché pour créer une masse croissante de plus-value plutôt que d’utiliser les nouvelles technologies, qui diminuent le taux de plus-value (ou idéalement une combinaison des deux, comme en Chine et en Asie de l’Est).

Mais dans les économies plus matures (et vieillissantes), l’offre de main-d’oeuvre bon marché s’est épuisée et les capitalistes « occidentaux » ne peuvent être compétitifs sur les marchés mondiaux qu’en exportant leurs capitaux dans les économies émergentes (impérialisme ou mondialisation) ou en trouvant de nouvelles technologies qui augmentent la productivité du travail de manière exponentielle.

De la fin des années 1970 au début des années 2000, la « mondialisation » a été la « solution » à la baisse de la rentabilité dans les principales économies capitalistes. Mais une nouvelle baisse de la rentabilité à la fin des années 1990, les récessions de 2001 et la grande récession de 2008-2009 ont mis cette solution en péril. En effet, certains affirment aujourd’hui qu’il n’est plus rentable de construire des usines et de développer des activités dans les économies émergentes parce que les salaires y augmentent rapidement. Selon le rapport « Le monde du travail » de “l’Organisation Internationale du Travail”, les salaires moyens corrigés de l’inflation en Chine ont plus que triplé au cours de la décennie 2000-2010. Dans l’ensemble de l’Asie, ils ont doublé. En Europe de l’Est et en Asie centrale, les salaires moyens ont presque triplé. Pourtant, dans les pays développés, les salaires sont à peine plus élevés qu’en 2000. Cela a conduit certains à affirmer qu’après un déclin de 60 ans, l’industrie manufacturière pourrait commencer à revenir dans les économies capitalistes avancées. La rentabilité augmentera alors à nouveau dans les principales économies capitalistes grâce à une nouvelle révolution manufacturière.

L’ouverture d’usines aux États-Unis plutôt qu’en Asie par des entreprises comme Apple fait couler beaucoup d’encre. Apple déclare qu’elle investira 100 millions de dollars dans la production de certains de ses ordinateurs Mac aux États-Unis, en plus du travail d’assemblage qu’elle effectue déjà dans le pays. Ces dernières années, des entreprises de divers secteurs, dont l’électronique, l’automobile et les appareils médicaux, ont annoncé qu’elles « relocalisaient » des emplois après les avoir expédiés à l’étranger pendant des décennies.

Mais il s’agit en fait d’un vœu pieux de la part des médias. General Electric a embauché des travailleurs américains pour construire des chauffe-eau, des réfrigérateurs, des lave- vaisselle et des lave-linge à haut rendement, mais continue également à créer des emplois à l’étranger. Les produits iPad et iPhone d’Apple, qui représentent près de 70% de ses ventes, continueront d’être fabriqués dans des centres de production à faible coût comme la Chine ou le Viêt Nam, principalement sous contrat avec des entreprises extérieures comme Foxconn. L’industrie manufacturière américaine a progressé au cours des deux dernières années, mais le secteur compte toujours deux millions d’emplois de moins qu’au début de la récession, en décembre 2007.

L’industrie manufacturière mondiale croît beaucoup plus rapidement, même pour de nombreuses entreprises américaines qui se développent dans leur pays. Les niveaux de salaire peuvent avoir augmenté dans les économies émergentes et stagné dans les économies avancées, mais l’écart reste énorme. Les coûts de rémunération horaire dans l’industrie manufacturière aux États-Unis sont environ quatre fois plus élevés qu’à Taïwan et 20 fois plus élevés qu’aux Philippines. Et si une partie de l’industrie manufacturière peut revenir aux États-Unis, elle n’apportera pas d’emplois avec elle, bien au contraire. Une nouvelle étude de McKinsey, le cabinet de consultants en gestion, révèle que l’industrie manufacturière contribue désormais à 20% de la production économique mondiale et à 37% de la croissance de la productivité mondiale depuis 1995. Mais comme l’investissement dans l’industrie manufacturière privilégie le capital, il ne crée pas d’emplois et est conçu pour éviter d’augmenter les salaires. En effet, selon McKinsey, l’emploi dans le secteur manufacturier a chuté de 24% dans les économies avancées entre 1995 et 2005.

L’augmentation de la main d’oeuvre industrielle dans les économies émergentes et la baisse dans les économies avancées (figure 5.1 ) témoignent d’une situation mondiale plus large1. Dans les économies avancées, l’augmentation des profits ne peut provenir que de l’accroissement de la productivité du travail ou d’une réduction des coûts des matières premières (énergie), plutôt que d’une baisse ou d’un maintien des salaires par l’utilisation d’une main d’oeuvre plus bon marché. La révolution du pétrole et du gaz de schiste en Amérique du Nord et dans certaines parties de l’Europe pourrait contribuer à réduire les coûts de l’énergie au cours de la prochaine décennie (peut-être).

Mais la baisse des coûts globaux dépend en grande partie des nouvelles technologies. Cela nous amène à la question des robots, que l’on présente comme la solution imminente pour que les économies capitalistes avancées puissent être compétitives sur les marchés manufacturiers mondiaux. 1 Les économies dans un graphique construit à l’origine par John Smith dans son excellent article « Imperialism in the Twenty-First Century : Globalization Super- Exploitation and Capitalism’s Final Crisis’ publié par Monthly Review Press, 2016. Fin de la page 11.

Page 12. suffisamment biaisé par le capital, ils peuvent en fait voir leur situation se dégrader. Il est donc erroné de supposer, comme semblent le faire de nombreuses personnes de droite, que les gains technologiques profitent toujours aux travailleurs ; ce n’est pas nécessairement le cas. Il est également erroné de supposer, comme certains (mais pas tous) à gauche semblent parfois le faire, qu’une croissance rapide de la productivité est nécessairement destructrice d’emplois ou de salaires. Tout dépend de… 2. Cela dépend de la lutte des classes entre le travail et le Figure 5.1 Main-d’oeuvre industrielle mondiale

La Fédération internationale de robotique (IFR) considère qu’une machine est un robot industriel si elle peut être programmée pour effectuer des tâches physiques liées à la production sans l’aide d’un contrôleur humain. Les robots industriels augmentent considérablement les possibilités de remplacement du travail humain par rapport aux anciens types de machines, car ils réduisent la nécessité d’une intervention humaine dans les processus automatisés. Les applications typiques des robots industriels comprennent l’assemblage, la distribution, la manipulation, le traitement (par exemple la découpe et le soudage) – autant d’activités courantes dans les industries manufacturières – ainsi que la récolte (dans l’agriculture) et l’inspection des équipements et des structures (courante dans les centrales électriques). Par intelligence artificielle, on entend des machines qui ne se contentent pas d’exécuter des instructions préprogrammées, mais qui apprennent de nouveaux programmes et de nouvelles instructions grâce à l’expérience et la confrontation à de nouvelles situations.

L’IA signifie en fait des robots qui apprennent et augmentent leur intelligence1. Cela pourrait aller jusqu’à ce que les robots puissent fabriquer d’autres robots de plus en plus intelligents. En effet, certains affirment que l’IA dépassera bientôt l’intelligence des êtres humains. C’est ce que l’on appelle la « singularité » – le moment où l’homme ne sera plus l’être le plus intelligent de la planète. De plus, les robots pourraient même développer les sens des êtres humains, devenant ainsi « sensibles ». Dans certaines industries de premier plan, la technologie déplace l’ensemble des types de travailleurs, ou presque. Par exemple, l’une des raisons pour lesquelles certaines industries de haute technologie ont récemment regagné les États-Unis est que la pièce la plus précieuse d’un ordinateur, la carte mère, est essentiellement fabriquée par des robots, ce qui rend la main- d’œuvre asiatique bon marché obsolète pour produire ces pièces à l’étranger. Grâce aux robots, le coût de la main-d’œuvre n’a plus autant d’importance et les capitalistes peuvent alors s’installer dans des pays avancés disposant de vastes marchés et d’une meilleure infrastructure.

Même les bas salaires perçus par les ouvriers des usines chinoises ne les ont pas mis à l’abri de la concurrence de l’apparition des nouvelles machines. Foxconn prévoit d’acheter un million de robots pour remplacer une grande partie de la main-d’œuvre. Les robots prendront en charge les tâches routinières telles que la pulvérisation de peinture, le soudage et l’assemblage de base. Aujourd’hui, le courant économique dominant a remarqué que ce n’était pas une bonne nouvelle pour le travail et a suggéré que le « biais du capital » dans la technologie pourrait expliquer la baisse de la part du travail et l’augmentation des inégalités. Comme le dit Krugman : L’effet du progrès technologique sur les salaires dépend du biais du progrès ; s’il est biaisé par le capital, les travailleurs ne bénéficieront pas pleinement des gains de productivité, et s’il est 1 Nous verrons plus loin que le terme « intelligence » appliqué à l’homme et à la machine cache une différence fondamentale. Quantitativement et qualitativement, les machines ne seront jamais aussi intelligentes que les humains. 12 capital pour l’appropriation de la valeur créée par le travail.

