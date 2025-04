La Chine ne suivra pas l’exemple d’un «barbare brandissant des droits de douane» (Escobar)

22 Views

par Pepe Escobar

Trois singes sages sont parfaitement conscients de ce qu’un pigeon se faisant passer pour un aigle est réellement en train de faire.

La frénésie tarifaire de Trump (TTT), digne d’une crise de colère infantile, désormais accélérée à 145% – et à suivre – est un nouveau coup de poker tonitruant d’un pigeon défonçant l’échiquier.

Cela ne marchera pas. Trump a prétendu que la Chine l’appellerait pour «conclure un accord». C’est du domaine de la télé-réalité. La réalité ressemble plutôt à la déclaration de la Commission des tarifs douaniers du Conseil d’État : «Étant donné que les exportations américaines vers la Chine ne sont déjà pas acceptables sur le marché en vertu des taux de droits de douane actuels, si les États-Unis imposent encore des droits de douane supplémentaires sur les marchandises chinoises, la Chine les ignorera tout simplement».

Traduction : continuez à vociférer et à imposer des droits de douane. Nous nous en moquons. Et nous cesserons d’acheter chez vous. Quoi que ce soit.

Le ministère des Affaires étrangères chinois : Un «barbare brandissant des droits de douane ne doit jamais s’attendre à recevoir un appel de la Chine».

Chiffres de base. Le PIB de la Chine devrait augmenter de 5% en 2025. Les importations américaines représentent au mieux 4% du PIB chinois. La part de la Chine dans le total des exportations vers les États-Unis est tombée à 13,4% en 2024.

Goldman Sachs – qui n’est pas exactement un «porte-parole» du PCC – vient de prévoir que la TTT ne coûtera à la Chine que 0,5% du PIB en 2025, alors qu’il ne coûtera pas moins de 2% du PIB américain. C’est ce que l’on appelle un retour de bâton.

Quoi qu’il en soit, à partir de maintenant, ce qui compte le plus pour Pékin, c’est de continuer à diversifier la chaîne d’approvisionnement.

En Asie, les roues supplémentaires sont en mouvement. Le président Xi Jinping entamera bientôt une mini-tournée de l’ANASE (Vietnam, Cambodge, Malaisie). L’Organisation de coopération de Shanghai – de plus en plus axée sur la géoéconomie – est sur le point de se réunir. L’Union européenne, malgré les mensonges de ses «élites», n’a qu’une envie : conclure des accords commerciaux avec la Chine.

Zhao Minghao, directeur adjoint du Centre d’études américaines de l’université Fudan, à Shanghai, qualifie l’incandescence actuelle de «jeu de détermination stratégique».

Auparavant, l’éminent Wang Yiwei, professeur vedette de relations internationales à l’université Renmin de Pékin et expert des nouvelles routes de la soie, avait noté que le taux actuel des droits de douane rendait déjà les exportations chinoises vers les États-Unis «presque impossibles».

Cette analyse montre comment la Chine a commencé à traiter la TTT avec une approche «la courtoisie avant la force», puis s’est tournée vers le «nous nous en fichons», tout en cultivant «l’art du timing» dans son attaque asymétrique contre les stocks américains.

Un aperçu fascinant des véritables rouages du commerce chinois est offert par une visite opportune de la vaste ville du commerce international de Yiwu, la plus grande concentration de petits commerçants de la planète.

Moins de 10% du volume phénoménal d’affaires de Yiwu concerne les États-Unis. Parmi les 75 000 opérateurs commerciaux de la ville des petites marchandises de Yiwu, seuls un peu plus de 3000 font des affaires avec les États-Unis.

Deux sinophobes rencontrent un mirage

La TTT est en grande partie le produit de deux arrogants/sinophobes grossiers de l’équipe Trump, le conseiller économique Peter Navarro et le secrétaire au Trésor Scott Bessent, qui ne connaissent rien à tout ce qui concerne la Chine.

En fait, c’est Bessent qui, dès le départ, a donné le ton :

«On pourrait même dire qu’il a poussé la Chine à se mettre en mauvaise posture. Elle a réagi. Ils ont montré au monde entier qu’ils étaient les mauvais acteurs, et nous sommes prêts à coopérer avec nos alliés et nos partenaires commerciaux qui n’ont pas pris de mesures de rétorsion».

Un piège grossier. En mettant l’accent sur la Chine. Ce qui n’avait rien à voir avec la trame initiale clinquante : des droits de douane, façon mafia, sur la majeure partie de la planète, pingouins compris. Si vous ne ripostez pas, tant mieux. Si vous le faites, nous frappons plus fort.

La Commission européenne est en train d’étudier le «mirage Miran», du nom du prétendu cerveau économique de Trump, Stephen Miran. Ce qui se passe en réalité, rapidement, en contournant la notion stupide selon laquelle les droits de douane seront payés par la dépréciation actuelle ailleurs (voir le livre blanc de Miran ici), est la démolition incontrôlée des États-Unis en tant que centre de commerce mondial.

