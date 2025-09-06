« Les politiciens de l’Union européenne attendent la fin de l’intermède trumpiste » (Scott Ritter)
Scott Ritter présente un condensé de la géopolitique mondiale au cours de ces vingt dernières années autour de la guerre par procuration en Ukraine. L’essentiel de la politique de chacun des protagonistes est brillamment décortiqué – les États-Unis – l’Union européenne – L’OTAN – la Chine – la Russie et ses alliés. En une heure Scott Ritter démasque les mensonges du récit officiel occidental. La tactique de l’Union européenne consiste à gagner du temps et à attendre la fin du régime Trump dans trois ans, et, si possible pour ces politiciens larbins, à sauver leur carrière politique. La Russie, au nom de son camp militaire, a gagné la guerre d’Ukraine et a consolidé son alliance avec la Chine qui a récemment déployée ses muscles économiques, militaires et diplomatiques sur la Place Tian’anmen. L’alliance asiatique (OCS) contre l’Alliance Atlantique (OTAN) – les 7 du quebec. Les forces économiques, politiques, idéologiques et diplomatiques américaines, divisées entre différentes factions, continuent de se déchirer publiquement pendant que leur économie s’étiole… Assistons-nous à l’avènement d’un Nouvel Ordre Mondial? Assistons-nous à l’avènement d’un nouvel ordre mondial (Larry Johnson)??? – les 7 du quebec; https://les7duquebec.net/archives/301545
NON, nous n’assistons pas à l’avènement spontané d’un Nouvel Ordre Mondial (sic).
Nous assistons collectivement et mondialement à deux processus concomitants et convergents.
D’une part, le système économique/politique/idéologique capitaliste qui couvre l’ensemble de la planète (195 pays et entités) périclite -inéluctablement. La manifestation évidente de cette tendance est la crise sociale mondiale qui gronde et s’amplifie de multiples façons – dont les guerres barbares, accompagnant le déclin de l’hégémon américain et de ses alliés déclassés.
D’autre part, le système économique capitaliste réagit à son déclin en produisant les conditions de la répression des soulèvements populaires et des guerres de résistance. Le système capitaliste réagit en poussant de l’avant de nouvelles puissances capitalistes émergentes (BRICS-OCS) pour la constitution d’un nouvel hégémon mondial, la Chine, qui, le 3 septembre dernier, a déployée ses ailes militaires réactionnaires.
https://www.youtube.com/live/ZqHrw3QeRys
Ce n’est pas à l’émergence d’un Nouvel Ordre Mondial que l’on assiste mais au changement de la garde impériale suite au pivot vers l’Asie – le nouveau continent capitaliste ascendant.
robert bibeau
«LE POUVOIR EST AU BOUT DU FUSIL» ( Mao Tsé Toung).
Tous les analystes occidentaux, à des degrés divers et pour l’un ou l’autre camp, trompent l’opinion publique en «analysant» les simagrées et les élucubrations des estaffettes politiques ainsi que les délires merdiatiques des «experts» patentés et autoproclamés, à la solde des capitalistes marchands de canons milliardaires qui mènent le monde dans la militarisation de leur économie en déroute, écrasée sous le poids insupportable de leurs dettes impayables, par le détournement des taxes et des impôts de leurs contribuables pour «le vol, pillage et le brigandage» (Lénine) d’abord de la Russie, puis de la Palestine, de l’Iran et de tous les marchés mondiaux conformément à la nature même du système capitaliste en crise qui ne connaît que la guerre pour se «relancer» ainsi que l’ont démontré les camarades Mesloub et Bibeau dans: «De l’insurrection populaire à la révolution prolétarienne» ( 2025).
Les capitalistes mondiaux ont toujours su que militairement leurs mercenaires UKRONAZIS KIÉVIENS ne réussiraient jamais à vaincre l’armée russe.Il suffisait d’évaluer les forces armées en présence, mobilisées et mobilisables, pour réaliser que jamais le David UKRONAZI KIÉVIEN ne vaincrait le Goliath RUSSOSTALINIEN.