Il est clair que le travail a perdu cette bataille, en particulier au cours des dernières décennies, sous la pression des lois antisyndicales, de la fin de la protection de l’emploi et de la titularisation, de la réduction des prestations, d’une armée de réserve croissante de chômeurs et de sous-employés et de la mondialisation de l’industrie manufacturière. Selon un rapport de l’OIT3, dans 16 économies développées, la part du travail dans le revenu national était de 75% au milieu des années 1970, mais elle est tombée à 65% dans les années qui ont précédé la crise économique. Elle a augmenté en 2008 et 2009 – mais seulement parce que le revenu national lui-même a diminué au cours de ces années – avant de reprendre sa trajectoire descendante. Même en Chine, où les salaires ont triplé au cours de la dernière décennie, la part des travailleurs dans le revenu national a diminué (figure 5.2).

Mais cela n’est pas nouveau dans la théorie économique. Karl Marx a expliqué en détail dans Le Capital qu’il s’agit de l’une des caractéristiques essentielles de l’accumulation capitaliste – le biais de la technologie en faveur du capital -, ce que le courant économique dominant a toujours ignoré, jusqu’à aujourd’hui semble-t-il. Marx s’exprime différemment du courant dominant. Dans le cadre du capitalisme, les investissements ne sont réalisés qu’à des fins de profit, et non pour augmenter la production ou la productivité en tant que telle. Si le profit ne peut pas être suffisamment augmenté par une augmentation des heures de travail (c’est-à- dire plus de travailleurs qui travaillent plus d’heures) ou par une intensification des efforts (vitesse et efficacité – temps et mouvements optimisés), alors la productivité du travail ne peut être augmentée que par une meilleure technologie.

Ainsi, en termes marxistes, la composition organique du capital (la valeur des machines et des usines par rapport aux salaires des travailleurs) augmentera de manière séculaire. Les travailleurs peuvent se battre pour conserver une part aussi importante que possible de la nouvelle valeur qu’ils ont créée dans le cadre de leur « rémunération », mais le capitalisme investira dans la croissance que si cette part n’augmente pas au point d’entraîner une baisse de la rentabilité. L’accumulation capitaliste implique donc une diminution de la part du travail au fil du temps ou ce que Marx appellerait une augmentation du taux d’exploitation (ou de la plus-value). Figure 5.2 Tendances de la croissance de la productivité et des salaires dans certaines économies 2 Paul Krugman, « Human versus Physical Capital », New York Times blog, 11 http://krugman.blogs.nytimes.com/2012/12/11/human- novembre 2012, versusphysicalcapital/ 3 Organisation internationale du travail, « Global Labour Income Share and Distribution, Key Findings », juillet 2019, www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/— dgreports/—stat/documents/publication/wcms_712232.pdf Fin de la page 12.

Page 13. L’industrie manufacturière américaine pourrait-elle renaître sous l’effet de la diffusion des technologies robotiques ? Marco Annunziata, économiste en chef de la société General Electric, estime que c’est possible1. Il affirme qu’un réseau de machines intelligentes, de logiciels d’analyse et de capteurs, qu’il appelle « l’internet industriel », peut se répandre dans l’industrie et générer d’énormes gains de productivité. Mais l’augmentation de la productivité implique une baisse de l’emploi et des taux d’exploitation plus élevés pour ceux qui conservent leurs emplois. Ken Rogoff, économiste de renom à Harvard, a adopté le même point de vue : “il y a certainement des gens qui pensent que les sources de la science se tarissent et que, lorsqu’on regarde de plus près, les derniers gadgets et les dernières idées qui animent le commerce mondial sont essentiellement des produits dérivés. Mais la grande majorité de mes collègues scientifiques des meilleures universités semblent terriblement enthousiasmés par leurs projets dans les domaines des nanotechnologies, des neurosciences et de l’énergie, entre autres domaines de pointe. Ils pensent qu’ils sont en train de changer le monde à un rythme aussi rapide que celui que nous avons connu jusqu’à présent”2. Si Annunziata et Rogoff ont raison, cela signifie-t-il que tout va bien pour le capitalisme ?

Le capitalisme sera-t-il sauvé par les robots, tandis que les travailleurs pourront vivre une vie heureuse pleine de loisirs que John Maynard Keynes, dans les années 1930, estimait que le capitalisme aurait permis d’atteindre à peu près à l’heure actuelle ? Il est clair que la technologie passée n’a pas fait l’affaire. Les prédictions des années 1970 selon lesquelles les travailleurs pourraient se préoccuper davantage de ce qu’ils pourraient faire de leur temps libre plutôt que de s’inquiéter de si ils trouveraient suffisamment de travail pour joindre les deux bouts ne se sont pas concrétisées.

Mais les robots pourraient-ils aujourd’hui faire l’affaire et permettre leurs réalisations ? Cette première raison pour laquelle la technologie robotique ne sauvera pas la situation est complètement ignorée ou rejetée par le courant économique dominant parce que celui-ci n’a aucun concept d’une loi de la valeur dans le cadre du capitalisme – et ce pour de très bonnes raisons idéologiques. Elle ne pense qu’en termes de choses physiques (avec de l’argent en plus) et non en termes de valeur que les propriétaires du capital doivent s’approprier. La deuxième raison pour laquelle les travailleurs ne parviendront pas à l’utopique société de loisirs avec des robots effectuant le travail a été trouvée par les économistes traditionnels. Il s’agit de la baisse de la part du travail dans la valeur totale. Outre la technologie qui favorise le capital, Paul Krugman estime que ce phénomène peut être dû au « pouvoir de monopole » ou au règne des « barons voleurs« . Krugman présente la situation de la manière suivante : peut-être que la part du revenu du travail diminue parce que « la concurrence n’est pas parfaite » dans le capitalisme, « la concentration croissante des entreprises pourrait être un facteur important de la stagnation de la demande de main-d’oeuvre, car les sociétés utilisent leur pouvoir de monopole croissant pour augmenter les prix sans répercuter les gains sur leurs employés »3. Ce que Krugman semble suggérer, c’est que c’est une imperfection de l’économie de marché qui crée cette inégalité et que si nous éliminons cette imperfection (le monopole), tout se corrigera. Il présente donc le problème en termes d’économie néoclassique.

La théorie marxiste dirait qu’il ne s’agit pas de la règle du monopole, mais de la règle du capital. Bien sûr, le capital s’accumule grâce à une 1 Marco Annunziata, « The Next Productivity Revolution », 7 décembre 2012, www.voxeu.org/article/next-productivity-revolution-industrial-internet 2 Kenneth Rogoff, « Technology Stagnation and Advanced Countries Slow Growth », Project Syndicate, 4 décembre 2013, www.project-syndicate.org/commentary/kennethrogoff-asks-whether-we-need- to-know-what-s-ailing-the-advancedeconomies-in-order- toboost- growth 3 Paul Krugman, « Robots and Robber Barons », New York Times blog, 10 décembre 2020, www.nytimes.com/2012/12/10/opinion/krugman-robots-and-robber- barons.html 13 4 Paul Mason, Post Capitalism, a Guide to Our Future, Londres : Allen Lane, 2015.

Centralisation et une concentration accrue des moyens de production entre les mains de quelques-uns. Cela garantit que la valeur créée par le travail est appropriée par le capital et que la part revenant aux 99% est minimisée. Mais il ne s’agit pas d’un monopole en tant qu’imperfection de la concurrence parfaite, comme l’explique Krugman mais il s’agit du monopole de la propriété des moyens de production, par quelques-uns. C’est le fonctionnement pur et simple du capitalisme, avec tous ses défauts. La baisse de la part du revenu national revenant au travail a commencé au moment même où la rentabilité des entreprises américaines atteignait son niveau le plus bas lors de la profonde récession du début des années 1980. Le capitalisme a dû rétablir la rentabilité. Il l’a fait en partie en augmentant le taux de plus-value par le licenciement de travailleurs, l’arrêt des augmentations de salaires et la suppression progressive des avantages sociaux et des pensions.

Il est d’ailleurs significatif que l’effondrement de la part du travail se soit intensifié après 1997, lorsque la rentabilité américaine a atteint un nouveau sommet et a recommencé à chuter. Le facteur de compensation de la loi de Marx sur la rentabilité a de nouveau été appliqué avec vigueur. Selon Emmanuel Saez, le 1% des ménages les plus riches des États-Unis a capté 65% de toute la croissance de l’économie depuis 2002. Et les 0,01% des ménages les plus riches des États-Unis, c’est-à-dire 14 588 familles avec un revenu supérieur à 11 477 000 $, ont vu leur part du revenu national doubler, passant de 3% à 6% entre 1995 et 2007. Ce n’est pas le pouvoir des monopoles ou la hausse des loyers allant aux “barons voleurs” des monopoles qui a forcé la baisse de la part du travail, c’est simplement le capitalisme.

