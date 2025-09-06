200 Views

Scott Ritter présente un condensé de la géopolitique mondiale au cours de ces vingt dernières années autour de la guerre par procuration en Ukraine. L’essentiel de la politique de chacun des protagonistes est brillamment décortiqué – les États-Unis – l’Union européenne – L’OTAN – la Chine – la Russie et ses alliés. En une heure Scott Ritter démasque les mensonges du récit officiel occidental. La tactique de l’Union européenne consiste à gagner du temps et à attendre la fin du régime Trump dans trois ans, et, si possible pour ces politiciens larbins, à sauver leur carrière politique. La Russie, au nom de son camp militaire, a gagné la guerre d’Ukraine et a consolidé son alliance avec la Chine qui a récemment déployée ses muscles économiques, militaires et diplomatiques sur la Place Tian’anmen. L’alliance asiatique (OCS) contre l’Alliance Atlantique (OTAN) – les 7 du quebec. Les forces économiques, politiques, idéologiques et diplomatiques américaines, divisées entre différentes factions, continuent de se déchirer publiquement pendant que leur économie s’étiole… Assistons-nous à l’avènement d’un Nouvel Ordre Mondial? Assistons-nous à l’avènement d’un nouvel ordre mondial (Larry Johnson)??? – les 7 du quebec; https://les7duquebec.net/archives/301545