Interrogé sur la raison pour laquelle il a fait une pause dans les droits de douane, Trump a répondu : «J’ai pensé que les gens dépassaient un peu les bornes. Ils commençaient à s’énerver un peu. Ils commençaient à avoir peur».

C’est absurde. Trump ne peut pas admettre publiquement que l’oligarchie américaine, Jamie Dimon et consorts, a paniqué, ce qui, ajouté à la débâcle du marché obligataire, l’a contraint à faire marche arrière.

Personne au ciel et sur la terre néolibérale ne peut faire fléchir la déesse du marché.

Quant à la stratégie à long terme de plusieurs pays de la Majorité mondiale pris dans l’ouragan de la TTT, sans parler des grands acteurs comme la Chine et l’UE, ils réduiront tous avidement leur dépendance à l’égard des marchés américains.

Une fois de plus, le «deal» élaboré proposé par Trump et ses conseillers analphabètes se résume à une «offre que vous ne pouvez pas refuser» mafieuse : faites sauter, ou diminuez considérablement, votre commerce avec la Chine – le plus grand partenaire commercial de presque tous ces pays – et commercer avec l’Exceptionalistan, plus des droits de douane de 10%. Au diable votre souveraineté économique et votre flexibilité stratégique. Une fois de plus : c’est notre voie ou les droits de douane.

La réalité veut que les États-Unis importent de plus en plus de produits chinois en provenance de pays tiers, tandis que la Chine continuera à être payée pour cela. La Chine exportera encore plus vers l’ANASE et d’autres acteurs de la Majorité mondiale.

En l’état, le «plan» de Trump – s’il existe – reste de «stabiliser» ses alliés tout en concentrant toute la puissance de feu sur la Chine, en théorie pour conduire les chaînes d’approvisionnement complexes de la Chine au chaos et forcer les entreprises à déplacer les lignes de production vers, par exemple, le Vietnam ou l’Inde.

L’ébranlement mène à l’effondrement

L’endiguement de la Chine passera à la vitesse supérieure. Il faut s’attendre à un tsunami de restrictions technologiques, à des lignes rouges en matière d’investissement et, bien sûr, à des sanctions supplémentaires. Le sinophobe Bessent n’exclut pas de retirer les actions chinoises des bourses américaines : «Je pense que tout est sur la table (…) Ce sera la décision du président Trump».

Pékin, pour sa part, peut facilement devenir nucléaire, en décidant de vendre massivement ses bons du Trésor américain, avec des conséquences catastrophiques en cascade. En janvier, Pékin détenait 760 milliards de dollars de dette américaine. Avec une délicieuse touche diplomatique, Yang Panpan et Xu Qiuyan, chercheurs à l’Académie chinoise des sciences sociales, notent que la suite des événements concernant les bons du Trésor américain reste «très incertaine».

L’investisseur milliardaire de Bridgewater, Ray Dalio, pour sa part, bien qu’incisif, a également fait preuve d’une grande diplomatie : «Nous assistons à un effondrement classique des principaux ordres monétaires, politiques et géopolitiques».

Il n’y a plus d’«ordre mondial coopératif» dirigé par les États-Unis (en fait, il était tout sauf coopératif) ; Dalio reconnaît au moins l’unilatéralisme qui se manifeste dans «la guerre commerciale, la guerre géopolitique, la guerre technologique et, dans certains cas, les guerres militaires dirigées par les États-Unis».

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, Lin Jian, a de facto synthétisé la position de Pékin. Fini le Monsieur Gentil, qui était la position chinoise par défaut jusqu’à récemment : si les États-Unis insistent pour mener une guerre tarifaire et une guerre commerciale, la Chine se battra jusqu’au bout.

Nous en sommes donc là. Et une fois de plus, c’est l’Empire du Chaos contre les BRICS.

L’Empire du Chaos se lance dans une guerre géoéconomique chaude contre son concurrent homologue, la Chine ; il envisage une guerre militaire chaude contre l’Iran souverain ; et dans le même temps, il tente d’apaiser la puissance nucléaire/hypersonique qu’est la Russie dans une sorte d’accord flou pour geler quelque peu la guerre éternelle par procuration en Ukraine.

Le nouveau triangle Primakov, RIC (Russie-Iran-Chine) est parfaitement conscient de ces mouvements. Poutine avait métaphoriquement caractérisé la position russe dans la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine en mentionnant que les Chinois ont un bon proverbe : lorsque les tigres se battent dans la vallée, le singe intelligent s’assoit et regarde comment cela se termine.

Aujourd’hui, c’est plutôt le cas de trois singes sages parfaitement conscients de ce qu’un pigeon se faisant passer pour un aigle est réellement en train de faire.

Pepe Escobar

source : Strategic Culture Foundation