La part du travail dans le secteur capitaliste aux États-Unis et dans d’autres grandes économies capitalistes est en baisse en raison du progrès technologique et de la « préférence pour le capital », de la mondialisation et de la main-d’oeuvre bon marché à l’étranger, de la destruction des syndicats, de la création de la plus grande armée de réserve de main-d’oeuvre (les chômeurs et sous- employés), de la fin des allocations de chômage et de la fin des contrats à durée indéterminée, etc. Les entreprises qui ne sont pas en situation de monopole sur leur marché ont probablement fait plus que les monopoles. Paul Mason affirme que l’internet, l’automatisation, les robots et l’IA créent une nouvelle économie qui ne peut être contrôlée par le capitalisme4. Selon Mason, de nouvelles forces sont à l’œuvre qui remplacent l’ancienne lutte des classes entre le capital et le prolétariat, telle que Marx la concevait, par un « réseau de communautés ». La technologie de l’IA et le réseau peuvent conduire à un monde post capitaliste (socialiste ?) qui ne peut être arrêté. Mais les robots et l’IA sont-ils prêts à envahir le monde du travail et donc l’économie au cours de la prochaine génération ? S’agira-t-il d’une utopie socialiste à notre époque (la fin du labeur humain et une société harmonieuse et surabondante) ou d’une dystopie capitaliste (des crises plus intenses et des conflits de classe) ?

La robotique industrielle a le potentiel de changer la fabrication en augmentant la précision et la productivité sans engendrer de coûts plus élevés. L’impression 3D pourrait générer un nouvel écosystème d’entreprises fournissant des modèles imprimables sur le web, rendant ainsi les produits de tous les jours personnalisables à l’infini. “L’internet des objets » offre la possibilité de connecter les machines et les équipements entre eux et à des réseaux communs, ce qui permet de surveiller entièrement les installations de fabrication et de les faire fonctionner à distance. Dans le domaine des soins de santé et des sciences de la vie, la prise de décision fondée sur les données, permettant la collecte et l’analyse d’autres vastes collections de données, modifie déjà la R&D (recherche et développement), les soins cliniques, les prévisions et le marketing. Fin de la page 13.

Page 14. L’utilisation du big data dans les soins de santé a permis de mettre au point des traitements et des médicaments hautement personnalisés. Le secteur des infrastructures, qui n’a connu aucun gain de productivité du travail au cours des 20 dernières années, pourrait être considérablement amélioré, par exemple, par la création de systèmes de transports intelligents, qui pourraient accroître massivement l’utilisation des actifs ; l’introduction de réseaux intelligents, qui pourraient aider à économiser les coûts des infrastructures électriques et réduire la probabilité de pannes coûteuses ; et une gestion efficace de la demande, qui pourrait réduire considérablement la consommation d’énergie par habitant. Lesquelles de ces technologies émergentes ont le plus grand potentiel d’amélioration de la productivité ?

Le McKinsey Global Institute (MGI), en 2013, estime que les « technologies qui comptent » sont celles qui ont le plus de chances d’avoir un impact économique substantiel et de provoquer des bouleversements au cours de la prochaine décennie1. Celles qui figurent sur cette liste progressent rapidement (par exemple, la technologie du séquençage génétique), ont une large portée (par exemple l’internet mobile), ont le potentiel de créer un impact économique (par exemple la robotique avancée) et ont le potentiel de changer le statu quo (par exemple la technologie de stockage de l’énergie).

MGI estime que l’impact économique de ces technologies – dérivé de la baisse de leurs prix, de leur diffusion et de l’amélioration de leur efficacité – se situera entre 14 et 33 000 milliards de dollars par an en 2025, grâce à l’internet mobile, à l’automatisation du travail intellectuel, à “l’internet des objets” et à la technologie des nuages. John Lanchester résume ainsi la situation : Les ordinateurs ont considérablement gagné en puissance et sont devenus si bon marché qu’ils sont désormais omniprésents. Il en va de même pour les capteurs qu’ils utilisent pour surveiller le monde physique. Les logiciels qu’ils utilisent se sont également améliorés de façon spectaculaire. Nous sommes à l’aube d’une nouvelle révolution industrielle, qui aura autant d’impact sur le monde que la première. Des catégories entières de travail seront transformées par la puissance de l’informatique et, en particulier, par l’impact des robots2. Si les robots et l’IA arrivent rapidement, cela se traduira-t-il par d’énormes pertes d’emplois ou, au contraire, par de nouveaux secteurs d’emploi et par la nécessité de travailler moins d’heures ?

Dans un travail récent, Graetz et Michaels ont étudié 14 industries (principalement des industries manufacturières, mais aussi l’agriculture et les services publics) dans 17 pays développés (dont des pays européens, l’Australie, la Corée du Sud et les États-Unis). Ils ont constaté que les robots industriels augmentent la productivité du travail, la productivité totale des facteurs et les salaires. Parallèlement, si les robots industriels n’ont pas eu d’effet significatif sur le nombre total d’heures travaillées, certains éléments indiquent qu’ils ont réduit l’emploi des travailleurs peu qualifiés et, dans une moindre mesure, celui des travailleurs moyennement qualifiés3. En substance, les robots n’ont donc pas réduit le labeur (heures de travail) de ceux qui avaient du travail, bien au contraire. Mais ils ont entraîné une perte d’emplois pour les personnes non qualifiées et même pour celles qui possédaient certaines compétences.

Donc plus de travail, pas moins d’heures, et plus de chômage. 1 Institut McKinsey Institut, Technologies Technologies », mai 2013, www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/McKinsey %20Digital/Our%20Insights/Disruptive%20technologies/ MGI_Disruptive_technologies_Full_report_ May2013.ashx 2 John Lanchester, « The Robots Are Coming », London Review of Books, Vol. 37, No. 5, mars 2015, www.lrb.co.uk/the-paper/v37/n05/john-lanchester/the-robotsare- coming 3 George Graetz et Guy Michaels, « Robots at Work », Centre for Economic Policy Research, mars 2015, https://cepr.org/active/publications/discussion_papers/dp.php ?dpno=10477. 14

Deux économistes d’Oxford, Carl Benedikt Frey et Michael Osborne, ont étudié l’impact probable de l’évolution technologique sur un large éventail de 702 professions, des podologues aux guides touristiques, des dresseurs d’animaux, aux conseillers en finances personnelles en passant par les artisans du sol4. Leurs conclusions sont effrayantes : Selon nos estimations, environ 47 % de l’emploi total aux États- Unis est menacé. Plutôt que de réduire la demande de professions à revenus moyens, comme cela a été le cas au cours des dernières décennies, notre modèle prédit que l’informatisation se substituera principalement aux emplois peu qualifiés et faiblement rémunérés dans un avenir proche. En revanche, les emplois très qualifiés et très bien rémunérés sont les moins sensibles au capital informatique. Lanchester a résumé leurs conclusions : « Les pauvres seront donc touchés, la classe moyenne s’en sortira un peu mieux que par le passé et les riches, sans surprise, se porteront bien ». Mais il faut ajouter que, d’autre part, les nouvelles technologies créent de nouveaux emplois et donc augmentent l’emploi.

Toutes les projections catastrophistes ignorent cet aspect fondamental. Les robots n’éliminent pas les contradictions de l’accumulation capitaliste. L’essence de l’accumulation capitaliste est que pour augmenter les profits et accumuler plus de capital, les capitalistes veulent introduire des machines qui peuvent augmenter la productivité de chaque employé et réduire les coûts par rapport aux concurrents. C’est le grand rôle révolutionnaire du capitalisme dans le développement des forces productives disponibles pour la société. Mais il y a une contradiction. En essayant d’augmenter la productivité du travail par l’introduction de la technologie, on assiste à un processus de suppression de la main-d’œuvre. La nouvelle technologie remplace le travail. Certes, l’augmentation de la productivité peut entraîner une augmentation de la production et ouvrir de nouveaux secteurs d’emploi pour compenser. Mais au fil du temps, une distorsion du capital ou une suppression de la main- d’œuvre signifie que moins de valeur nouvelle est créée (le travail étant la seule forme de valeur) par rapport au coût du capital investi.

La rentabilité a tendance à diminuer à mesure que la productivité augmente. Cela conduit finalement à une crise de la production qui interrompt, voire annule, le gain de production obtenu grâce à la nouvelle technologie. Ceci est uniquement dû au fait que l’investissement et la production dépendent de la rentabilité du capital dans notre mode de production moderne. Ainsi, une économie de plus en plus dominée par l’internet des objets et les robots dans le cadre du capitalisme se traduira par des crises plus intenses et une plus grande inégalité plutôt que par la surabondance et la prospérité. Marx pose deux hypothèses clés pour expliquer les lois du mouvement sous le capitalisme : 1- Seul le travail humain crée de la valeur 2- Au fil du temps, les investissements des capitalistes dans la technologie et les moyens de production dépasseront les investissements dans la force de travail humaine. Pour utiliser la terminologie de Marx, il y aura une augmentation de la composition organique du capital au fil du temps. Mais que signifie tout cela si nous entrons dans un avenir extrême (de science-fiction ?) où la technologie robotique et l’IA conduisent à des robots fabriquant des robots ET à des robots extrayant les matières premières et fabriquant tout ET exécutant toutes les tâches de la vie quotidienne telles que les services personnels et publics, de sorte que le travail humain ne soit plus nécessaire pour AUCUNE tâche de production ?

