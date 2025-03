Le spectacle de la lutte contre la drogue est similaire au spectacle de la lutte contre le terrorisme en ce qu’il est commis dans les deux cas par le pouvoir qui commandite aussi bien l’essentiel du terrorisme que du trafic de drogue ET qu’il permet dans les deux cas de justifier une répression accrue aussi bien du point de vue de la justice que de la police. Cette répression ne touche évidemment pas que les hommes de main du trafic de drogue et du terrorisme, mais tout le monde puisque c’est à la police, autrement dit au pouvoir, de décider qui est soupçonné de terrorisme ou de trafic de drogue, et qui doit être subrepticement surveillé.

Article avec preuves : https://mai68.org/spip3/spip.php?article3191