AINSI, COMPARONS OBJECTIVEMENT LES FORCES OPPOSÉES:
-17 millions de km/carré russes contre 6 millions de km/carrés ukrainiens;
-145 millions de russes contre 41 millions d’ukrainiens;
– 2 millions de soldats (actifs et réservistes) russes+ 10,000 coréens contre 1 millions de soldats (actifs et réservistes) ukrainiens;
– une capacité de mobilisation de 20 millions de soldats dont 5 millions ayant une formation militaire selon Syrskyi, chef de l’armée UKRONAZIS contre 2 à 3 millions (GlobalSecurity) pour l’armée ukrainienne;
– un arsenal de 306 missiles ICBM pouvant transporter 1,185 ogives nucléaires + 870 missiles de haute précision + 1844 missiles tactiques et une industrie de guerre en accéléré et de drones stratégiques et tactiques russes contre 500 missiles Tochka-U et 90 lanceurs (IISS), moins de 50 ATACMS et 14 Storm Shadow/ SCALP EG et des drones tactiques ukrainiens;
– une aviation de combat de1,522 avions ( AeroTime) ou 1,169 (Defence Express) ou 1,200 (Defence24) russes contre 363 (GlobaMilitary.net) ou 98 (ISS/FlightGlobal en 2021) ou 70 (Statista) ukrainiens;
– 5,750 chars de combat (Statista 2025) ou 13,000 chars (Visual Capitalist / Global Firepower) 13, 330 chars opérationnels en 2021 (Military Balance) contre 987 chars ukrainiens en 2022 (Military Balance) ou 858 chars opérationnels (RBC Ukraine);
pour ne citer que les armes les plus significatives aux fins d’une guerre de haute intensité qui ne conduirait pas à une guerre nucléaire que seule les russes pouvaient mener avec succès, si besoin était.
D’ailleurs, Poutine, en juin 2023, lors du forum économique de St-Pétersbourg, puis en mars 2024 (Sputnik), a clairement avisé l’OTAN qu’il n’hésiterait pas à recourir à la dissuasion nucléaire tactique et stratégique si jamais l’existence de sa dictature était mise en péril par cette guerre par «proxy»: «La Russie est prête à utiliser des armes nucléaires si l’existence de l’État russe est menacée» (2024), ne laissant à l’OTAN qu’une option pour son LEBENSRAUM NÉONAZI 2.0 pour s’emparer des richesses naturelles russes indispensables à son économie de guerre: provoquer le renversement du régime Poutine de l’intérieur par une «révolution de couleur» comme il fut fait avec succès en Ukraine en 2014 et dans nombre d’autres États auparavant (Égypte; Iran;Syrie; Tunisie;etc).
Il n’y a que les propagandistes débiles occidentaux pour délirer en prétendant que Poutine aurait voulu conquérir une Ukraine failli en 2022 alors qu’il ne déploya que 162,000 soldats sur 2 axes pour attaquer Kiev et forcer une «entente avec Zelensky» pour mettre un terme à la persécution des ukrainiens russophones et de ne pas adhérer à l’OTAN, alors qu’il aurait pu déployer les 750,000 soldats russes alors disponibles.
Comme le démontre savamment l’ex-colonel Jacques Baud dans ses nombreux ouvrages sur l’«Opération ‘Z’», «L’art de la guerre russe» et ses excellentes entrevues à Espoir et Dignité et partout ailleurs, le gouvernement Poutine contrairement aux délires des propagandistes débiles ne visait qu’à dénazifier, démilitéraliser et dérussophobier l’Ukraine.
Poutine n’avait par réaliser que l’opération otanesque par le «proxy» UKRONAZI KIÉVIEN visait la décapitation de la Russie et sa balkanisation par un LEBENSRAUM NÉONAZI 2.0 militaire et commercial total conformément au programme de Kaja Kallas/van der Lahyène: «de décapiter la Russie et La morceler en plusieurs petits États linguistiques et religieux» faciles à dominer et à exploiter afin de leur «voler, piller et brigander» leurs ressources naturelles que n’a pas l’Union européenne et dont elle a un urgent besoin pour vaincre la Chine en l’en privant, au côté des U$A.
Lors du préambule à cette guerre contre la Russie de Poutine par l’OTAN en Yougoslavie (1991-2001), les «proxys» croates, bosniaques, kosovares, macédoniens, monténégrins et djîhadistes réunis, malgré leur entraînement et armement par l’OTAN, durent obtenir l’appui aérien massif de l’OTAN qui bombarda Belgrade pendant 70 jours, pour ne vaincre que les serbes et leurs «alliés» collabos soutenus lâchement par la Russie, prouvant que sans appui aérien massif, il est impossible de vaincre la Russie et ses «alliés».