Imaginons un processus totalement automatisé dans lequel aucun humain n’interviendrait dans la production. La transformation de matières premières en marchandises sans 4 Carl Benedikt Frey et Michael Osborne, « The Future of Employment », 17 septembre Université 2013, Oxford Martin School, d’Oxford, www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf Fin de la page 14.

Page 15. l’intervention de l’homme ajouterait certainement de la valeur. Cela rend-il faux l’affirmation de Marx selon laquelle seul le travail humain peut créer de la valeur ? Répondre oui serait confondre la double nature de la valeur sous le capitalisme : la valeur d’usage et la valeur d’échange. Il y a la valeur d’usage (les choses et les services dont les gens ont besoin) et la valeur d’échange (la valeur du temps de travail et l’appropriation du travail humain par les propriétaires du capital, rendue possible par la vente sur le marché).

Dans chaque marchandise produite selon le mode de production capitaliste, il y a à la fois une valeur d’usage et une valeur d’échange. L’une ne va pas sans l’autre sous le capitalisme. Mais c’est la valeur d’échange qui régit le processus d’investissement et de production capitaliste, et non la valeur d’usage. Le principal débat économique porte sur la question de savoir si la technologie créera plus d’emplois qu’elle n’en détruira. Après tout, dit-on, la nouvelle technologie peut supprimer certains emplois (tisserands à la main au début du 19e siècle par exemple) mais en créer de nouveaux (usines textiles). Une expérience de pensée est celle proposée par Paul Krugman1.

Dans le célèbre exemple de Krugman, on imagine qu’il existe deux produits, les saucisses et les petits pains, qui sont ensuite combinés l’un pour l’autre pour fabriquer des hot-dogs. 120 millions de travailleurs sont répartis à parts égales dans les deux industries : 60 millions produisent des saucisses, l’autre 60 millions des petits pains, et les deux prennent deux jours pour produire une unité de production. Supposons maintenant qu’une nouvelle technologie double la productivité des boulangeries. Moins de travailleurs sont nécessaires pour fabriquer les petits pains, mais cette productivité accrue signifie que les consommateurs obtiendront 33% de hot-dogs en plus. À terme, l’économie comptera 40 millions de travailleurs fabriquant des petits pains et 80 millions de travailleurs fabriquant des saucisses. La transition peut entraîner du chômage, en particulier si les compétences sont très spécifiques à l’industrie de la boulangerie. Mais à long terme, un changement dans la productivité relative réaffecte l’emploi au lieu de le détruire.

L’histoire des guichetiers et des distributeurs automatiques de billets (DAB) est un autre exemple d’innovation technologique remplaçant entièrement le travail humain pour une tâche particulière. Cela a-t-il entraîné une baisse massive du nombre de guichetiers ? Entre les années 1970 (lorsque les premiers DAB sont apparus) et 2010, le nombre de guichets bancaires a doublé. La réduction du nombre de guichets par agence a rendu la gestion d’une agence moins coûteuse, et les banques ont donc étendu leur réseau d’agences. Le rôle des guichetiers a progressivement évolué, passant de la manipulation d’argent liquide à la relation bancaire. L’augmentation du nombre de guichetiers est due à l’expansion du nombre d’agences et donc à l’augmentation du nombre de guichetiers plus importante que la réduction du nombre de guichetiers par agence. En général, le chômage technologique peut être contré par l’expansion du capital (accumulation). Mais il ne s’agit que d’une contre- tendance qui ne contredit pas l’effet négatif des nouvelles technologies sur l’emploi. Et même en supposant que tous les emplois perdus dans une branche soient recréés dans une autre, comme Marx l’a souligné avec l’essor des machines au 19e siècle, il ne s’agit pas d’un processus de changement sans faille. Comme l’a dit Marx : Les faits réels, travestis par l’optimisme des économistes, sont les suivants : les ouvriers, chassés de l’atelier par les machines, sont jetés sur le marché du travail.

Leur présence sur le marché 1 Paul Krugman, « The Accidental Theorist », Slate, 24 janvier 1997, http://web.mit.edu/krugman/www/hotdog.html. Voir la critique de cet exemple par Richard Serlin, « AI and Krugman’s Hot Dogs », 18 septembre 2016, https://richardhserlin.blogspot.com/2016/09/ai-and-krugmans-hot-dogs.html 15 2 Karl Marx, Le Capital, vol. 1, du travail augmente le nombre de forces de travail à la disposition de l’exploitation capitaliste… l’effet du machinisme, qui a été présenté comme une compensation pour la classe ouvrière, est, au contraire, un fléau des plus effrayants. Pour l’instant, je me contenterai de dire ceci : les travailleurs qui ont été mis au chômage dans une branche de l’industrie donnée peuvent sans aucun doute chercher un emploi dans une autre branche … même s’ils trouvent un emploi, quelle perspective misérable s’offre à eux! Handicapés par la division du travail, ces pauvres diables valent si peu en dehors de leur ancien métier qu’ils ne peuvent être admis dans aucune industrie, à l’exception de quelques branches inférieures, donc surchargées et sous payées.

En outre, chaque branche d’industrie attire chaque année un nouveau flot d’hommes, qui fournissent un contingent à partir duquel il est possible de remplir les postes vacants et de puiser une réserve pour l’expansion. Dès que le machinisme a libéré une partie des travailleurs employés dans une branche d’industrie donnée, les hommes de réserve sont également détournés vers de nouvelles voies d’emploi et absorbés dans d’autres branches ; entre-temps, les victimes initiales, pendant la période de transition, sont pour la plupart affamés et périssent2. Les robots ne seront pas utilisés à grande échelle s’ils ne permettent pas aux propriétaires et aux investisseurs des applications robotiques de réaliser davantage de bénéfices. Mais plus de robots et relativement moins de travail humain signifierait relativement moins de valeur créée par unité de capital investi, car la loi de la valeur de Marx nous apprend que la valeur (telle qu’elle est incorporée dans la vente de la production à des fins de profit) n’est créée que par la force de travail humaine. Et si celle-ci diminue par rapport aux moyens de production utilisés, la rentabilité a tendance à baisser. L’expansion des robots et de l’IA augmente donc la probabilité et l’ampleur des crises de la rentabilité. Il est donc très probable que les effondrements de la production capitaliste s’intensifient à mesure que les machines remplaceront de plus en plus la main-d’œuvre. C’est la grande contradiction du capitalisme : l’augmentation de la productivité du travail par l’utilisation de plus de machines réduit la rentabilité du capital. Le courant économique dominant nie la loi de la valeur ou l’ignore. En 1898, l’économiste néo-ricardien Vladimir Dmitriev, afin de réfuter la théorie de la valeur de Marx, a présenté une économie hypothétique où les machines/robots faisaient tout et où il n’y avait pas de travail humain. Selon lui, comme il existe toujours un énorme excédent produit sans travail, la théorie de la valeur de Marx est erronée. Mais l’expérience de pensée de Dmitriev n’est pas pertinente car lui et d’autres économistes traditionnels ne comprennent pas la valeur dans le mode de production capitaliste. La valeur d’une marchandise à vendre est double : il y a une valeur d’usage physique dans le bien ou le service vendu, mais il y a aussi une valeur d’échange sous forme d’argent et de profit qui doivent être réalisés lors de la vente. Sans cette dernière, la production capitaliste n’a pas lieu. Et seule la force de travail crée cette valeur. Les machines ne créent aucune valeur/profit. En effet, l’économie super-abondante exclusivement robotisée de Dmitriev ne serait plus capitaliste parce qu’il n’y aurait pas de profit pour les capitalistes. À mesure que les machines remplacent la force de travail humaine, dans le cadre du capitalisme, la rentabilité diminue même si la productivité du travail augmente (davantage de biens et de services sont produits). Et la baisse de la rentabilité perturbe, mais périodiquement, la production des capitalistes car ils n’emploient que de la main-d’œuvre et des machines pour réaliser des Fin de la page 15.

Page 16. profits. Les crises s’intensifient donc bien avant que nous arrivions au monde robotique hypothétique de Dmitriev. Dans notre monde hypothétique de robots et d’IA, la productivité (des valeurs d’usage) tendrait vers l’infini, tandis que la rentabilité (plus-value par rapport à la valeur du capital) tendrait vers zéro. Le travail humain ne serait plus employé et exploité par le capital (les propriétaires des moyens de production). Au lieu de cela, les robots feraient tout. Il ne s’agit plus de capitalisme. L’analogie se fait plutôt avec une économie d’esclaves, comme dans la Rome antique. Dans la Rome antique, pendant des centaines d’années, l’économie paysanne, qui était auparavant essentiellement basée sur la petite propriété, a été remplacée par des esclaves dans les mines, l’agriculture et toutes sortes d’autres tâches. Cela s’est produit parce que le butin des guerres victorieuses menées par la république et l’empire romains comprenait une offre massive de main-d’œuvre esclave.

