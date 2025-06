Le Nouvel Empire Européen. Ce que l’on vous cache ! (C.Janvier)

202 Views

Par Claude Janvier.

Un peuple, un empire, un chef. C’est par ses mots qui résonnent dans notre histoire que nous pouvons cerner le futur de cette Europe qui nous a été vendu comme l’âge de la prospérité et de la paix durable.

Or, la mission de cette Europe nous mène à la confrontation avec le peuple russe qui nous a tant donné, et même sauvé du nazisme.

Klaus Schwab, directeur du World Economic Forum de Davos, nous avait prévenu : « On devrait reconstruire l’Europe, et naturellement, le président Macron c’est celui qui est le guide (führer en allemand) pour ce processus de renouvellement ».

L’Europe fédérale pointe le bout de ses bottes avec la destruction programmée des nations qui la composent.

La chronologie des faits, notamment de ces trois dernières années, démontre que nos chefs de guerre occidentaux veulent nous précipiter dans une troisième guerre mondiale. De la création de SAFE – Security Action For Europe -, le 20 mars 2025, – qui est un programme voulant donner à l’Europe son autonomie militaire, « face à la menace russe » dixit les dirigeants de l’UE -, à la création, le 30 mai 2025, d’une banque de défense européenne, initiée par la perfide Albion au capital de 100 millions de livres sterling, les européistes va-t-en-guerre travaillent d’arrache-pied. Pas d’argent pour la santé, les retraites ou les salaires de base, mais pour l’armement, pas de limites ! https://www.profession-gendarme.com/lue-cree-une-banque-de-defense-pour-financer-son-rearmement/

Pour Emmanuel Macron, la période troublée que nous traversons doit être reliée « à la fin du Moyen Age et au début de la Renaissance ». « C’est l’époque des grandes peurs, des phénomènes qui forgent un peuple, je dirais même de la réinvention d’une civilisation. C’est aussi un moment de tensions (…) entre un Etat central et des féodalités, (…) sans oublier le rapport entre les religions ».

Les grandes priorités pour Emmanuel Macron sont : « L’Europe doit être au rendez-vous des grands défis économiques, éducatifs, migratoires et militaires.»

Il était naïf de croire que l’Europe deviendrait un poids lourd politique mondial. Pendant des années, on a cru à une Europe puissante et autonome sur la scène internationale. Voir notre volume : Le Nouvel Empire Européen. Ce que l’on nous cache (Claude Janvier) – les 7 du quebec

Depuis les années 90 des rapports de force internes ont tout changé avec le schéma anglo-saxon qui nous a été imposé pour nous transformer en une zone de libre-échange transatlantique au sein de laquelle le modèle européen a cédé devant le concept ultralibéral.

Cette Europe appartient plus à l’OTAN et au mondialisme qu’aux peuples qui la composent. L’Union européenne est co-responsable de la guerre dans les Balkans, de l’élargissement de l’OTAN à l’Est, du nouveau concept d’intervention de l’OTAN de 1999 (qui se démarque de la Charte des Nations Unies), et des invasions de l’Irak, de la Syrie, de l’Afghanistan et de l’Ukraine. Toutes ces invasions sont, bien évidemment, contraires au droit international.

Les projections montrent que la dette française va exploser pour financer ce projet européiste qui n’est ni plus ni moins que la suite du PNAC, – Projet pour un Nouveau Siècle Américain -. Les néoconservateurs sont en train de migrer en Europe depuis leur tentative avortée de faire échouer l’élection de Donald Trump.

Le plan de Mario Draghi, qui s’est exprimé à ce sujet le 18 mars 2025 devant le Sénat de la République Italienne, porte sur le financement de la Fédération Européenne. Ceci est inclus dans le Projet pour un Nouveau Siècle Européen. – PNEC -.

Nos « élites » s’expriment sur le Nouvel Empire Européen. Raphaël Glucksmann, que je ne présente pas, a déclaré il y a peu : « C’est en affrontant la possibilité de la mort du projet démocratique européen que nous le redresserons et que nous lui donnerons la vigueur qui lui manque aujourd’hui ».

Emmanuel Macron, qui se pose en chef de guerre incontesté de l’UE, a déclaré il y a quelque temps : « On est en train de réinventer un modèle. C’est plus dur de le réinventer quand tout n’a pas été détruit.»

Un nouvel ordre mondial est en cours d’élaboration. L’Europe reste une construction inachevée et son avenir est soumis aux zones économiques et politiques des trois nouveaux acteurs que sont la Chine, la Russie et les États-Unis.

Elle ne peut pas se positionner dans ce futur monde multipolaire si elle entend se transformer en république fédérale. L’Europe doit réfléchir à son positionnement dans le multilatéralisme afin de continuer à exister dans les relations internationales en actant la paix durable comme elle nous l’avait promis.

Si la Commission européenne peut prendre des mesures exceptionnelles dans des situations occasionnelles avec l’article 122, elle endossera la responsabilité de mener une dictature comme le Politburo de l’ex Union Soviétique.

Le « Nouvel Empire Européen » s’effondrera comme l’Empire Soviétique en 1990. Il faut maintenant penser à une union des peuples et non à une union des capitaux de dette commune, pour payer la construction fédérale de Bruxelles. Vaincre sa peur devrait être le leitmotiv de chacun. Car la peur et la lâcheté engendrent le maintien dans la conformité et l’étroitesse d’esprit. Rester dans la conformité imposée par les États félons ne peut amener que l’effondrement de tout un chacun. Les civilisations ont disparu à cause du manque de courage des peuples à s’élever contre les tyrannies.

Claude Janvier. Écrivain, essayiste, auteur d’ouvrages sur les relations entre la politique et la grande finance. Connu pour ses « coups de gueule », il intervient sur de nombreux médias libres tels que GPTV, RT France, anime l’émission « Libres Paroles » sur TV ADP, et est partenaire de nombreux blogs et sites d’information…dont https://les7duquebec.net.

Note : ce texte est un petit extrait de mon recueil, préface de François Lagarde et postface de Philippe Broquère, publié récemment, en réponse au manuel de survie qui sera envoyé, sous fond de menace de guerre hypothétique, à chaque Français par Emmanuel Macron.