A la lumière de ces chiffres et de ces faits irréfutables, connus de tous, sauf apparemment des politiciens d’opérettes occidentaux et de leurs «experts» patentés et autoproclamés des merdias mainstream des milliardaires, l’OTAN, à-travers l’Union européenne et ses va$$aux, ajoutèrent à leur guerre militaire par «proxys» UKRONAZIS KIÉVIENS vouée à l’échec, le volet censé être décisif: une GUERRE COMMERCIALE tout azimut contre une économie russe dépendante de ses revenus d’hydrocarbures, un État dont les économistes bourgeois disaient que «la Russie n’est qu’une station service déguisé en État» à laquelle il suffira de couper les revenus pétroliers et gaziers pour la «mettre à genoux» ( Bruno Lemaire) et provoquer la «révolution de couleur» de son peuple de moujiks avinés et dépressifs.
Débutée par une vaste campagne de propagande goebelienne, démagogique, mensongère et démentielle, les capitalistes occidentaux lancèrent leur GUERRE COMMERCIALE tout azimut:
1- par la saisie illégale des avoirs russes détenus par la Banque de Russie en Europe (300 milliards de $ U$);
2- celle des actifs financiers et immobiliers des oligarques russes;
3- l’imposition de 19,000 sanctions économiques kamikazes,
des attaques conçues et planifiées avant même le déclenchement de l’«Opération Militaire Spéciale» (OMS), le 24 février 2022.
TOUTES des attaques prouvant à l’évidence que les capitalistes occidentaux savaient pertinemment que jamais les UKRONAZIS KIÉVIENS ne vaincraient militairement les RUSSOSTALINIENS et que seule un «coup d’État de couleur», venant de l’intérieur même de la Russie, pouvait les débarrasser de Poutine et de sa clique pro-asiatique et porter au pouvoir la faction pro-occidentale des capitalistes russes sans recours à l’arme nucléaire contre les RUSSOSTALINIENS eux-mêmes.
Devant les échecs successifs de leur guerre commerciale, les capitalistes occidentaux, sous la férule de leur fürher, le génocidaire Hells-Zheimer Biden, détruisirent le pipeline NordStream, multiplièrent les sanctions kamikazes, les portant à 23,000, puis à 30,000; confisquèrent, toujours illégalement, les intérêts des avoirs russes saisies et mirent tout en oeuvre pour intimider et sanctionner quiconque contrecarrerait leur OPÉRATION BARBARO$$A COMMERCIALE 2.0 pour accomplir leur LEBENSRAUM NÉONAZI 2.0 sur la Russie.
Pendant que les sponsors occidentaux des UKRONAZIS KIÉVIENS intensifiaient leurs attaques commerciales sur la Russie pour provoquer «des souffrances au peuple russe» (Bruno Lemaire), les UKRONAZIS KIÉVIENS exigeaient des missiles pour «faire sentir au peuple russe» le poids de la guerre en les bombardant «en profondeur» et ainsi, le convaincre de se débarrasser de Poutine comme Lénine les avait débarrasser du tsar Nicolas 1er.
Devant le refus des occidentaux de prendre le risque d’une escalade nucléaire en fournissant des missiles, les UKRONAZIS KIÉVIENS,de concert avec leurs sponsors occidentaux, décidèrent d’une «contre-offensive» majeure devant repousser les russes dans la mer d’Azov et se rendre aux portes de la Crimée, ce qui devait anéantir le moral des russes. Il y avait loin de «la coupe aux lèvres» et cette «contre-offensive» fut un échec pitoyable et se brisa lamentablement devant les défenses du commandant en chef russe, le général Sergueï Vladimirovilch Sourovikine, seul le moral des UKRONAZIS KIÉVIENS fut anéantit ainsi que tout l’arsenal fourni par l’OTAN, les authentiques experts militaires Jacques Baud, Hervé Carresse et Sylvain Ferreira expliquent que l’armée ukrainienne fut anéantie aux termes de cette opération et quelle dut être reconstruite par une nouvelle mobilisation forcée de «volontaires» toujours plus vieux et de moins en moins «volontaires».