Pour les propriétaires d’esclaves, le coût de ces derniers était incroyablement bas (au départ) par rapport à l’emploi d’une main-d’œuvre gratuite. Les propriétaires d’esclaves ont chassé les paysans de leurs terres en combinant l’endettement, la réquisition lors des guerres et la violence pure et simple. Les anciens paysans et leurs familles ont été contraints à l’esclavage ou à l’exode vers les villes, où ils gagnaient leur vie en effectuant des tâches subalternes ou en mendiant. La lutte des classes n’a pas cessé. Elle opposait les aristocrates propriétaires d’esclaves aux esclaves et les aristocrates à la plèbe atomisée des villes. La question souvent posée à ce stade est la suivante : qui sont les propriétaires des robots et leurs produits et services seront- ils vendus pour réaliser des bénéfices ? Si les travailleurs ne travaillent pas et ne perçoivent aucun revenu, il y a certainement une surproduction et une sous-consommation massive. Alors, en dernière analyse, est-ce la sous-consommation des masses qui entraîne l’effondrement du capitalisme ?

Là encore, il s’agit d’un malentendu1. Les propriétaires des moyens de production (les robots) disposent désormais d’une économie surabondante de biens et de services à coût nul (des robots fabriquant des robots fabriquant des robots). Les propriétaires peuvent simplement consommer. Ils n’ont pas besoin de faire du « profit », tout comme les aristocrates propriétaires d’esclaves à Rome consommaient et ne géraient pas d’entreprises pour faire du profit.

Il n’en résulte pas de crise de surproduction au sens capitaliste (par rapport au profit) ni de « sous-consommation » (absence de pouvoir d’achat ou de demande effective de biens sur un marché), si ce n’est au sens physique de la pauvreté. Le courant économique dominant continue de considérer que la montée en puissance des robots dans le cadre du capitalisme crée une crise de sous-consommation. Comme l’a dit Jeffrey Sachs : « Là où je vois le problème à un niveau généralisé pour la société dans son ensemble, c’est que si les humains sont licenciés à l’échelle industrielle (47% cotés aux Etats-Unis), alors où est le marché pour les biens ? »2. Ou, comme le dit Martin Ford, « il n’y a aucun moyen d’envisager un marché pour les biens » : « il n’y a aucun moyen d’envisager comment le secteur privé peut résoudre ce problème. Il n’y a tout simplement pas d’autre solution que le gouvernement pour fournir un mécanisme de revenu aux consommateurs »3.

Ford ne propose pas le socialisme, mais simplement un mécanisme pour rediriger les salaires perdus vers les consommateurs, mais un tel système menacerait la propriété privée et le profit. Martin Wolf l’a exprimé de la manière suivante 4: 1 Pour une critique de la sous-consommation, voir le chapitre 3 sur les crises dans cet ouvrage. 2 Jeffrey Sachs, « How to Live Happily with Robots », The American Prospect, 3 août 2015, https://prospect.org/labor/live-happily-robots/ 3 Martin Ford, The Rise of the Robots : Technology and the Threat of a Jobless Future, New York : Basic Books, 2015. 4 Martin Wolf, « If Robots Divide Us, They Will Conquer », Financial Times, 4 février 2014, www.ft.com/content/e1046e2e-8aae-11e3-9465-00144feab7de#axzz3k72z2kiJ 16 5 Lanchester, « Les robots arrivent ».

L’essor des machines intelligentes est un moment historique. Elle changera beaucoup de choses, y compris notre économie. Mais leur potentiel est clair : elles permettront aux êtres humains de vivre beaucoup mieux. Le fait qu’ils y parviennent ou non dépend de la manière dont les gains sont produits et distribués. Il est possible que le résultat final soit une infime minorité de grands gagnants et un grand nombre de perdants. Mais un tel résultat serait un choix et non un destin. Une forme de techno-féodalisme n’est pas nécessaire. Surtout, ce n’est pas la technologie elle-même qui dicte les résultats. Ce sont les institutions économiques et politiques qui le font. Si celles que nous avons ne donnent pas les résultats que nous voulons, nous devons les changer. Il s’agit d’un choix social ou, plus exactement, il dépend de l’issue de la lutte des classes dans le cadre du capitalisme. John Lanchester dit5 : Il convient également de noter ce qui n’est pas dit sur ce futur robotisé. Le scénario que l’on nous propose – celui que l’on veut nous faire croire inévitable – est celui d’une dystopie hypercapitaliste.

Il y a le capital, qui se porte mieux que jamais, les robots, qui font tout le travail, et la grande masse de l’humanité, qui ne fait pas grand-chose, mais qui s’amuse à jouer avec ses gadgets… Il existe cependant une alternative possible, dans laquelle la propriété et le contrôle des robots sont déconnectés du capital dans sa forme actuelle. Les robots libèrent la majeure partie de l’humanité du travail, et tout le monde en profite : nous n’avons plus à travailler dans des usines, à descendre dans des mines, à nettoyer des toilettes ou à conduire des camions sur de longues distances, mais nous pouvons chorégraphier, tisser, jardiner, raconter des histoires, inventer des choses et nous atteler à la création d’un nouvel univers de besoins.

Ce serait le monde des besoins illimités décrit par l’économie, mais avec une distinction entre les besoins satisfaits par les humains et le travail effectué par nos machines. Il me semble que ce monde ne peut fonctionner qu’avec des formes alternatives de propriété. La seule raison de penser que ce monde meilleur est possible est que l’avenir dystopique du capitalisme plus les robots peut s’avérer trop sombre pour être politiquement viable. Ce futur alternatif serait le genre de monde dont rêvait William Morris, plein d’humains engagés dans un travail significatif et rémunéré de manière sensée. Mais avec des robots en plus. Le fait que, face à un avenir qui pourrait ressembler soit à une dystopie hypercapitaliste, soit à un paradis socialiste, la deuxième option ne soit pas mentionnée en dit long sur le moment présent.

Mais revenons au présent. Quelle est la probabilité que des robots hautement intelligents envahissent le monde du travail (et peut-être le monde entier) dans un avenir proche ? Ça n’est pas près d’arriver, voire n’arrivera pas du tout. Le niveau d’utilisation de la robotique a presque doublé dans les principales économies capitalistes au cours de la dernière décennie. Le Japon et la Corée du Sud comptent le plus grand nombre de robots par employé du secteur manufacturier, soit plus de 300 pour 10 000 employés, suivis par l’Allemagne avec plus de 250 pour 10 000 employés. Les États-Unis ont moins de la moitié des robots par 10 000 employés par rapport au Japon et à la République de Corée. Au cours de cette période, le taux d’adoption des robots a augmenté de 40% au Brésil, de 210% en Chine, de 11% en Allemagne, de 57% en République de Corée et de 41% aux États-Unis. Cette évolution a été qualifiée de « deuxième vague d’automatisation », centrée sur la cognition artificielle, les capteurs bon marché, l’apprentissage automatique et l’intelligence distribuée. Cette automatisation profonde touchera tous les emplois, du travail manuel au travail intellectuel. Elle Fin de la page 16.

Page 17. réduit l’emploi, tout comme l’a fait la mécanisation lors des précédentes révolutions industrielles. À quel point les robots d’intelligence artificielle sont-ils proches de remplacer le travail des humains ? Les techno-futuristes pensent que les robots remplaceront bientôt les humains. Mais ils courent avant de savoir marcher – ou plus exactement, jusqu’à présent, les robots peuvent à peine courir par rapport aux humains.

C’est le paradoxe de Moravec, à savoir que “il est relativement facile de faire en sorte que les ordinateurs affichent des performances dignes d’un adulte lors de tests d’intelligence ou de jeux, et difficile, voire impossible, de leur donner les compétences d’un enfant d’un an en ce qui concerne la perception et la mobilité » (Moravec). Ainsi, des algorithmes peuvent décider d’investir ou non pour des fonds spéculatifs ou des banques, mais un robot ne peut même pas frapper une balle de tennis, et encore moins battre un joueur de club.

Les chercheurs en IA ont remarqué que les tâches les plus simples pour les humains, comme mettre la main à la poche pour récupérer une pièce de 25 cents, sont les plus difficiles pour les machines. Par exemple, le robot Roomba d’iRobot est autonome, mais la tâche d’aspirateur qu’il effectue en se promenant dans les pièces est extrêmement simple. En revanche, le Packbot de l’entreprise est plus coûteux, conçu pour désamorcer des bombes, mais il doit être téléopéré ou contrôlé sans fil par des personnes.

La Defense Advanced Research Projects Agency, un organisme de recherche du Pentagone, a organisé un concours de robotique à Pomona, en Californie. Un prix de 2 millions de dollars a été décerné au robot le plus performant dans une série de tâches de sauvetage en moins d’une heure. Lors du concours précédent, qui s’est déroulé en Floride en décembre 2013, les robots, qui étaient protégés des chutes par des filins, ont fait preuve d’une lenteur glaciale dans l’accomplissement de tâches telles que l’ouverture de portes et l’entrée dans des pièces, le déblaiement de débris, l’ascension d’échelles et la conduite à travers une course d’obstacles. (Les journalistes qui ont couvert l’événement ont eu recours à des analogies telles que « regarder la peinture sécher » et « regarder l’herbe pousser ». Les robots disposaient d’une heure pour accomplir une série de huit tâches qui prendraient probablement moins de dix minutes à un humain. Et les robots ont échoué à de nombreuses reprises. La plupart des robots étaient bipèdes, mais beaucoup avaient quatre pattes, ou des roues, ou les deux. Mais aucun n’était autonome. Les opérateurs humains guidaient les machines par l’intermédiaire de réseaux sans fil qui étaient largement impuissants en l’absence de superviseurs humains. Peu de progrès ont été réalisés dans le domaine de la « cognition », les processus de plus haut niveau semblables à ceux de l’homme qui sont nécessaires à la planification des robots et à une véritable autonomie.

En conséquence, de nombreux chercheurs ont commencé à penser qu’il était préférable de créer des ensembles d’humains et de robots. Une approche qu’ils décrivent comme des co-robots ou de la « robotique en nuage ». En effet, le développement des robots s’oriente de plus en plus vers les « cobots », qui agissent comme une extension du travailleur, dans les usines pour les travaux lourds et dans les hôpitaux et les services sociaux pour le diagnostic. Ces robots ne remplacent pas directement le travailleur. David Graeber avait soulevé d’autres obstacles à l’adoption rapide de l’IA autonome et des robots entièrement automatisés, à savoir le système capitaliste lui-même1.

Le financement des nouvelles technologies ne sert pas à répondre aux besoins des personnes et à réduire le travail humain en tant que tel, mais à augmenter la rentabilité. Il fut un temps où quand les gens imaginaient l’avenir, ils imaginaient des voitures volantes, des dispositifs de téléportation et des robots qui les libéreraient de la nécessité de travailler. Étrangement, rien de tout cela ne s’est 1 David Graeber, Bullshit Jobs, Londres : Penguin Random House, 2018. 17 produit.

Au lieu de cela, les industriels ont consacré des fonds de recherche non pas à l’invention des usines robotisées que tout le monde prévoyait dans les années 1960, mais à la délocalisation de leurs usines vers des sites à forte intensité de main-d’oeuvre et à faible technicité, en Chine ou dans les pays du Sud. Les gouvernements ont également réorienté les fonds vers la recherche militaire, les projets d’armement, la recherche sur les technologies de communication et de surveillance et d’autres préoccupations similaires liées à la sécurité. L’une des raisons pour lesquelles nous n’avons pas encore d’usines robotisées est qu’environ 95% du financement de la recherche en robotique a été canalisé par le Pentagone, qui est plus intéressé par le développement de drones que par l’automatisation des papeteries.

William Nordhaus, du département d’économie de l’université de Yale, a tenté d’estimer l’impact économique futur de l’IA et des robots2. Il estime qu’un emballement de la croissance technologique qui induirait des changements imprévisibles dans la société humaine (hypothèse de la singularité technologique) et son impact sont encore loin. Les consommateurs peuvent aimer leurs iPhones, mais ils ne peuvent pas manger la production électronique. De même, du moins avec les technologies actuelles, la production nécessite des éléments entrant dans la production d’un bien (intrants) rares sous la forme de travail, d’énergie et de ressources naturelles, ainsi que des informations pour la plupart des biens et services. Selon Nordhaus, si l’on projette les tendances de la dernière décennie ou plus, il faudrait attendre un siècle avant que les variables de croissance n’atteignent le niveau associé à une singularité technologique axée sur la croissance.

Ce que nous voulons, ce sont des avancées techniques pour répondre aux besoins des gens, pour aider à mettre fin à la pauvreté et pour créer une société de surabondance sans endommager l’environnement et l’écologie de la planète. Si la technologie de l’IA et de la robotique peut nous en rapprocher, tant mieux. Mais les obstacles à une société harmonieuse et surabondante basée sur des robots réduisant le travail humain au minimum est le capital. Si les moyens de production (y compris les robots) sont la propriété de quelques-uns, les avantages d’une société robotisée reviendront à ces mêmes quelques-uns. Celui qui possède le capital en bénéficiera, car les robots et l’IA remplaceront inévitablement de nombreux emplois. Si les nouvelles technologies profitent essentiellement aux plus riches, comme cela a été le cas au cours des dernières décennies, les visions dystopiques pourraient devenir réalité. La nouvelle technologie des robots et de l’IA arrive.

Comme toute technologie sous le capitalisme, elle a un « biais de capital » ; elle remplacera le travail humain. Mais dans le cadre du capitalisme, ce biais du capital est appliqué pour réduire la main-d’œuvre et augmenter la rentabilité, et non pour répondre aux besoins des personnes. Ainsi, les robots et l’IA intensifient la contradiction, dans le cadre du capitalisme, entre la volonté des capitalistes d’accroître la productivité du travail par la mécanisation (usage de robots) et la tendance à la baisse de la rentabilité de cet investissement pour les propriétaires du capital qui en découle. Il s’agit là de la loi la plus importante de Marx en matière d’économie politique, et elle devient encore plus pertinente dans le monde des robots. En effet, comme dit précédemment, le plus grand obstacle à un monde de surabondance est le capital lui- même. Une société de surabondance où le travail humain est réduit au minimum et où la pauvreté est éliminée n’existera pas si la propriété des moyens de production ne passe pas du contrôle privé (oligarchie capitaliste) à la propriété commune (socialisme démocratique). C’est le choix entre l’utopie et la dystopie. 2 William Nordhaus, « Are We Approaching Economic Singularity ? », Cowles Foundation Discussion Paper, septembre 2015, SSRN-id2658259. Fin de la page 17.

Page 18. CONNAISSANCE ET VALEUR L’intelligence artificielle implique que les machines peuvent développer leurs propres connaissances sans intervention humaine. Mais ces connaissances, qu’elles soient d’origine humaine ou mécanique, ont elles une quelconque valeur ? Dans l’Oxford Handbook of Karl Marx, Thomas Rotta et Rodrigo Teixeira affirment que la connaissance est un « travail immatériel » et que les « marchandises de la connaissance » remplacent de plus en plus les marchandises matérielles dans le capitalisme moderne1 .

Des exemples de marchandises de la connaissance sont toutes sortes de données commercialisées, de logiciels informatiques, de formules chimiques, d’informations brevetées, de musiques enregistrées, de compositions et de films protégés par des droits d’auteur, et de connaissances scientifiques monopolisées. Selon Rotta et Teixeira, ces biens de connaissance n’ont pas de valeur en tant que tels. La connaissance peut être reproduite à l’infini sans coût. Mais les deux économistes affirment qu’ils peuvent « restaurer » la loi de la valeur de Marx pour expliquer la valeur des biens de connaissance. Et leur solution est que, bien que les marchandises de la connaissance n’aient pas de valeur, les propriétaires de ces marchandises, par le biais de brevets et de droits d’auteur, etc… peuvent extraire des rentes des secteurs capitalistes productifs, de la même manière que, comme l’a expliqué Marx, les rentes étaient extraites par les propriétaires terriens (par le biais de leur monopole sur la terre) des capitalistes productifs.

Ils concluent en estimant l’augmentation de la valeur extraite sous forme de « rentes » par les « industries de la connaissance ». Nous ne sommes pas d’accord avec cette réponse. Rotta et Teixeira, comme d’autres auteurs avant eux, comprennent mal la théorie de la valeur de Marx sur cette question. Ce n’est pas parce que la connaissance est intangible qu’elle est immatérielle. La connaissance est matérielle. Les objets tangibles et les pensées mentales sont tous deux matériels. Tous deux nécessitent la dépense d’énergie humaine, qui est matérielle, comme le montre le métabolisme humain.

Il n’existe pas de travail « immatériel », malgré les affirmations de tous les « marxistes de la connaissance », y compris, semble-t-il, Rotta et Teixeira. La dichotomie n’est pas entre le travail matériel et le travail mental, mais entre le travail objectif et le travail mental, et donc entre le fait que le résultat soit tangible ou non.

La deuxième erreur commise par Rotta et Teixeira est que, parce qu’ils considèrent que la connaissance est « immatérielle », il s’agit d’un travail improductif qui ne produit pas de valeur. Mais le travail productif est le travail dépensé dans le cadre du rapport de production capitaliste. Le travail productif ne se limite pas à la production de biens matériels. Le travail productif comprend également ce que les économistes classiques appellent les services. Comme l’a expliqué Marx, si un capitaliste a un domestique, il s’agit de travail improductif. En revanche, s’il se rend dans un hôtel et fait appel à un valet pour porter ses bagages à sa chambre, ce valet fournit un travail productif car il travaille pour le propriétaire capitaliste de l’hôtel en échange d’un salaire. Rotta et Teixeira nous donnent l’exemple d’un concert en direct.

Par conséquent, ce que nous appelons un concert est en fait un ensemble de plusieurs biens, dont des biens de connaissance tels que les compositions musicales. Le spectacle en direct est une combinaison du travail productif des musiciens et du personnel technique et du travail improductif de ceux qui ont composé les chansons en premier lieu. Mais en quoi le compositeur est-il improductif ? Il peut vendre ce morceau de musique sur le marché en payant des droits d’auteur et des droits d’exécution. Des redevances doivent 1 Thomas Rotta et Rodrigo Teixeira, « The Commodification of Knowledge », dans The juin 2019, Oxford Oxford Handbook de Karl Marx, doi:10.1093/oxfordhb/9780190695545.013.23 18 être payées si la musique est utilisée lors du concert. Une plus- value est créée et réalisée.