Suite à cette banqueroute militaire, les UKRONAZIS KIÉVIENS insistèrent plus que jamais pour obtenir des missiles capables de «faire souffrir le peuple russe», «la ligue lilipucienne des bras cassés européens» leur offrit des missiles Scalp et Storm Shadow, minables et en nombre insignifiant, incapable de rivaliser avec les Iskander, les FAB-1500 et 3000 et la «noisette» russes, nouvelle défaite UKRONAZIS KIÉVIENS, nouvelle victoire russe.
Les sponsors occidentaux pour remonter le moral en bouilli de leurs proxys UKRONAZIS KIÉVIENS sortent leur «botte secrète de Lagardère»: le criminel repenti, mercenaire capitaliste fort en gueule, l’impayable Prigogine qui tablant sur la victoire de son armée privée, les «musiciens du Kalachnikov wagnériens», lance une «insurrection armée» contre Poutine et appelle les «russes» à la «révolution de couleur», n’est pas Lénine qui veut, loin s’en faut et ce «pétard mouillé» des propagandistes débiles des merdias mainstream des milliardaires et son «armée de repris de justice» s’effondrent lamentablement.
Convoqué pour rendre des comptes sur qui a financé cette «insurrection d’opérette débile»,Prigogine et tout son état-major sont «assassiné accidentellement» dans leur avion, un vol direct pour l’enfer, offert par Poutine et le SUB.
Toujours dans l’objectif de «faire souffrir le peuple russe», les généraux débiles de l’OTAN, ordonnent une invasion de la Russie, un pays de 17 millions de km/carrés, fort d’une population de 145 millions d’habitants, aux restants de l’armée lilliputienne UKRONAZIS KIÉVIENNES. Avec 20,000 soldats et un matériel de bric et de broque, les UKRONAZIS KIÉVIENS allèrent tenter de réussir là où une armée napoléonienne d’1 million d’hommes avait échoué ou pire encore, une armée nazi-fasciste-collabos de 6,6 millions de soldats avaient été détruite à 80% sans même atteindre l’Oural soviétique, plus débile, tu meurs.Ce qui devait arriver arriva: 12,000 soldats URKRONAZIS KIÉVIENS hors de combat, tout le matériel militaire détruit, le moral des trouprs sous le niveau 0.
Comment expliquer que les propagandistes débiles des merdias mainstream des milliardaires ne sont pas confrontés à ces faits incontestables?Jusqu’où peut aller le mensonge et le délire goebelien?
Complétons ce bref survol des défaites des UKRONAZIS KIÉVIENS avec la perle ultime: l’arrivée sur le champ de bataille merdiatique de la version UKRONAZIE KIÉVIENNE des V-1 et des V-2 nazis, ces armes qui selon la propagande de Geobbels devait changer le cours de la guerre et donner la victoire au REICH de 1000 ans des van der Lahyène.La vraie guerre a anéanti ces armes de pacotilles et l’histoire a ridiculisé ses propagandistes goebeliens qui ont abruti le peuple allemand avec ces débilités tout comme l’armée russe détruira ces armes «miracles» et l’histoire ridiculisera ses propagandistes occidentaux.
La liste des défaites militaires réelles des UKRONAZIS KIÉVIENS pourrait être allongée à l’infini, le seul champ de bataille où les UKRONAZIS KIÉVIENS remportent des «victoires militaires», c’est dans les merdias mainstream des milliardaires et nul part ailleurs.
Alors que les UKRONAZIS KIÉVIENS vont de défaites en défaites sur le champ de bataille militaire quant est-il de champ de bataille COMMERCIAL?
Il suffit de regarder le Congrès de l’Organisation de Coopération de Shanghai (OCS), la célébration du 80ième anniversaire de la victoire des communistes chinois et soviétiques, usurpées par la bourgeoisie chinoise et russe, et l’actuel Congrès de Vladivostok en miroir avec la réunion de la «ligue des ‘volontaires‘ lilliputiens des bras cassés occidentaux» boudé par TR0mp avec le départ insolent du représentant U$ pour savoir qui gagne et qui perd dans ce bras de fer mondial.