Pour Marx, un compositeur qui ne travaille pas pour un salaire est un producteur indépendant. S’il est rémunéré par le capital, il est productif. Il est improductif parce qu’il n’est pas au service du capital et non parce qu’il produit quelque chose dit “immatériel ». Il y a ensuite l’exemple du smartphone. Lorsque vous achetez un smartphone, une partie du prix du téléphone couvre les coûts de production des composants physiques. Mais une autre partie du prix rémunère la conception brevetée et le logiciel protégé par le droit d’auteur stocké dans la mémoire. Les éléments du téléphone protégés par le droit d’auteur sont donc des biens de connaissance, et les revenus associés à ces composants spécifiques sont des loyers de connaissance. Mais pourquoi les revenus des droits d’auteur et des brevets ne sont-ils considérés que comme des rentes ?

L’idée, la conception et le système d’exploitation ont tous été produits par un travail intellectuel (ou mental) utilisé par des sociétés capitalistes. Celles-ci exploitent ce travail et s’approprient la plus-value en vendant ou en louant les logiciels. Il s’agit d’un travail productif qui produit de la valeur. Ce n’est pas différent d’une société pharmaceutique qui emploie des scientifiques pour trouver une formule pour un nouveau médicament qu’elle peut vendre sur le marché avec un brevet détenu ensuite pendant des années. Plus généralement, la production de connaissances (travail intellectuel) peut être productive de valeur et de plus- value s’il s’agit d’un travail intellectuel effectué pour le capital. Dans ce cas, la quantité de valeur nouvelle générée au cours du processus de travail mental est donnée par la durée et l’intensité du travail mental abstrait effectué, compte tenu de la valeur de la force de travail des travailleurs intellectuels (produisant du travail mental).

La plus-value est donc la nouvelle valeur générée par les travailleurs intellectuels moins la valeur de leur force de travail ; et le taux d’exploitation est cette plus-value divisée par la valeur de leur force de travail. Le programmeur informatique ou le créateur de sites web est en principe tout aussi productif que l’ouvrier qui fabrique l’ordinateur si tous deux travaillent pour l’entreprise d’informatique. Ainsi, la production de connaissances implique la production de valeur et de plus- value (exploitation) et non de rente. Une fois produits, les capitalistes propriétaires des produits mentaux (connaissances) peuvent alors tirer un profit, et non un loyer, du travail mental.

Pour s’approprier cette plus-value, le capitaliste doit appliquer les droits de propriété intellectuelle. Mais il y a d’abord production de valeur. La différence entre production et appropriation est fondamentale. En résumé, la connaissance est matérielle et si les marchandises de la connaissance sont produites dans les conditions de la production capitaliste, c’est-à-dire en utilisant le travail mental et en vendant l’idée, la formule, le programme, la musique, etc… Alors, sur le marché, la valeur peut être créée par le travail mental. La valeur provient ici de l’exploitation du travail productif, conformément à la loi de la valeur de Marx. Il n’est pas nécessaire d’invoquer le concept d’extraction de rente pour expliquer les profits des entreprises pharmaceutiques ou de Google. Fin de la page 18.

Page 19. Le fantôme dans la machine socialisation de production-IA et lutte de classe

L’IA est un élément essentiel qui nous permet de saisir l’essence du tourbillon déroutant de notre époque. Une époque qui ne nous laisse souvent pas le temps de s’arrêter, d’analyser, de comprendre pour pouvoir agir au sein des nouvelles réalités de son tissu social et matériel en perpétuel mouvement. D’un côté, nous sommes confrontés à des potentiels inédits à une échelle collective, et de l’autre, au niveau individuel, on se sent paralysé par les limites de notre existence matérielle. En tant que marxistes, pour surmonter cette tempête, nous devons enraciner notre analyse dans les principes du matérialisme historique, avec un regard tourné vers l’avenir.

C’est pourquoi nous commençons par étudier l’histoire de l’IA, en situant son évolution dans les mécanismes de notre mode de production actuel et en mettant en évidence les principales contradictions qu’elle révèle. Lorsqu’on analyse l’histoire de l’IA, il faut situer ses progrès au cours de ces soixante-dix dernières années dans le contexte plus large de notre accumulation collective de connaissances scientifiques, et non pas la considérer comme un développement isolé. L’histoire de la science, sa conception, sa relation avec la société et la lutte des classes, est le fil conducteur de l’étude épistémologique de L. Geymonat : « classe ouvrière et science » que nous publions dans ce numéro de la revue. Ce matériel nous permet de comprendre pourquoi nous sommes arrivés à l’automatisation et le rôle de la science dans ce processus.

Cybernétique et IA Nous souhaitons nous concentrer plus particulièrement sur l’IA et sur ses répercussions culturelles et sociales. On peut schématiquement partir du fait que les prémices de l’IA se situent dans l’après-guerre avec la naissance de la cybernétique1, un mouvement interdisciplinaire dont l’objectif était de trouver des cadres de référence communs entre les disciplines. La cybernétique s’est développée comme un moyen de reconnecter la complexité, dans les différentes “spécialités” scientifiques.

Tout fut analysé dans le cadre de systèmes autoguidés, qu’ils soient biologiques ou artificiels. De là est née la notion de développement d’un langage universel pour la science. C’est à travers ses développements que l’on peut retracer les origines des systèmes asservis, des boucles de rétroaction, la théorie générale des systèmes et les bases de l’apprentissage automatique. Par la suite, en 1958, le « Perceptron » de Frank 1 Il ne faut pas oublier que les soviétiques étaient à l’avant-garde de la cybernétique. En 1936, un ordinateur analogique connu sous le nom d’« intégrateur d’eau » a été conçu par Vladimir Lukjanov et a été le premier ordinateur au monde à résoudre des équations aux dérivées partielles. L’Union soviétique a commencé à développer des ordinateurs numériques après la Seconde Guerre mondiale. Le premier ordinateur électronique universellement programmable d’Europe continentale a été créé par une équipe de scientifiques soviétiques dirigée par Sergei Lebedev.

Il est intéressant de noter que Staline et, avec lui, le parti communiste russe, tout en soutenant le développement de la production soviétique, sont restés sceptiques face à la rhétorique apologétique occidentale concernant les ordinateurs, en soulignant l’aspect « classiste ». Dans le cadre du capitalisme, les ordinateurs s’attaquaient une fois de plus aux droits et aux garanties des travailleurs. Pensez par exemple au merveilleux film « Mort d’une sensation » de 1935, et au contraste entre l’utilisation capitaliste des robots et l’utilisation ouvrière des robots et la passivité des soi-disant scientifiques qui se croyaient neutres…

Une telle histoire mériterait un article à part entière, ce que nous prévoyons de faire dans un prochain numéro de Supernova. 19 Rosenblatt – un des premiers modèles de réseau de neurones inspiré du fonctionnement du cerveau humain – a démontré que les machines pouvaient s’auto-apprendre par essais et erreurs. Ce système a bouleversé les théories antérieures, car le concept ‘d’apprentissage à partir d`une page blanche’ était auparavant considéré comme irréalisable. Il différait des systèmes ‘moteur de règles’ antérieurs, qui nécessitaient un manuel de codes prédéfini afin de répondre à chaque scénario spécifique.

Après les années 1950, l’apprentissage automatique – qui est à la base de l’IA que nous utilisons aujourd’hui – a continuellement progressé et, avec l’augmentation de la puissance de calcul, ses capacités se sont considérablement accrues. Mais il restait une condition matérielle fondamentale à remplir avant de pouvoir réaliser l’IA moderne d’aujourd’hui : l’omniprésence des données. La première pierre angulaire a sans aucun doute été l’utilisation généralisée d’ordinateurs personnels. Dès que cette infrastructure a été mise en place, le terrain a été préparé dans les années 1980 pour réaliser sa propagation. Ce développement a introduit une nouvelle plate-forme émergente où de vastes réseaux d’informations collectives pouvaient être agrégés et faire l’objet d’une interaction.

À l’instar d’une immense bibliothèque désorganisée ou d’une marée d’informations, il incombait aux individus de les passer au crible, de rechercher ce qui était utile et de relier les données pertinentes, car les outils disponibles à cet effet étaient encore très rudimentaires. C’est à partir de cet agrégat fragmenté que se cristallisent des systèmes organisationnels tels que les algorithmes et, enfin, l’intelligence artificielle. Cette dernière s’est, à certains égards, chargée du rôle de bibliothécaire de cette immense base de données, grâce à sa capacité à les relier entre elles et à les consolider d’une manière adaptée aux exigences de chaque tâche particulière.

Cela nous amène à notre époque où les modèles d’IA sont de plus en plus intégrés dans le processus de production. Si nous avons brièvement vu que l’IA peut être comprise en termes d’accumulation générale de connaissances humaines, il est important de l’analyser en relation avec les mécanismes du mode de production spécifique dans lequel elle est née. Pour commencer, il faut comprendre la double nature de l’IA en tant que produit et instrument de ce que Marx a appelé la socialisation de la production. L’une des principales forces du capitalisme a été sa capacité à mettre en œuvre la coopération des travailleurs, pour la première fois à une échelle de masse.

Une force qui, une fois libérée, nous a permis de réaliser plus que la somme de nos parties individuelles travaillant isolément. Grâce à elle, nous avons franchi les forêts les plus profondes, percé des montagnes, observé des galaxies lointaines et construit de grands collisionneurs de particules. Cette force émergente s’incarne dans l’immense appareil industriel du système des usines : premièrement, par le travail vivant, dans son travail coopératif à grande échelle et ce par le biais de la division du travail. Deuxièmement, par l’utilisation du travail mort (les machines) qui incarnent la cristallisation de travail socialisée sous la forme de capital fixe. En effet chaque machine a eu la même histoire – une longue série de nuits blanches et de pauvreté, de désillusions et de joies, d’améliorations partielles découvertes par plusieurs générations de travailleurs anonymes. Cela devient encore plus évident lorsque l’on considère l’IA et les milliards de points de données de chaque individu contribuant à constituer le tissu de son existence. Comme le dit Marx (Grundrisse), “Le développement du capital fixe indique le degré où la science sociale en général, le savoir sont devenus une force productive immédiate et, par conséquent, jusqu’à quel point les conditions du procès vital de la société sont soumises au contrôle de l’intelligence générale et portent sa marque ; jusqu’à quel point les forces productives locales ne sont pas seulement produites sous la forme du savoir, mais encore comme organes immédiats de la praxis sociale, du procès vital réel.”

Dans l’ère actuelle du capitalisme avancé, l’IA apparaît comme l’exemple par excellence de cette « intellect général, forgée par la socialisation de la production. Ainsi, l’IA peut également être considérée comme un instrument de socialisation de la production, dans le sens où elle accélère et intensifie ce processus. Elle est à l’avant-garde de la gestion du réseau logistique mondial, accélérant l’interconnexion et l’intégration des travailleurs, les optimisant ainsi en fonction des rythmes du capital. Au niveau individuel, elle représente notre intellect général commun, aliéné à nous, agissant sur nous comme une entité étrangère en nous connectant et en nous organisant selon les besoins du capital.

Il en résulte une mystification relativement répandue autour de l’IA malgrè le fait de l’époque lointaine où nous luttions avec la nature pour notre simple existence, où ses forces inconnues évoquaient de grandes divinités dans l’esprit de l’homme. À l’ère moderne, nous avons depuis longtemps dérobé à la nature ses secrets et l’avons soumise à notre volonté.

Nous avons transformé la nature par la puissance de nos forces productives à un niveau de complexité que nous pouvons constater dans le monde globalisé dans lequel nous vivons, où l’usine est simplement devenue un nœud dans un vaste réseau neuronal de logistique englobant la planète, dont l’échelle et la vitesse ont transcendé la perception individuelle de l’homme. C’est désormais cet environnement humain (matériel et abstrait) qui hante l’esprit, qui nous confronte à une force mythique de l’altérité. Ainsi, dans ce mode de production actuel, c’est une réaction purement humaine que de se raccrocher à un passé idéalisé qui semblait répondre plus délicatement à nos rythmes humains, ou de raviver l’esprit des luddites.

Cependant se tourner vers le passé est toujours une démarche défensive, qui peut nous empêcher d’avancer et ainsi de nous approprier l’avenir. Face aux tendances chaotiques et au gaspillage de l’anarchie du capital dans sa phase impérialiste, la flamme de l’utopie technologique est ravivée, où les rêves d’une version moins volatile, plus rationnelle et planifiée du capitalisme sont recherchés.

Les tendances réformistes de gauche sont attirées par les hypothèses selon lesquelles l’avènement de l’IA et de l’automatisation conduira inévitablement à une transition pacifique vers de nouveaux progrès. Elles se synchronisent avec les tendances bourgeoises qui voient dans l’IA un nouveau moyen d’attiser leur vieux rêve d’un capitalisme sans “lutte de classe”, (et celles-ci ont été nombreuses, de la conception d’internet comme un espace libéré de l’emprise du capitalisme, au mouvement culturel de la cybernétique né d’un monde las de la guerre qui rêvait d’une économie harmonieuse parfaitement planifiée, ou même jusqu’aux rêves d’une société parfaitement réglée, en réponse à la turbulence sociale des villes en plein essor à l’époque de la Renaissance).

Se cache derrière ces thèses, un échappatoire que Lénine n’a que trop bien analysé lorsqu’il a écrit sur l’impérialisme. Cette phase chaotique du capitalisme dans laquelle nous vivons n’est pas simplement une politique de la classe dirigeante qui peut être remplacée par une autre politique, mais le résultat inévitable de l’évolution des lois matérielles indétachables du capital lui-même. Néanmoins, nombre de ces nouvelles tendances ont commencé à éroder la dichotomie dépassée entre le socialisme en tant qu’économie planifiée et le capitalisme en tant que marché libre.

Aujourd’hui, alors que les économies d’énormes monopoles tels qu’Amazon et Walmart éclipsent de nombreuses économies nationales, nous sommes confrontés aux faits que de larges secteurs du capitalisme soient entièrement planifiés. L’IA et ses capacités de planification se retrouvent aux points les plus avancés du capitalisme, car elle surplombe le 20 réseau neuronal intercontinental des canaux logistiques et du commerce international, facilitant davantage la fluidité du capital dématérialisé international.

Autant les machines sont une extension de nos limites physiques, autant l’IA est devenue une extension de nos limites mentales. Toutes les deux représentent la composition inorganique du capital, qui augmente en ratio par rapport à sa composition organique, car ses mécanismes conduisent à une dépendance croissante à l’égard des machines et de la technologie.

L’IA et la lutte des classes Un autre élément central de la question de l’IA est sa prétendue neutralité. Partons du fait techniquement prouvé, qu’un algorithme – la base de l’intelligence artificielle – ne peut pas être objectif, puisqu’il ne peut dépendre que de celui qui le programme, de son propriétaire et des données qui y sont chargées et qu’il doit, sur la base d’une logique établie par l’homme en fonction de certains intérêts, ordonner. C’est précisément pour cette raison qu’aucun algorithme ou intelligence artificielle ne peut et ne doit remplacer l’objectif final, qui ne peut être confié qu’à un être humain, ou plutôt à un collectif d’êtres humains, tandis que l’évaluation fournie par une machine ne peut être au mieux qu’un outil d’appui à ce dernier. L’algorithme peut hasarder une prédiction statistique, mais il ne peut pas prendre de décisions de manière autonome, ni en assumer la responsabilité. Les décisions et les responsabilités incombent nécessairement à l’homme, qui possède la liberté nécessaire pour les prendre et en assumer la responsabilité. Cette évaluation et cette décision humaines subjectives restent déterminantes, (par exemple, pour établir le volume de trafic qu’un pont donné pourra supporter avant qu’il ne devienne dangereux pour les personnes qui le traversent ou qui vivent en dessous, et ainsi pour choisir les matériaux à utiliser qui le rendront solide et stable, sur un laps de temps défini).

La décision subjective n’est pas arbitraire ou aléatoire, car elle repose généralement sur une certaine politique sociale, certains intérêts économiques, des positions politiques et idéologiques, qui sont également à la base de l’élaboration humaine d’une machine, d’une intelligence artificielle ou d’un algorithme. Ainsi, ils ne peuvent pas devenir autonomes une fois qu’ils y sont incorporés. De plus, lors du traitement de données sensibles, les algorithmes doivent nécessairement être soumis de temps à autre à un examen public, et ce afin de ne pas mettre en péril les profits privés et leur position dominante, (ou en contrôlant le fonctionnement des algorithmes, bien que cela ne soit souvent pas et volontairement le cas). Ainsi, par exemple, les outils de reconnaissance faciale commercialisés, qui sont censés distinguer les hommes des femmes, sont très peu fiables lorsqu’il s’agit de reconnaître les femmes « noires ».

Ainsi, un employé caucasien, homme ou femme, pourrait plus facilement être admis, tandis qu’une employée afro-américaine serait victime de discrimination. Ainsi les « jugements » des algorithmes ne sont pas seulement généralement dépendants de l’idéologie dominante, qui exprime les intérêts de la classe dirigeante, mais tendent souvent à reproduire des préjugés généralement répandus et acceptés. De ce point de vue, le conflit social devient nécessaire pour négocier syndicalement ou politiquement avec ceux qui contrôlent les évaluations incorporées – sur la base d’opinions nécessairement subjectives et donc partisanes – dans les algorithmes, c’est-à-dire dans les systèmes mathématiques de prévision statistique basés à leur tour sur des Big data introduites par des êtres humains ; des données dans tous les cas sélectionnées sur la base de directives imposées par les managers. Cette négociation, nécessairement basée sur les rapports de force déterminés par la lutte des classes, pourrait remettre en cause le contenu des évaluations intégrées dans les algorithmes, la manière dont elles sont exprimées et ce qui est Fin de la page 20.