Même le «fürher-duce», «Dad-Godfather» orangé aux cheveux peroxydés, «grabeur de femmes par la chatte», fraudeur électoral condamné, failli multirécidiviste, promotteur immobilier de «Casinos et resort Tr0mp Tower» sur les cadavres des palestiniens martyrs et agent de la mafia de New-York et d’Atlantic City, qui comme le rat qu’il est quitte le navire en perdition, pour réaliser le naufrage éminent du vaisseau troué du capitalisme occidental face à la corvette asiatique.
Malgré la reddition complète et déshonorante des capitalistes va$$aux européens qui ont sacrifié leur économie:
en détruisant leur cordon ombilical gazier avec leur «mère nourricière» russe;
en versant le PIZO MAFIEUX de 5% à l’industrie de guerre U$;
en payant 15% de surtaxes douanières sur leurs produits d’exportation;
en surpayant de 800% le gaz de schistes U$ polluant et incertains;
en s’obligeant à bâtir leur industrie de guerre aux U$A au coût pharaonique de 600 milliards;
en versant 350 milliards de $ U$ en gaz de schiste U$;
en se prosternant et en s’humiliant pitoyablement aux pieds de leur «Dad-God-father» Tr0mp,
rien n’y fit, dans la plus pure tradition mafieuse U$, Tr0mp s’est servi et a tendu la main à Poutine pour un nouveau partage des marchés mondiaux sans les européens et sans les chinois et les BRICS+ ou -, entre «maîtres des horloges de l’économie».
Poutine et le peuple russe qui ont déjà goûté la médecine amer, fourbe et renégate des américains et de leurs va$$aux européens avec 35 millions de morts avec la Seconde guerre mondiale, plus d’1 millions de morts avec la pérestroïka et le démembrement de l’URSS, l’avancée de l’OTAN à leurs frontières, la subversion et les «coups d’État de couleur» dans leur zone d’influence, sont comme «des chats échaudés, ils craignent même l’eau froide» de l’Alaska et la réponse «du berger à la bergère» eu lieu sur la Place Tiananmen, «aux portes de la Paix céleste», en présence du mandarin chinois Xi et du tsar russe Poutine, devant le plus imposant défilé militaire de l’histoire mondiale, que l’occident se le tienne pour dit: «le pouvoir est au bout du fusil» et l’orient tient le fusil bien en mains, du bon côté du manche.
Cependant, alors que les estafettes politiques des capitalistes orientaux sous les regards concupiscents des commentateurs des merdias mainstream des milliardaires se réjouissent de leurs succès, qu’en est-il des peuples eux-mêmes, qu’advient-il du peuple ukrainien, du peuple russe, du peuple palestinien martyr, libanais, syrien,des européens, des américains qui sont tous au bord d’une récession mondiale que celle de 1929 qui a conduit à la Seconde guerre mondiale et à ses monstruosités inhumaines, feront paraître comme un carnaval? Qui se soucie que ces «ogres» affamés de chair humaine qui après s’être nourri de «chair à patrons» réclament de la «chair à canons» pour s’engrai$$er toujours davantage?
Toute l’histoire de l’humanité sous le règne des classes exploiteuses n’en a été qu’une de «vol, de pillage, de brigandage» des classes exploitées et tout démontre qu’il n’en sera pas autrement avec la 3ième Guerre mondiale apocalyptique thermonucléaire que les capitalistes tant occidentaux qu’orientaux préparent dans leurs «réunions» d’où le peuple est exclu totalement.Qui a vu un seul prolétaire sur la tribune d’honneur sur la Place Tiananmen ou au Congrès de l’OCS ou aux réunions de la « Ligue des bras cassés ’volontaires` européens» ou dans le Bureau Ovale U$?Aucun prolétaire n’y était, ils étaient tous à l’usine ou sur le champ de bataille, sacrifiés pour enrichir les «ogres» capitalistes.
LE PROLÉTARIAT NE DOIT RIEN ESPÉRER DES DIEUX DE LA GUERRE, IL NE RECEVRA QUE MORT, SOUFFRANCE ET MISÈRE.
PROLÉTAIRES DU MONDE ENTIER UNISSEZ-VOUS ET RENVERSER LE SYSTÈME CAPITALISTE MORTIFÈRE ET GÉNOCIDAIRE.
LE 10 SEPTEMBRE TOUS DANS LA RUE.